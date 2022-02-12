Посол Великої Британії Сіммонс заявила, що залишається в Україні

Посол Великобританїі в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що продовжує свою роботу в Україні на тлі повідомлень і попереджень про можливе вторгнення Росії, яке та заперечує.

Як інформує Цензор.НЕТ про це вона написала в твіттері.

"Я залишаюсь у Києві та продовжую працювати разом із основною командою. Посольство залишається працювати", – написала посол.

Водночас у посольстві поширили урядове повідомлення про те, що британцям радять утриматися від будь-яких поїздок в Україну.

"Громадяни Великобританії, які перебувають в Україні, мають залишити Україну комерційним шляхом", – йдеться в повідомлені.

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