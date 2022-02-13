Закриту зустріч голів парламентських фракцій із представниками силових відомств перенесли, - пресслужба Стефанчука

Закрита зустріч керівників парламентських фракцій та груп з силовиками з приводу загрози вторгнення Росії сьогодні не відбудеться. Зустріч перенесли на понеділок, 14 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, про це журналістам повідомили у пресслужбі глави ВР Руслана Стефанчука.

"Наради сьогодні не буде. Вона перенесена на завтра", - сказали в прес-службі спікера парламенту.

Очікували, що на нараду планували запросити міністра оборони Олексія Резнікова; міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського; главу СБУ Івана Баканова; керівників розвідок; главу НБУ Кирила Шевченка; міністра фінансів Сергія Марченка.

Також нараду планували запросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівники фракцій і груп ВР 13 лютого зустрінуться з представниками силових відомств у закритому режимі, - Порошенко