Закрытую встречу глав парламентских фракций с представителями силовых ведомств перенесли, - пресс-служба Стефанчука
Закрытая встреча руководителей парламентских фракций и групп с силовиками по поводу угрозы вторжения России сегодня не состоится. Встреча была перенесена на понедельник, 14 февраля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы ВР Руслана Стефанчука.
"Совещания сегодня не будет. Оно перенесено на завтра", - сказали в пресс-службе спикера парламента.
Ожидали, что на совещание планировали пригласить министра обороны Алексея Резникова; министра внутренних дел Дениса Монастырского; главу СБУ Ивана Баканова; руководителей разведок; главу НБУ Кирилла Шевченко; министра финансов Сергея Марченко.
Также на совещание планировали пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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Фракція лідерів.
Ніяк не награється з булавою мамирімин шмаркач
Не до совещаний...
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Надо было сразу перенести на 17 февраля!
Ви ж всі, типу, служите народу. + держ.службовці високого рангу, у вас - ненормований роб.день. А на ті зарплати + премії + пільги, які ви маєте, то взагалі мусите працювати 24/7.