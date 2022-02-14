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Новости
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"COVID-тысячу" теперь можно потратить на подписку на газеты и журналы

Теперь украинцы могут потратить 1000 грн за вакцинацию от COVID-19 на подписку на газеты и журналы в "Укрпочте".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Кабмин расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить эти средства, в который, в частности, вошла и подписка на периодические печатные издания. Соответствующее постановление вступит в силу 14 февраля.

В "Укрпочте" можно потратить полученные в рамках программы "єПідтримка" средства на периодику и подписаться на любые периодические издания с текущих месяцев 2022 года.

Среди перечня изданий широкий выбор популярных изданий: местная печать, периодика для детей, тематические издания и т.д. Подписаться на газеты или журналы можно для себя, родителей, родных и близких, а также как благотворительную подписку на адреса детских домов-интернатов Украины.

"Сейчас рассчитаться картой "єПідтримка" можно при оформлении подписки онлайн. Это хорошая возможность для тех украинцев, которые не решили на что потратить "тысячу", оформить годовую подписку для своих менее диджитальных родственников, например, бабушек и дедушек, проживающих в селах. Так же это и хороший способ для молодежи подписаться на общественно-политические еженедельники – в нашем каталоге более 3500 индексов, поэтому каждый найдет издание себе по вкусу", – отметил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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Оформить подписку на издание можно через сервис "Онлайн-подписка" на сайте "Укрпочты", имея карту "єПідтримка".

Средствами можно будет воспользоваться в течение 9 месяцев с момента зачисления на карту. Лимит по оплате выбранных изданий картой "єПідтримка" равняется сумме средств на ней, то есть можно выбрать любые издания стоимостью до 1000 грн и оплатить их на сайте "Укрпочты", указав номер карты "єПідтримка".

"Уже 8,3 миллиона украинцев воспользовались услугой "єПідтримка" в "Дії" и потратили 2,7 миллиарда гривен. Чаще всего украинцы тратят средства на книги, кинотеатры и театры, путешествия поездом, спортзалы и лекарства. Напомню, что воспользоваться услугой можно до конца 2022 года. Также продлился срок использования средств. Теперь деньги "єПідтримки" можно будет потратить в течение 9 месяцев со дня зачисления вместо 4", - отметил руководитель по развитию электронных услуг в Минцыфре Мстислав Баник.

Для оформления заказа необходимо сделать следующие шаги:

Шаг 1. Перейти по ссылке https://peredplata.ukrposhta.ua/ и выбрать необходимые издания, добавив их в корзину.

Шаг 2. Указать период, в течение которого вы хотите получать издание.

Шаг 3. Оформить заказ, указав контактные данные получателя и способ доставки.

Шаг 4. Указать реквизиты карты "єПідтримка"  и произвести оплату, нажав "Оплатить".

Автор: 

вакцина (3815) выплаты (643) Кабмин (14025) Укрпочта (310)


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Топ комментарии
+6
Чи ідіоти при владі , чи просто шулери?
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14.02.2022 08:58
+6
какая нескончаемая тысяча, куда ее уже только не тратили
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14.02.2022 09:02
+5
В опу зедебилам.
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14.02.2022 08:55
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В опу зедебилам.
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14.02.2022 08:55 Ответить
Чи ідіоти при владі , чи просто шулери?
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14.02.2022 08:58 Ответить
Ідіоти-шулери😃!
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14.02.2022 09:47 Ответить
Вороги, мабудь.
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14.02.2022 13:15 Ответить

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14.02.2022 08:59 Ответить
зе pohujю
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14.02.2022 09:11 Ответить
йшов 3-й десяток 21-го сторіччя...
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14.02.2022 09:02 Ответить
какая нескончаемая тысяча, куда ее уже только не тратили
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14.02.2022 09:02 Ответить
Но фсьо ні туди.
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14.02.2022 09:45 Ответить
Ще трохи і оголосять що ту тисячу і в казино можна програти
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14.02.2022 09:27 Ответить
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14.02.2022 09:51 Ответить
Да задолбали вы своей тысячей, все равно вакцинация продолжает падать.
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14.02.2022 09:29 Ответить
Газети в наш час - вони всі в смартфоні є . Паперові , та ще й по передплаті - ну не знаю чи ще залишились такі темні та забиті орангутанги в світі . Думаю вони всі вже давно вимерли 🤣🤣🤣
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14.02.2022 09:36 Ответить
В смартфоні газету читати не зручно, я особисто віддаю перевагу паперовим носіям.
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14.02.2022 09:51 Ответить
Ви просто не вмієте її відкрити . Звідси й незручність . Просто клікніть і вона відкриється .
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14.02.2022 10:53 Ответить
Хочу журнал" Зелені жабоїди"!
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14.02.2022 09:44 Ответить
Это важно сейчас очень...
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14.02.2022 09:45 Ответить
А ще скоро і смартфони дадуть))
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14.02.2022 09:52 Ответить
Следующее разрешение на то на что можно потратить "вовину тысячу" будет - туалетная бумага, соль и спички. ( дебилы.. если решили стимулировать вакцинацию деньгами, нужно было бы просто переводить людям деньги на карточки и все)
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14.02.2022 10:12 Ответить
Вроде бы дали, а вроде и нет. Не я решаю, куда потратить этот "подарок", а кто-то за меня. Мои насущные проблемы не в газетах, не в спортзале и прочих предложениях. Кроме того, если мой смартфон без NFS-чипа, купить что-либо из предложенного можно только через интернет. И это называется, одарили тысячей, сплошная доброта, а по сути дразнилка
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14.02.2022 11:49 Ответить
 
 