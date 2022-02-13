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Новости Агрессия России против Украины Война
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Закрытую встречу глав парламентских фракций с представителями силовых ведомств перенесли, - пресс-служба Стефанчука

Закрытую встречу глав парламентских фракций с представителями силовых ведомств перенесли, - пресс-служба Стефанчука

Закрытая встреча руководителей парламентских фракций и групп с силовиками по поводу угрозы вторжения России сегодня не состоится. Встреча была перенесена на понедельник, 14 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы ВР Руслана Стефанчука.

"Совещания сегодня не будет. Оно перенесено на завтра", - сказали в пресс-службе спикера парламента.

Ожидали, что на совещание планировали пригласить министра обороны Алексея Резникова; министра внутренних дел Дениса Монастырского; главу СБУ Ивана Баканова; руководителей разведок; главу НБУ Кирилла Шевченко; министра финансов Сергея Марченко.

Также на совещание планировали пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Читайте также: Заседание представителей силовых ведомств и ряда председателей ОГА по защите границы состоялось в Луцке. ФОТО

ВР (29228) совещание (81)


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Топ комментарии
+51
А, ну да. Ули торопиться-то?
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13.02.2022 14:00
+41
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13.02.2022 14:03
+30
бо це ініціатива не великого лідера ********** а порошенка які вони іуди
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13.02.2022 14:05
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А, ну да. Ули торопиться-то?
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13.02.2022 14:00 Ответить
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13.02.2022 14:04 Ответить
_Комплексы мучают, обиженка? Я про твоё существование вообще забыл, ибо мне на тебя наплевать. Но из тебя дерьмо так и прёт наружу... На, держи!
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13.02.2022 14:15 Ответить
Не на часі. Тут треба думати по є-бабусь і смартфони. Які мали б бути вже весною.
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13.02.2022 14:19 Ответить
... і готувати хліб-сіль та квіти окупантам...
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13.02.2022 14:42 Ответить
Це для вас окупанти, а для значної частини зелених - то асвабадітєлі ат бандєр.
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13.02.2022 16:10 Ответить
Хтотам зараз лідер ОПЗЖ? Йому потрібно все знати досконало.
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13.02.2022 14:01 Ответить
А что секретного будет в подробном информировании о планах *****? Или он их не знает? А вот информация о общих шагах власти по подготовке к защите страны и так не секретна. Если есть закрытая информация - допустить только депутатов с правом доступа. И всех проблем.
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13.02.2022 14:12 Ответить
А що Єрмаку і Демченку інформацію ОПЗЖ зливає? 😨 Я думав, що їм силові міністри напряму звітують.
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13.02.2022 16:12 Ответить
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13.02.2022 14:03 Ответить
Желязняк лідер фракції Галас, чи групи з 9 депутатів?
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13.02.2022 14:12 Ответить
а ты, полупокер, какую фракцию в своей дурке возглавляешь?
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13.02.2022 14:25 Ответить
Вася! Порошенко найкращий!
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13.02.2022 14:34 Ответить
В них усі лідери - і Железняк, і Рудик, і Устінова....
Фракція лідерів.
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13.02.2022 14:47 Ответить
Так и хочется сказать "Дебилы ...ля". Тут каждый час на кону, а оно в говнокоммандующего продолжает играться.
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13.02.2022 14:14 Ответить
Сколько горя уже пережила Украина, только еще не хватало в такое опасное время иметь во главе страны такого самовлюбленного, высокомерного, глупого подонка
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13.02.2022 14:23 Ответить
А ещё и зеИУДА ТРОЯНСКИЙ ШАКАЛ - левченко-гебалошвилли + буданов 🦦, д'ерьмак , демченко и куча 🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀
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13.02.2022 14:44 Ответить
Bullshit-спикер за виглядом, за розумом, за мораллю.
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13.02.2022 14:03 Ответить
Вони всі в бані. Відповчивають. Законний вихідний.
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13.02.2022 14:03 Ответить
Всі вже в Ростові
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13.02.2022 14:04 Ответить
І всі на лісапетах.
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13.02.2022 14:13 Ответить
бо це ініціатива не великого лідера ********** а порошенка які вони іуди
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13.02.2022 14:05 Ответить
ЗЕлена гнида, найвеличніший наркоман **********, полководец ЗЕскота моніка ваЗЕленська, СВІДОМО саботує зустріч голів фракцій і готує країни до капітуляції!
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13.02.2022 14:07 Ответить
Він чекає. Ще 2-3 дні і капітуляція.
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13.02.2022 14:16 Ответить
Честно говоря, я не знаю, что уже на этой нараде можно решить?
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13.02.2022 14:07 Ответить
ну хотя бы срочное выделение средств на армию, финансирование которой фактически заморожено уже больше 2х лет
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13.02.2022 14:12 Ответить
хоча б тимчасово ввести військовий стан...
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13.02.2022 14:13 Ответить
Військовий стан тільки після зняття шмарклі.
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13.02.2022 14:15 Ответить
Ага.. Какая ж работа в воскресенье!! Пиво греется.. Мясо стынет.. Безопасность страны? Да ***** на нее!! В Италии или Лондоне хорошо и спокойно..
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13.02.2022 14:07 Ответить
Уверен, - ты даже спецкурсов не заканчивал. Просто "чудак" от рождения.
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13.02.2022 14:14 Ответить
Чудак на букву М ...
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13.02.2022 14:17 Ответить
Просто розумово відсталих наплодилось після Чорнобиля...
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13.02.2022 14:17 Ответить
твоє бабло, дурню, не сци за Пороха, він не така гнида, як ти
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13.02.2022 14:16 Ответить
Гнидішої людини як Петро, не зустрічалась людина за 20 років політики.
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13.02.2022 15:40 Ответить
Вийми хєр Подоляка зі свого рота, зебіл
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13.02.2022 18:11 Ответить
блаЗЄнські виродки, чума на вас!
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13.02.2022 14:10 Ответить
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13.02.2022 14:14 Ответить
Ну правильно - кто ж в воскресенье работает, проводит рабочие встречи?! В воскресенье надо помолиться, шашлычок поесть, выспаться перед новой (не)рабочей неделей.
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13.02.2022 14:11 Ответить
Зелёный режим отказался явиться на парламентское следствие в связи с подозрением в государственной измене. Так следует читать заголовок.
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13.02.2022 14:11 Ответить
Клован же сказал... Все на шашлыки...
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13.02.2022 14:12 Ответить
Бубочка приревнував до Пороха.Коли вже те гундосе недорозуміння вб'є в свою макітру-широкомасштабна війна на порозі..Згинув би вже куди,і дав займатись справами країни тим,хто в тому тямить.
Ніяк не награється з булавою мамирімин шмаркач
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13.02.2022 14:12 Ответить
Якщо вони не можуть на цій нараді президента зняти, а Єрмака посадити, то й нема чого збиратися, вже й так пізно. Скоро війська Путлера прийдуть до цієї парочки на допомогу.
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13.02.2022 14:12 Ответить
Війська Путлера тут й подохнуть.
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13.02.2022 14:15 Ответить
З ОПи була команда, шо "эта правакація барыгі"...
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13.02.2022 14:12 Ответить
Всякую инициативу народа нужно подавлять !
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13.02.2022 15:04 Ответить
Путин придет, сам распорядится!
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13.02.2022 15:04 Ответить
Клоунариум собирает чемоданы.

Не до совещаний...
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13.02.2022 14:13 Ответить
У них законний вихідний і купа зелені на рахунках, чхати їм на Украну.
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13.02.2022 14:14 Ответить
Встреча была отменена всвязи с неожиданными заявлениями авиакомпаний об отмене многих международных рейсов. И депутатам решили дать возможность решить проблему отправки семей на летние лагеря в теплых и не совсем европейских странах. Хоть и не сезон пока но как говорится Safety first.
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13.02.2022 14:14 Ответить
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13.02.2022 14:14 Ответить
Здесь уже прозвучало что Зеленский - крот.

https://www.youtube.com/watch?v=Jp4ejxVorkg Байден жестко обломал хотелки ботоксного негодяя
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13.02.2022 14:17 Ответить
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13.02.2022 14:17 Ответить
****, как-же зае... (пардон) ДОСТАЛО это умственное убожество...
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13.02.2022 14:17 Ответить
Ермак не успел на диктофоне аккумулятор зарядить.
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13.02.2022 14:17 Ответить
Завтра теж перенесуть, будуть переносити до того моменту, поки вона не співпаде із допитом Порошенко. Зеленський ставить ворогування із Порошенко набагато вище за війну з росією, бо росія це його друзі
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13.02.2022 14:17 Ответить
Що, не всі із відпочинку повернулись?
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13.02.2022 14:21 Ответить
Просто сегодня нужно успеть всем вылететь. Израиль забронировал все самолеты для своих граждан до вторника.
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13.02.2022 14:21 Ответить
Стефанчук вчора у "Форі" м'яса на шашлики закупив. Не втримався до 9-го травня. То, щоб м'ясо не пропало...
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13.02.2022 14:22 Ответить
Итого 1.5 месяца преступной бездеятельности от наших гавно-депутатов
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13.02.2022 14:22 Ответить
Зеленському плювати на безпеку держави, бо він знає, що до часу Ч він в Україні не залишиться не секунди. По наявних вже інсайдерських інформаціях дружина Зеленського Ленка з дітьми вже покинула межі України і станом на зараз знаходиться на своїй віллі і Італії. Зеленський до них приєднається в найближчі дні. Можливо й сьогодні до вечора вилетить з України.
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13.02.2022 14:22 Ответить
Стефанчука у в'язницю за зрадництво інтересів країни. Чи це Зеля приймав рішення?
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13.02.2022 14:22 Ответить
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13.02.2022 14:24 Ответить
Ви тільки зауважте - серед запрошених силовиків -самі представники"Ізбранного народа"
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13.02.2022 14:29 Ответить
ви не спішіть, в нас часу повно.
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13.02.2022 14:29 Ответить
А че так?
Надо было сразу перенести на 17 февраля!
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13.02.2022 14:34 Ответить
Цікавий список запрошених на закрите засідання в Раду де 90% агентів ФСБ.Напад на Україну може статися щохвилини а їм по барабану,напевне ще не вивезли сімї та не вивели всі свої кошти із України так як міжнародні банки по неділях не працюють.
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13.02.2022 14:38 Ответить
А чего перенесли, парламентарии разбежались?
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13.02.2022 14:42 Ответить
Шрек еще не отошел от отдыха. Короткий оплачиваемый отдых, у рашиской дуры научились, твари
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13.02.2022 14:48 Ответить
Им некогда. Шьют флаги, кофточки, шарфы и юбки в цветах триколора.
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13.02.2022 14:56 Ответить
Фигней не занимайтесь, во время войны парламент не работает, вся полнота власти передаётся ставке головнокомандующего или Генеральному штабу. Депутаты на фронт. Всё! А отменил ты встречу Стефанчук потому что твои депутаты уже от страха по закордонный поразбежались….патриоты мля
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13.02.2022 16:29 Ответить
Хлопці по курортах і островах роз'їхались, віддихають і набираються сил перед війною, а ви хочете їх ні з того ні з сього у неділю на 16год. зібрати. Св'ята простота...
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13.02.2022 17:46 Ответить
Та **** можна ж літом зібратися. Щурі довбані
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13.02.2022 18:55 Ответить
Ермак запропонував, щоб над Україною " не було безоблачного неба" і шо ? вже підписку влаштували. На Брайтон біч ідут холодние дощі ?
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13.02.2022 20:57 Ответить
І ТАК НІЧОГО НЕ РОБИЛИ, А ТУТ ЩЕ Й ЗАТЯГУЮТЬ... НУ НЕ ДЕ"ІЛИ ?
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13.02.2022 23:08 Ответить
Чому перенесли ? Яка причина ?

Ви ж всі, типу, служите народу. + держ.службовці високого рангу, у вас - ненормований роб.день. А на ті зарплати + премії + пільги, які ви маєте, то взагалі мусите працювати 24/7.
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14.02.2022 03:28 Ответить
 
 