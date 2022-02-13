Нардеп "ОПЗЖ" Кива: Правительство Зеленского готовится к "резне русского населения"

Соратник кума Путина Медведчука, депутат Верховной Рады от партии "ОПЗЖ" Илья Кива предупредил, что власть готовится к "физическому истреблению" российского населения Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале пророссийского политика.

По словам Кивы, спецоперация якобы готовится лично под руководством президента Украины Владимира Зеленского.

"Власти Зеленского закрывают телеканалы, блокируют ютуб-каналы, интернет сайты и телеграмм-каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят "резню" неугодных, российского населения, их назовут врагами Украины", — говорится в публикации депутата парламента.

Как добавил Кива, отвечать за массовые убийства россиян будут якобы отряды националистов. Также Кива считает, что вскоре на территории Украины будет отключен интернет.

При этом Кива не объяснил, откуда такие сведения о намерениях президента Украины.

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