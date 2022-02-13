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Зеленський запросив Байдена в Україну, - ОП

Зеленський запросив Байдена в Україну, - ОП

Під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський запросив американського колегу Джозефа Байдена відвідати України найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

Там уточнюють, що лідери обговорили безпекову ситуацію навколо нашої держави - обмінялися наявною інформацією, її оцінками та обговорили шляхи деескалації.

Зеленський наголосив, що українська сторона розуміє всі поточні ризики, готова до будь-якого розвитку ситуації, подякував за підтримку Сполучених Штатів та інших партнерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден пообіцяв Зеленському швидку та рішучу реакцію на агресію РФ, - Білий дім

Президент України наголосив на важливості надання дієвих гарантій безпеки нашій країні. "Ми готові обговорювати їх у різних форматах", – зазначив він.

"Співрозмовники підтвердили єдність позицій щодо важливості продовження політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності. Президент України окремо наголосив, що наша держава виступає виключно за мирне врегулювання конфлікту. Було приділено увагу крокам, що здійснюються для деескалації та досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів", - йдеться у повідомленні.

Лідери обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.

Зеленський запросив Байдена відвідати Україну з візитом: "Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації".

Також читайте: Байден пообіцяв Путіну рішучу відповідь і "швидкі та серйозні" санкції у разі широкомасштабного вторгнення в Україну, - Білий дім

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом 13 лютого.

Бесіда тривала близько години. Під час розмови Байден, серед іншого, запевнив Зеленського, що "США швидко та рішуче відреагують на будь-яку подальшу російську агресію проти України".

Автор: 

Байден Джо (2883) візит (1574) Зеленський Володимир (23697)


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Топ коментарі
+59
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13.02.2022 23:02
+45
Анекдот дворічної давності: "Якщо довго сидіть в залі очікування аеропорту в надії дочекаться втечі Порошенка то можна дочекаться втечі Зеленського"
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13.02.2022 23:06
+44
... ять. Что оно опять приняло? Сейчас важна оборона вверенной тебе страны, а не твое пустое бла-бла-бла.
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13.02.2022 22:57
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Не знаю как там и что чесал клован,но дед Байден мог бы легко приехать в Украину чисто для потешить своё самолюбие. Ещё и сказать,что отпуск здесь проведет 30 дней. Естественно,что кацапы за это время смогут лишь отсосать.
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13.02.2022 23:29 Відповісти
Он, конечно же, мог бы. Но я так подозреваю, что у президента США есть ещё куча других задач, кроме как отпугивать кацапов от Украины.
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13.02.2022 23:32 Відповісти
Интересно,какие могут быть задачи когда грядет тотальная война в Европе? Тёрки с Китаем? Ахаха.
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13.02.2022 23:33 Відповісти
Вселенная не вертится вокруг Украины.
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13.02.2022 23:43 Відповісти
Она и вокруг Польши не вертелась в 39году.
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14.02.2022 06:52 Відповісти
Польша - следствие. Начинать надо было во время оккупации Рурского региона, аншлюза Австрии и всяких там Судет.
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14.02.2022 09:03 Відповісти
Есть еще Китай. Есть упоротые трамписты в США. Есть взаимоотношения с ЕС.

Да дофига чего есть, кроме нас.
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13.02.2022 23:50 Відповісти
Зато у нас есть будапештский меморандум
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14.02.2022 06:35 Відповісти
Время ультиматума прошло.
Каковы результаты?
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13.02.2022 23:34 Відповісти
какой ультиматум вы имеете ввиду?
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13.02.2022 23:43 Відповісти
Ну тот, в котором Кулеба дал параше 48 часов для объяснения своих действий в Крыму и на Донбассе.
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13.02.2022 23:47 Відповісти
Там ниже была статья. Кацапы как всегда отморозились и МИД инициировал обращение в ОБСЕ и (вроде бы) другие инстанции. Собственно, как и анонсировал.
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13.02.2022 23:55 Відповісти
Хорошо. Продолжим после решений ОБСЕ.
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13.02.2022 23:58 Відповісти
Продолжим что? Там кроме озабоченности ничего не будет
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14.02.2022 00:02 Відповісти
Снова согласен.
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14.02.2022 00:04 Відповісти
Разрешите поинтересоваться, дорогой товарищ, а ***** ваше вонючее ещё не вздернулось?
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14.02.2022 06:12 Відповісти
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13.02.2022 23:33 Відповісти
Якщо це дійсно так, то влада в Україні валяється на підлозі і її тільки треба комусь підняти. Питання, а чи є той хто це зробить на благо України?!
Військова Хунта !?! ... І ТІЛЬКИ НЕ ПОЛІТЕКАНИ !!!! ТАК, РОКІВ на 10-ть...
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13.02.2022 23:37 Відповісти
І не треба буде "Майдану"
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13.02.2022 23:49 Відповісти
я еще на предыдущем Майдане кричал что после Небесной сотни нужно ВСЮ сцену Майдана повесить прямо на сцене !!! Иначе толку не будет !!! Но меня обзывали провокатором и радикалом.. И кто оказался прав !? .. А сейчас спасет Нас и Украину только Военная Хунта с лидером - отбытым наглухо националистом патриотом для которого Украина - понад усе !!!
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13.02.2022 23:57 Відповісти
Я тебе і зараз готовий назвать ДЛБЙБом - бо намаханий "ура-патріот" наламає дров не менше ніж "блазенята" Вміння співать патріотичні пісні і рвання на грудях "вишиванки" не замінять тверезого розуму і вміння вирішувать практичні питання
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14.02.2022 00:11 Відповісти
Співати патріотичні пісні і вирішувати питання не виходить?
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14.02.2022 00:12 Відповісти
я догадываюсь что у его шефа так вышло - мова..вира..армия.. мародерство..
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14.02.2022 00:37 Відповісти
Панятна- ідіот детектед.
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14.02.2022 02:47 Відповісти
А потім ображаються що із називають дурнями і курвами.
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14.02.2022 02:48 Відповісти
"Собаче серце" пам"ятаєш? "Монахов" - це "Швондер" Тільки у "вишиванці"
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14.02.2022 01:39 Відповісти
я сыт политиками, им бы к корыту, та и ситуацию политики уже не исправят.. Только Хунта !!!
Военная Хунта, никаких выборов, зачистка полная - территорий, сбу, мвд, судов гп, уничтожить олигархат на корню и т.д. - расстрелы на местах, комендантский час, возврат в госсобственность всего с последующей приватизацией как с Криворожсталь..имхо
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14.02.2022 00:26 Відповісти
Ти в армії служив? Ну хоча-б строкову службу? Якщо так - то ти в ній нічого не зрозумів! І це вже невиліковне!
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14.02.2022 00:31 Відповісти
... хорошо .. спрошу и я - где ты чучело было в 2014-15 годах !? Где !? .. я сам и отвечу - ты работалО тут дятлом клавиатуры !!! .. можешь не отвечать... мне ваша порода дятлов знакома..
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14.02.2022 00:36 Відповісти
Де я був - не твоя справа Про це знає моя нога з вставленою металевою пластиною А тобі ще раз повторюю "суперпатріотизм" - не рівноцінна заміна розуму! (І перестань істерить як баба в період клімаксу - мене цим не "проймеш")
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14.02.2022 00:46 Відповісти
ясно... в башке случайно пластины у тебя нет !? а то похоже что есть...
Мы страну вот вот потерять можем а оно опять мне пЕтьмана сулит в спасатели
ТОЛЬКО РАДИКАЛИЗМ и конкретный т.к. запущено все пздц как и спасет нас только - Патриотическая Украинская Военная Хунта !!! КРАПКА
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14.02.2022 00:53 Відповісти
Ідіотизм і дурість , Монахов, невиліковна хвороба , подумай над цим ,
якщо є ще залишки совісті 😡
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14.02.2022 00:56 Відповісти
Та у тебе й без пластини в голові вітер куряву ганяє! Саме завдяки таким "вальтонутим" Скоропадський при владі і не втримався А потім і Україна впала Бо "хотіли ВСЕ і ВІДРАЗУ" А він саме про це і попереджав тоді!
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14.02.2022 01:00 Відповісти
Читай Историю - там все есть и такое уже было... Сколько Мы Украинцы были в шаге от победы - и тут как черт из табакерки появлялся пЭ или Зе - и борьба за Независимость начиналось с начала..
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14.02.2022 01:10 Відповісти
дебил, ты монахов
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14.02.2022 01:26 Відповісти
На Пороха не наіжджай , так як ні тобі , ні москальні це не допоможе 😡
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14.02.2022 01:28 Відповісти
Я якраз Історію читав І набагато уважніше ніж ти Ти хочеш "незалежної України"? Але якої? Демократичної країни західного зразка де панує закон? Чи нової "Совдепії" де діє "р-революционная целесообразность"? Так ми в ній сімдесят років жили! Чим закінчилося? А ти хочеш "повторить" - тільки на цей раз вона буде не в будьоннівці і шкірянці а в "вишиванці"Адже в своєму первинному коментарі ти саме до цього і закликаєш!
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14.02.2022 01:28 Відповісти
"Северная Корея 2". Или Кампучия во времена ПолПота...
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14.02.2022 07:33 Відповісти
нет конечно , єти варианті больше подходят кацапам.. а нам больше подходит - Чили и Пеночет !!!
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14.02.2022 18:00 Відповісти
Роман Донік@donikroman·4 ч

В ответ @kameniar_ua и @MrHimikus

Там якесь дивне розділення. Він про зброю зовсім ніколи не говорить. *** його знає чого. Просять Резніков, Залужний, МЗС. На рівні МО різних країн та військових аташе. Он з останнього пересувні ракетно зенітні комплекси просять в натівців для розміщення в Харківськй області.
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13.02.2022 23:41 Відповісти
Чому "не говорить"? Він сказав ясно і зрозуміло: "Дякуємо, але ми вже досить маємо зброї для оборони (і самі впораємось)..."
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14.02.2022 06:18 Відповісти
Ход конём)
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13.02.2022 23:41 Відповісти
Зенелох здасть країну, но не звільнить Ермака и Демченка !! Ну повний скубрій !
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13.02.2022 23:42 Відповісти
То його побратими ...
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14.02.2022 06:20 Відповісти
Сыграю на рояли
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13.02.2022 23:43 Відповісти
Все таки дивлячись на сам факт, драпають американці як з Афганістану так і з України. Думаю що за Тайвань тим більше не будуть воювати проти набагато сильнішого Китаю
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13.02.2022 23:50 Відповісти
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13.02.2022 23:55 Відповісти
Наука для других, нет ядерного оружия - ты никто, если есть, то делай что хочешь, остальные будут стоять молча в сторонке☹️
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14.02.2022 00:01 Відповісти
Якщо є атомні реактори і є відпрацьовані ядерні блоки - значить є ядерна зброя!
Тільки от хто її застосовуватиме, якщо за вісім років війни не знайшлося того, хто ввів би військовий стан? Гнидам страшно було втрачати бізнес із країною-агресором, а ще більш страшно їм передавати владу військовим!
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14.02.2022 00:38 Відповісти
Согласен на 100% ,ядерные реакторы это тоже оружие и после Чернобыля никто не будет с этим спорить, нужно просто чаще об этом намекать нашим "партнёрам" , весело будет всем, в сторонке отсидеться не выйдет, на шантаж пуйла нужно отвечать адекватно!
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14.02.2022 13:10 Відповісти
думати-точно не твоє.Твоє строчити з методички
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14.02.2022 00:24 Відповісти
на шашлики запроси
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13.02.2022 23:58 Відповісти
голобородько и его кодла - не справился с должностью, оно доказало, что он шариков и позор Украины, и - должен добровольно передать управление Украиной - украинским военным..
по закону военного времени - конфисковать у воров олигархов имущество, которое они своровали у народа..
народ поддержит украинских военных, и не отступит перед врагом..
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14.02.2022 00:00 Відповісти
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14.02.2022 00:08 Відповісти
Це вроді як істерія...
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14.02.2022 00:29 Відповісти
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14.02.2022 00:42 Відповісти
Вован, а что, собственно, случилось? Ты в видосиках лапшал, что все пучком, - руссские не нападут, а зачем тебе Джо, мудень?
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14.02.2022 00:48 Відповісти
Із Зеленським західні лідери набагато частіше і охочіше спілкуються , ніж з Петром Олексійовичем ... Як же це ,мабуть , нестерпно сизоносому батьку Нації ...
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14.02.2022 00:55 Відповісти
Ты лично считал чучелло)) А вот тот шо ЗЕкловун намного чаще и больше сидит в отпуске чем Порошенко - это железный факт. Не подскажешь ЗЕбил сколько раз твой шут уже был в отпусках на не полных три года??
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14.02.2022 02:32 Відповісти
На шашлики.
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14.02.2022 00:55 Відповісти
Тільки останній кретин може запрошувати Президента США до краіни ,
де ось , ось може початися повномасштабна війна 😡
що він сьогодні нюхав....?
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14.02.2022 01:02 Відповісти
По путлеровскому методу. Тот ховался за спинами женщин и детей, зеленый хочет спрятаться за спиной дедушки Джо
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14.02.2022 01:10 Відповісти
Именно!
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14.02.2022 05:57 Відповісти
ему нюхать не надо, - он по жизни такой "веселый"
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14.02.2022 01:27 Відповісти
Бубочка прячется за спинами согласно доктрине "мы будем стоять за спинами", ну, Вы помните.
На этот раз они с Дерьмаком пытаются спрятаться за спиной старика.
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14.02.2022 05:57 Відповісти
Та нє, він надіється, що той не приїде, і тоді можна буде помінять вектор)
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14.02.2022 06:30 Відповісти
Вряд ли байден приедет по приглашению. Он путина боиться.
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14.02.2022 01:04 Відповісти
боитЬся? Лаптеногое, ну почему вы такие безграмМотные, нашвабренные
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14.02.2022 06:15 Відповісти
приглашает Байдена в сданный Харьков, на шашлыки по случаю победы рашки ?

мразь ЗЕ-льоная !!!!!
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14.02.2022 01:13 Відповісти
Be gone russian pig
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14.02.2022 02:46 Відповісти
Может, в таком случае лучше привязать Байдена к столбу на передовой возле окопов? Звучит примерно также!
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14.02.2022 03:58 Відповісти
Запросив..то добре .А чи приїде той
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14.02.2022 04:39 Відповісти
ты знаешь что такое трансатлантические перелеты в 80 летнем возрасте ?
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14.02.2022 07:04 Відповісти
... и таки он приедет...байдыкуваты?!? Вот така байда, малята
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14.02.2022 05:02 Відповісти
Не прикрывайся Дедом, Бубочка, ваша с Дерьмаком власть власть последние дни доживает.
Не поможет, зря стараетесь.
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14.02.2022 05:55 Відповісти
все в духе 95 квартала.... ( или юмора каламойского)
Похоже, они все еще не осознают, что происходит....
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14.02.2022 07:01 Відповісти
..????........это он решил ....Байденом прикрыться?? Не ну кривороденый клоун и все! А спереди голую Бритни Спирс слабо поставить, и со всем составом .....Чикагского симфонического оркестра....разумеется тоже в обнаженном виде. Нук....протест же?
Ну .....а ребе Селенски? А...ребе Селенски....будет стоять СЗАДИ ЗА ИХНИМИ СПИНАМИ!!!
Он же галавнокомандующий.....
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14.02.2022 07:17 Відповісти
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14.02.2022 07:44 Відповісти
Ердогана вже заразив ковідом. Thanks.
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14.02.2022 07:46 Відповісти
Хоче здати його москалям. Вони з Бенэй образились на нього.
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14.02.2022 07:47 Відповісти
Хорошо бы Байден приехал на месяц-два.
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14.02.2022 08:28 Відповісти
меня терзает смутная мысль: а не пора ли нашему президенту как-то расслабиться, отдохнуть недельку-полторы на тёплом море, шашлычки с шаурмой...
такое чувство, что длительное ( более 3-4 дней) рабочее напряжение приводит к перегреву его головной кости и неадекватным инициативам
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14.02.2022 09:15 Відповісти
На шашлыки??
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14.02.2022 09:38 Відповісти
Щоразу, коли ця тупа зелена істота відкриває рота, чекай на неприємності. Сподіваюся, цього разу, обійдеться лише недолугими запрошеннями без "не нагнітайтє, у нас всьо нормально".
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14.02.2022 09:54 Відповісти
Слили Украину суки
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14.02.2022 10:49 Відповісти
Похоже на то что Сопля последний президент Украины
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14.02.2022 12:21 Відповісти
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