Зеленський запросив Байдена в Україну, - ОП

Під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський запросив американського колегу Джозефа Байдена відвідати України найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

Там уточнюють, що лідери обговорили безпекову ситуацію навколо нашої держави - обмінялися наявною інформацією, її оцінками та обговорили шляхи деескалації.

Зеленський наголосив, що українська сторона розуміє всі поточні ризики, готова до будь-якого розвитку ситуації, подякував за підтримку Сполучених Штатів та інших партнерів.

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Президент України наголосив на важливості надання дієвих гарантій безпеки нашій країні. "Ми готові обговорювати їх у різних форматах", – зазначив він.

"Співрозмовники підтвердили єдність позицій щодо важливості продовження політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності. Президент України окремо наголосив, що наша держава виступає виключно за мирне врегулювання конфлікту. Було приділено увагу крокам, що здійснюються для деескалації та досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів", - йдеться у повідомленні.

Лідери обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.

Зеленський запросив Байдена відвідати Україну з візитом: "Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом 13 лютого.

Бесіда тривала близько години. Під час розмови Байден, серед іншого, запевнив Зеленського, що "США швидко та рішуче відреагують на будь-яку подальшу російську агресію проти України".