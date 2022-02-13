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Нардеп "ОПЗЖ" Кива: Уряд Зеленського готується до "різанини російського населення"

Нардеп

Соратник кума Путіна Медведчука, депутат Верховної Ради від партії "ОПЗЖ" Ілля Кива попередив, що влада готується до "фізичного винищення" російського населення України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Telegram-каналі проросійського політика.

За словами Киви, спецоперація нібито готується особисто під проводом президента України Володимира Зеленського.

"Влада Зеленського закриває телеканали, блокує ютуб-канали, інтернет сайти та телеграм-канали, готуючи країну до інформаційного вакууму та інформаційної ізоляції населення. Творитимуть правове свавілля і готують "різанину" неугодних, російського населення, їх назвуть ворогами України", — говориться в публікації депутата парламенту.

Як додав Кива, відповідати за масові вбивства росіян нібито будуть загони націоналістів. Також Кива вважає, що незабаром на території України відключать інтернет.

При цьому Кива не пояснив, звідки має такі відомості про наміри президента України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп від ОПЗЖ Кива назвав можливе вторгнення РФ в Україну "звільненням"

Нардеп ОПЗЖ Кива: Уряд Зеленського готується до різанини російського населення 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+112
..и начнут с Кивы.
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13.02.2022 14:24
+95
Якісь же придурки за цьго ідіота голосували.....
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13.02.2022 14:22
+71
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13.02.2022 14:23
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За такі речі вже можна було б і притягнути до відповідальності.
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13.02.2022 17:01 Відповісти
А може вже давно було притягнути? Хіба це вперше? Але ця заява це вже пиз...ець
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15.02.2022 10:13 Відповісти
Сказочный дебил = Психически неразвитый человек; дурак
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13.02.2022 17:04 Відповісти
от ківі і відріжуть причинний оргаН, щоб не смикав за нього, як Сова за хвостик ослика ІА
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13.02.2022 22:07 Відповісти
полезный идиот
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13.02.2022 17:05 Відповісти
Да какой он на хрен полезный, на оборот...
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13.02.2022 22:16 Відповісти
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13.02.2022 17:08 Відповісти
это уже статья 161. за такое сажать нужно.
«умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками»
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13.02.2022 17:09 Відповісти
Цікаво те, що влада не реагує на такі явно брехливі антидержавні випади. Чи це не так страшно, як палець Лероса?
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13.02.2022 18:53 Відповісти
А чьто скажет таварищь Шмыгаль??
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13.02.2022 20:05 Відповісти
Главное не дать ему смыться когда все начнётся
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13.02.2022 17:11 Відповісти
...а в это время прокуратура из кожи вон лезет, чтобы посадить Пороха.
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13.02.2022 17:13 Відповісти
Ніяк не вгомонишся - всюди про пороха репетуєш? Стаття про Киву! Чи він друг пороха?
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13.02.2022 21:49 Відповісти
Та дайте вже цьому яйцеруку галопєрідол!!!
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13.02.2022 17:20 Відповісти
Він сільоТкі хоче
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13.02.2022 18:36 Відповісти
"Дайте ему селёдки" (C)
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13.02.2022 19:26 Відповісти
И что не знают, что сделать, чтобы этот дрощильщик с запросами кандидата наук заткнулся наглухо? Позор! Один не адекват колотит всю страну!!!
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13.02.2022 17:23 Відповісти
та дайте ж йому, накінець, хочь хтось "сєльодкі!"
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13.02.2022 17:34 Відповісти
Пора этого урода закрывать пора.
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13.02.2022 17:40 Відповісти
По моэму этого киву следует поместить в психлечебницу.
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13.02.2022 17:45 Відповісти
Так он там уже был.
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13.02.2022 17:57 Відповісти
так психически больных периодически надо оформлять в психбольничку подлечиться, у кивы явное обострение шизофрении
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13.02.2022 18:21 Відповісти
Накормите его свинцовой кашей.
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13.02.2022 17:54 Відповісти
Низзя...это то что хочет *****...
А вот кашей можно и нужно кормить ежедневно в специализированной клинике закрытого типа
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13.02.2022 18:05 Відповісти
Слухайте, це ж прямий заклик до путлера прислати до України "захисників руських", від цієї провокативної заяви московія може почати наступ. СБУ щось робить?
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13.02.2022 18:01 Відповісти
Все ушли на шашлыки.
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13.02.2022 18:12 Відповісти
закройте уже этого провокатора!!!
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13.02.2022 18:03 Відповісти
Пулю в голову этому дегенерату.
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13.02.2022 18:06 Відповісти
гранату в вонючу пельку
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13.02.2022 18:42 Відповісти
Я так понимаю,что в Украине созданы ФСБ вооруженые групировки,для дестабилизации из внутри.Кива предупреждает.
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13.02.2022 18:10 Відповісти
Микроцефалия - значительное уменьшение головного мозга при нормальных размерах других частей тела. Микроцефалия сопровождается умственной недостаточностью - от нерезко выраженной имбецильности до идиотии. Как такового специального лечения микроцефалии не существует.
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13.02.2022 18:20 Відповісти
Есть -пересадка головы!
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13.02.2022 22:34 Відповісти
Ну як може бути цей ворожий елемент на свободі? Він же ж рупор кремля! Невже влада цього не розуміє? Скільки ще?
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13.02.2022 18:25 Відповісти
Коли ж наша доблесна прокуратура візьметься за киву .Скільки він злочинів ще має зробити ? Де ж стаття розпалювання міжетнічних ворожнечі?
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13.02.2022 18:30 Відповісти
Порох був розумніше, він російськомовних в раби роздавав, а зеленський поц - різати збирається…
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13.02.2022 18:35 Відповісти
Кто-то наконец упокоит это ватно-продажное жЫвотное?
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13.02.2022 18:37 Відповісти
вот вам и коллапс власти,тоесть ее неспособность защитить государство даже на таком уровне.
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13.02.2022 18:52 Відповісти
почему он еще не повешен на дереве
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13.02.2022 18:56 Відповісти
Везде и всегда, кроме Украины, на войне коллаборантов уничтожают в первую очередь ибо они в разы опаснее открытого врага.
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13.02.2022 18:57 Відповісти
Коли він сяде?
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13.02.2022 18:58 Відповісти
Чому це падло ще й досі на волі? Ау, закрийте вже нарешті його хтось
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13.02.2022 19:00 Відповісти
таких треба знищувати фiзично
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13.02.2022 19:25 Відповісти
Куди дивиться СБУ? Чому ця наволоч досі на волі?
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13.02.2022 19:04 Відповісти
У России наибольшее число националистов. Кто был в России еще до войны на Донбассе знают какое было отношение русских к жителям Украины. Россия не формально но является фашистской страной. Хотя говорят про Украину про Бандеру- мы мол хорошие были коммунисты . Так эти ж русские коммунисты были жестокими тварями и ни чем не отличались от фашистов.
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13.02.2022 19:12 Відповісти
та коли вже з цiею гнидою "праизойдьот нисчастний случай"бузина зови його до себе в пекло нах...!
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13.02.2022 19:23 Відповісти
Кива провокатор і через такі заяви московити можуть почати війну по захисту таких свиней як Кива!
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13.02.2022 19:27 Відповісти
А шо некому прикрыть этого патриота
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13.02.2022 19:29 Відповісти
За что сидит Семенченко, если Кива на свободе?!
Это у Кивы частная армия, марширующая свободно по Киеву, а не у Семенченко!
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13.02.2022 19:50 Відповісти
Невже такі дибіли як кива не розуміють що в разі повномасштабної війни п'ята колона буде знищуватись так само як і кацапські орки
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13.02.2022 20:38 Відповісти
Кива также показал как точат ножи для резни русских.
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13.02.2022 21:12 Відповісти
Урод полтавский! Яйца тебе ампутировать!
И головку! И играть ими в футбол!
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13.02.2022 21:44 Відповісти
Так. Ми дійсно готуємось до знищення "пятої колони". Всі "сплячі" диверсійні групи ***** будуть активовані як тільки почнеться наступ. Тому знищувати таких зокрема як Ківа це священний обовязок кожного громадянина України. Вже не дивно що наш "гарант Конституції" з милою посмішкою ідіота толерує відкритих зрадників і відвертих посібників ***** в Україні, які мріють "повбивати хахлов і спалити Конституцію на Хрещатику"...
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13.02.2022 21:49 Відповісти
Упороте чмо має бути утилізований ...
При недолугій та продажній владі Зе утирків, таке чмо себе почуває дуже комфортно...
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13.02.2022 21:55 Відповісти
Если начнется то всех антиукраинцев, любителей рашизма переловить и в расход. Очистим украину от нечисти!!!
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13.02.2022 22:15 Відповісти
Дайте ему селёдки!
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13.02.2022 23:21 Відповісти
Його час в психушку або за державну зраду.
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14.02.2022 00:10 Відповісти
Боже, ще тільки тебе не хватало в цьому всьому дурдомі, кандІдат наук.
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14.02.2022 03:25 Відповісти
Какой мерзкий клоун на дотациях из за поребрика
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14.02.2022 05:25 Відповісти
Чому він досі на волі?
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14.02.2022 07:19 Відповісти
надо этой абизяне не интернет отключить, а то шо осталось от мозга, вообще кукуха поехала.
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14.02.2022 08:45 Відповісти
До тої інформації слід віднестися серйозно, оскільки трагедія в школі Беслану може повторитися і в Україні будь де. Так у беслані було захоплено біля 1000 учнів і розстріляно невідомо ким.. Наші школи не охороняються а путін шукає привід до війни. Люди будьте уважними.
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14.02.2022 20:51 Відповісти
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