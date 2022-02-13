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Ми не закриваємо дипломатичні представництва в Україні, - заява Євросоюзу

Ми не закриваємо дипломатичні представництва в Україні, - заява Євросоюзу

Єросоюз виступив із офіційною заявою щодо присутності дипломатів у Києві

Як інформує Цензор.НЕТ, текст заяви розміщений на офіційному сайті представництва ЄС в Україні. 

У заяві відзначається: "ЄС та держави-члени координують свої дії стосовно нинішньої загрозливої ситуації, яка склась навколо України.

Ми не закриваємо наші дипломатичні представництва. Вони лишаються працювати в Києві для підтримки громадян ЄС у співпраці з українською владою. Інформація щодо присутності персоналу та рекомендації для подорожей будуть змінюватись за необхідності з урахуванням безпекової ситуації.

Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальній цілісності України та суверенітету, а також дипломатичним зусиллям, що спрямовані на деескалацію. Ми наголошуємо, що будь-яка подальша військова агресія проти України призведе до серйозних наслідків у відповідь".

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Топ коментарі
+3
а-а-а, ну все - тогда все в полном порядке!

выдвигаемся на шашлыки.

=====

Таки ошибся.
15 км не до Харькова, а до границы.
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13.02.2022 14:55
+2
... а переносимо у вагончики прикордонників на західному кордоні.
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13.02.2022 14:26
+2
Веселая Лопань это 50 км. от Харькова, а не 15.
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13.02.2022 14:45
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... а переносимо у вагончики прикордонників на західному кордоні.
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13.02.2022 14:26 Відповісти
Они не закрывают, они их временно бросают - так это выглядит со стороны...
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13.02.2022 14:31 Відповісти
"...приведет к серьезным последствиям в ответ" - громко-громко пукнем!
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13.02.2022 14:31 Відповісти
Полчаса назад:

1) 1 гвардейская танковая дивизия ВС РФ выгружается в г. Веселая Лопань - 15 км от Харькова.

2) ******** отменил заседание глав фракций - а то вдруг захотят помешать русским.
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13.02.2022 14:34 Відповісти
Веселая Лопань это 50 км. от Харькова, а не 15.
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13.02.2022 14:45 Відповісти
а-а-а, ну все - тогда все в полном порядке!

выдвигаемся на шашлыки.

=====

Таки ошибся.
15 км не до Харькова, а до границы.
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13.02.2022 14:55 Відповісти
как приедут так и уедут.
Никто на Харьков нападать не будет. Тем более на Киев.
Это просто для поддержки объявления в понедельник-вторник признания Лугандона и введения туда войск.
Официально.

11 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин https://www.interfax.ru/russia/821440?utm_source=interlink&utm_medium=821814 сообщал , что Совет Думы 14 февраля рассмотрит проект постановления палаты с просьбой к президенту о ДНР и ЛНР и будет выбирать из двух вариантов: или сразу вынести на пленарное заседание, или сначала отправить в МИД.
Проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик юго-востока Украины депутаты КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым https://www.interfax.ru/russia/816338?utm_source=interlink&utm_medium=821814 внесли в Госдуму 19 января.

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что призывает не затягивать с вопросом о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Совет Думы 14 февраля будет рассматривать проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ по этому поводу.
https://www.interfax.ru/russia/ В РОССИИ https://www.interfax.ru/russia/816338?utm_source=interlink&utm_medium=821814 19 января 2022https://www.interfax.ru/russia/816338?utm_source=interlink&utm_medium=821814 Коммунисты Госдумы предложили попросить Путина признать ЛНР и ДНРЧитать подробнее

"Пойдут на заседание Совета первый зампред ЦК КПРФ и первый вице-спикер Думы Иван Мельников, глава комитета Леонид Калашников, первый замглавы фракции Николай Коломейцев, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Мы будем настаивать на рассмотрении", - сказал Зюганов в воскресенье "Интерфаксу".

Он отметил, что есть вариант направить обращение после одобрения Думы сразу президенту, Совбезу, или второй вариант - провести консультации с МИДом, с Минобороны.

"Я поддержу любой вариант. Это должно быть взвешенное, продуманное решение. Но нельзя затягивать и давать простор провокаторам для военных авантюр", - сказал также Зюганов.

По его мнению, "надо проявлять максимум бдительности и понимать, что начать это могут в любой день те, кому эта драка нужна".

Также он обратил внимание, что Киев совершенно не хочет выполнять "минские соглашения", и в связи с этим нужно "признать право этих республик жить на своей земле и итоги проведённого у них референдума".
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13.02.2022 17:48 Відповісти
Дивизия , говоришь ? Неделю только вьігружаться будет , а пока БК и ГСМ привезут , то все две недели . Большое хозяйство , панимаш ? 😀
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13.02.2022 15:39 Відповісти
Так єто троль, ему все-равно, лишь бы ляпнуть!
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13.02.2022 20:44 Відповісти
Не закрываем, а убегаем.
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13.02.2022 14:42 Відповісти
європейські дипломати - особливо з тих країн ті хто вийшов з "Варшавського договору" або зі СРСР ризикують - забувши як росіянські вояки намагаються взяти в полон і потім виторговувати собі привілєї. . . . РОСІЯ-ПОКИДЬОК. ***** - завжди *****.
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13.02.2022 15:01 Відповісти
они помогают как могут. Но воевать за нас они не будут. по крайней мере пока мы клоунов в президенты выбираем.
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13.02.2022 17:49 Відповісти
 
 