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Польща готується приймати біженців з України, - глава МВС Камінський

Польща готується приймати біженців з України, - глава МВС Камінський

Голови воєводських адміністрацій в Польщі розглядають можливість прийняття біженців з України.

Про це написав у твітері міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це очевидно, що у зв’язку з ситуацією в Україні, ми хочемо підготуватися до всіх можливих сценаріїв. Один з них - це дії голів воєводських адміністрацій, пов’язані з можливим напливом біженців з України, котрі через можливий вибух конфлікту будуть шукати безпечного притулку в нашій країні", - вказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 65% поляків вважають, що їхня країна має захистити Україну від російського вторгнення, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

біженці (1860) Польща (8484)


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Топ коментарі
+45
Первых "беженцев" уже приняли Канарские острова, Шри-ланка, Израиль...
Очень хочется услышать: что в подобное время, делают за границей депутаты ВР?!
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13.02.2022 18:39
+41
У центрах прийому біженців слід передбачити присутність і українських воєнкомів. Жінкі, діти, літні люди можуть залишатися, а чоловіки мають бути відпрвілені назад, і безпосередньо у армію!
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13.02.2022 18:33
+40
Українці будуть воювати не за янєлоха чи Пороха а за вільну Україну!
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13.02.2022 18:38
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У центрах прийому біженців слід передбачити присутність і українських воєнкомів. Жінкі, діти, літні люди можуть залишатися, а чоловіки мають бути відпрвілені назад, і безпосередньо у армію!
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13.02.2022 18:33 Відповісти
Українці будуть воювати не за янєлоха чи Пороха а за вільну Україну!
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13.02.2022 18:38 Відповісти
Він тупий і не розуміє, щоб хоть якась користь була а війні від людини вона має пройти вишкіл а не тупо як на заклання йти. Хоча він по собі рівняє, він папріколу як стадо голосував іншої думки в нього просто немає.
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13.02.2022 18:40 Відповісти
У ботвы шкурный интерес в Украине. Любой повод, чтобы шкуру спасти "патриота".
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13.02.2022 19:17 Відповісти
Щодо вишкілу, згідний. Але чоловіки всі мають залишатись і проходити вишкіл і воювати, а не тікати в Польшу.
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13.02.2022 20:26 Відповісти
ніхто нікому нічого немає холопе
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13.02.2022 22:01 Відповісти
Сподіваюсь ми тебе побачимо у лавах ЗСУ ,в окопі десь під Констянтинівкою.
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13.02.2022 18:40 Відповісти
Так!)) ця твоя заява під британським прапором звучить особливо переконливо...)))
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13.02.2022 19:34 Відповісти
Ви, забув що ми вже на ти, ти гадаєш у Британії я то немаю нікого в Україні хто воює й воюватиме? Гадаєш не допомогають ті хто закордоном Україні?
Ти або бовдур , або кацап (друге гірше).
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре.
*****&кацапи - ПНХ.
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14.02.2022 00:26 Відповісти
Так)) я кацап або бовдур, але я тут, в Україні і справжній кацап прийде зі зброєю до мене, до моєї сім'ї а не до тебе у Британію, відчуваєш різницю, хоч тохи? Тому допомогай мовчки і не скачи як блоха на балалаці, хероц ****...
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14.02.2022 13:31 Відповісти
Добре що визнав, що ти бовдур.
P. S. У мене теж є рідні в Україні.
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14.02.2022 17:32 Відповісти
йди ти на *** предурок...
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14.02.2022 19:51 Відповісти
Не можу, там твоїм ротом зайнято.
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14.02.2022 20:21 Відповісти
Так треба казати що ти, *****, у черзі))) я старих підарів поважаю...)))
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14.02.2022 22:01 Відповісти
Я розумію що ти бовдур, що ти й сам визнав, але поясню тобі ще раз - ***** то путін й іньшого немає.
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14.02.2022 23:12 Відповісти
Своїм гомікам пояснюй, ***** два, ти і путєн...
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15.02.2022 18:49 Відповісти
То есть, ты благополучно свалишь из Украины?
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13.02.2022 18:40 Відповісти
в твоїх словах я відчуваю шалену паніку..краще справді тікай,коли все почнеться такі як ви будуть лише заважати!!!
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13.02.2022 18:42 Відповісти
А толку там з їх..... хіба дрова рубати та їсти варити.
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13.02.2022 18:37 Відповісти
і це хтось має робити.
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13.02.2022 19:55 Відповісти
ага. все честные пойдут воевать, все хитрые откупятся! было уже..
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13.02.2022 18:51 Відповісти
зачем насильно отправлять в армию тех кто не хочет воевать? какая армии от них польза?
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13.02.2022 19:03 Відповісти
То хай окопи та бліндажі лаштують
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13.02.2022 19:26 Відповісти
В другу світову добровольців мабуть 90% було?
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13.02.2022 20:27 Відповісти
И загонотряды были,из нквд.
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13.02.2022 21:51 Відповісти
Ідіот.
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13.02.2022 19:29 Відповісти
Та невже? А що робити з тими, хто НЕ ХОЧЕ служити в армії?!
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13.02.2022 19:35 Відповісти
Те що і завжди робили.
Не вмієш - навчимо, не хочеш - примусимо. Хочеш чи ні, але коли у тебе стріляють, стрілятимеш у відповідь.
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13.02.2022 19:52 Відповісти
Ну і як же ви примусите? Та і навіщо стріляти у відповідь, можна ж просто спробувати втекти!
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13.02.2022 20:01 Відповісти
угу, але коли упіймають, то розстріляють як дезертира, залишаючись на позиції шансів вижити більше.
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13.02.2022 20:05 Відповісти
В Україні заборонені розстріли, ідіот.
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13.02.2022 20:12 Відповісти
чого ви так роздухарилися? Ви що, тікати зібралися, на себе шкурку дизертира приміряли?
А ввести в дію закони військового часу не довго.
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13.02.2022 20:15 Відповісти
В военное время разрешены.
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13.02.2022 20:15 Відповісти
Докажи!
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13.02.2022 20:24 Відповісти
Ты что, местный дурачок?
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13.02.2022 20:28 Відповісти
Что, тебе показать нечего, я посмотрел, что написано про военное положение на сайте Рады и ничего про расстрелы там не написано!
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13.02.2022 20:35 Відповісти
Ну ты точно дурачок
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13.02.2022 20:55 Відповісти
пускай 73% и воюют, ведь хуже не будет!
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13.02.2022 20:16 Відповісти
згоден, я звалюю звідси однозначно. За бидло воювати не буду
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13.02.2022 22:03 Відповісти
... на кордоні не повинні пропускати чоловіків після 18 років.
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13.02.2022 20:45 Відповісти
Сам откуда пишешь?
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13.02.2022 20:51 Відповісти
Пинчука , ахметова , Новинского как а армию призвать? Как вернуть
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13.02.2022 22:05 Відповісти
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13.02.2022 18:39 Відповісти
З баранини))
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13.02.2022 18:47 Відповісти
73% отобранной
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13.02.2022 19:03 Відповісти
Первых "беженцев" уже приняли Канарские острова, Шри-ланка, Израиль...
Очень хочется услышать: что в подобное время, делают за границей депутаты ВР?!
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13.02.2022 18:39 Відповісти
корабельные сосны тестирует, выкурив все айкосы..
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13.02.2022 18:45 Відповісти
Зараз прямо розлітаються, як мухи, на приватних літаках.
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13.02.2022 19:21 Відповісти
Да, видела по телеку в новостях.
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13.02.2022 18:47 Відповісти
Список стран, которые рекомендовали своим гражданам покинуть Украину
13 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81.html#comments Комментарии: 1






Список стран, которые рекомендуют своим гражданам уехать из Украины, продолжает расти из-за возможного вторжения России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) в Украину.

Такие рекомендации поступили уже от 39 стран.

Об этом https://ukranews.com/news/833480-ukraina-i-turtsiya-obsudili-ugrozy-v-azovskom-i-chernom-moryah передают сегодня «Українські Новини».

- https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%8b-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b6%d0%b5.html Германия и еще три страны Европы также призвали своих граждан покинуть Украину

По состоянию на утро воскресенья, 13 февраля, полный список стран, которые советовали своим гражданам не ехать в Украину или уехать из страны, выглядит таким образом:

Австралия
Багамы
Бельгия
Болгария
Великобритания
Эстония
Израиль
Ирак
Ирландия
Испания
Италия
Иордания
Канада
Кипр
Кувейт
Латвия
Литва
Ливан
Люксембург
Марокко
Мексика
Нидерланды
Германия
Новая Зеландия
Норвегия
Палестина
Южная Корея
Северная Македония
Польша
Румыния
Саудовская Аравия
США
Турция
Финляндия
Франция
Чехия
Черногория
Швеция
Япония

Государственный департамент США звонит американцам, находящимся в Украине, и просит немедленно покинуть страну.

Кроме того, США приостановят предоставление консульских услуг в Киеве с 13 февраля.

- https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2.html Байден и Госдеп призвали американцев покинуть Украину уже сейчас

Также, по данным росСМИ, российские дипломаты и сотрудники консульств РФ покидают Украину. А Министерство иностранных дел России оптимизировало штат своих загранучреждений в Украине.

Тем временем Министерство иностранных дел призывает украинцев сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику.

По данным СМИ, Байден назвал 16 февраля вероятной датой вторжения РФ в Украину.

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13.02.2022 18:42 Відповісти
Уже США сказали что 16 февраля вторжения не будет, уже передумали. У вас старые сведения.
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13.02.2022 18:59 Відповісти
а обычно по воскресеньям США оказывали консульские услуги?
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13.02.2022 19:02 Відповісти
Ну когда чечены будуть убивать и насиловать дочерей и жен тех кто голосовал за клоуна может до них дойдет.
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13.02.2022 18:49 Відповісти
кадыровцы, (а не чечены), будут сосать, не нагибаясь...............
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13.02.2022 18:59 Відповісти
Антоша тоже пойдёт на фарш вместе с кацапами. Беги Антоша, беги соевый "патриот".
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13.02.2022 19:00 Відповісти
Провокатора, пытающегося посеять рознь среди украинцев - в спам и в бан!
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13.02.2022 19:01 Відповісти
Пусть готовятся лучше к приходу немецких войск.
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13.02.2022 18:47 Відповісти
У немцев нет войск.
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13.02.2022 18:49 Відповісти
у немцев есть войска, только им закон запрещает воевать на чужой территории кагбы
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13.02.2022 19:16 Відповісти
У них потешные войска как у Японии, хотя те в последнее время из-за угрозы Китая начали реформу. Да немцы собственного спецназа боятся и недавно арестовали всю его верхушки, так как те на Гитлера молятся. Германия зашла с тыла - они хотят создать всеевропейскую армию, но другие страны боятся уже этого, так как они то знают что это будет всегерманская армия. Короче, вот такие вот терки у них.
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13.02.2022 19:21 Відповісти
Не запрещает. В Афганистане например были.
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13.02.2022 19:22 Відповісти
Короче, если немцы создадут реальную армию, то половина армии будет гордиться вермахтом, так как Вермахт великая армия была. А у немцев фашизм это плохо. Такая вот вилочка.
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13.02.2022 19:22 Відповісти
Не будет нападение никакого, все понты и большое бабки
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13.02.2022 18:50 Відповісти
Ничего не будет! *****, конечно, псих. И все возле него ему сейчас подыгывают. Но, если ***** решит наступать, те же возле него не захотят терять все награбленное и лишать себя и своих .лядей, живущих на Западе, привычной сладкой жизни. Ради чего им так подставляться? Дешевле ***** удушить по-тихому.
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13.02.2022 18:52 Відповісти
вот что будет
11 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин https://www.interfax.ru/russia/821440?utm_source=interlink&utm_medium=821814 сообщал , что Совет Думы 14 февраля рассмотрит проект постановления палаты с просьбой к президенту о ДНР и ЛНР и будет выбирать из двух вариантов: или сразу вынести на пленарное заседание, или сначала отправить в МИД.


Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что призывает не затягивать с вопросом о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Совет Думы 14 февраля будет рассматривать проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ по этому поводу.
https://www.interfax.ru/russia/ В РОССИИ https://www.interfax.ru/russia/816338?utm_source=interlink&utm_medium=821814 19 января 2022https://www.interfax.ru/russia/816338?utm_source=interlink&utm_medium=821814 Коммунисты Госдумы предложили попросить Путина признать ЛНР и ДНРЧитать подробнее

"Пойдут на заседание Совета первый зампред ЦК КПРФ и первый вице-спикер Думы Иван Мельников, глава комитета Леонид Калашников, первый замглавы фракции Николай Коломейцев, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Мы будем настаивать на рассмотрении", - сказал Зюганов в воскресенье "Интерфаксу".

Он отметил, что есть вариант направить обращение после одобрения Думы сразу президенту, Совбезу, или второй вариант - провести консультации с МИДом, с Минобороны.

"Я поддержу любой вариант. Это должно быть взвешенное, продуманное решение. Но нельзя затягивать и давать простор провокаторам для военных авантюр", - сказал также Зюганов.

По его мнению, "надо проявлять максимум бдительности и понимать, что начать это могут в любой день те, кому эта драка нужна".

Также он обратил внимание, что Киев совершенно не хочет выполнять "минские соглашения", и в связи с этим нужно "признать право этих республик жить на своей земле и итоги проведённого у них референдума".

Проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик юго-востока Украины депутаты КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым https://www.interfax.ru/russia/816338?utm_source=interlink&utm_medium=821814 внесли в Госдуму 19 января.
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13.02.2022 19:05 Відповісти
Вот вот, примут и им уже ничего не помешает обвинить Украину и напасть. Не думаю, что Израиль, Англия, Немцы, Французы, США, Польша, страны Балтии, Нидерланды такие тупые чтобы на панику" как говорят" вывозили своих граждан и посольства. А ОБСЕ отзывает с Донбасса своих сотрудников т.е. это значит что уже контроля там нет.
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13.02.2022 19:13 Відповісти
Так точно рассуждали в 39-41 и тем не менее все соратники Гитлера сказали давай! Хотя у многих были жены и дети евреями, поляками... И поверьте, никто их детей в европе или США не тронет, на них нет ответственности. А здесь расчет старых коммуняк - "победителей не судят или сдохним все вместе" - умирать одновременно миллионами все не так страшно как одному в полном забвении. им уже всем по 70 лет.
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13.02.2022 19:09 Відповісти
Оля, согласно Минским соглашениям, следующим этапом будет вывод росийских войск из Донбасса. Планируется зачистка донбасса от русни. Россия знает это и нагнали войска к границам. Байден сказал, если сунутся - будут расценивать как акт агрессии - санкции. Вот теперь выбор за Пуйлом.
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13.02.2022 19:15 Відповісти
Не паникуйте люди. Все будет Украина. А трусам лучше же конечно уехать. Погибнут в первом бою. Без их справимся.
Больше двух рабов себе не брать))
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13.02.2022 19:03 Відповісти
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13.02.2022 19:07 Відповісти
Да ніфіга не буде.
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13.02.2022 19:14 Відповісти
Идет мужик по улице и изо всех сил руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает:
- Ты чего руками машешь?
- Не мешай. Крокодилов отгоняю.
- Так здесь нет никаких крокодилов!
- Вот потому и нет!
https://m.lenta.ru/news/2022/02/13/kirby_russia_invasion/ Пентагон отказался подтверждать информацию о начале вторжения России на в!!!!! Украину.
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13.02.2022 19:39 Відповісти
Жаль я не польский еврей по кличке ребе Тарас Жидосаловский((
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13.02.2022 19:17 Відповісти
Хочеш миру...готуйся до війни
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13.02.2022 19:30 Відповісти
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zagroza-vtorgnennya-rf-posolstvo-ssha-evakuyuyut-z-kiyeva-do-lvova-novini-ukrajini-50216295.html «Тимчасове рішення». Посольство США евакуюють з Києва до Львова

===============================================

Львів не ризиновий, їдьте трохи в Харсон!
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13.02.2022 19:39 Відповісти
оце шара...... навідь візу не треба робити
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13.02.2022 19:48 Відповісти
Первыми беженцами будут из офиса президента и депутаты и их надо разворачивать назад.
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13.02.2022 19:51 Відповісти
нет.. их нужно при попытке к бегству сразу всех на границе ликвидировать...
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13.02.2022 19:58 Відповісти
Вы имеете в виду городскую границу города Киева?
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13.02.2022 20:31 Відповісти
Їталія вже почала приймати перших біженців з України - це перша лєдя Лєнка-ополчєнка та її лічінки.
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13.02.2022 20:28 Відповісти
Очень тяжело ей там будет, с личинками. Ведь она привыкла семью кормить мороженной скумбрией по 8 гр. за кило, а цены то в Италии совершенно не те, что в Украине. Может скинемся ей и её детишкам на молочишко?
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13.02.2022 20:30 Відповісти
Давайте , зберемо пару мульйонів євриків дітям на мороженку, а Лєнкє на лобстерів, бо воно, курво, окрім скумбрії нічого ж не їсть.
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13.02.2022 21:10 Відповісти
Таким прекрасним людям какими являются украинцы, место не в лагерях, а у себя вдома.
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13.02.2022 21:53 Відповісти
 
 