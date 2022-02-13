Польща готується приймати біженців з України, - глава МВС Камінський
Голови воєводських адміністрацій в Польщі розглядають можливість прийняття біженців з України.
Про це написав у твітері міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський, інформує Цензор.НЕТ.
"Це очевидно, що у зв’язку з ситуацією в Україні, ми хочемо підготуватися до всіх можливих сценаріїв. Один з них - це дії голів воєводських адміністрацій, пов’язані з можливим напливом біженців з України, котрі через можливий вибух конфлікту будуть шукати безпечного притулку в нашій країні", - вказав він.
Топ коментарі
+45 mrSmith
показати весь коментар13.02.2022 18:39
+41 Андрій Жагун #497899
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+40 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар13.02.2022 18:38
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Ви, забув що ми вже на ти, ти гадаєш у Британії я то немаю нікого в Україні хто воює й воюватиме? Гадаєш не допомогають ті хто закордоном Україні?
Ти або бовдур , або кацап (друге гірше).
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре.
*****&кацапи - ПНХ.
P. S. У мене теж є рідні в Україні.
Не вмієш - навчимо, не хочеш - примусимо. Хочеш чи ні, але коли у тебе стріляють, стрілятимеш у відповідь.
А ввести в дію закони військового часу не довго.
Очень хочется услышать: что в подобное время, делают за границей депутаты ВР?!
13 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81.html#comments Комментарии: 1
Список стран, которые рекомендуют своим гражданам уехать из Украины, продолжает расти из-за возможного вторжения России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) в Украину.
Такие рекомендации поступили уже от 39 стран.
Об этом https://ukranews.com/news/833480-ukraina-i-turtsiya-obsudili-ugrozy-v-azovskom-i-chernom-moryah передают сегодня «Українські Новини».
- https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%8b-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b6%d0%b5.html Германия и еще три страны Европы также призвали своих граждан покинуть Украину
По состоянию на утро воскресенья, 13 февраля, полный список стран, которые советовали своим гражданам не ехать в Украину или уехать из страны, выглядит таким образом:
Австралия
Багамы
Бельгия
Болгария
Великобритания
Эстония
Израиль
Ирак
Ирландия
Испания
Италия
Иордания
Канада
Кипр
Кувейт
Латвия
Литва
Ливан
Люксембург
Марокко
Мексика
Нидерланды
Германия
Новая Зеландия
Норвегия
Палестина
Южная Корея
Северная Македония
Польша
Румыния
Саудовская Аравия
США
Турция
Финляндия
Франция
Чехия
Черногория
Швеция
Япония
Государственный департамент США звонит американцам, находящимся в Украине, и просит немедленно покинуть страну.
Кроме того, США приостановят предоставление консульских услуг в Киеве с 13 февраля.
- https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2.html Байден и Госдеп призвали американцев покинуть Украину уже сейчас
Также, по данным росСМИ, российские дипломаты и сотрудники консульств РФ покидают Украину. А Министерство иностранных дел России оптимизировало штат своих загранучреждений в Украине.
Тем временем Министерство иностранных дел призывает украинцев сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику.
По данным СМИ, Байден назвал 16 февраля вероятной датой вторжения РФ в Украину.
11 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин https://www.interfax.ru/russia/821440?utm_source=interlink&utm_medium=821814 сообщал , что Совет Думы 14 февраля рассмотрит проект постановления палаты с просьбой к президенту о ДНР и ЛНР и будет выбирать из двух вариантов: или сразу вынести на пленарное заседание, или сначала отправить в МИД.
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что призывает не затягивать с вопросом о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Совет Думы 14 февраля будет рассматривать проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ по этому поводу.
https://www.interfax.ru/russia/ В РОССИИ https://www.interfax.ru/russia/816338?utm_source=interlink&utm_medium=821814 19 января 2022https://www.interfax.ru/russia/816338?utm_source=interlink&utm_medium=821814 Коммунисты Госдумы предложили попросить Путина признать ЛНР и ДНРЧитать подробнее
"Пойдут на заседание Совета первый зампред ЦК КПРФ и первый вице-спикер Думы Иван Мельников, глава комитета Леонид Калашников, первый замглавы фракции Николай Коломейцев, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Мы будем настаивать на рассмотрении", - сказал Зюганов в воскресенье "Интерфаксу".
Он отметил, что есть вариант направить обращение после одобрения Думы сразу президенту, Совбезу, или второй вариант - провести консультации с МИДом, с Минобороны.
"Я поддержу любой вариант. Это должно быть взвешенное, продуманное решение. Но нельзя затягивать и давать простор провокаторам для военных авантюр", - сказал также Зюганов.
По его мнению, "надо проявлять максимум бдительности и понимать, что начать это могут в любой день те, кому эта драка нужна".
Также он обратил внимание, что Киев совершенно не хочет выполнять "минские соглашения", и в связи с этим нужно "признать право этих республик жить на своей земле и итоги проведённого у них референдума".
Проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик юго-востока Украины депутаты КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым https://www.interfax.ru/russia/816338?utm_source=interlink&utm_medium=821814 внесли в Госдуму 19 января.
Больше двух рабов себе не брать))
- Ты чего руками машешь?
- Не мешай. Крокодилов отгоняю.
- Так здесь нет никаких крокодилов!
- Вот потому и нет!
https://m.lenta.ru/news/2022/02/13/kirby_russia_invasion/ Пентагон отказался подтверждать информацию о начале вторжения России
нав!!!!! Украину.
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Львів не ризиновий, їдьте трохи в Харсон!