Американские сотрудники миссии ОБСЕ выезжают из оккупированного Донецка

В воскресенье, 13 февраля, сотрудники из США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали организованно выезжать из оккупированного российскими войсками и наемниками Донецка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Jerusalem Post.

Как отмечается, ОБСЕ не ответила на запрос о комментарии по этому поводу.

Соединенные Штаты и их союзники призвали своих граждан немедленно покинуть Украину во избежание военных действий, включая возможное воздушное нападение, считается, что новое нападение Москвы может произойти в любой момент.

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