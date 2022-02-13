Закрытую встречу глав парламентских фракций с представителями силовых ведомств перенесли, - пресс-служба Стефанчука

Закрытая встреча руководителей парламентских фракций и групп с силовиками по поводу угрозы вторжения России сегодня не состоится. Встреча была перенесена на понедельник, 14 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы ВР Руслана Стефанчука.

"Совещания сегодня не будет. Оно перенесено на завтра", - сказали в пресс-службе спикера парламента.

Ожидали, что на совещание планировали пригласить министра обороны Алексея Резникова; министра внутренних дел Дениса Монастырского; главу СБУ Ивана Баканова; руководителей разведок; главу НБУ Кирилла Шевченко; министра финансов Сергея Марченко.

Также на совещание планировали пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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