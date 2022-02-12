Посол Великобритании Симмонс заявила, что остается в Украине

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что продолжает свою работу в Украине на фоне сообщений и предупреждений о возможном вторжении России.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в твиттере.

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать вместе с основной командой. Посольство остается работать", – написала посол.

В то же время, в посольстве распространили правительственное сообщение о том, что британцам советуют воздержаться от любых поездок в Украину.

"Граждане Великобритании, которые находятся в Украине, должны покинуть Украину коммерческим путем", – говорится в сообщении.

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