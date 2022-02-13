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Нардеп "ОПЗЖ" Кива: Правительство Зеленского готовится к "резне русского населения"

Нардеп

Соратник кума Путина Медведчука, депутат Верховной Рады от партии "ОПЗЖ" Илья Кива предупредил, что власть готовится к "физическому истреблению" российского населения Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале пророссийского политика.

По словам Кивы, спецоперация якобы готовится лично под руководством президента Украины Владимира Зеленского.

"Власти Зеленского закрывают телеканалы, блокируют ютуб-каналы, интернет сайты и телеграмм-каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят "резню" неугодных, российского населения, их назовут врагами Украины", — говорится в публикации депутата парламента.

Как добавил Кива, отвечать за массовые убийства россиян будут якобы отряды националистов. Также Кива считает, что вскоре на территории Украины будет отключен интернет.

При этом Кива не объяснил, откуда такие сведения о намерениях президента Украины.

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Нардеп ОПЗЖ Кива: Правительство Зеленского готовится к резне русского населения 01

Зеленский Владимир (20234) Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+112
..и начнут с Кивы.
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13.02.2022 14:24
+95
Якісь же придурки за цьго ідіота голосували.....
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13.02.2022 14:22
+71
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13.02.2022 14:23
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Страница 4 из 4
За такі речі вже можна було б і притягнути до відповідальності.
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13.02.2022 17:01 Ответить
А може вже давно було притягнути? Хіба це вперше? Але ця заява це вже пиз...ець
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15.02.2022 10:13 Ответить
Сказочный дебил = Психически неразвитый человек; дурак
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13.02.2022 17:04 Ответить
от ківі і відріжуть причинний оргаН, щоб не смикав за нього, як Сова за хвостик ослика ІА
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13.02.2022 22:07 Ответить
полезный идиот
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13.02.2022 17:05 Ответить
Да какой он на хрен полезный, на оборот...
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13.02.2022 22:16 Ответить
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13.02.2022 17:08 Ответить
это уже статья 161. за такое сажать нужно.
«умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками»
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13.02.2022 17:09 Ответить
Цікаво те, що влада не реагує на такі явно брехливі антидержавні випади. Чи це не так страшно, як палець Лероса?
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13.02.2022 18:53 Ответить
А чьто скажет таварищь Шмыгаль??
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13.02.2022 20:05 Ответить
Главное не дать ему смыться когда все начнётся
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13.02.2022 17:11 Ответить
...а в это время прокуратура из кожи вон лезет, чтобы посадить Пороха.
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13.02.2022 17:13 Ответить
Ніяк не вгомонишся - всюди про пороха репетуєш? Стаття про Киву! Чи він друг пороха?
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13.02.2022 21:49 Ответить
Та дайте вже цьому яйцеруку галопєрідол!!!
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13.02.2022 17:20 Ответить
Він сільоТкі хоче
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13.02.2022 18:36 Ответить
"Дайте ему селёдки" (C)
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13.02.2022 19:26 Ответить
И что не знают, что сделать, чтобы этот дрощильщик с запросами кандидата наук заткнулся наглухо? Позор! Один не адекват колотит всю страну!!!
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13.02.2022 17:23 Ответить
та дайте ж йому, накінець, хочь хтось "сєльодкі!"
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13.02.2022 17:34 Ответить
Пора этого урода закрывать пора.
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13.02.2022 17:40 Ответить
По моэму этого киву следует поместить в психлечебницу.
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13.02.2022 17:45 Ответить
Так он там уже был.
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13.02.2022 17:57 Ответить
так психически больных периодически надо оформлять в психбольничку подлечиться, у кивы явное обострение шизофрении
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13.02.2022 18:21 Ответить
Накормите его свинцовой кашей.
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13.02.2022 17:54 Ответить
Низзя...это то что хочет *****...
А вот кашей можно и нужно кормить ежедневно в специализированной клинике закрытого типа
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13.02.2022 18:05 Ответить
Слухайте, це ж прямий заклик до путлера прислати до України "захисників руських", від цієї провокативної заяви московія може почати наступ. СБУ щось робить?
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13.02.2022 18:01 Ответить
Все ушли на шашлыки.
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13.02.2022 18:12 Ответить
закройте уже этого провокатора!!!
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13.02.2022 18:03 Ответить
Пулю в голову этому дегенерату.
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13.02.2022 18:06 Ответить
гранату в вонючу пельку
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13.02.2022 18:42 Ответить
Я так понимаю,что в Украине созданы ФСБ вооруженые групировки,для дестабилизации из внутри.Кива предупреждает.
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13.02.2022 18:10 Ответить
Микроцефалия - значительное уменьшение головного мозга при нормальных размерах других частей тела. Микроцефалия сопровождается умственной недостаточностью - от нерезко выраженной имбецильности до идиотии. Как такового специального лечения микроцефалии не существует.
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13.02.2022 18:20 Ответить
Есть -пересадка головы!
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13.02.2022 22:34 Ответить
Ну як може бути цей ворожий елемент на свободі? Він же ж рупор кремля! Невже влада цього не розуміє? Скільки ще?
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13.02.2022 18:25 Ответить
Коли ж наша доблесна прокуратура візьметься за киву .Скільки він злочинів ще має зробити ? Де ж стаття розпалювання міжетнічних ворожнечі?
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13.02.2022 18:30 Ответить
Порох був розумніше, він російськомовних в раби роздавав, а зеленський поц - різати збирається…
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13.02.2022 18:35 Ответить
Кто-то наконец упокоит это ватно-продажное жЫвотное?
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13.02.2022 18:37 Ответить
вот вам и коллапс власти,тоесть ее неспособность защитить государство даже на таком уровне.
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13.02.2022 18:52 Ответить
почему он еще не повешен на дереве
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13.02.2022 18:56 Ответить
Везде и всегда, кроме Украины, на войне коллаборантов уничтожают в первую очередь ибо они в разы опаснее открытого врага.
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13.02.2022 18:57 Ответить
Коли він сяде?
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13.02.2022 18:58 Ответить
Чому це падло ще й досі на волі? Ау, закрийте вже нарешті його хтось
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13.02.2022 19:00 Ответить
таких треба знищувати фiзично
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13.02.2022 19:25 Ответить
Куди дивиться СБУ? Чому ця наволоч досі на волі?
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13.02.2022 19:04 Ответить
У России наибольшее число националистов. Кто был в России еще до войны на Донбассе знают какое было отношение русских к жителям Украины. Россия не формально но является фашистской страной. Хотя говорят про Украину про Бандеру- мы мол хорошие были коммунисты . Так эти ж русские коммунисты были жестокими тварями и ни чем не отличались от фашистов.
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13.02.2022 19:12 Ответить
та коли вже з цiею гнидою "праизойдьот нисчастний случай"бузина зови його до себе в пекло нах...!
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13.02.2022 19:23 Ответить
Кива провокатор і через такі заяви московити можуть почати війну по захисту таких свиней як Кива!
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13.02.2022 19:27 Ответить
А шо некому прикрыть этого патриота
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13.02.2022 19:29 Ответить
За что сидит Семенченко, если Кива на свободе?!
Это у Кивы частная армия, марширующая свободно по Киеву, а не у Семенченко!
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13.02.2022 19:50 Ответить
Невже такі дибіли як кива не розуміють що в разі повномасштабної війни п'ята колона буде знищуватись так само як і кацапські орки
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13.02.2022 20:38 Ответить
Кива также показал как точат ножи для резни русских.
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13.02.2022 21:12 Ответить
Урод полтавский! Яйца тебе ампутировать!
И головку! И играть ими в футбол!
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13.02.2022 21:44 Ответить
Так. Ми дійсно готуємось до знищення "пятої колони". Всі "сплячі" диверсійні групи ***** будуть активовані як тільки почнеться наступ. Тому знищувати таких зокрема як Ківа це священний обовязок кожного громадянина України. Вже не дивно що наш "гарант Конституції" з милою посмішкою ідіота толерує відкритих зрадників і відвертих посібників ***** в Україні, які мріють "повбивати хахлов і спалити Конституцію на Хрещатику"...
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13.02.2022 21:49 Ответить
Упороте чмо має бути утилізований ...
При недолугій та продажній владі Зе утирків, таке чмо себе почуває дуже комфортно...
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13.02.2022 21:55 Ответить
Если начнется то всех антиукраинцев, любителей рашизма переловить и в расход. Очистим украину от нечисти!!!
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13.02.2022 22:15 Ответить
Дайте ему селёдки!
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13.02.2022 23:21 Ответить
Його час в психушку або за державну зраду.
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14.02.2022 00:10 Ответить
Боже, ще тільки тебе не хватало в цьому всьому дурдомі, кандІдат наук.
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14.02.2022 03:25 Ответить
Какой мерзкий клоун на дотациях из за поребрика
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14.02.2022 05:25 Ответить
Чому він досі на волі?
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14.02.2022 07:19 Ответить
надо этой абизяне не интернет отключить, а то шо осталось от мозга, вообще кукуха поехала.
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14.02.2022 08:45 Ответить
До тої інформації слід віднестися серйозно, оскільки трагедія в школі Беслану може повторитися і в Україні будь де. Так у беслані було захоплено біля 1000 учнів і розстріляно невідомо ким.. Наші школи не охороняються а путін шукає привід до війни. Люди будьте уважними.
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14.02.2022 20:51 Ответить
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