Нардеп "ОПЗЖ" Кива: Уряд Зеленського готується до "різанини російського населення"
Соратник кума Путіна Медведчука, депутат Верховної Ради від партії "ОПЗЖ" Ілля Кива попередив, що влада готується до "фізичного винищення" російського населення України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Telegram-каналі проросійського політика.
За словами Киви, спецоперація нібито готується особисто під проводом президента України Володимира Зеленського.
"Влада Зеленського закриває телеканали, блокує ютуб-канали, інтернет сайти та телеграм-канали, готуючи країну до інформаційного вакууму та інформаційної ізоляції населення. Творитимуть правове свавілля і готують "різанину" неугодних, російського населення, їх назвуть ворогами України", — говориться в публікації депутата парламенту.
Як додав Кива, відповідати за масові вбивства росіян нібито будуть загони націоналістів. Також Кива вважає, що незабаром на території України відключать інтернет.
При цьому Кива не пояснив, звідки має такі відомості про наміри президента України.
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А вот кашей можно и нужно кормить ежедневно в специализированной клинике закрытого типа
Это у Кивы частная армия, марширующая свободно по Киеву, а не у Семенченко!
И головку! И играть ими в футбол!
При недолугій та продажній владі Зе утирків, таке чмо себе почуває дуже комфортно...