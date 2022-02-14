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Новости Агрессия России против Украины Война
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Штайнмайер – Путину: "Ослабьте петлю на шее Украины"

Штайнмайер – Путину:

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал президента РФ Владимира Путина начать деэскалацию вокруг Украины и предупредил о последствиях агрессии.

Об этом он заявил после своего переизбрания на второй срок Федеральным собранием ФРГ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", - сказал он.

Штайнмайер отметил, что есть угроза войны в Восточной Европе и ответственность за это несет Россия. Он добавил, что наращивание российских войск у украинских границ невозможно неправильно истолковать: это угроза для Украины.

Штайнмайер предупредил, что Путину "не стоит недооценивать силу демократии".

Также читайте: Переизбранный на пост президента Германии Штайнмайер заявил, что Россия ответственна за "угрозу войны" в Европе

Он отметил, что население Украины имеет право жить без страха и угроз, на самоопределение и суверенитет. А тем, кто попытается это разрушить, "мы дадим решительный ответ", подытожил он.

Напомним, в 2016 году Штайнмайер предложил формулу реализации минских соглашений, главным пунктом которой является предоставление оккупированным частям Донбасса "особого статуса путем честных демократических выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ".

Автор: 

путин владимир (31216) Штайнмайер Франк-Вальтер (516)


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Топ комментарии
+46
Цей штангенциркуль придумав петлю...
Послабити? Знімати не треба?

Його б в цю петлю
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14.02.2022 08:38
+40
Это говорит тот мудак, который её накидывал Украине на шею своей формулой! Ну и мразь же лицемерная!
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14.02.2022 08:40
+36
США за місяць з РОсії зробили всесвітнього ізгоя. Так починалтсь спецоперації проти Кадафі та Хусейна.
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14.02.2022 08:35
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США за місяць з РОсії зробили всесвітнього ізгоя. Так починалтсь спецоперації проти Кадафі та Хусейна.
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14.02.2022 08:35 Ответить
Московія завжди була ізгоєм і спонсором тероризму
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14.02.2022 11:00 Ответить
Німець думає що в них немає цієї петлі
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14.02.2022 08:38 Ответить
Німець цю петлю якщо і не допомагав скручувати, до давав на її виготовлення конопляне волокно.
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14.02.2022 08:58 Ответить
На петлі написано "Формула Штанмайєра".
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14.02.2022 09:04 Ответить
Німці і постачали ху%лу і вироби і сировину і технології для петлі та виголотвленню зброї усі ці роки зашморг таки допомагали скручувати меркелиха дуже "гарно" руки приклала.
Тепер вони знову чергове "мьі сильно озабоченьі" нам викочують,
Штайнмаєр каже зашморг послабте який ми вдвох Україні на шию накинули...
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14.02.2022 09:39 Ответить
Може німець помилився? Послабити петлю на шиї ***** треба.
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14.02.2022 09:21 Ответить
Цей штангенциркуль придумав петлю...
Послабити? Знімати не треба?

Його б в цю петлю
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14.02.2022 08:38 Ответить
Это говорит тот мудак, который её накидывал Украине на шею своей формулой! Ну и мразь же лицемерная!
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14.02.2022 08:40 Ответить
Х#йло от убийств Украинцев получает удовольствие а этот Штайнмаер хочет лишить его такой забавы...
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14.02.2022 08:41 Ответить
яке воно кончєне
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14.02.2022 08:41 Ответить
Вы ж его руками её и набросили со своими северными потоками. Вы также ответственны за это как и путин.
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14.02.2022 08:42 Ответить
Це загроза не тільки для України, це зміна кордонів НАТО до 96 року. штанмаєр мабуть не знає де були кордони в 96 році, а вони діліли Германію пополам. АЛукашенко вже переміщує їх до Ла-Маншу. Дивия тєлік Штанмаєру треба, а не чекати подачки газпрому.
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14.02.2022 08:44 Ответить
Германия стерла сталинский кордон с ГДР еще в 1990г. Учите историю !
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14.02.2022 08:48 Ответить
Я так зрозумів, що Ла-Маншем все правильно?
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14.02.2022 09:08 Ответить
Вы, похоже , тоже не знаете, где были тогда границы
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14.02.2022 09:05 Ответить
В Будапешті в 56 і в Празі 68 точно не було НАТО.
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14.02.2022 09:12 Ответить
Как вы так быстро перемещаетесь? Только что была Украина, раз, и уже Нидерланды
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14.02.2022 09:45 Ответить
Чартерний літак
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14.02.2022 10:11 Ответить
дужe просто - браузeр з VPN. який сам ставить краiну.
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14.02.2022 21:43 Ответить
Якщо говорити про "петлю", то ху*ло накинуло її тільки на власну шию. Немає у кацапів можливостей захопити сорокамільйонну державу, а про те щоб утриматись тут, взагалі мова не йде. Доведеться кремлівському покидьку відповзати з ганьбою.
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14.02.2022 08:44 Ответить
Нехай ця паскуда зверне увагу на зашморг на своїй шиї.
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14.02.2022 08:48 Ответить
Ще на коліна стань перед куйлом, краще б зброю дали або хоча б не мішали.
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14.02.2022 08:53 Ответить
Цинизм высшей пробы. Его подельники с СДПГ сев. поток 2 гнали, в том время, как сам помогал своей формулой петлю затягивать на шее Украины.
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14.02.2022 08:53 Ответить
Что-то Штайнмайер занимается проституцией.То заявляет что Украина даст мокшандии достойный отмор а то заявляет что в Украины петля на шее.ГОВНЮК лицемерный.
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14.02.2022 08:53 Ответить
Фашист є фашист!
Свиня німецька!
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14.02.2022 08:54 Ответить
Фашисты были в Италии ... Гитлер был НАЦЫСТОМ
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14.02.2022 08:59 Ответить
Теперь и мокшандия под все критерии определения НАЦИЗМА.
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14.02.2022 09:03 Ответить
Да. Есть официально утвержденные критерии нацизма... Раися освоила их все....
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14.02.2022 09:11 Ответить
Да беда в том что тупые мокшане и незнают разницу между словами НАЦИОНАЛИЗМ и НАЦИЗМ и они в своем болшинстве поддерживают ***** в борьбе из НАЦИОНАЛИЗМОМ в Украине даже не подозревая что в этой ,,борьбе,, мокшандия есть НАЦИЗМОМ который даже силовыми методами проталкивают свой уклад жизни,культуру и речь в чужие страны физически уничтожая другие народы.
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14.02.2022 10:34 Ответить
Немчура ещё поплатится за своё дерьмовое нутро.
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14.02.2022 08:56 Ответить
Цей Швайнмаєр своєю "формулою" і змайстрував московську "петлю" на шию Україні...
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14.02.2022 08:58 Ответить
Бухого гопника просить не срывать конццерт в филармонии можно только доской по темечку.... остальные призывы не работают...
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14.02.2022 09:00 Ответить
Шлюхмайер опять вылез. Призвал бы лучше немцев ослабить давление губ на кацапском МПХ.
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14.02.2022 09:05 Ответить
шмаеры зализали ***** шоколадный глаз до волдырей немцы позорные.
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14.02.2022 09:09 Ответить
Однако немчура. Не снимете , а послабте . Бабушкин наследник демократии.
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14.02.2022 09:08 Ответить
" Послабте петлю на шиї "

Це як в Совку у Леніградській спецпсихлікарні, коли тортурили дисидентів, і робили їм "укрутку", щільно загортаючи людину у мокрі простирадла, як стискалися коли висихали, завдаючи дикого болю. Виходячи з того, що людина може померти від такого, "санітари" пильно стежили за серцебиттям людини, і коли пульс починав вщухати, вони послабляли "укрутку".
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14.02.2022 09:10 Ответить
История показывает, что два раза в столетие фрицам нужно давать ********.
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14.02.2022 09:13 Ответить
Вспомним деятельность "миротворца2 шатанымайера :

"Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Грузию на фоне роста опасений по поводу возможности начала войны в регионе, через который в Европу, минуя территорию России, поставляются каспийские нефть и газ.
"Главным компонентом плана является начало прямых переговоров", - сказал Штайнмайер на брифинге после переговоров с министром иностранных дел Грузии Екатериной Ткешелашвили.
Абхазия и Южная Осетия откололись от Грузии в начале 1990-х годов после кровопролитных конфликтов. Грузия обвиняет Россию в поддержке сепаратистов и попытке аннексии этих регионов. Москва отрицает обвинения и в свою очередь обвиняет Тбилиси в попытке решения конфликтов военным путем."
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14.02.2022 09:20 Ответить
Что эта мразь, лицимерная несет?! Кто формулу предложил Украине?
Да, кто нибудь из дипломатов, поставьте на место этих упырей, сидящих на деньгах газпрома!
Петлю... смотри падало продажное, что бы на вашу Германию , потом петлю арабы не повесили!
Где наши журналисты нормальные?
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14.02.2022 09:20 Ответить
Риторический вопрос, что лучше: петля на шее или игла в вене? Немцам -у каждого свое
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14.02.2022 09:23 Ответить
чи донесе хто йому нашу реакцію на його заклик такого "послаблення"?
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14.02.2022 09:26 Ответить
И Германия с Францией и Италией свили своими руками эту верёвочку закупив у Параши пеньку для неё.
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14.02.2022 09:27 Ответить
а чому не "зніміть петлю з шиї" ?
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14.02.2022 09:41 Ответить
Послабить, но не снимать, это имел ввиду подельник пуйла?
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14.02.2022 10:04 Ответить
Дякуючи Штаттам та Великій Британії існує не зашморг на шиї України, а яйця х.йла у лещатах. А Штайнмаєр працює згідно договору про дружбу між Третім райхом і СРСР від 39 року.
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14.02.2022 10:18 Ответить
Смотри какой заботливый. Он бы еще посоветовал мылом шею Украины намазать. Что бы не так больно было при удушении.
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14.02.2022 10:26 Ответить
Так Германия и РФ срвместно надели эту петлю в виде газовыхт потоков , позволяющих вести против Украины войну при попустительстве так званой украинской власти, которая на леле совсем не украинская. Послабте петлю але не знімайте ми ще не розвалили Україну з середини.
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14.02.2022 10:47 Ответить
Этот немецкий дебил-проститут разве не понимает что это петля на шее не Украины а *****?? вот и просит ее ослабить чтоб еще в грязьпроме поработать
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14.02.2022 11:01 Ответить
Высуньте русскую трубу из своей жозепины!
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14.02.2022 12:11 Ответить
И про петлю
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14.02.2022 12:30 Ответить
 
 