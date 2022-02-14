Зеленський запросив Байдена до України, але позитивної відповіді не було, - CNN

Президент США Джо Байден не дав позитивної відповіді на запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Зеленський просив Байдена якомога швидше відвідати Україну, але позитивної відповіді від Байдена не було. Представники США кажуть, що поїздка Байдена в Україну вкрай малоймовірна", - зазначило джерело.

Також Зеленський заявив Байдену, що потужна економічна підтримка "покаже Путіну, що Захід стоїть на стороні України, і що вплив ескалації Путіна не принесе жодних результатів".

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