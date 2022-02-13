Украинцы с мая начнут получать новые платежки за газ: что изменится
С мая 2022 украинцы начнут получать обновленные платежки за газ, ведь Украина переходит на учет газа в единицах энергии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "РБК-Украина".
Согласно одобренному парламентом закону, учет потребления природного газа будет осуществляться не в метрах кубических, а в киловатт-часах. Так что в квитанциях теперь будут указываться не "кубы", а энергоединицы.
При этом отмечается, что счетчики остаются те же. Переводить количество потребляемого газа из кубометров в объем потребленной энергии будет газовый оператор. Потребители же будут передавать показания так же, как и передавали ранее.
Как объясняли в правительстве, обновить способ учета газа необходимо:
для интеграции Украины с рынком газа в ЕС;
для справедливого ценообразования;
для унификации единиц измерения для разных видов энергии.
Внимание! Изменения вступят в силу с 1 мая 2022 года.
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Чи тупо буде помножувати куби на максимальну калорійність, а по трубах пускати повітря???
Ось чому наші аферисти хотять просто обманювати людей а держава їм ще і допомагає.Так як чим люди будуть більше платити тим більше коштів буде перераховуватися в бюджет.А на людей та справедливісь всім просто на....ти.
- Для підвищення можливостей обдирання споживачів!
Лапша на вуха з уніфікацією одиниць вимірювання для різних видів енергії ніяк не проходить, бо ж навіть вимірювання електроенергії НЕ УНІФІКОВАНО! Чому б не вимірювати кількість спожитого газу в ампер-годинах?
Все робиться для того, щоб газові компанії мали можливість продавати газ споживачам з неконтрольованим завищенням його калорійності
Считать будет исключительно газовый оператор. Гениально!!!
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І це я взяв в епіцентрі є значно кращі варіанти 1000 доларів кіловат. Але у нас звикли газ на шару за рахунок тих хто газом не користуєтьс (гроші з бюджету).
Давайте так. Мені потрібно десь 300 кВт*год на місяць, в основному вранці і ввечері. Тому майже все піде з акумуляторів. Це 300*1,68=500 (грн на місяць на сьогодні). На рік - 6000 грн. 112000:6000=18 РОКІВ! Це, коли воно витримає. Акумулятори потрібно буде міняти років через 3. Добавте ще цю суму. Батареї також "сідають" з часом. Якщо споживати вдень і багато - можливо буде трішки вигідніше. Так що вигідно тільки "зелений тариф" давити. Або якщо довгу лінію за свій рахунок потрібно тягти. І це без врахунку, що зимою Ви отримаєте набагато менше. Якось так.
Насправді все просто. Є загальний лічильник тепла, є сума показань лічильників по квартирах, раз вони є. Різниця розкидається на всіх. Якщо вона велика - шукайте, хто краде.
Він буває різний кожен місяц,то біш купують у Нафтогаза заявлений коеф.9.5прокачують по своїх трубах і він стає 11.2,все залежить від їхньої наглоти якогось місяця.
PS: И нечего думать о зЕплесени, особенно о бандюках, они зЕлёные, мягкие и слизкие...