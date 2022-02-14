Штайнмайер – Путину: "Ослабьте петлю на шее Украины"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал президента РФ Владимира Путина начать деэскалацию вокруг Украины и предупредил о последствиях агрессии.

Об этом он заявил после своего переизбрания на второй срок Федеральным собранием ФРГ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", - сказал он.

Штайнмайер отметил, что есть угроза войны в Восточной Европе и ответственность за это несет Россия. Он добавил, что наращивание российских войск у украинских границ невозможно неправильно истолковать: это угроза для Украины.

Штайнмайер предупредил, что Путину "не стоит недооценивать силу демократии".

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Он отметил, что население Украины имеет право жить без страха и угроз, на самоопределение и суверенитет. А тем, кто попытается это разрушить, "мы дадим решительный ответ", подытожил он.

Напомним, в 2016 году Штайнмайер предложил формулу реализации минских соглашений, главным пунктом которой является предоставление оккупированным частям Донбасса "особого статуса путем честных демократических выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ".