Ми не закриваємо дипломатичні представництва в Україні, - заява Євросоюзу

Єросоюз виступив із офіційною заявою щодо присутності дипломатів у Києві

Як інформує Цензор.НЕТ, текст заяви розміщений на офіційному сайті представництва ЄС в Україні.

У заяві відзначається: "ЄС та держави-члени координують свої дії стосовно нинішньої загрозливої ситуації, яка склась навколо України.

Ми не закриваємо наші дипломатичні представництва. Вони лишаються працювати в Києві для підтримки громадян ЄС у співпраці з українською владою. Інформація щодо присутності персоналу та рекомендації для подорожей будуть змінюватись за необхідності з урахуванням безпекової ситуації.

Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальній цілісності України та суверенітету, а також дипломатичним зусиллям, що спрямовані на деескалацію. Ми наголошуємо, що будь-яка подальша військова агресія проти України призведе до серйозних наслідків у відповідь".

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