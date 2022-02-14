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Новини
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"COVID-тисячу" відтепер можна витратити на передплату газет та журналів

Відтепер українці можуть витратити 1000 грн за вакцинацію від COVID-19 на передплату газет та журналів в Укрпошті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Кабмін розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити ці кошти, до якого, зокрема, ввійшла і передплата періодичних друкованих видань. Відповідна постанова набуде чинності 14 лютого.

В Укрпошті можна витратити отримані в рамках програми єПідтримка кошти на періодику та передплатити онлайн будь-які періодичні видання з поточних місяців 2022 року.

Серед переліку видань широкий вибір популярних видань: місцева преса, періодика для дітей, тематичні видання тощо. Передплати газети чи журнали можна для себе, батьків, рідних та близьких, а також як благодійну передплату на адреси дитячих будинків-інтернатів України. 

"Наразі розрахуватися карткою єПідтримка можна при оформленні передплати онлайн. Це гарна можливість для тих українців, які не вирішили на що витратити "тисячу", оформити річну передплату для своїх менш діджитальних родичів, наприклад, бабусь та дідусів, які мешкають в селах. Так само це і гарний спосіб для молоді передплатити суспільно-політичні тижневики – в нашому каталозі понад 3500 індексів, тому кожен знайде видання собі до смаку", – відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Оформити передплату на видання можна через сервіс "Онлайн-передплата" на сайті Укрпошти, маючи карту єПідтримка.

Коштами можна буде скористатися впродовж 9 місяців з моменту зарахування на картку. Ліміт за оплатою обраних видань карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-які видання вартістю до 1000 грн і оплатити їх на сайті Укрпошти, зазначивши номер картки єПідтримка.

"Вже 8,3 мільйонів українців скористалися послугою єПідтримка у Дії та витратили 2,7 мільярдів гривень. Найчастіше українці витрачають кошти на книжки, кінотеатри та театри, мандрівки потягом, спортзали та ліки. Нагадаю, що скористатися послугою можна до кінця 2022 року. Також подовжився термін використання коштів. Тепер гроші єПідтримки можна буде витратити впродовж 9 місяців із дня зарахування замість 4", – зазначив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік.

Для оформлення замовлення необхідно зробити наступні кроки:

Крок 1. Перейти за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua/ та обрати необхідні видання, додавши їх до кошика.

Крок 2. Вказати період, упродовж якого хочете отримувати видання.

Крок 3. Оформити замовлення, вказавши контактні дані отримувача та спосіб доставки.

Крок 4. Зазначити реквізити карти єПідтримка та провести оплату, натиснувши "Оплатити".

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вакцина (4419) виплати (1034) Кабмін (14065) Укрпошта (1078)


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Топ коментарі
+6
Чи ідіоти при владі , чи просто шулери?
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14.02.2022 08:58
+6
какая нескончаемая тысяча, куда ее уже только не тратили
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14.02.2022 09:02
+5
В опу зедебилам.
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14.02.2022 08:55
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В опу зедебилам.
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14.02.2022 08:55 Відповісти
Чи ідіоти при владі , чи просто шулери?
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14.02.2022 08:58 Відповісти
Ідіоти-шулери😃!
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14.02.2022 09:47 Відповісти
Вороги, мабудь.
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14.02.2022 13:15 Відповісти

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14.02.2022 08:59 Відповісти
зе pohujю
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14.02.2022 09:11 Відповісти
йшов 3-й десяток 21-го сторіччя...
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14.02.2022 09:02 Відповісти
какая нескончаемая тысяча, куда ее уже только не тратили
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14.02.2022 09:02 Відповісти
Но фсьо ні туди.
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14.02.2022 09:45 Відповісти
Ще трохи і оголосять що ту тисячу і в казино можна програти
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14.02.2022 09:27 Відповісти
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14.02.2022 09:51 Відповісти
Да задолбали вы своей тысячей, все равно вакцинация продолжает падать.
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14.02.2022 09:29 Відповісти
Газети в наш час - вони всі в смартфоні є . Паперові , та ще й по передплаті - ну не знаю чи ще залишились такі темні та забиті орангутанги в світі . Думаю вони всі вже давно вимерли 🤣🤣🤣
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14.02.2022 09:36 Відповісти
В смартфоні газету читати не зручно, я особисто віддаю перевагу паперовим носіям.
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14.02.2022 09:51 Відповісти
Ви просто не вмієте її відкрити . Звідси й незручність . Просто клікніть і вона відкриється .
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14.02.2022 10:53 Відповісти
Хочу журнал" Зелені жабоїди"!
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14.02.2022 09:44 Відповісти
Это важно сейчас очень...
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14.02.2022 09:45 Відповісти
А ще скоро і смартфони дадуть))
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14.02.2022 09:52 Відповісти
Следующее разрешение на то на что можно потратить "вовину тысячу" будет - туалетная бумага, соль и спички. ( дебилы.. если решили стимулировать вакцинацию деньгами, нужно было бы просто переводить людям деньги на карточки и все)
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14.02.2022 10:12 Відповісти
Вроде бы дали, а вроде и нет. Не я решаю, куда потратить этот "подарок", а кто-то за меня. Мои насущные проблемы не в газетах, не в спортзале и прочих предложениях. Кроме того, если мой смартфон без NFS-чипа, купить что-либо из предложенного можно только через интернет. И это называется, одарили тысячей, сплошная доброта, а по сути дразнилка
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14.02.2022 11:49 Відповісти
 
 