Зеленский пригласил Байдена в Украину, но положительного ответа не было, - CNN
Президент США Джо Байден не дал положительного ответа на приглашение Владимира Зеленского посетить Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Зеленский просил Байдена поскорее посетить Украину, но положительного ответа от Байдена не было. Представители США говорят, что поездка Байдена в Украину крайне маловероятна", - отметил источник.
Также Зеленский заявил Байдену, что мощная экономическая поддержка "покажет Путину, что Запад стоит на стороне Украины, и что влияние эскалации Путина не даст никаких результатов".
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+20 Сергей Воробей #492359
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Ага.. 16.02.2022. Що жопу свою прикрити
Тобто Зєлєнскій хоче грошей, а не зброю чи військову допомогу, за якою до речі офіційно так і не звертався, як і не дякував за неї. Це означає, що Зєлєнскій або злодій, який перед вторгненням хоче урвати виділені на допомогу кошти (зброю ж не вкраде і не в везе), або ідіот, який демонстркє не адекватну поведінку. Чи потрібно Байден зустрічатися з ідіотом, чи злодієм? Питання риторичне.
на банковій, зрадники
в ВР, зрадники.
як би не булава, то в твою сторону навіть ніхто б не дивився.
як би ти віддав свою зустріч з байденом та іншими президентами нашим бойовим генералам,
то толку було б на багато більше.
с таким президентом! Даже внутри страны
украинцы относятся так......
Сначала он подставляет США, врет в глаза Байдену, сливает спецоперации и пр., а потом "я вас приглашаю, дайте денег"?
Я удивлен, что Байден вообще с ним общается.
Треба було дбати про ЗСУ, захистили би краще за будь якого Байдена.
А ви помітили, що ЗЕ звик ховатись за спину когось більшого і соліднішого.
СЦИКУНЕЦЬ...
сам полізПоставив твій олігарх коломойський, з яким ти разом грабував приватбанк обкрадаючи кожного громадянина України. Звичайно що сидіти зараз в раскорячку невдобно - невиїзний ***** смикає за мудні - давай гроші - їсти хочу, днюха - давай на МАУ 14 мільярдів, не підпускай до мене ФБР бо й тебе нацюцюрника здам......
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