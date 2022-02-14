Штайнмайер – Путину: "Ослабьте петлю на шее Украины"
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал президента РФ Владимира Путина начать деэскалацию вокруг Украины и предупредил о последствиях агрессии.
Об этом он заявил после своего переизбрания на второй срок Федеральным собранием ФРГ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", - сказал он.
Штайнмайер отметил, что есть угроза войны в Восточной Европе и ответственность за это несет Россия. Он добавил, что наращивание российских войск у украинских границ невозможно неправильно истолковать: это угроза для Украины.
Штайнмайер предупредил, что Путину "не стоит недооценивать силу демократии".
Он отметил, что население Украины имеет право жить без страха и угроз, на самоопределение и суверенитет. А тем, кто попытается это разрушить, "мы дадим решительный ответ", подытожил он.
Напомним, в 2016 году Штайнмайер предложил формулу реализации минских соглашений, главным пунктом которой является предоставление оккупированным частям Донбасса "особого статуса путем честных демократических выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ".
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Тепер вони знову чергове "мьі сильно озабоченьі" нам викочують,
Штайнмаєр каже зашморг послабте який ми вдвох Україні на шию накинули...
Послабити? Знімати не треба?
Його б в цю петлю
Свиня німецька!
Це як в Совку у Леніградській спецпсихлікарні, коли тортурили дисидентів, і робили їм "укрутку", щільно загортаючи людину у мокрі простирадла, як стискалися коли висихали, завдаючи дикого болю. Виходячи з того, що людина може померти від такого, "санітари" пильно стежили за серцебиттям людини, і коли пульс починав вщухати, вони послабляли "укрутку".
"Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Грузию на фоне роста опасений по поводу возможности начала войны в регионе, через который в Европу, минуя территорию России, поставляются каспийские нефть и газ.
"Главным компонентом плана является начало прямых переговоров", - сказал Штайнмайер на брифинге после переговоров с министром иностранных дел Грузии Екатериной Ткешелашвили.
Абхазия и Южная Осетия откололись от Грузии в начале 1990-х годов после кровопролитных конфликтов. Грузия обвиняет Россию в поддержке сепаратистов и попытке аннексии этих регионов. Москва отрицает обвинения и в свою очередь обвиняет Тбилиси в попытке решения конфликтов военным путем."
Да, кто нибудь из дипломатов, поставьте на место этих упырей, сидящих на деньгах газпрома!
Петлю... смотри падало продажное, что бы на вашу Германию , потом петлю арабы не повесили!
Где наши журналисты нормальные?