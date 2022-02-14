Штайнмаєр - Путіну: "Послабте петлю на шиї України"
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав президента РФ Володимира Путіна розпочати деескалацію навколо України та попередив про наслідки агресії.
Про це він заявив після свого переобрання на другий термін Федеральними зборами ФРН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Я звертаюся до президента Путіна. Послабте петлю на шиї України, шукайте разом із нами шлях, який збереже мир у Європі", – сказав він.
Штайнмаєр зазначив, що є загроза війни у Східній Європі й відповідальність за це несе Росія. Він додав, що нарощування російських військ біля українських кордонів неможливо неправильно витлумачити: це – загроза для України.
Штайнмаєр попередив, що Путіну "не варто недооцінювати силу демократії".
Він наголосив, що населення України має право жити без страху та погроз, право на самовизначення та суверенітет. А тим, хто спробує це зруйнувати, "ми дамо рішучу відповідь", підсумував він.
Нагадаємо, у 2016 році Штайнмаєр запропонував формулу реалізації мінських угод, головним пунктом якої є надання окупованим частинам Донбасу "особливого статусу через чесні демократичні вибори відповідно до стандартів ОБСЄ".
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Тепер вони знову чергове "мьі сильно озабоченьі" нам викочують,
Штайнмаєр каже зашморг послабте який ми вдвох Україні на шию накинули...
Послабити? Знімати не треба?
Його б в цю петлю
Свиня німецька!
Це як в Совку у Леніградській спецпсихлікарні, коли тортурили дисидентів, і робили їм "укрутку", щільно загортаючи людину у мокрі простирадла, як стискалися коли висихали, завдаючи дикого болю. Виходячи з того, що людина може померти від такого, "санітари" пильно стежили за серцебиттям людини, і коли пульс починав вщухати, вони послабляли "укрутку".
"Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Грузию на фоне роста опасений по поводу возможности начала войны в регионе, через который в Европу, минуя территорию России, поставляются каспийские нефть и газ.
"Главным компонентом плана является начало прямых переговоров", - сказал Штайнмайер на брифинге после переговоров с министром иностранных дел Грузии Екатериной Ткешелашвили.
Абхазия и Южная Осетия откололись от Грузии в начале 1990-х годов после кровопролитных конфликтов. Грузия обвиняет Россию в поддержке сепаратистов и попытке аннексии этих регионов. Москва отрицает обвинения и в свою очередь обвиняет Тбилиси в попытке решения конфликтов военным путем."
Да, кто нибудь из дипломатов, поставьте на место этих упырей, сидящих на деньгах газпрома!
Петлю... смотри падало продажное, что бы на вашу Германию , потом петлю арабы не повесили!
Где наши журналисты нормальные?