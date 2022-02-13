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Українці з травня почнуть отримувати нові платіжки за газ: що зміниться

Українці з травня почнуть отримувати нові платіжки за газ: що зміниться

Із травня 2022 року українці почнуть отримувати оновлені платіжки за газ, адже Україна переходить на облік газу в одиницях енергії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "РБК-Україна".

Відповідно до схваленого парламентом закону, облік споживання природного газу буде здійснюватись не у метрах кубічних, а в кіловат-годинах. Тож у квитанціях тепер будуть вказуватися не "куби", а енергоодиниці.

При цьому зазначається, що лічильники залишаються ті ж самі. Переводити кількість спожитого газ з кубометрів в обсяг спожитої енергії буде газовий оператор. Споживачі ж передаватимуть показання так, як і передавали раніше.

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Як пояснювали в уряді, оновити спосіб обліку газу необхідно:

  • для інтеграції України з ринком газу ЄС;
  • для справедливого ціноутворення;
  • для уніфікації одиниць вимірювання для різних видів енергії.

Увага! Зміни набудуть чинності з 1 травня 2022 року.

Автор: 

газ (10408) тарифи (2011) комунальні послуги (569) лічильник (112) Тарифи на газ (1055)


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Топ коментарі
+55
Газ різного походження дає різну теплоту під час спалювання. Тепер стане ще більше простору для маніпуляцій
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13.02.2022 16:01
+21
Ага! Ясно! То дурили знижуючи тиск трубах Потім почали дурить ввівши орендну плату за доставку газу Тепер будуть мухлювать з перерахунком в інші одиниці обліку!
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13.02.2022 16:03
+20
За якими фізичними формулами енерготранспортна компанія буде переводити м3 в Гкал ?
Два однакові м3 газу мають різну калорійність. Продавай некалорійний газ по ціні калорійного!

От тут і почнеться ****.......ЛОВО!
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13.02.2022 16:21
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В Конституции Украины записано,что все надра принадлежат НАРОДУ.Вот НАРОД и должен вернуть их себе и тогда стоимость газа будет чуть более одной гривны.Похоже на то,что власть усиленно предлагает НАРОДУ Украины наконец то воплотить "мечту" Конституции в жизнь.
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13.02.2022 16:41 Відповісти
Прикольно. Это типа как в Одессе на привозе будет: в 1 кг - 550 грамм
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13.02.2022 16:42 Відповісти
Тобто постачальник встановить мені лічільник - калоріметр???
Чи тупо буде помножувати куби на максимальну калорійність, а по трубах пускати повітря???
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13.02.2022 16:44 Відповісти
Може на форумі є фізики щоб мені пояснили як залежно від довжини замкнутого та герметичного сосуда може змінюватись калорійність?
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13.02.2022 16:47 Відповісти
Лічильників-калориметрів як і лічильників кіловат-годин не існує.Калорійність вираховують у лабораторіях скільки газу треба спалити щоб довести до кипіння 10л води при заданому атмосферному тиску повітря,газу та початкової температури води у 20 градусів.
Ось чому наші аферисти хотять просто обманювати людей а держава їм ще і допомагає.Так як чим люди будуть більше платити тим більше коштів буде перераховуватися в бюджет.А на людей та справедливісь всім просто на....ти.
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13.02.2022 16:55 Відповісти
Отож…
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13.02.2022 17:15 Відповісти
будут тебе калометры- трубы говном наполнят и платить будем как за золотом наполненные
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13.02.2022 17:01 Відповісти
Очень близко к тексту, как впрочем и все абонементные платы.
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13.02.2022 17:18 Відповісти
А хтось знає, що в нас в Україні бадяжать газ?
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13.02.2022 16:49 Відповісти
а шо у нас не бадяжат? (из того что можно разбадяжить?))))
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13.02.2022 17:10 Відповісти
Всі знають в тому числі і Ви якщо щось одинакове варите на газі.Я кожен ранок варю какву і все майже при одинакових умовах так шести порційка видає каву від 12 до 20-ть хвилин тоб-то різниця майже у 8 хвилин а це немало.Нехай буде невелика тізниця в умовах але 5 хвилин горить газ надаремно вірніше за мої кошти на які мене газовщики взули.А на опалені один Бог відає на скільки мене взувають.
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13.02.2022 17:23 Відповісти
зелёный бадяжет, газ еле горит(((
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13.02.2022 20:30 Відповісти
Коли чайник закипає за 30 хвилин - це як?
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13.02.2022 20:40 Відповісти
Зараз не про якість газу потрібно думати, а як буржуйку на восьмому чи там пятнадцятому поверсі налагодить у розбите при повітряному бомбардуванні вікно. Чи через дірку в зруйнованій стіні.
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13.02.2022 16:56 Відповісти
Пропустили головну причину:
- Для підвищення можливостей обдирання споживачів!
Лапша на вуха з уніфікацією одиниць вимірювання для різних видів енергії ніяк не проходить, бо ж навіть вимірювання електроенергії НЕ УНІФІКОВАНО! Чому б не вимірювати кількість спожитого газу в ампер-годинах?
Все робиться для того, щоб газові компанії мали можливість продавати газ споживачам з неконтрольованим завищенням його калорійності
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13.02.2022 16:58 Відповісти
Теперь обдиралогаз, обязан заменить счётчики за свой счёт, что бы народ мог честнейших из честнейших контролировать.
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13.02.2022 16:58 Відповісти
Після введеня цього правила обрахунку українці з подивом дізнаються що мають самий калорійній газ у світі. Практично концентрований.
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13.02.2022 17:15 Відповісти
Так, аж твердий.
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13.02.2022 20:42 Відповісти
США там вроде предупреждают о скором начале наступления, посольства бегут из Киева, 17 стран требуют от своих граждан покинуть Украину. Нам ли теперь бояться каких-то платёжек, если мы даже кацапов не боимся? Война все спишет
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13.02.2022 17:17 Відповісти
Коллекторов надо бояться так же как рашистов - все отбитые...
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13.02.2022 20:24 Відповісти
Очередное надувательство и вымагательство. Все, что списывается с Запада в Украине превращается в очередной дополнительный расход семейного бюджета, и повышение зарплат государственным служащим приближенным к власти. Дуреж построиться на том, что пересчет и контроль энергетической ценности газа, будет определять еще одна левая структура и логики её действий никто знать не будет. А все наши гаранты и защитники населения, опять окажутся в стороне или на стороне уголовников.
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13.02.2022 17:17 Відповісти
При этом отмечается, что счетчики остаются те же. Переводить количество потребляемого газа из кубометров в объем потребленной энергии будет газовый оператор. Потребители же будут передавать показания так же, как и передавали ранее.

Считать будет исключительно газовый оператор. Гениально!!!

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13.02.2022 17:20 Відповісти
Тут ***** у порога стоит. + газограбеж идет .дурдом полный....
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13.02.2022 17:26 Відповісти
Потрібно переходити на електроенергію і відмовлятись від газу.
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13.02.2022 17:29 Відповісти
Я за 3 к. централізованого опалення заплатив 2180 грн., знайома за 2 к. з електроопаленням - десь 4500.
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13.02.2022 17:38 Відповісти
https://epicentrk.ua/shop/komplekt-na-3-2-kvt-dlya-avtonomnoy-stantsii-max-6-kvt.html?gclid=Cj0KCQiAmKiQBhClARIsAKtSj-mdhKj7PXiBo-uD-78M-E4zOrYZRIDE36eVkHbl5EY_qF2NAwfOtmEaAocxEALw_wcB https://epicentrk.ua/shop/komplekt-na-3-2-kvt-dlya-avtonomnoy-stantsii-max-6-kvt.html?gclid=Cj0KCQiAmKiQBhClARIsAKtSj-mdhKj7PXiBo-uD-78M-E4zOrYZRIDE36eVkHbl5EY_qF2NAwfOtmEaAocxEALw_wcB

Комплект на 3,2 кіловата 112756 гривень 112756:4500_=25:6=4 окупиться
Комплект на 3,2 кВт для автономной станции
https://epicentrk.ua/shop/komplekt-na-3-2-kvt-dlya-avtonomnoy-stantsii-max-6-kvt.html?gclid=Cj0KCQiAmKiQBhClARIsAKtSj-mdhKj7PXiBo-uD-78M-E4zOrYZRIDE36eVkHbl5EY_qF2NAwfOtmEaAocxEALw_wcB 112 756...
І це я взяв в епіцентрі є значно кращі варіанти 1000 доларів кіловат. Але у нас звикли газ на шару за рахунок тих хто газом не користуєтьс (гроші з бюджету).

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14.02.2022 14:26 Відповісти
Щось я не зрозумів, як Ви порахували термін, коли окупиться.
Давайте так. Мені потрібно десь 300 кВт*год на місяць, в основному вранці і ввечері. Тому майже все піде з акумуляторів. Це 300*1,68=500 (грн на місяць на сьогодні). На рік - 6000 грн. 112000:6000=18 РОКІВ! Це, коли воно витримає. Акумулятори потрібно буде міняти років через 3. Добавте ще цю суму. Батареї також "сідають" з часом. Якщо споживати вдень і багато - можливо буде трішки вигідніше. Так що вигідно тільки "зелений тариф" давити. Або якщо довгу лінію за свій рахунок потрібно тягти. І це без врахунку, що зимою Ви отримаєте набагато менше. Якось так.
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19.02.2022 12:54 Відповісти
Ніхто нам не дасть перейти на електроенергію по обєктивним та субєктивним причинам.По перше совкові проводки в багатоповерхівках просто не витримають а по друге таке не дадуть зробили газові магнати а по третье загнуть ціни ,,мама не горюй,,.Яценюк коли став премьєтом тільки заїкнувся про перехід на електрику так відразу його в таку дупу олігархи засунули шо поки не вигнали із посади сидів і з неї не вилазив.
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13.02.2022 17:40 Відповісти
у нас с 9 до 17.00 света нет , на что переходить?
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13.02.2022 17:41 Відповісти
На УПС,для минимальных надобностей хватит.
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13.02.2022 19:26 Відповісти
Всё правильно, нужно установить еще один счетчик в киловатт-часах, и третью платежку в киловатт-часах
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13.02.2022 17:39 Відповісти
Теперь будут рисовать любые цифры за газ. Они давно мечтали об этом. Как потребитель узнает какой калорийности газ в определенный момент времени? Никак.
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13.02.2022 17:45 Відповісти
О, Боже !
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13.02.2022 19:27 Відповісти
Важко простій людині зрозуміти суть цього переходу.Вона розуміє лишень одне - добра з цього не буде і платитимемо більше.Раніше платили просто за куби,але виявляється в різних кубах різна теплоємність.В одному вона може бути одна,в іншому - інша.І її не поміряєш ніяк,не перевіриш ніяк.А ми вже думали що після плати за транспортування неможливо ще щось накрутити на тому "вонючому" газі.Помилялись...
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13.02.2022 17:47 Відповісти
Президент не лох, лохи мутрий нарід.
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13.02.2022 21:05 Відповісти
Что - б вашу газовую ко-ю и вас су_Ки разбомбило!
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13.02.2022 17:53 Відповісти
Шукайте, хто краде.
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13.02.2022 18:27 Відповісти
страна 73% непуганых ИДИОТОВ!
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13.02.2022 17:58 Відповісти
Посилання дайте, будь ласка, де написано, що за тепло в коридорі Вас люди Порошенка хотіли заставити платити.
Насправді все просто. Є загальний лічильник тепла, є сума показань лічильників по квартирах, раз вони є. Різниця розкидається на всіх. Якщо вона велика - шукайте, хто краде.
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13.02.2022 18:25 Відповісти
А що, в споживачів газу є лабораторія де вони можуть здати газ на експертизу? Скажете, що на це є контролюючі органи? Всі знають які в нас суди та мєнти, а за контролюючі органи вже й говорити годі... Газ завжди буде вищої якості тільки чайник чомусь буде закіпати в 2-3 рази довше
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13.02.2022 18:18 Відповісти
Чому,є і лабораторії та тільки вони існують на кошти газовщиків.
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13.02.2022 19:31 Відповісти
Какой газ? В каком мае? Война завтра...
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13.02.2022 18:19 Відповісти
Так что -война .уже и есть не надо?
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13.02.2022 22:26 Відповісти
Йуля зараз в а#уї - «А що, так можна було???»
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13.02.2022 18:29 Відповісти
Цю фігню наш облгаз уже півроку практикує,там все залежить від так званої *середньозважина вища теплота згорання на маршруті ФХП N*маршрута у грудні 2021)-10.59кВт*год/м куб.)
Він буває різний кожен місяц,то біш купують у Нафтогаза заявлений коеф.9.5прокачують по своїх трубах і він стає 11.2,все залежить від їхньої наглоти якогось місяця.
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13.02.2022 18:31 Відповісти
поздравляю зелебобиков. евреи, которых они понавыбирали по приколу придумали для них новую аферу по отъему средств у народа. каким же надо быть тупым идиотом, чтобы верить, что еврей делает кому то хорошо, кроме себя.
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13.02.2022 18:39 Відповісти
а калорійність газу будуть вказувати максимально можливу! і ніяк перевірити не можливо! 3,14-дари Зе-лені!
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13.02.2022 18:59 Відповісти
Де курво пазітівщики Подоляка, хай падли пояснять "чим це круто"
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13.02.2022 19:05 Відповісти
Кстати, зЕлохи ну очень хорошую идею подали, надо за свет платёжки приносить в кубометрах газа! Сколько газа надо спалить что бы зажглась лампа? Да за транспортировку!
PS: И нечего думать о зЕплесени, особенно о бандюках, они зЕлёные, мягкие и слизкие...
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13.02.2022 19:07 Відповісти
Твари вонючие --- сколько можно кровь пить ... Когда уже нажрутся олигархи -- никогда к сожалению. Вложусь но все сделаю что бы хер положить на вас с вашим газом
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13.02.2022 19:27 Відповісти
Для этого нужно устанавливать новый ультразвуковой счетчик, которые стоят в ЕС, которые измеряют калорийность потребляемого газа и покупатель платит за тепло, а не за воздух в трубах как сейчас, без него по сути ничего не измениться.
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13.02.2022 19:24 Відповісти
Условно, из куба газа одного вида можно получить 5 тысяч килокалорий. А газ лучшего качества выделяет 10 тысяч килокалорий. Так вот эти 5 и 10 тысяч килокалорий - это разное количество киловатт-часов, которые может накрутить счетчик. Соответственно, чем качественнее у вас газ, тем больше из него вы можете получить тепла.
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13.02.2022 19:27 Відповісти
Как проверить?
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13.02.2022 19:31 Відповісти
ультразвуковой счетчик
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13.02.2022 19:36 Відповісти
Давайте будемо платити біткоїнами.
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13.02.2022 19:33 Відповісти
Краще вже "факами".
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13.02.2022 21:02 Відповісти
Пенсия у меня 2200 гр. а счет только за газ пришел 1950 гр. !!! Как можно так жить и выжить ??? Мне 64 года и стаж 38 лет , высшее техн. образование . Что это за страна ??? Кто у кормушки - тот и живет !!!
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13.02.2022 19:35 Відповісти
Тимошенко зараз в шоці, кусає лікті. Це ж який рівень на#обки буде - просто клондайк. Тут і так газова з рахунками мухлювала - "тіпа помилки". А це прям Зельдорадо
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13.02.2022 19:43 Відповісти
Мені вже приходить платіжка з коефіцієнтом. Хто там контролювати має?
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13.02.2022 19:48 Відповісти
У потребителей в ЕС стоят ультразвуковые счетчики которые измеряют калорийность газа... а у нас старые считают кубы, а не качество газа...
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13.02.2022 19:53 Відповісти
Не міряють вони калорійність. Вони точніші, але набагато дорожчі і малий міжповірочний інтервал. В побуті не мають сенсу.
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14.02.2022 18:19 Відповісти
В них є вбудований складний аналізатор газу і згідно цього підраховуеться калорійність газу який ви отримали, звичайно наші облгази, щоб продати нам повітря домішують азот, такий газ світить але не гріє...
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14.02.2022 18:36 Відповісти
Назва лічильника?
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14.02.2022 18:44 Відповісти
Коли чиновник з облгаза пояснював по відео що вони самі будуть контролювати цю *теплоту згорання*я зразу від них втік і підписав договір з Нафтогазом,в нього хоча немає такої дурниці як відстань лічильника від котла(в мене 1.6м) за яку якимось чином нараховували додатково до 50грн щомісяця шулери з облгаза.
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13.02.2022 21:05 Відповісти
И продолжаю тему коррупции и бедной , если не сказать вообще НИЩЕЙ жизни основной части украинцев , отсюда и ни одной медали на ОЛИМПИАДе в Пекине , как может голодный и нищий спортсмен посягать на Олимпиййские медали ? А олигархам не нужна ни наша Страна , ни наш народ , ни наша спортивная гордость !!!( да и другая тоже !!! )
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13.02.2022 20:12 Відповісти
а то что газ еле горит, кто за это должен отвечать?????
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13.02.2022 20:26 Відповісти
Не знаю з якого травня.. Бо Ужгород вже давно платіжки в калоріях, доставка в кубах
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13.02.2022 21:42 Відповісти
Ну, теперь можно будет писать в платежке буквально что хочешь, так как потребитель хрен проверит. Вангую, что калорийность газа сразу раза в два увеличится.
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13.02.2022 21:47 Відповісти
ЩО ? ЩО! ЦІНАААААААААААААААААААААААААААА
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13.02.2022 22:58 Відповісти
Це вже буде мабуть газ дешевше
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13.02.2022 23:46 Відповісти
Тепер найкалорійніший газ буде в Україні.
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14.02.2022 00:06 Відповісти
Будут судебные дела. У нас газовые счетчики а не калориметры.
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14.02.2022 00:22 Відповісти
Давайте теперь на Привозе будем мясо (и все остальное) покупать не по весам, а по коэффициенту пищевой ценности! Ценность будут, естественно, определять продавцы в своих амбулаториях. И, конечно, плюс абонплата, розподiл и т. д.
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14.02.2022 09:28 Відповісти
надувательство.
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14.02.2022 18:00 Відповісти
Верните яныка! хочу, чтобы было хуже! ******** не выдержу! ГыгаКалории не потяну! А кыловаты -- крышка на гробе
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14.02.2022 18:20 Відповісти
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