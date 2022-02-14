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Зеленский пригласил Байдена в Украину, но положительного ответа не было, - CNN

Зеленский пригласил Байдена в Украину, но положительного ответа не было, - CNN

Президент США Джо Байден не дал положительного ответа на приглашение Владимира Зеленского посетить Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Зеленский просил Байдена поскорее посетить Украину, но положительного ответа от Байдена не было. Представители США говорят, что поездка Байдена в Украину крайне маловероятна", - отметил источник.

Также Зеленский заявил Байдену, что мощная экономическая поддержка "покажет Путину, что Запад стоит на стороне Украины, и что влияние эскалации Путина не даст никаких результатов".

Также читайте: Зеленский пригласил Байдена в Украину, - ОП

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20239) США (26439)


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Топ комментарии
+20
Зашейте кто нибудь этому идиоту рот.
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14.02.2022 09:33
+12
Бубочка ссытся, и он пытается спрятаться за широкой спиной дядюшки Джо. Не выйдет. С другой стороны, он вполне может доказать его же тезис о том, что он лучше умрет, чем что-то там сдаст. А мы поглядим.
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14.02.2022 09:34
+9
"Зеленський просив Байдена якомога швидше відвідати Україну, а Джерело:

Ага.. 16.02.2022. Що жопу свою прикрити
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14.02.2022 09:33
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"Зеленський просив Байдена якомога швидше відвідати Україну, а Джерело:

Ага.. 16.02.2022. Що жопу свою прикрити
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14.02.2022 09:33 Ответить
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14.02.2022 09:54 Ответить
Тут же написано, що Зєлєнскій заявив: "мощная экономическая поддержка "покажет Путину, что Запад стоит на стороне Украины, Источник:
Тобто Зєлєнскій хоче грошей, а не зброю чи військову допомогу, за якою до речі офіційно так і не звертався, як і не дякував за неї. Це означає, що Зєлєнскій або злодій, який перед вторгненням хоче урвати виділені на допомогу кошти (зброю ж не вкраде і не в везе), або ідіот, який демонстркє не адекватну поведінку. Чи потрібно Байден зустрічатися з ідіотом, чи злодієм? Питання риторичне.
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14.02.2022 10:04 Ответить
а то что не злодей, не идиот, а просто...просто... вы ВОР - не думали!? Честно ворует бабло для своей Скумбрии по 8.
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14.02.2022 13:45 Ответить
Ну це вже популізм. Байдену в ці критичні часи потрібно бути поряд з літаками "Судного дня".
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14.02.2022 09:33 Ответить
Зашейте кто нибудь этому идиоту рот.
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14.02.2022 09:33 Ответить
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14.02.2022 10:27 Ответить
Бубочка ссытся, и он пытается спрятаться за широкой спиной дядюшки Джо. Не выйдет. С другой стороны, он вполне может доказать его же тезис о том, что он лучше умрет, чем что-то там сдаст. А мы поглядим.
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14.02.2022 09:34 Ответить
Это троллинг , Зеленский сдает страну и потролил Байдена. И второй вариант - оно вообще неадекватное и нос в муке.
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14.02.2022 09:35 Ответить
До Харкова на шашлики?
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14.02.2022 09:35 Ответить
Байден на самом деле ответил, просто у зеЛоха стыдливо умолчали об ответе: "сейчас не до встреч с клованом-писюанистом, его шашлыками и "не смотрите вверх!" "
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14.02.2022 09:35 Ответить
Ты же только сам на днях заявлял "не разгоняйте волну паники". А сам обороной страны и финансированием армии заняться не думал? Тогда не нужно бы было просить помощи у Байдена. Почему американцы и британцы должны финансировать и укреплять нашу армию пока ты бабло на дорогах пилишь на карман?
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14.02.2022 09:36 Ответить
Интересно, есть люди верящие, что Байден забыл про уголовные дела против себя и сына, а также сопли перед Трампом про своего 100%-го прокурора?...
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14.02.2022 09:38 Ответить
Та то й так зрозуміло що Ваві порадили прийняти таблєтку від дебілізму.
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14.02.2022 09:39 Ответить
Зебаната могила виправить...
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14.02.2022 09:41 Ответить
Идиот.
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14.02.2022 09:43 Ответить
США 15 місяців не дочекаються від"зелені" в Україні позитивної відповіді по САП,аж тут раптом Байдена захотіли в "гості"
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14.02.2022 09:44 Ответить
І чому я не здивований..
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14.02.2022 09:45 Ответить
Зелена жаба вже забула де у нього на 100% свій генпрокурор ? Тепер хоче паном Байденом прикрити свою зелену дупу ?
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14.02.2022 09:46 Ответить
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14.02.2022 09:47 Ответить
Вова обісрався? Хоче Байденом прикритися?
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14.02.2022 09:49 Ответить
Задьоргане, задовбане чмо, дінься вже десь. Хто принесе йому чорну мітку і скаже, щоб злазив з бочки?
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14.02.2022 09:50 Ответить
Это какой-то троллинг. Все бегут из Украины, а он приглашает президента Америки.
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14.02.2022 09:52 Ответить
Всё что делает дурак... Это ж надо до такой степени не разбираться ни в чем, фантастика. Казалось бы, 3-й год, но привыкнуть не получается🤬
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14.02.2022 09:53 Ответить
да не наговаривайте на вовика - он в шашлыках сечет
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14.02.2022 09:58 Ответить
Шоб его секло и не переставало.
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14.02.2022 10:28 Ответить
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14.02.2022 09:55 Ответить
Кац предлагает сдаться
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14.02.2022 09:59 Ответить
І шо, цього разу обійдеться без скандалу, вимог оприлюдення записів розмови, цитат у путінських ЗМІ? Думаю, в Америці скоротили час розмови навмисне, поки бубочка знову не наговорив, і перехрестилися, поклавши слухавку. Коли цей сором уже закінчиться? Страшно, коли те чмо рота відкриває.
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14.02.2022 10:03 Ответить
Ну что, Байден, говно, ссышся приехать?
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14.02.2022 10:03 Ответить
Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Но ружья и порох дадут.
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14.02.2022 10:08 Ответить
продадут
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14.02.2022 10:09 Ответить
дадут
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14.02.2022 10:28 Ответить
Дадут, но будете должны.
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14.02.2022 10:31 Ответить
Гуроны против Апачей.
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14.02.2022 10:29 Ответить
Байден культурно промовчить, але й не приїде. Хто зна, що можна очікувати від контакту з нашим бідоносцем та його "кротами", окрім коронавірусу?!!
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14.02.2022 10:05 Ответить
Зеленский "срочно" пригласил Байдена в Украину с предложением пробыть в Украине с 15 февраля до 8 марта.
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14.02.2022 10:08 Ответить
а з ким йому тут говорити і про що?
на банковій, зрадники
в ВР, зрадники.
як би не булава, то в твою сторону навіть ніхто б не дивився.
як би ти віддав свою зустріч з байденом та іншими президентами нашим бойовим генералам,
то толку було б на багато більше.
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14.02.2022 10:08 Ответить
Запрошуй Пороха, Пастира, хай беруть знову на себе справу організації опору, а ти Вова йди нах.
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14.02.2022 10:09 Ответить
Так-так
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14.02.2022 10:32 Ответить
Байден не хочет позориться ведя переговоры
с таким президентом! Даже внутри страны
украинцы относятся так......
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14.02.2022 10:12 Ответить
Бєней свою жопу обдристану прикрий! Там таке гузно, що вся твоя рать за нею заховається.
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14.02.2022 10:18 Ответить
Да ЗЕ за час так званой ,,беседы,, с Байденом всего две фразы то вымолвил да и то не в степь ни в лес.
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14.02.2022 10:21 Ответить
Здесь две причины, даже три: 1).в разгар пандемии, Эрдоган уже отъездился, 2)Все посольства эвакуируются. 3). С каких пор дураки правили балом.
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14.02.2022 10:25 Ответить
Схоже з тих пір, як обрали цього недоноска.
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14.02.2022 10:31 Ответить
Мы же не об аборыгенном лэвэле терки трем. На международном уровне - это бублык с дыркой. С ним же все общаются как с пацаком...ЗЫ... Мож кто не знал... Пацаки - общность жителей вымышленной планеты Плюк, находящихся в подчинённом положении по отношению к чатланам. Произошло от нарицательного «кацап», ...
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14.02.2022 10:39 Ответить
Кокса перенюхался?
Сначала он подставляет США, врет в глаза Байдену, сливает спецоперации и пр., а потом "я вас приглашаю, дайте денег"?
Я удивлен, что Байден вообще с ним общается.
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14.02.2022 10:26 Ответить
Звісно, він не приїде.
Треба було дбати про ЗСУ, захистили би краще за будь якого Байдена.
А ви помітили, що ЗЕ звик ховатись за спину когось більшого і соліднішого.
СЦИКУНЕЦЬ...
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14.02.2022 10:30 Ответить
Для чого це:срав,срав а тепер прийди,спаси вербованого бэню (в Ростові йому теж хана-спитайте у Рудьковського)!!!!!!
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14.02.2022 10:31 Ответить
У Байдена намечаются события не архи лицеприятные в ОАЕ и в UA, шобы в визитики от зебила баловаться.
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14.02.2022 10:34 Ответить
Так нехай спочатку його скумбрія в Україну повернеться, а вже потім і Байден може навідається.
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14.02.2022 10:37 Ответить
зелени что, нечего делать? в отличие от зелени Байден не отдыхает 40 дней подряд, а руководит страной... успевая еще и на пустые вопросы украинского шлеца отвечать... или зеля уже приготовил горилку и холодец встречать кацапье... а перед этим хочет повстречаться с Байденом?
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14.02.2022 10:37 Ответить
Байден боиться путина. Он не приедет.
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14.02.2022 10:47 Ответить
...над Оманом, над Берлином самолёт кружит, кружит...Кто - совсем не в Украине-наши гроши п р о ж у ж ж и т ?
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14.02.2022 10:50 Ответить
відповідь, переклад з англійської:

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14.02.2022 10:57 Ответить
Зе з ОПи - ныхто не буде виконувати твою роботу, за яку ти, криворозький гундосик, отримуэш гроші, на яку ти сам поліз Поставив твій олігарх коломойський, з яким ти разом грабував приватбанк обкрадаючи кожного громадянина України. Звичайно що сидіти зараз в раскорячку невдобно - невиїзний ***** смикає за мудні - давай гроші - їсти хочу, днюха - давай на МАУ 14 мільярдів, не підпускай до мене ФБР бо й тебе нацюцюрника здам......
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14.02.2022 11:02 Ответить
Г-н Байден виконує роботу зелі. Так хоча б під ногами вже не путався.
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14.02.2022 11:35 Ответить
Зассал дедуля😁
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14.02.2022 11:43 Ответить
не сказала "да", милорд.
-Вы не сказали "нет".
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14.02.2022 11:53 Ответить
Кеннеди не зассал в 63-м приехать в Западный Берлин. И Трамп бы не зассал. А Бидон - старое ссыкло.
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14.02.2022 13:22 Ответить
Байден не сцыкун,просто с зеленой мразью неочем говорить.
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14.02.2022 15:10 Ответить
 
 