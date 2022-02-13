Посольство оказывает консульскую помощь пассажирам самолета, посаженного в Кишиневе, - МИД

Посольство Украины в Молдове оказывает консульскую помощь пассажирам самолета украинской авиакомпании SkyUp, который совершал рейс по маршруту Мадейра-Киев, но был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Кишенева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интефракс-Украина, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украинские консулы сейчас находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании. Для пассажиров организовано питание", - сказал Николенко.

По его словам, сейчас готовится доставка украинцев в Киев наземным транспортом. "Для этого в Кишенев уже прибыли четыре автобуса. В течение часа они отправятся в Украину", - пояснил спикер.

Читайте также: Самолет авиакомпании SkyUp совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за "ситуации в Украине"

Он заверил, что МИД и посольство Украины в Молдове держат ситуацию на особом контроле. "МИД готов оказать максимальное содействие компании SkyUp, а также другим украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов", - отметил Николенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Молдова) из-за требований владельца воздушного судна.