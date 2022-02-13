Українці з травня почнуть отримувати нові платіжки за газ: що зміниться

Із травня 2022 року українці почнуть отримувати оновлені платіжки за газ, адже Україна переходить на облік газу в одиницях енергії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "РБК-Україна".

Відповідно до схваленого парламентом закону, облік споживання природного газу буде здійснюватись не у метрах кубічних, а в кіловат-годинах. Тож у квитанціях тепер будуть вказуватися не "куби", а енергоодиниці.

При цьому зазначається, що лічильники залишаються ті ж самі. Переводити кількість спожитого газ з кубометрів в обсяг спожитої енергії буде газовий оператор. Споживачі ж передаватимуть показання так, як і передавали раніше.

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Як пояснювали в уряді, оновити спосіб обліку газу необхідно:

для інтеграції України з ринком газу ЄС;

для справедливого ціноутворення;

для уніфікації одиниць вимірювання для різних видів енергії.

Увага! Зміни набудуть чинності з 1 травня 2022 року.