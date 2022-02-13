Украинцы с мая начнут получать новые платежки за газ: что изменится

С мая 2022 украинцы начнут получать обновленные платежки за газ, ведь Украина переходит на учет газа в единицах энергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "РБК-Украина".

Согласно одобренному парламентом закону, учет потребления природного газа будет осуществляться не в метрах кубических, а в киловатт-часах. Так что в квитанциях теперь будут указываться не "кубы", а энергоединицы.

При этом отмечается, что счетчики остаются те же. Переводить количество потребляемого газа из кубометров в объем потребленной энергии будет газовый оператор. Потребители же будут передавать показания так же, как и передавали ранее.

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Как объясняли в правительстве, обновить способ учета газа необходимо:

для интеграции Украины с рынком газа в ЕС;

для справедливого ценообразования;

для унификации единиц измерения для разных видов энергии.



Внимание! Изменения вступят в силу с 1 мая 2022 года.