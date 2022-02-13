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Закриту зустріч голів парламентських фракцій із представниками силових відомств перенесли, - пресслужба Стефанчука

Закриту зустріч голів парламентських фракцій із представниками силових відомств перенесли, - пресслужба Стефанчука

Закрита зустріч керівників парламентських фракцій та груп з силовиками з приводу загрози вторгнення Росії сьогодні не відбудеться. Зустріч перенесли на понеділок, 14 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, про це журналістам повідомили у пресслужбі глави ВР Руслана Стефанчука.

"Наради сьогодні не буде. Вона перенесена на завтра", - сказали в прес-службі спікера парламенту.

Очікували, що на нараду планували запросити міністра оборони Олексія Резнікова; міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського; главу СБУ Івана Баканова; керівників розвідок; главу НБУ Кирила Шевченка; міністра фінансів Сергія Марченка.

Також нараду планували запросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівники фракцій і груп ВР 13 лютого зустрінуться з представниками силових відомств у закритому режимі, - Порошенко

ВР (14942) нарада (56)


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Топ коментарі
+51
А, ну да. Ули торопиться-то?
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13.02.2022 14:00
+41
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13.02.2022 14:03
+30
бо це ініціатива не великого лідера ********** а порошенка які вони іуди
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13.02.2022 14:05
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А, ну да. Ули торопиться-то?
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13.02.2022 14:00 Відповісти
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13.02.2022 14:04 Відповісти
_Комплексы мучают, обиженка? Я про твоё существование вообще забыл, ибо мне на тебя наплевать. Но из тебя дерьмо так и прёт наружу... На, держи!
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13.02.2022 14:15 Відповісти
Не на часі. Тут треба думати по є-бабусь і смартфони. Які мали б бути вже весною.
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13.02.2022 14:19 Відповісти
... і готувати хліб-сіль та квіти окупантам...
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13.02.2022 14:42 Відповісти
Це для вас окупанти, а для значної частини зелених - то асвабадітєлі ат бандєр.
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13.02.2022 16:10 Відповісти
Хтотам зараз лідер ОПЗЖ? Йому потрібно все знати досконало.
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13.02.2022 14:01 Відповісти
А что секретного будет в подробном информировании о планах *****? Или он их не знает? А вот информация о общих шагах власти по подготовке к защите страны и так не секретна. Если есть закрытая информация - допустить только депутатов с правом доступа. И всех проблем.
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13.02.2022 14:12 Відповісти
А що Єрмаку і Демченку інформацію ОПЗЖ зливає? 😨 Я думав, що їм силові міністри напряму звітують.
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13.02.2022 16:12 Відповісти
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13.02.2022 14:03 Відповісти
Желязняк лідер фракції Галас, чи групи з 9 депутатів?
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13.02.2022 14:12 Відповісти
а ты, полупокер, какую фракцию в своей дурке возглавляешь?
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13.02.2022 14:25 Відповісти
Вася! Порошенко найкращий!
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13.02.2022 14:34 Відповісти
В них усі лідери - і Железняк, і Рудик, і Устінова....
Фракція лідерів.
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13.02.2022 14:47 Відповісти
Так и хочется сказать "Дебилы ...ля". Тут каждый час на кону, а оно в говнокоммандующего продолжает играться.
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13.02.2022 14:14 Відповісти
Сколько горя уже пережила Украина, только еще не хватало в такое опасное время иметь во главе страны такого самовлюбленного, высокомерного, глупого подонка
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13.02.2022 14:23 Відповісти
А ещё и зеИУДА ТРОЯНСКИЙ ШАКАЛ - левченко-гебалошвилли + буданов 🦦, д'ерьмак , демченко и куча 🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀
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13.02.2022 14:44 Відповісти
Bullshit-спикер за виглядом, за розумом, за мораллю.
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13.02.2022 14:03 Відповісти
Вони всі в бані. Відповчивають. Законний вихідний.
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13.02.2022 14:03 Відповісти
Всі вже в Ростові
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13.02.2022 14:04 Відповісти
І всі на лісапетах.
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13.02.2022 14:13 Відповісти
бо це ініціатива не великого лідера ********** а порошенка які вони іуди
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13.02.2022 14:05 Відповісти
ЗЕлена гнида, найвеличніший наркоман **********, полководец ЗЕскота моніка ваЗЕленська, СВІДОМО саботує зустріч голів фракцій і готує країни до капітуляції!
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13.02.2022 14:07 Відповісти
Він чекає. Ще 2-3 дні і капітуляція.
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13.02.2022 14:16 Відповісти
Честно говоря, я не знаю, что уже на этой нараде можно решить?
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13.02.2022 14:07 Відповісти
ну хотя бы срочное выделение средств на армию, финансирование которой фактически заморожено уже больше 2х лет
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13.02.2022 14:12 Відповісти
хоча б тимчасово ввести військовий стан...
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13.02.2022 14:13 Відповісти
Військовий стан тільки після зняття шмарклі.
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13.02.2022 14:15 Відповісти
Ага.. Какая ж работа в воскресенье!! Пиво греется.. Мясо стынет.. Безопасность страны? Да ***** на нее!! В Италии или Лондоне хорошо и спокойно..
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13.02.2022 14:07 Відповісти
Уверен, - ты даже спецкурсов не заканчивал. Просто "чудак" от рождения.
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13.02.2022 14:14 Відповісти
Чудак на букву М ...
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13.02.2022 14:17 Відповісти
Просто розумово відсталих наплодилось після Чорнобиля...
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13.02.2022 14:17 Відповісти
твоє бабло, дурню, не сци за Пороха, він не така гнида, як ти
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13.02.2022 14:16 Відповісти
Гнидішої людини як Петро, не зустрічалась людина за 20 років політики.
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13.02.2022 15:40 Відповісти
Вийми хєр Подоляка зі свого рота, зебіл
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13.02.2022 18:11 Відповісти
блаЗЄнські виродки, чума на вас!
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13.02.2022 14:10 Відповісти
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13.02.2022 14:14 Відповісти
Ну правильно - кто ж в воскресенье работает, проводит рабочие встречи?! В воскресенье надо помолиться, шашлычок поесть, выспаться перед новой (не)рабочей неделей.
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13.02.2022 14:11 Відповісти
Зелёный режим отказался явиться на парламентское следствие в связи с подозрением в государственной измене. Так следует читать заголовок.
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13.02.2022 14:11 Відповісти
Клован же сказал... Все на шашлыки...
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13.02.2022 14:12 Відповісти
Бубочка приревнував до Пороха.Коли вже те гундосе недорозуміння вб'є в свою макітру-широкомасштабна війна на порозі..Згинув би вже куди,і дав займатись справами країни тим,хто в тому тямить.
Ніяк не награється з булавою мамирімин шмаркач
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13.02.2022 14:12 Відповісти
Якщо вони не можуть на цій нараді президента зняти, а Єрмака посадити, то й нема чого збиратися, вже й так пізно. Скоро війська Путлера прийдуть до цієї парочки на допомогу.
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13.02.2022 14:12 Відповісти
Війська Путлера тут й подохнуть.
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13.02.2022 14:15 Відповісти
З ОПи була команда, шо "эта правакація барыгі"...
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13.02.2022 14:12 Відповісти
Всякую инициативу народа нужно подавлять !
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13.02.2022 15:04 Відповісти
Путин придет, сам распорядится!
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13.02.2022 15:04 Відповісти
Клоунариум собирает чемоданы.

Не до совещаний...
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13.02.2022 14:13 Відповісти
У них законний вихідний і купа зелені на рахунках, чхати їм на Украну.
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13.02.2022 14:14 Відповісти
Встреча была отменена всвязи с неожиданными заявлениями авиакомпаний об отмене многих международных рейсов. И депутатам решили дать возможность решить проблему отправки семей на летние лагеря в теплых и не совсем европейских странах. Хоть и не сезон пока но как говорится Safety first.
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13.02.2022 14:14 Відповісти
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13.02.2022 14:14 Відповісти
Здесь уже прозвучало что Зеленский - крот.

https://www.youtube.com/watch?v=Jp4ejxVorkg Байден жестко обломал хотелки ботоксного негодяя
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13.02.2022 14:17 Відповісти
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13.02.2022 14:17 Відповісти
****, как-же зае... (пардон) ДОСТАЛО это умственное убожество...
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13.02.2022 14:17 Відповісти
Ермак не успел на диктофоне аккумулятор зарядить.
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13.02.2022 14:17 Відповісти
Завтра теж перенесуть, будуть переносити до того моменту, поки вона не співпаде із допитом Порошенко. Зеленський ставить ворогування із Порошенко набагато вище за війну з росією, бо росія це його друзі
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13.02.2022 14:17 Відповісти
Що, не всі із відпочинку повернулись?
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13.02.2022 14:21 Відповісти
Просто сегодня нужно успеть всем вылететь. Израиль забронировал все самолеты для своих граждан до вторника.
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13.02.2022 14:21 Відповісти
Стефанчук вчора у "Форі" м'яса на шашлики закупив. Не втримався до 9-го травня. То, щоб м'ясо не пропало...
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13.02.2022 14:22 Відповісти
Итого 1.5 месяца преступной бездеятельности от наших гавно-депутатов
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13.02.2022 14:22 Відповісти
Зеленському плювати на безпеку держави, бо він знає, що до часу Ч він в Україні не залишиться не секунди. По наявних вже інсайдерських інформаціях дружина Зеленського Ленка з дітьми вже покинула межі України і станом на зараз знаходиться на своїй віллі і Італії. Зеленський до них приєднається в найближчі дні. Можливо й сьогодні до вечора вилетить з України.
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13.02.2022 14:22 Відповісти
Стефанчука у в'язницю за зрадництво інтересів країни. Чи це Зеля приймав рішення?
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13.02.2022 14:22 Відповісти
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13.02.2022 14:24 Відповісти
Ви тільки зауважте - серед запрошених силовиків -самі представники"Ізбранного народа"
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13.02.2022 14:29 Відповісти
ви не спішіть, в нас часу повно.
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13.02.2022 14:29 Відповісти
А че так?
Надо было сразу перенести на 17 февраля!
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13.02.2022 14:34 Відповісти
Цікавий список запрошених на закрите засідання в Раду де 90% агентів ФСБ.Напад на Україну може статися щохвилини а їм по барабану,напевне ще не вивезли сімї та не вивели всі свої кошти із України так як міжнародні банки по неділях не працюють.
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13.02.2022 14:38 Відповісти
А чего перенесли, парламентарии разбежались?
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13.02.2022 14:42 Відповісти
Шрек еще не отошел от отдыха. Короткий оплачиваемый отдых, у рашиской дуры научились, твари
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13.02.2022 14:48 Відповісти
Им некогда. Шьют флаги, кофточки, шарфы и юбки в цветах триколора.
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13.02.2022 14:56 Відповісти
Фигней не занимайтесь, во время войны парламент не работает, вся полнота власти передаётся ставке головнокомандующего или Генеральному штабу. Депутаты на фронт. Всё! А отменил ты встречу Стефанчук потому что твои депутаты уже от страха по закордонный поразбежались….патриоты мля
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13.02.2022 16:29 Відповісти
Хлопці по курортах і островах роз'їхались, віддихають і набираються сил перед війною, а ви хочете їх ні з того ні з сього у неділю на 16год. зібрати. Св'ята простота...
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13.02.2022 17:46 Відповісти
Та **** можна ж літом зібратися. Щурі довбані
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13.02.2022 18:55 Відповісти
Ермак запропонував, щоб над Україною " не було безоблачного неба" і шо ? вже підписку влаштували. На Брайтон біч ідут холодние дощі ?
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13.02.2022 20:57 Відповісти
І ТАК НІЧОГО НЕ РОБИЛИ, А ТУТ ЩЕ Й ЗАТЯГУЮТЬ... НУ НЕ ДЕ"ІЛИ ?
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13.02.2022 23:08 Відповісти
Чому перенесли ? Яка причина ?

Ви ж всі, типу, служите народу. + держ.службовці високого рангу, у вас - ненормований роб.день. А на ті зарплати + премії + пільги, які ви маєте, то взагалі мусите працювати 24/7.
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14.02.2022 03:28 Відповісти
 
 