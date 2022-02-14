Зеленский пригласил Байдена в Украину, но положительного ответа не было, - CNN

Президент США Джо Байден не дал положительного ответа на приглашение Владимира Зеленского посетить Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Зеленский просил Байдена поскорее посетить Украину, но положительного ответа от Байдена не было. Представители США говорят, что поездка Байдена в Украину крайне маловероятна", - отметил источник.

Также Зеленский заявил Байдену, что мощная экономическая поддержка "покажет Путину, что Запад стоит на стороне Украины, и что влияние эскалации Путина не даст никаких результатов".

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