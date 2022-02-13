Мы не закрываем дипломатические представительства в Украине, - заявление Евросоюза
Евросоюз выступил с официальным заявлением о присутствии дипломатов в Киеве
Как сообщает Цензор.НЕТ, текст заявления размещен на официальном сайте представительства ЕС в Украине.
В заявлении отмечается: "ЕС и государства-члены координируют свои действия в отношении нынешней угрожающей ситуации, которая сложилась вокруг Украины".
Мы не закрываем наши дипломатические представительства. Они остаются работать в Киеве для поддержки граждан ЕС в сотрудничестве с украинскими властями. Информация о присутствии персонала и рекомендации для путешествий будут меняться при необходимости с учетом ситуации безопасности.
Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности Украины и суверенитета, а также дипломатические усилия, направленные на деэскалацию. Мы подчеркиваем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям в ответ".
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1) 1 гвардейская танковая дивизия ВС РФ выгружается в г. Веселая Лопань - 15 км от Харькова.
2) ******** отменил заседание глав фракций - а то вдруг захотят помешать русским.
выдвигаемся на шашлыки.
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Таки ошибся.
15 км не до Харькова, а до границы.
Никто на Харьков нападать не будет. Тем более на Киев.
Это просто для поддержки объявления в понедельник-вторник признания Лугандона и введения туда войск.
Официально.
11 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин https://www.interfax.ru/russia/821440?utm_source=interlink&utm_medium=821814 сообщал , что Совет Думы 14 февраля рассмотрит проект постановления палаты с просьбой к президенту о ДНР и ЛНР и будет выбирать из двух вариантов: или сразу вынести на пленарное заседание, или сначала отправить в МИД.
Проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик юго-востока Украины депутаты КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым https://www.interfax.ru/russia/816338?utm_source=interlink&utm_medium=821814 внесли в Госдуму 19 января.
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что призывает не затягивать с вопросом о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Совет Думы 14 февраля будет рассматривать проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ по этому поводу.
https://www.interfax.ru/russia/ В РОССИИ https://www.interfax.ru/russia/816338?utm_source=interlink&utm_medium=821814 19 января 2022https://www.interfax.ru/russia/816338?utm_source=interlink&utm_medium=821814 Коммунисты Госдумы предложили попросить Путина признать ЛНР и ДНРЧитать подробнее
"Пойдут на заседание Совета первый зампред ЦК КПРФ и первый вице-спикер Думы Иван Мельников, глава комитета Леонид Калашников, первый замглавы фракции Николай Коломейцев, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Мы будем настаивать на рассмотрении", - сказал Зюганов в воскресенье "Интерфаксу".
Он отметил, что есть вариант направить обращение после одобрения Думы сразу президенту, Совбезу, или второй вариант - провести консультации с МИДом, с Минобороны.
"Я поддержу любой вариант. Это должно быть взвешенное, продуманное решение. Но нельзя затягивать и давать простор провокаторам для военных авантюр", - сказал также Зюганов.
По его мнению, "надо проявлять максимум бдительности и понимать, что начать это могут в любой день те, кому эта драка нужна".
Также он обратил внимание, что Киев совершенно не хочет выполнять "минские соглашения", и в связи с этим нужно "признать право этих республик жить на своей земле и итоги проведённого у них референдума".