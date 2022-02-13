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Новини Окуповані території
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Американські співробітники місії ОБСЄ виїздять з окупованого Донецька

Американські співробітники місії ОБСЄ виїздять з окупованого Донецька

В неділю, 13 лютого, Співробітники зі США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) почали організовано виїжджати з окупованого російськими військами та найманцями Донецька.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Jerusalem Post.

Як зазначається, ОБСЄ не відповіла на запит про коментар з цього приводу.

Сполучені Штати та їхні союзники закликали своїх громадян негайно залишити Україну, щоб уникнути військових дій, включаючи можливий повітряний напад, вважається, що новий напад Москви може статися у будь-який момент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США наказав евакуюватися з України дипломатам, які не займають критично важливих посад

Автор: 

Донецьк (944) ОБСЄ (3499) евакуація (2304)


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Топ коментарі
+23
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13.02.2022 13:52
+22
8 лет они были слепо-глухонемые, а как припекло, так сразу же дорогу нашли.
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13.02.2022 13:51
+12
Это те, которые профессионально слепоглухонемые?
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13.02.2022 13:50
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Вони вже практично запрошують росіян такими діями, союзники, щоб їх.
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13.02.2022 13:48 Відповісти
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13.02.2022 13:52 Відповісти
будуть шашличі, будуть... не поспішайте так. Шампура заточуйте погостріше, дровиняки припасайте.... на один московицький шашлич потрібні наступні інгрідіенти
щось одне з Nlaw, Стугна, корсар, дядько джавелін,
свинособачий бурят від одного до 4х шт
400-800 кг дров
шашлик вийде причудовий - матінці-рідній землі буде довподоби
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13.02.2022 14:27 Відповісти
Так они свои жопы спасают на нас им похеру.они только воют что мы когдато ,а может и нет вступим в нато только вы подождите немного сам на сам с милионной армией
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13.02.2022 14:16 Відповісти
Это те, которые профессионально слепоглухонемые?
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13.02.2022 13:50 Відповісти
Заголок: "Американські співробітники місії ОБСЄ вивозять з окупованого Донецька"
Питання-що вивозять?Може все ж співробітники виїзджають?
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13.02.2022 13:51 Відповісти
О ,вже виправили
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13.02.2022 13:52 Відповісти
8 лет они были слепо-глухонемые, а как припекло, так сразу же дорогу нашли.
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13.02.2022 13:51 Відповісти
Тепер в ОБСЄ можуть залишитись лише за мір ва всьом мірє мірниє лапатнікі...
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13.02.2022 13:52 Відповісти
Американцы на данный момент причиняют больше вреда Украине, чем сами кацапы.
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13.02.2022 13:54 Відповісти
Имейте совесть - Украина с 2014-го цела как государство (без учета временно оккупированных областей) в тч благодаря давлению США на ЕС и Парашен-Федерашн. А то, что среди американцев есть продажные уроды, так они везде есть, в том числе среди украинцев.
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13.02.2022 13:58 Відповісти
откуда совесть у кремлевских троллей, сеющих розбрат между Украиной и союзниками за фубли?
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13.02.2022 14:18 Відповісти
Кто сейчас бежит с Украины и призывает остальных? Еще можете обвинить Украину и тролей в предательстве союзников, когда штаты подобным образом уходили с Афгана. Вспомните реакцию союзников на действия Байдена, куда делись их ценности. Пусть воспринимают нас за людей так же как своих ценных инструкторов.
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13.02.2022 15:20 Відповісти
Говорят что это стандартная ротация в воскресенье , никто никуда не уезжает
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13.02.2022 13:56 Відповісти
да-да-да!

а на день-папеты будут шашлыки.
все хорошо, прекрасная маркиза
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13.02.2022 14:16 Відповісти
Зараз саме той час коли варто провести спільні навчання з НАТО десь на сході України і це було гарантією того що ***** не нападе.
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13.02.2022 14:00 Відповісти
Толку с этого ОБСЕ?Мониторить они могли только украинские позиции,а ордловская срань их итак не пускала.
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13.02.2022 14:01 Відповісти
Да, печалька: последние, хоч й підсліпкуваті, "глаза" выехали...
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13.02.2022 14:02 Відповісти
Першою жертвою у будь-якій війні завжди є ПРАВДА , тому :
Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
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13.02.2022 14:03 Відповісти
Все там буде перемішано Першінгами.
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13.02.2022 14:06 Відповісти
Побежали крысы. Ну теперь никто за бурятов вписываться не будет. Захотят они пожаловаться на обстрелы - ан нет никого.
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13.02.2022 14:16 Відповісти
Они проговариваются, они всегда проговариватся, или, как сказал один киногерой "всегда что-то да есть" (there is always something) ("Black rain")
Пушилин проговорился.
В его обмене словами с главной российской поварихой бобровой башки главное слово, ключевое слово - это "пока", "пока все под контролем, Марго".
Пока Пушилину удалось избежать войны крыс в ДНР за передел кормовой базы, но это только пока...
Держись, Пушилин, тебя взорвут вовсе не бандеровцы...

"Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал информацию о мощном взрыве, который произошел якобы в Донецке. Об этом он рассказал главреду RT Маргарите Симоньян.

"Пока все под контролем, Марго", - подчеркнул он. По его словам, взрыв произошел на территории подконтрольной Украине. При этом началась "небольшая движуха на линии соприкосновения", написала Симоньян в своем https://t.me/margaritasimonyan/10078 Телеграм-канале ."

(выделено мной)
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13.02.2022 14:29 Відповісти
Американцы явно готовятся к какому-то шухеру. И именно на Донбассе. Может это хорошие новости для Украины.
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13.02.2022 14:30 Відповісти
Гражданская война, т.е. бандитские разботки сейчас начнутся в ЛДНР, крысы уже начали жрать друг друга, кормовая база сжалась, как шагреневая кожа.
И это новость не просто хорошая, а отличная.
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13.02.2022 14:33 Відповісти
Мемориал Пушилину заказывать пора, заранее, потому что скоро в ДНР и ЛНР мрамор с гранитом подорожают: спрос на плачущих ангелов (как на мемориале Захарченко в Донецке) возрастет.
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13.02.2022 14:31 Відповісти
Grumman B-21 Raider уже заправлен и заряжен бомбить даунецких хu*ісосиян заодно ВЫЖЕЧЬ НАПАЛМОМ геленджиксое бунгало ******** плешивого и ростов с варанежем
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13.02.2022 14:34 Відповісти
Останется только ожидать обстрела Рашей кварталов Донецка и Горловки с обвинением в этом Украины.Все эти международные "наблюдатели", "полицейские силы" и т.д. это так изображение активности при обеспокоенности.. но вдруг что ни так.. ноги в руки и только пятки засверкают. ( Раша ведь заявляет что даже в страшном сне не представляет своего нападения на Украину, ну а мы тем более не собираемся в силовой способ освобождать ОРДЛО.. так в чем тогда причина бегства наблюдателей., да просто умывают руки.)
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13.02.2022 14:36 Відповісти
а кто будет наблюдать за прекращением огня?
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13.02.2022 14:36 Відповісти
Спасибо, начинаем уже привыкать к такому.
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13.02.2022 14:47 Відповісти
Видно американці москалів збираються мочити. Дістали вже гопники!
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13.02.2022 17:48 Відповісти
а дрова навіщо?
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13.02.2022 19:25 Відповісти
 
 