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Зеленський запросив Байдена до України, але позитивної відповіді не було, - CNN

Зеленський запросив Байдена до України, але позитивної відповіді не було, - CNN

Президент США Джо Байден не дав позитивної відповіді на запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Зеленський просив Байдена якомога швидше відвідати Україну, але позитивної відповіді від Байдена не було. Представники США кажуть, що поїздка Байдена в Україну вкрай малоймовірна", - зазначило джерело.

Також Зеленський заявив Байдену, що потужна економічна підтримка "покаже Путіну, що Захід стоїть на стороні України, і що вплив ескалації Путіна не принесе жодних результатів".

Також читайте: Зеленський запросив Байдена в Україну, - ОП

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23697) США (22545)


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Топ коментарі
+20
Зашейте кто нибудь этому идиоту рот.
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14.02.2022 09:33
+12
Бубочка ссытся, и он пытается спрятаться за широкой спиной дядюшки Джо. Не выйдет. С другой стороны, он вполне может доказать его же тезис о том, что он лучше умрет, чем что-то там сдаст. А мы поглядим.
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14.02.2022 09:34
+9
"Зеленський просив Байдена якомога швидше відвідати Україну, а Джерело:

Ага.. 16.02.2022. Що жопу свою прикрити
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14.02.2022 09:33
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"Зеленський просив Байдена якомога швидше відвідати Україну, а Джерело:

Ага.. 16.02.2022. Що жопу свою прикрити
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14.02.2022 09:33 Відповісти
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14.02.2022 09:54 Відповісти
Тут же написано, що Зєлєнскій заявив: "мощная экономическая поддержка "покажет Путину, что Запад стоит на стороне Украины, Источник:
Тобто Зєлєнскій хоче грошей, а не зброю чи військову допомогу, за якою до речі офіційно так і не звертався, як і не дякував за неї. Це означає, що Зєлєнскій або злодій, який перед вторгненням хоче урвати виділені на допомогу кошти (зброю ж не вкраде і не в везе), або ідіот, який демонстркє не адекватну поведінку. Чи потрібно Байден зустрічатися з ідіотом, чи злодієм? Питання риторичне.
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14.02.2022 10:04 Відповісти
а то что не злодей, не идиот, а просто...просто... вы ВОР - не думали!? Честно ворует бабло для своей Скумбрии по 8.
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14.02.2022 13:45 Відповісти
Ну це вже популізм. Байдену в ці критичні часи потрібно бути поряд з літаками "Судного дня".
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14.02.2022 09:33 Відповісти
Зашейте кто нибудь этому идиоту рот.
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14.02.2022 09:33 Відповісти
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14.02.2022 10:27 Відповісти
Бубочка ссытся, и он пытается спрятаться за широкой спиной дядюшки Джо. Не выйдет. С другой стороны, он вполне может доказать его же тезис о том, что он лучше умрет, чем что-то там сдаст. А мы поглядим.
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14.02.2022 09:34 Відповісти
Это троллинг , Зеленский сдает страну и потролил Байдена. И второй вариант - оно вообще неадекватное и нос в муке.
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14.02.2022 09:35 Відповісти
До Харкова на шашлики?
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14.02.2022 09:35 Відповісти
Байден на самом деле ответил, просто у зеЛоха стыдливо умолчали об ответе: "сейчас не до встреч с клованом-писюанистом, его шашлыками и "не смотрите вверх!" "
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14.02.2022 09:35 Відповісти
Ты же только сам на днях заявлял "не разгоняйте волну паники". А сам обороной страны и финансированием армии заняться не думал? Тогда не нужно бы было просить помощи у Байдена. Почему американцы и британцы должны финансировать и укреплять нашу армию пока ты бабло на дорогах пилишь на карман?
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14.02.2022 09:36 Відповісти
Интересно, есть люди верящие, что Байден забыл про уголовные дела против себя и сына, а также сопли перед Трампом про своего 100%-го прокурора?...
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14.02.2022 09:38 Відповісти
Та то й так зрозуміло що Ваві порадили прийняти таблєтку від дебілізму.
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14.02.2022 09:39 Відповісти
Зебаната могила виправить...
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14.02.2022 09:41 Відповісти
Идиот.
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14.02.2022 09:43 Відповісти
США 15 місяців не дочекаються від"зелені" в Україні позитивної відповіді по САП,аж тут раптом Байдена захотіли в "гості"
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14.02.2022 09:44 Відповісти
І чому я не здивований..
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14.02.2022 09:45 Відповісти
Зелена жаба вже забула де у нього на 100% свій генпрокурор ? Тепер хоче паном Байденом прикрити свою зелену дупу ?
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14.02.2022 09:46 Відповісти
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14.02.2022 09:47 Відповісти
Вова обісрався? Хоче Байденом прикритися?
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14.02.2022 09:49 Відповісти
Задьоргане, задовбане чмо, дінься вже десь. Хто принесе йому чорну мітку і скаже, щоб злазив з бочки?
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14.02.2022 09:50 Відповісти
Это какой-то троллинг. Все бегут из Украины, а он приглашает президента Америки.
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14.02.2022 09:52 Відповісти
Всё что делает дурак... Это ж надо до такой степени не разбираться ни в чем, фантастика. Казалось бы, 3-й год, но привыкнуть не получается🤬
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14.02.2022 09:53 Відповісти
да не наговаривайте на вовика - он в шашлыках сечет
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14.02.2022 09:58 Відповісти
Шоб его секло и не переставало.
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14.02.2022 10:28 Відповісти
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14.02.2022 09:55 Відповісти
Кац предлагает сдаться
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14.02.2022 09:59 Відповісти
І шо, цього разу обійдеться без скандалу, вимог оприлюдення записів розмови, цитат у путінських ЗМІ? Думаю, в Америці скоротили час розмови навмисне, поки бубочка знову не наговорив, і перехрестилися, поклавши слухавку. Коли цей сором уже закінчиться? Страшно, коли те чмо рота відкриває.
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14.02.2022 10:03 Відповісти
Ну что, Байден, говно, ссышся приехать?
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14.02.2022 10:03 Відповісти
Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Но ружья и порох дадут.
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14.02.2022 10:08 Відповісти
продадут
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14.02.2022 10:09 Відповісти
дадут
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14.02.2022 10:28 Відповісти
Дадут, но будете должны.
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14.02.2022 10:31 Відповісти
Гуроны против Апачей.
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14.02.2022 10:29 Відповісти
Байден культурно промовчить, але й не приїде. Хто зна, що можна очікувати від контакту з нашим бідоносцем та його "кротами", окрім коронавірусу?!!
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14.02.2022 10:05 Відповісти
Зеленский "срочно" пригласил Байдена в Украину с предложением пробыть в Украине с 15 февраля до 8 марта.
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14.02.2022 10:08 Відповісти
а з ким йому тут говорити і про що?
на банковій, зрадники
в ВР, зрадники.
як би не булава, то в твою сторону навіть ніхто б не дивився.
як би ти віддав свою зустріч з байденом та іншими президентами нашим бойовим генералам,
то толку було б на багато більше.
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14.02.2022 10:08 Відповісти
Запрошуй Пороха, Пастира, хай беруть знову на себе справу організації опору, а ти Вова йди нах.
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14.02.2022 10:09 Відповісти
Так-так
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14.02.2022 10:32 Відповісти
Байден не хочет позориться ведя переговоры
с таким президентом! Даже внутри страны
украинцы относятся так......
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14.02.2022 10:12 Відповісти
Бєней свою жопу обдристану прикрий! Там таке гузно, що вся твоя рать за нею заховається.
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14.02.2022 10:18 Відповісти
Да ЗЕ за час так званой ,,беседы,, с Байденом всего две фразы то вымолвил да и то не в степь ни в лес.
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14.02.2022 10:21 Відповісти
Здесь две причины, даже три: 1).в разгар пандемии, Эрдоган уже отъездился, 2)Все посольства эвакуируются. 3). С каких пор дураки правили балом.
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14.02.2022 10:25 Відповісти
Схоже з тих пір, як обрали цього недоноска.
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14.02.2022 10:31 Відповісти
Мы же не об аборыгенном лэвэле терки трем. На международном уровне - это бублык с дыркой. С ним же все общаются как с пацаком...ЗЫ... Мож кто не знал... Пацаки - общность жителей вымышленной планеты Плюк, находящихся в подчинённом положении по отношению к чатланам. Произошло от нарицательного «кацап», ...
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14.02.2022 10:39 Відповісти
Кокса перенюхался?
Сначала он подставляет США, врет в глаза Байдену, сливает спецоперации и пр., а потом "я вас приглашаю, дайте денег"?
Я удивлен, что Байден вообще с ним общается.
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14.02.2022 10:26 Відповісти
Звісно, він не приїде.
Треба було дбати про ЗСУ, захистили би краще за будь якого Байдена.
А ви помітили, що ЗЕ звик ховатись за спину когось більшого і соліднішого.
СЦИКУНЕЦЬ...
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14.02.2022 10:30 Відповісти
Для чого це:срав,срав а тепер прийди,спаси вербованого бэню (в Ростові йому теж хана-спитайте у Рудьковського)!!!!!!
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14.02.2022 10:31 Відповісти
У Байдена намечаются события не архи лицеприятные в ОАЕ и в UA, шобы в визитики от зебила баловаться.
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14.02.2022 10:34 Відповісти
Так нехай спочатку його скумбрія в Україну повернеться, а вже потім і Байден може навідається.
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14.02.2022 10:37 Відповісти
зелени что, нечего делать? в отличие от зелени Байден не отдыхает 40 дней подряд, а руководит страной... успевая еще и на пустые вопросы украинского шлеца отвечать... или зеля уже приготовил горилку и холодец встречать кацапье... а перед этим хочет повстречаться с Байденом?
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14.02.2022 10:37 Відповісти
Байден боиться путина. Он не приедет.
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14.02.2022 10:47 Відповісти
...над Оманом, над Берлином самолёт кружит, кружит...Кто - совсем не в Украине-наши гроши п р о ж у ж ж и т ?
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14.02.2022 10:50 Відповісти
відповідь, переклад з англійської:

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14.02.2022 10:57 Відповісти
Зе з ОПи - ныхто не буде виконувати твою роботу, за яку ти, криворозький гундосик, отримуэш гроші, на яку ти сам поліз Поставив твій олігарх коломойський, з яким ти разом грабував приватбанк обкрадаючи кожного громадянина України. Звичайно що сидіти зараз в раскорячку невдобно - невиїзний ***** смикає за мудні - давай гроші - їсти хочу, днюха - давай на МАУ 14 мільярдів, не підпускай до мене ФБР бо й тебе нацюцюрника здам......
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14.02.2022 11:02 Відповісти
Г-н Байден виконує роботу зелі. Так хоча б під ногами вже не путався.
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14.02.2022 11:35 Відповісти
Зассал дедуля😁
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14.02.2022 11:43 Відповісти
не сказала "да", милорд.
-Вы не сказали "нет".
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14.02.2022 11:53 Відповісти
Кеннеди не зассал в 63-м приехать в Западный Берлин. И Трамп бы не зассал. А Бидон - старое ссыкло.
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14.02.2022 13:22 Відповісти
Байден не сцыкун,просто с зеленой мразью неочем говорить.
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14.02.2022 15:10 Відповісти
 
 