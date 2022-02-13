Польша готовится принимать беженцев из Украины, - глава МВД Каминский

Главы воеводских администраций в Польше рассматривают возможность принятия беженцев из Украины.

Об этом написал в твиттере министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский, передает Цензор.НЕТ.

"Это очевидно, что в связи с ситуацией в Украине мы хотим подготовиться ко всем возможным сценариям. Один из них - это действия глав воеводских администраций, связанные с возможным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного взрыва конфликта будут искать безопасное убежище в нашей стране", - отметил он.

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