Зеленський запросив Байдена в Україну, - ОП
Під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський запросив американського колегу Джозефа Байдена відвідати України найближчим часом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.
Там уточнюють, що лідери обговорили безпекову ситуацію навколо нашої держави - обмінялися наявною інформацією, її оцінками та обговорили шляхи деескалації.
Зеленський наголосив, що українська сторона розуміє всі поточні ризики, готова до будь-якого розвитку ситуації, подякував за підтримку Сполучених Штатів та інших партнерів.
Президент України наголосив на важливості надання дієвих гарантій безпеки нашій країні. "Ми готові обговорювати їх у різних форматах", – зазначив він.
"Співрозмовники підтвердили єдність позицій щодо важливості продовження політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності. Президент України окремо наголосив, що наша держава виступає виключно за мирне врегулювання конфлікту. Було приділено увагу крокам, що здійснюються для деескалації та досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів", - йдеться у повідомленні.
Лідери обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.
Зеленський запросив Байдена відвідати Україну з візитом: "Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом 13 лютого.
Бесіда тривала близько години. Під час розмови Байден, серед іншого, запевнив Зеленського, що "США швидко та рішуче відреагують на будь-яку подальшу російську агресію проти України".
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Да дофига чего есть, кроме нас.
Каковы результаты?
Військова Хунта !?! ... І ТІЛЬКИ НЕ ПОЛІТЕКАНИ !!!! ТАК, РОКІВ на 10-ть...
Военная Хунта, никаких выборов, зачистка полная - территорий, сбу, мвд, судов гп, уничтожить олигархат на корню и т.д. - расстрелы на местах, комендантский час, возврат в госсобственность всего с последующей приватизацией как с Криворожсталь..имхо
Мы страну вот вот потерять можем а оно опять мне пЕтьмана сулит в спасатели
ТОЛЬКО РАДИКАЛИЗМ и конкретный т.к. запущено все пздц как и спасет нас только - Патриотическая Украинская Военная Хунта !!! КРАПКА
якщо є ще залишки совісті 😡
В ответ @kameniar_ua и @MrHimikus
Там якесь дивне розділення. Він про зброю зовсім ніколи не говорить. *** його знає чого. Просять Резніков, Залужний, МЗС. На рівні МО різних країн та військових аташе. Он з останнього пересувні ракетно зенітні комплекси просять в натівців для розміщення в Харківськй області.
Тільки от хто її застосовуватиме, якщо за вісім років війни не знайшлося того, хто ввів би військовий стан? Гнидам страшно було втрачати бізнес із країною-агресором, а ще більш страшно їм передавати владу військовим!
по закону военного времени - конфисковать у воров олигархов имущество, которое они своровали у народа..
народ поддержит украинских военных, и не отступит перед врагом..
де ось , ось може початися повномасштабна війна 😡
що він сьогодні нюхав....?
На этот раз они с Дерьмаком пытаются спрятаться за спиной старика.
мразь ЗЕ-льоная !!!!!
Не поможет, зря стараетесь.
Похоже, они все еще не осознают, что происходит....
Ну .....а ребе Селенски? А...ребе Селенски....будет стоять СЗАДИ ЗА ИХНИМИ СПИНАМИ!!!
Он же галавнокомандующий.....
такое чувство, что длительное ( более 3-4 дней) рабочее напряжение приводит к перегреву его головной кости и неадекватным инициативам