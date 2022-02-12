Посол Великої Британії Сіммонс заявила, що залишається в Україні
Посол Великобританїі в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що продовжує свою роботу в Україні на тлі повідомлень і попереджень про можливе вторгнення Росії, яке та заперечує.
Як інформує Цензор.НЕТ про це вона написала в твіттері.
"Я залишаюсь у Києві та продовжую працювати разом із основною командою. Посольство залишається працювати", – написала посол.
Водночас у посольстві поширили урядове повідомлення про те, що британцям радять утриматися від будь-яких поїздок в Україну.
"Громадяни Великобританії, які перебувають в Україні, мають залишити Україну комерційним шляхом", – йдеться в повідомлені.
Топ коментарі
+22 Александр Чуднивец #474549
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+14 Stop Homosovetikus
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+11 Петро Воля
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ти як власник будинку (Украiна) вирiшив поставити собi броньованi двeрi чи придбати броньовану тачку (чи затонувати усi вiкна. поставити високий тин) тобто вступити в НАТО. сусiд по будинку (рашка) вирiшив що тобi цього нe можна. бо тодi вiн нe зможe лазити до тeбe у город (на балкон). нe бачити чeрeз вiкно що ти робиш ... тому сусiд придбав собi зброю i виставив ii пeрeд твоiм будинком. намагаючись таким чином заставити тeбe вiдмовитись вiд задуманого. дивлячись на цe ти тeж почав затарюватися зброєю. а тут тобi сусiд кажe: "ти озброююєшся значить самe ти зiбрався на мeнe напасти i забрати в мeнe моє обiйстя! iнакшe нашо тобi зброя! я ж тут так для самозахисту ceбe oпeрeдив тeбe ставши пeрeд твоiм будинком озброєно щe до того як ти став озброюватися сам" (самe так парашинцi заявляють в чат-рулeтцi)
Русская водка, черный хлеб, селёдка;
Весело веселье, тяжело похмелье!
Знаю, люди всей Земли подружиться бы смогли!
Да, если б каждый водку пил, - коммунизм бы наступил!
и так во всем у этих ихтамнетов.
Якщо Господь хоче покарати людину, він селить її на рашці, а з розуму вони вже самі зійдуть.
Однозначно!
Замість мого "дякую", нехай би лихий дідько ухопив би всіх тих бритів разом з старезною Її Величністю і спаплюжив би до їхнього Принца Пилипа у саме пекло.
Орден «Народний Герой України» - українська недержавна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 нагорода , запроваджена 2015 року за ініціативою колекціонера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82 антикваріату та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_(2014_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80) волонтера Андрія Боєчка та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%80 ювеліра Дмитра Щербакова.
В Організації Об'єднаних Націй не видавали жодних розпоряджень щодо евакуації її співробітників з України.
Про це повідомив речник Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу.
На запитання журналістки, чи не збирається секретаріат ООН наслідувати приклад Державного департаменту США про відкривання частини свої співробітників з України у зв'язку з загрозою російського вторгнення, Дюжаррік сказав: «Наш персонал продовжує перебувати в Україні, і немає жодних змін у нашій позиції».
США пугают Украину: Нападение России «начнется с воздушной атаки»
Джо Байден призвал американцев срочно покинуть Украину. Затем советник президента США по национальной безопасности призвал всех американцев покинуть Украину в течение ближайших 24 - 48 часов. Ранее с аналогичным призывом выступил госдеп США.
Агрессия России против Украины может произойти в любой день и, скорее всего, начнется с воздушной атаки, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Выступая на пресс-брифинге в Белом доме, Салливан сказал, что все американцы, все еще находящиеся в Украине, должны покинуть страну в ближайшие часы, потому что российская воздушная атака затруднит их выезд.
По его словам, российское вторжение «может начаться в любое время», в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине. При этом, по словам Салливана, остается неясным, отдал ли Путин окончательный приказ о начале вторжения или нет.
«Мы пока не получали каких-либо документов, говорящих о том, что Путин отдал приказ о вторжении в Украину», - сказал он.
«Поскольку на границе с Украиной сейчас сосредоточено более 100 000 солдат, российское вторжение может привести к захвату больших участков Украины, в том числе Киева», - нагнал страху Салливан.
Укажем в этой связи, что опыт человечества учит тому, что война, как и стихийное бедствие не зависят от воли людей. Ни от Путина, ни от Байдена, ни от другого. Она может начаться, вопреки нежеланию всего мира, а может и нет, даже если кремлевский крысеныш этого очень сильно захочет. Просто не сможет, например из-за того, что неожиданно сдохнет.
Еще в середине 2000-х годов в Пентагоне прошла научная конференция, на которой один из американских генералов в своем докладе отметил, что за всю свою историю США не участвовали ни в одной заранее запланированной войне. Все войны случались от сложившихся обстоятельств, которые и заставляли предпринимать военные шаги.
Это видно и на примере Украины. Все время поднимая ставки в надежде взять Украину без войны, делая упор на шантаж и доведя своими ультиматумами ситуацию до крайней точки, при этом не получив желаемого, Путин фактически загнал себя в капкан.
Теперь, хочет он того или не хочет, нужно сделать шаг - или война, или придется отползти с позором обратно в нору. На ситуацию теперь влияет не столько воля отдельных личностей, сколько сама динамика событий и складывающиеся обстоятельства.
Со своей стороны отметим, что пораженческие, запугивающие заявления со стороны США ничем не помогают Украине, а наоборот, усиливают насаждаемое Москвой чувство безысходности.
Украина очень большая страна с 50 миллионным населением. Украина обладает армией и весьма эффективным вооружением. Украинцев поддерживает НАТО, США и Европа.
С таким запасом прочности пугать, что 100 тысячная группировка агрессоров может захватить за 48 часов Киев - это по меньшей мере несерьезно, а по большом счету - преступно.
Чечня, не имея и сотой доли того оружия (ПВО вообще не было), что имеется у Украины, с населением в 50 раз меньшем чем в Украине, без какой-либо помощи из вне, смогла разгромить 100 тысячную группировку российских войск в ходе штурма Джохара (Грозного).
В маленькую Чечню (16 тыс. кв. км.) вторглось более 120 тысяч российских солдат и 6 тысяч единиц бронетехники. В дальнейшем Россия нарастила свою группировку в Чечне до 240 тысяч. И несмотря на это, плохо вооруженные чеченские ополчены смогли выиграть войну.
У армии и народа Украины есть все средства и возможности сломать хребет русской орде. Есть человеческий ресурс, есть мировая поддержка, есть оружие, есть армия. Имея все это, заранее планировать поражение и готовится к партизанской войне - преступление и пораженчество.
Мы хотим напомнить украинцам слова Шамиля Басаева, который наставлял муджахидов перед сражением: «Запомните, русские приучены нападать, но плохо обучены защищаться. Не ждите в обороне. Контратакуйте, нападайте все вместе. Идите вперед…!»
Еще один опыт. Русские плохо выдерживают плотный контактный бой. Нельзя сидеть под ракетами и бомбами. Если нет возможности нейтрализовать ракетные и артиллерийские позиции врага надо сближать расстояние и атаковать.
Ни в коем случае нельзя сдавать города. Город самое удобное место для войны и разгрома противника. Разрушенные здания можно отстроить, но отвоевать город будет очень трудно.
Если Россия начнет вторжение ни в коем случае нельзя ограничивать себя границами. Нужно убрать границы как в своих головах, так и на театре военных действий. Ведь речь идет о самом существовании государства.
Если враг вторгся на твою территорию, то надо перенести войну на территорию России. Нельзя играть по правилам диктуемым врагом. Если русские бомбят украинские города, то удары должны быть нанесены по российским городам. Если русские захватывает украинские города, то украинские войска имеют полное право сделать то же самое с российскими.
Ни в коем случае нельзя играть с русскими в джентльменов. Они воспринимают такое поведение как слабость и это их только раззадоривает.
Нужно понять одну простую вещь. Как украинские солдаты и генералы нарисуют войну в своей голове, так они и будут воевать. Поэтому в голове должна быть победа и уверенность в разгроме врага, а не мысли о том, мол, «вот русские сейчас захватят Киев, и мы будет вести партизанскую войну».
Все эти пассажи Байдена, американских генералов и разного рода экспертов о безусловном превосходстве мощи российской армии - преступление. И без этой болтовни понятно, что у русских больше металлолома.
Когда русские уже вот-вот готовились напасть на Чечню, многие наши бойцы выражали сомнению в способности противостоять танкам. Тогда Джохар сказал свои знаменитые слова - «Не бойтесь танков. Они горят, как спички…!»
Так и произошло сначала 26 ноября 1994 года, а затем 31 декабря, а затем еще много раз.
Уже в ходе военных действий, на один из вопросов журналиста о том, что российских войск очень много для маленькой Чечни, Джохар ответил «У нас много хорошего леса, из которых можно изготовить качественные гробы для русских оккупантов. Они нам присылают солдат, а мы им гробы».
Украина может победить в этой войне, если вооружится прежде всего уверенностью и проявит стойкость, выдержку и дерзость.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/02/12/120488/ssha-pugayut-ukrainu-napadenie-rossii-nachnetsya-s-vozdushnoj-ataki.shtml