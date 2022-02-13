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Посольство оказывает консульскую помощь пассажирам самолета, посаженного в Кишиневе, - МИД

Посольство оказывает консульскую помощь пассажирам самолета, посаженного в Кишиневе, - МИД

Посольство Украины в Молдове оказывает консульскую помощь пассажирам самолета украинской авиакомпании SkyUp, который совершал рейс по маршруту Мадейра-Киев, но был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Кишенева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интефракс-Украина, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украинские консулы сейчас находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании. Для пассажиров организовано питание", - сказал Николенко.

По его словам, сейчас готовится доставка украинцев в Киев наземным транспортом. "Для этого в Кишенев уже прибыли четыре автобуса. В течение часа они отправятся в Украину", - пояснил спикер.

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Он заверил, что МИД и посольство Украины в Молдове держат ситуацию на особом контроле. "МИД готов оказать максимальное содействие компании SkyUp, а также другим украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов", - отметил Николенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Молдова) из-за требований владельца воздушного судна.

самолет (3588) авиасообщение (793) Кишинев (39) SkyUp (57)


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Топ комментарии
+3
Вместо того чтобы Парашку изолировать, Европа делает все наоборот...
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13.02.2022 13:34
+1
Вот это уже не просто тревожный звоночек. Как и закрытие воздушного пространства для пассажирских перевозок. Как будут возвращаться все наши люди?
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13.02.2022 13:15
+1
А нашо вертатись з Мадейри чи Канар?
Просити там статус біженця і жити на райських островах)
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13.02.2022 13:19
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Вот это уже не просто тревожный звоночек. Как и закрытие воздушного пространства для пассажирских перевозок. Как будут возвращаться все наши люди?
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13.02.2022 13:15 Ответить
А нашо вертатись з Мадейри чи Канар?
Просити там статус біженця і жити на райських островах)
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13.02.2022 13:19 Ответить
Ну это если есть чем торговать. А я, к примеру, уже староват. Что для жиголо, что для мальчика с грязным попком.
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13.02.2022 13:32 Ответить
Забув перелогінитися?
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13.02.2022 13:36 Ответить
Ти про що, чоловіче?
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13.02.2022 14:17 Ответить
Чи я маю завжди ставити смайли що б такі суворі дядьки як ти розпізнавали жарти?
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13.02.2022 14:21 Ответить
Небо над Україною відкрите. Усі питання до авіакомпанії.
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13.02.2022 13:33 Ответить
Это то, чего добивался ху йло.... Санкции против них готовят, а первыми страдаем мы...
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13.02.2022 13:19 Ответить

Всі питання до параноїків.
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13.02.2022 13:31 Ответить
У нас ще й не стріляють та танки не їздять, а наші партнери розігнали таку істерію що на подорожі до України наклали дефакто заборону, а росіяни можуть залишити військових на кордонах на місяці і що тоді?
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13.02.2022 13:37 Ответить
Це тобі до гадалки.
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13.02.2022 13:39 Ответить
Вместо того чтобы Парашку изолировать, Европа делает все наоборот...
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13.02.2022 13:34 Ответить
Ребят, при всем уважении (и презрению к *********), но Украина сильно Парашку изолировала ща восемь лет войны? Товары гуляют и продаются что в Украину, что Украиной, показывая даже тенденцию к увеличению объема торговли (на 22% выше в 2021-м чем в 2020-м). Люди ездят туда-сюда фактически как хотят, виз нет, контроль границ формальный. В чем претензии к Европе, объясните мне плз?
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13.02.2022 13:45 Ответить
Це не Європа. Це Україна посадила літак у Кишеневі. Беня перестрахувався.
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13.02.2022 15:10 Ответить
Надо их как Чауса на заднем сидении посольского авто домой вывезти!!
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13.02.2022 13:46 Ответить
А нафига самолет то садили ?
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13.02.2022 15:08 Ответить
 
 