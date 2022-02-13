Зеленский пригласил Байдена в Украину, - ОП
Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джозефа Байдена посетить Украину в ближайшее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента.
Там уточняют, что лидеры обсудили ситуацию вокруг нашего государства – обменялись имеющейся информацией, ее оценками и обсудили пути деэскалации.
Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски, готова к любому развитию событий, поблагодарил за поддержку со стороны Соединенных Штатов и других партнеров.
Президент Украины отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности нашей стране. "Мы готовы обсуждать их в разных форматах", – отметил он.
Собеседники подтвердили единство позиций относительно важности продолжения политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности. Президент Украины особо подчеркнул, что наше государство выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта. Было уделено внимание шагам, предпринимаемым для деэскалации и достижения мира в рамках всех имеющихся переговорных форматов", - говорится в сообщении.
Лидеры обсудили санкции в случае эскалации агрессии Россией.
Зеленский пригласил Байдена посетить Украину с визитом: "Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, послужит мощным сигналом и будет способствовать деэскалации".
Напомним, президент Владимир Зеленский говорил с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом 13 февраля.
Беседа продолжалась около часа. Во время разговора Байден, в частности, заверил Зеленского, что "США быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины".
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Да дофига чего есть, кроме нас.
Каковы результаты?
Військова Хунта !?! ... І ТІЛЬКИ НЕ ПОЛІТЕКАНИ !!!! ТАК, РОКІВ на 10-ть...
Военная Хунта, никаких выборов, зачистка полная - территорий, сбу, мвд, судов гп, уничтожить олигархат на корню и т.д. - расстрелы на местах, комендантский час, возврат в госсобственность всего с последующей приватизацией как с Криворожсталь..имхо
Мы страну вот вот потерять можем а оно опять мне пЕтьмана сулит в спасатели
ТОЛЬКО РАДИКАЛИЗМ и конкретный т.к. запущено все пздц как и спасет нас только - Патриотическая Украинская Военная Хунта !!! КРАПКА
якщо є ще залишки совісті 😡
В ответ @kameniar_ua и @MrHimikus
Там якесь дивне розділення. Він про зброю зовсім ніколи не говорить. *** його знає чого. Просять Резніков, Залужний, МЗС. На рівні МО різних країн та військових аташе. Он з останнього пересувні ракетно зенітні комплекси просять в натівців для розміщення в Харківськй області.
Тільки от хто її застосовуватиме, якщо за вісім років війни не знайшлося того, хто ввів би військовий стан? Гнидам страшно було втрачати бізнес із країною-агресором, а ще більш страшно їм передавати владу військовим!
по закону военного времени - конфисковать у воров олигархов имущество, которое они своровали у народа..
народ поддержит украинских военных, и не отступит перед врагом..
де ось , ось може початися повномасштабна війна 😡
що він сьогодні нюхав....?
На этот раз они с Дерьмаком пытаются спрятаться за спиной старика.
мразь ЗЕ-льоная !!!!!
Не поможет, зря стараетесь.
Похоже, они все еще не осознают, что происходит....
Ну .....а ребе Селенски? А...ребе Селенски....будет стоять СЗАДИ ЗА ИХНИМИ СПИНАМИ!!!
Он же галавнокомандующий.....
такое чувство, что длительное ( более 3-4 дней) рабочее напряжение приводит к перегреву его головной кости и неадекватным инициативам