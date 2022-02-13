Українці з травня почнуть отримувати нові платіжки за газ: що зміниться
Із травня 2022 року українці почнуть отримувати оновлені платіжки за газ, адже Україна переходить на облік газу в одиницях енергії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "РБК-Україна".
Відповідно до схваленого парламентом закону, облік споживання природного газу буде здійснюватись не у метрах кубічних, а в кіловат-годинах. Тож у квитанціях тепер будуть вказуватися не "куби", а енергоодиниці.
При цьому зазначається, що лічильники залишаються ті ж самі. Переводити кількість спожитого газ з кубометрів в обсяг спожитої енергії буде газовий оператор. Споживачі ж передаватимуть показання так, як і передавали раніше.
Як пояснювали в уряді, оновити спосіб обліку газу необхідно:
- для інтеграції України з ринком газу ЄС;
- для справедливого ціноутворення;
- для уніфікації одиниць вимірювання для різних видів енергії.
Увага! Зміни набудуть чинності з 1 травня 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи тупо буде помножувати куби на максимальну калорійність, а по трубах пускати повітря???
Ось чому наші аферисти хотять просто обманювати людей а держава їм ще і допомагає.Так як чим люди будуть більше платити тим більше коштів буде перераховуватися в бюджет.А на людей та справедливісь всім просто на....ти.
- Для підвищення можливостей обдирання споживачів!
Лапша на вуха з уніфікацією одиниць вимірювання для різних видів енергії ніяк не проходить, бо ж навіть вимірювання електроенергії НЕ УНІФІКОВАНО! Чому б не вимірювати кількість спожитого газу в ампер-годинах?
Все робиться для того, щоб газові компанії мали можливість продавати газ споживачам з неконтрольованим завищенням його калорійності
Считать будет исключительно газовый оператор. Гениально!!!
Комплект на 3,2 кіловата 112756 гривень 112756:4500_=25:6=4 окупиться
Комплект на 3,2 кВт для автономной станции
https://epicentrk.ua/shop/komplekt-na-3-2-kvt-dlya-avtonomnoy-stantsii-max-6-kvt.html?gclid=Cj0KCQiAmKiQBhClARIsAKtSj-mdhKj7PXiBo-uD-78M-E4zOrYZRIDE36eVkHbl5EY_qF2NAwfOtmEaAocxEALw_wcB 112 756...
І це я взяв в епіцентрі є значно кращі варіанти 1000 доларів кіловат. Але у нас звикли газ на шару за рахунок тих хто газом не користуєтьс (гроші з бюджету).
Давайте так. Мені потрібно десь 300 кВт*год на місяць, в основному вранці і ввечері. Тому майже все піде з акумуляторів. Це 300*1,68=500 (грн на місяць на сьогодні). На рік - 6000 грн. 112000:6000=18 РОКІВ! Це, коли воно витримає. Акумулятори потрібно буде міняти років через 3. Добавте ще цю суму. Батареї також "сідають" з часом. Якщо споживати вдень і багато - можливо буде трішки вигідніше. Так що вигідно тільки "зелений тариф" давити. Або якщо довгу лінію за свій рахунок потрібно тягти. І це без врахунку, що зимою Ви отримаєте набагато менше. Якось так.
Насправді все просто. Є загальний лічильник тепла, є сума показань лічильників по квартирах, раз вони є. Різниця розкидається на всіх. Якщо вона велика - шукайте, хто краде.
Він буває різний кожен місяц,то біш купують у Нафтогаза заявлений коеф.9.5прокачують по своїх трубах і він стає 11.2,все залежить від їхньої наглоти якогось місяця.
PS: И нечего думать о зЕплесени, особенно о бандюках, они зЕлёные, мягкие и слизкие...