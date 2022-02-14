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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Штайнмаєр - Путіну: "Послабте петлю на шиї України"

Штайнмаєр - Путіну:

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав президента РФ Володимира Путіна розпочати деескалацію навколо України та попередив про наслідки агресії.

Про це він заявив після свого переобрання на другий термін Федеральними зборами ФРН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я звертаюся до президента Путіна. Послабте петлю на шиї України, шукайте разом із нами шлях, який збереже мир у Європі", – сказав він.

Штайнмаєр зазначив, що є загроза війни у Східній Європі й відповідальність за це несе Росія. Він додав, що нарощування російських військ біля українських кордонів неможливо неправильно витлумачити: це – загроза для України.

Штайнмаєр попередив, що Путіну "не варто недооцінювати силу демократії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переобраний на посаду президента Німеччини Штайнмаєр заявив, що Росія відповідальна за "загрозу війни" в Європі

Він наголосив, що населення України має право жити без страху та погроз, право на самовизначення та суверенітет. А тим, хто спробує це зруйнувати, "ми дамо рішучу відповідь", підсумував він.

Нагадаємо, у 2016 році Штайнмаєр запропонував формулу реалізації мінських угод, головним пунктом якої є надання окупованим частинам Донбасу "особливого статусу через чесні демократичні вибори відповідно до стандартів ОБСЄ".

путін володимир (23764) Штайнмаєр Франк-Вальтер (341)


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Топ коментарі
+46
Цей штангенциркуль придумав петлю...
Послабити? Знімати не треба?

Його б в цю петлю
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14.02.2022 08:38
+40
Это говорит тот мудак, который её накидывал Украине на шею своей формулой! Ну и мразь же лицемерная!
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14.02.2022 08:40
+36
США за місяць з РОсії зробили всесвітнього ізгоя. Так починалтсь спецоперації проти Кадафі та Хусейна.
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14.02.2022 08:35
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США за місяць з РОсії зробили всесвітнього ізгоя. Так починалтсь спецоперації проти Кадафі та Хусейна.
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14.02.2022 08:35 Відповісти
Московія завжди була ізгоєм і спонсором тероризму
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14.02.2022 11:00 Відповісти
Німець думає що в них немає цієї петлі
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14.02.2022 08:38 Відповісти
Німець цю петлю якщо і не допомагав скручувати, до давав на її виготовлення конопляне волокно.
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14.02.2022 08:58 Відповісти
На петлі написано "Формула Штанмайєра".
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14.02.2022 09:04 Відповісти
Німці і постачали ху%лу і вироби і сировину і технології для петлі та виголотвленню зброї усі ці роки зашморг таки допомагали скручувати меркелиха дуже "гарно" руки приклала.
Тепер вони знову чергове "мьі сильно озабоченьі" нам викочують,
Штайнмаєр каже зашморг послабте який ми вдвох Україні на шию накинули...
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14.02.2022 09:39 Відповісти
Може німець помилився? Послабити петлю на шиї ***** треба.
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14.02.2022 09:21 Відповісти
Цей штангенциркуль придумав петлю...
Послабити? Знімати не треба?

Його б в цю петлю
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14.02.2022 08:38 Відповісти
Это говорит тот мудак, который её накидывал Украине на шею своей формулой! Ну и мразь же лицемерная!
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14.02.2022 08:40 Відповісти
Х#йло от убийств Украинцев получает удовольствие а этот Штайнмаер хочет лишить его такой забавы...
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14.02.2022 08:41 Відповісти
яке воно кончєне
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14.02.2022 08:41 Відповісти
Вы ж его руками её и набросили со своими северными потоками. Вы также ответственны за это как и путин.
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14.02.2022 08:42 Відповісти
Це загроза не тільки для України, це зміна кордонів НАТО до 96 року. штанмаєр мабуть не знає де були кордони в 96 році, а вони діліли Германію пополам. АЛукашенко вже переміщує їх до Ла-Маншу. Дивия тєлік Штанмаєру треба, а не чекати подачки газпрому.
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14.02.2022 08:44 Відповісти
Германия стерла сталинский кордон с ГДР еще в 1990г. Учите историю !
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14.02.2022 08:48 Відповісти
Я так зрозумів, що Ла-Маншем все правильно?
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14.02.2022 09:08 Відповісти
Вы, похоже , тоже не знаете, где были тогда границы
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14.02.2022 09:05 Відповісти
В Будапешті в 56 і в Празі 68 точно не було НАТО.
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14.02.2022 09:12 Відповісти
Как вы так быстро перемещаетесь? Только что была Украина, раз, и уже Нидерланды
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14.02.2022 09:45 Відповісти
Чартерний літак
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14.02.2022 10:11 Відповісти
дужe просто - браузeр з VPN. який сам ставить краiну.
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14.02.2022 21:43 Відповісти
Якщо говорити про "петлю", то ху*ло накинуло її тільки на власну шию. Немає у кацапів можливостей захопити сорокамільйонну державу, а про те щоб утриматись тут, взагалі мова не йде. Доведеться кремлівському покидьку відповзати з ганьбою.
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14.02.2022 08:44 Відповісти
Нехай ця паскуда зверне увагу на зашморг на своїй шиї.
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14.02.2022 08:48 Відповісти
Ще на коліна стань перед куйлом, краще б зброю дали або хоча б не мішали.
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14.02.2022 08:53 Відповісти
Цинизм высшей пробы. Его подельники с СДПГ сев. поток 2 гнали, в том время, как сам помогал своей формулой петлю затягивать на шее Украины.
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14.02.2022 08:53 Відповісти
Что-то Штайнмайер занимается проституцией.То заявляет что Украина даст мокшандии достойный отмор а то заявляет что в Украины петля на шее.ГОВНЮК лицемерный.
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14.02.2022 08:53 Відповісти
Фашист є фашист!
Свиня німецька!
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14.02.2022 08:54 Відповісти
Фашисты были в Италии ... Гитлер был НАЦЫСТОМ
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14.02.2022 08:59 Відповісти
Теперь и мокшандия под все критерии определения НАЦИЗМА.
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14.02.2022 09:03 Відповісти
Да. Есть официально утвержденные критерии нацизма... Раися освоила их все....
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14.02.2022 09:11 Відповісти
Да беда в том что тупые мокшане и незнают разницу между словами НАЦИОНАЛИЗМ и НАЦИЗМ и они в своем болшинстве поддерживают ***** в борьбе из НАЦИОНАЛИЗМОМ в Украине даже не подозревая что в этой ,,борьбе,, мокшандия есть НАЦИЗМОМ который даже силовыми методами проталкивают свой уклад жизни,культуру и речь в чужие страны физически уничтожая другие народы.
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14.02.2022 10:34 Відповісти
Немчура ещё поплатится за своё дерьмовое нутро.
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14.02.2022 08:56 Відповісти
Цей Швайнмаєр своєю "формулою" і змайстрував московську "петлю" на шию Україні...
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14.02.2022 08:58 Відповісти
Бухого гопника просить не срывать конццерт в филармонии можно только доской по темечку.... остальные призывы не работают...
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14.02.2022 09:00 Відповісти
Шлюхмайер опять вылез. Призвал бы лучше немцев ослабить давление губ на кацапском МПХ.
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14.02.2022 09:05 Відповісти
шмаеры зализали ***** шоколадный глаз до волдырей немцы позорные.
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14.02.2022 09:09 Відповісти
Однако немчура. Не снимете , а послабте . Бабушкин наследник демократии.
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14.02.2022 09:08 Відповісти
" Послабте петлю на шиї "

Це як в Совку у Леніградській спецпсихлікарні, коли тортурили дисидентів, і робили їм "укрутку", щільно загортаючи людину у мокрі простирадла, як стискалися коли висихали, завдаючи дикого болю. Виходячи з того, що людина може померти від такого, "санітари" пильно стежили за серцебиттям людини, і коли пульс починав вщухати, вони послабляли "укрутку".
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14.02.2022 09:10 Відповісти
История показывает, что два раза в столетие фрицам нужно давать ********.
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14.02.2022 09:13 Відповісти
Вспомним деятельность "миротворца2 шатанымайера :

"Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Грузию на фоне роста опасений по поводу возможности начала войны в регионе, через который в Европу, минуя территорию России, поставляются каспийские нефть и газ.
"Главным компонентом плана является начало прямых переговоров", - сказал Штайнмайер на брифинге после переговоров с министром иностранных дел Грузии Екатериной Ткешелашвили.
Абхазия и Южная Осетия откололись от Грузии в начале 1990-х годов после кровопролитных конфликтов. Грузия обвиняет Россию в поддержке сепаратистов и попытке аннексии этих регионов. Москва отрицает обвинения и в свою очередь обвиняет Тбилиси в попытке решения конфликтов военным путем."
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14.02.2022 09:20 Відповісти
Что эта мразь, лицимерная несет?! Кто формулу предложил Украине?
Да, кто нибудь из дипломатов, поставьте на место этих упырей, сидящих на деньгах газпрома!
Петлю... смотри падало продажное, что бы на вашу Германию , потом петлю арабы не повесили!
Где наши журналисты нормальные?
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14.02.2022 09:20 Відповісти
Риторический вопрос, что лучше: петля на шее или игла в вене? Немцам -у каждого свое
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14.02.2022 09:23 Відповісти
чи донесе хто йому нашу реакцію на його заклик такого "послаблення"?
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14.02.2022 09:26 Відповісти
И Германия с Францией и Италией свили своими руками эту верёвочку закупив у Параши пеньку для неё.
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14.02.2022 09:27 Відповісти
а чому не "зніміть петлю з шиї" ?
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14.02.2022 09:41 Відповісти
Послабить, но не снимать, это имел ввиду подельник пуйла?
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14.02.2022 10:04 Відповісти
Дякуючи Штаттам та Великій Британії існує не зашморг на шиї України, а яйця х.йла у лещатах. А Штайнмаєр працює згідно договору про дружбу між Третім райхом і СРСР від 39 року.
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14.02.2022 10:18 Відповісти
Смотри какой заботливый. Он бы еще посоветовал мылом шею Украины намазать. Что бы не так больно было при удушении.
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14.02.2022 10:26 Відповісти
Так Германия и РФ срвместно надели эту петлю в виде газовыхт потоков , позволяющих вести против Украины войну при попустительстве так званой украинской власти, которая на леле совсем не украинская. Послабте петлю але не знімайте ми ще не розвалили Україну з середини.
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14.02.2022 10:47 Відповісти
Этот немецкий дебил-проститут разве не понимает что это петля на шее не Украины а *****?? вот и просит ее ослабить чтоб еще в грязьпроме поработать
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14.02.2022 11:01 Відповісти
Высуньте русскую трубу из своей жозепины!
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14.02.2022 12:11 Відповісти
И про петлю
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14.02.2022 12:30 Відповісти
 
 