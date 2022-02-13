Мы не закрываем дипломатические представительства в Украине, - заявление Евросоюза

Евросоюз выступил с официальным заявлением о присутствии дипломатов в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст заявления размещен на официальном сайте представительства ЕС в Украине.

В заявлении отмечается: "ЕС и государства-члены координируют свои действия в отношении нынешней угрожающей ситуации, которая сложилась вокруг Украины".

Мы не закрываем наши дипломатические представительства. Они остаются работать в Киеве для поддержки граждан ЕС в сотрудничестве с украинскими властями. Информация о присутствии персонала и рекомендации для путешествий будут меняться при необходимости с учетом ситуации безопасности.

Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности Украины и суверенитета, а также дипломатические усилия, направленные на деэскалацию. Мы подчеркиваем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям в ответ".

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