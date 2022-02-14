Штайнмаєр - Путіну: "Послабте петлю на шиї України"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав президента РФ Володимира Путіна розпочати деескалацію навколо України та попередив про наслідки агресії.

Про це він заявив після свого переобрання на другий термін Федеральними зборами ФРН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я звертаюся до президента Путіна. Послабте петлю на шиї України, шукайте разом із нами шлях, який збереже мир у Європі", – сказав він.

Штайнмаєр зазначив, що є загроза війни у Східній Європі й відповідальність за це несе Росія. Він додав, що нарощування російських військ біля українських кордонів неможливо неправильно витлумачити: це – загроза для України.

Штайнмаєр попередив, що Путіну "не варто недооцінювати силу демократії".

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Він наголосив, що населення України має право жити без страху та погроз, право на самовизначення та суверенітет. А тим, хто спробує це зруйнувати, "ми дамо рішучу відповідь", підсумував він.

Нагадаємо, у 2016 році Штайнмаєр запропонував формулу реалізації мінських угод, головним пунктом якої є надання окупованим частинам Донбасу "особливого статусу через чесні демократичні вибори відповідно до стандартів ОБСЄ".