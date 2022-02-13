Американські співробітники місії ОБСЄ виїздять з окупованого Донецька

В неділю, 13 лютого, Співробітники зі США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) почали організовано виїжджати з окупованого російськими військами та найманцями Донецька.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Jerusalem Post.

Як зазначається, ОБСЄ не відповіла на запит про коментар з цього приводу.

Сполучені Штати та їхні союзники закликали своїх громадян негайно залишити Україну, щоб уникнути військових дій, включаючи можливий повітряний напад, вважається, що новий напад Москви може статися у будь-який момент.

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