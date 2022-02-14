Зеленський запросив Байдена до України, але позитивної відповіді не було, - CNN
Президент США Джо Байден не дав позитивної відповіді на запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Зеленський просив Байдена якомога швидше відвідати Україну, але позитивної відповіді від Байдена не було. Представники США кажуть, що поїздка Байдена в Україну вкрай малоймовірна", - зазначило джерело.
Також Зеленський заявив Байдену, що потужна економічна підтримка "покаже Путіну, що Захід стоїть на стороні України, і що вплив ескалації Путіна не принесе жодних результатів".
Топ коментарі
+20 Сергей Воробей #492359
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Ага.. 16.02.2022. Що жопу свою прикрити
Тобто Зєлєнскій хоче грошей, а не зброю чи військову допомогу, за якою до речі офіційно так і не звертався, як і не дякував за неї. Це означає, що Зєлєнскій або злодій, який перед вторгненням хоче урвати виділені на допомогу кошти (зброю ж не вкраде і не в везе), або ідіот, який демонстркє не адекватну поведінку. Чи потрібно Байден зустрічатися з ідіотом, чи злодієм? Питання риторичне.
на банковій, зрадники
в ВР, зрадники.
як би не булава, то в твою сторону навіть ніхто б не дивився.
як би ти віддав свою зустріч з байденом та іншими президентами нашим бойовим генералам,
то толку було б на багато більше.
с таким президентом! Даже внутри страны
украинцы относятся так......
Сначала он подставляет США, врет в глаза Байдену, сливает спецоперации и пр., а потом "я вас приглашаю, дайте денег"?
Я удивлен, что Байден вообще с ним общается.
Треба було дбати про ЗСУ, захистили би краще за будь якого Байдена.
А ви помітили, що ЗЕ звик ховатись за спину когось більшого і соліднішого.
СЦИКУНЕЦЬ...
сам полізПоставив твій олігарх коломойський, з яким ти разом грабував приватбанк обкрадаючи кожного громадянина України. Звичайно що сидіти зараз в раскорячку невдобно - невиїзний ***** смикає за мудні - давай гроші - їсти хочу, днюха - давай на МАУ 14 мільярдів, не підпускай до мене ФБР бо й тебе нацюцюрника здам......
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