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Закриту зустріч голів парламентських фракцій із представниками силових відомств перенесли, - пресслужба Стефанчука
Закрита зустріч керівників парламентських фракцій та груп з силовиками з приводу загрози вторгнення Росії сьогодні не відбудеться. Зустріч перенесли на понеділок, 14 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, про це журналістам повідомили у пресслужбі глави ВР Руслана Стефанчука.
"Наради сьогодні не буде. Вона перенесена на завтра", - сказали в прес-службі спікера парламенту.
Очікували, що на нараду планували запросити міністра оборони Олексія Резнікова; міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського; главу СБУ Івана Баканова; керівників розвідок; главу НБУ Кирила Шевченка; міністра фінансів Сергія Марченка.
Також нараду планували запросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Топ коментарі
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показати весь коментар13.02.2022 14:00
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Фракція лідерів.
Ніяк не награється з булавою мамирімин шмаркач
Не до совещаний...
https://www.youtube.com/watch?v=Jp4ejxVorkg Байден жестко обломал хотелки ботоксного негодяя
Надо было сразу перенести на 17 февраля!
Ви ж всі, типу, служите народу. + держ.службовці високого рангу, у вас - ненормований роб.день. А на ті зарплати + премії + пільги, які ви маєте, то взагалі мусите працювати 24/7.