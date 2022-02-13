Польща готується приймати біженців з України, - глава МВС Камінський

Голови воєводських адміністрацій в Польщі розглядають можливість прийняття біженців з України.

Про це написав у твітері міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це очевидно, що у зв’язку з ситуацією в Україні, ми хочемо підготуватися до всіх можливих сценаріїв. Один з них - це дії голів воєводських адміністрацій, пов’язані з можливим напливом біженців з України, котрі через можливий вибух конфлікту будуть шукати безпечного притулку в нашій країні", - вказав він.

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