Американские сотрудники миссии ОБСЕ выезжают из оккупированного Донецка
В воскресенье, 13 февраля, сотрудники из США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали организованно выезжать из оккупированного российскими войсками и наемниками Донецка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Jerusalem Post.
Как отмечается, ОБСЕ не ответила на запрос о комментарии по этому поводу.
Соединенные Штаты и их союзники призвали своих граждан немедленно покинуть Украину во избежание военных действий, включая возможное воздушное нападение, считается, что новое нападение Москвы может произойти в любой момент.
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щось одне з Nlaw, Стугна, корсар, дядько джавелін,
свинособачий бурят від одного до 4х шт
400-800 кг дров
шашлик вийде причудовий - матінці-рідній землі буде довподоби
Питання-що вивозять?Може все ж співробітники виїзджають?
а на день-папеты будут шашлыки.
все хорошо, прекрасная маркиза
Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
Пушилин проговорился.
В его обмене словами с главной российской поварихой бобровой башки главное слово, ключевое слово - это "пока", "пока все под контролем, Марго".
Пока Пушилину удалось избежать войны крыс в ДНР за передел кормовой базы, но это только пока...
Держись, Пушилин, тебя взорвут вовсе не бандеровцы...
"Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал информацию о мощном взрыве, который произошел якобы в Донецке. Об этом он рассказал главреду RT Маргарите Симоньян.
"Пока все под контролем, Марго", - подчеркнул он. По его словам, взрыв произошел на территории подконтрольной Украине. При этом началась "небольшая движуха на линии соприкосновения", написала Симоньян в своем https://t.me/margaritasimonyan/10078 Телеграм-канале ."
(выделено мной)
И это новость не просто хорошая, а отличная.