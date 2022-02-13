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Американські співробітники місії ОБСЄ виїздять з окупованого Донецька
В неділю, 13 лютого, Співробітники зі США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) почали організовано виїжджати з окупованого російськими військами та найманцями Донецька.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Jerusalem Post.
Як зазначається, ОБСЄ не відповіла на запит про коментар з цього приводу.
Сполучені Штати та їхні союзники закликали своїх громадян негайно залишити Україну, щоб уникнути військових дій, включаючи можливий повітряний напад, вважається, що новий напад Москви може статися у будь-який момент.
Топ коментарі
+23 Alex Firman
показати весь коментар13.02.2022 13:52
+22 Zelya Vsyo
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+12 Михаил Дужик
показати весь коментар13.02.2022 13:50
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щось одне з Nlaw, Стугна, корсар, дядько джавелін,
свинособачий бурят від одного до 4х шт
400-800 кг дров
шашлик вийде причудовий - матінці-рідній землі буде довподоби
Питання-що вивозять?Може все ж співробітники виїзджають?
а на день-папеты будут шашлыки.
все хорошо, прекрасная маркиза
Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
Пушилин проговорился.
В его обмене словами с главной российской поварихой бобровой башки главное слово, ключевое слово - это "пока", "пока все под контролем, Марго".
Пока Пушилину удалось избежать войны крыс в ДНР за передел кормовой базы, но это только пока...
Держись, Пушилин, тебя взорвут вовсе не бандеровцы...
"Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал информацию о мощном взрыве, который произошел якобы в Донецке. Об этом он рассказал главреду RT Маргарите Симоньян.
"Пока все под контролем, Марго", - подчеркнул он. По его словам, взрыв произошел на территории подконтрольной Украине. При этом началась "небольшая движуха на линии соприкосновения", написала Симоньян в своем https://t.me/margaritasimonyan/10078 Телеграм-канале ."
(выделено мной)
И это новость не просто хорошая, а отличная.