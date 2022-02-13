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Новости Война
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Зеленский пригласил Байдена в Украину, - ОП

Зеленский пригласил Байдена в Украину, - ОП

Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джозефа Байдена посетить Украину в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента.

Там уточняют, что лидеры обсудили ситуацию вокруг нашего государства – обменялись имеющейся информацией, ее оценками и обсудили пути деэскалации.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски, готова к любому развитию событий, поблагодарил за поддержку со стороны Соединенных Штатов и других партнеров.

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Президент Украины отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности нашей стране. "Мы готовы обсуждать их в разных форматах", – отметил он.

Собеседники подтвердили единство позиций относительно важности продолжения политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности. Президент Украины особо подчеркнул, что наше государство выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта. Было уделено внимание шагам, предпринимаемым для деэскалации и достижения мира в рамках всех имеющихся переговорных форматов", - говорится в сообщении.

Лидеры обсудили санкции в случае эскалации агрессии Россией.

Зеленский пригласил Байдена посетить Украину с визитом: "Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, послужит мощным сигналом и будет способствовать деэскалации".

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Напомним, президент Владимир Зеленский говорил с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом 13 февраля.

Беседа продолжалась около часа. Во время разговора Байден, в частности, заверил Зеленского, что "США быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины".

Автор: 

Байден Джо (2785) визит (3071) Зеленский Владимир (20239)


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Топ комментарии
+59
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13.02.2022 23:02
+45
Анекдот дворічної давності: "Якщо довго сидіть в залі очікування аеропорту в надії дочекаться втечі Порошенка то можна дочекаться втечі Зеленського"
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13.02.2022 23:06
+44
... ять. Что оно опять приняло? Сейчас важна оборона вверенной тебе страны, а не твое пустое бла-бла-бла.
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13.02.2022 22:57
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Страница 2 из 2
Не знаю как там и что чесал клован,но дед Байден мог бы легко приехать в Украину чисто для потешить своё самолюбие. Ещё и сказать,что отпуск здесь проведет 30 дней. Естественно,что кацапы за это время смогут лишь отсосать.
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13.02.2022 23:29 Ответить
Он, конечно же, мог бы. Но я так подозреваю, что у президента США есть ещё куча других задач, кроме как отпугивать кацапов от Украины.
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13.02.2022 23:32 Ответить
Интересно,какие могут быть задачи когда грядет тотальная война в Европе? Тёрки с Китаем? Ахаха.
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13.02.2022 23:33 Ответить
Вселенная не вертится вокруг Украины.
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13.02.2022 23:43 Ответить
Она и вокруг Польши не вертелась в 39году.
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14.02.2022 06:52 Ответить
Польша - следствие. Начинать надо было во время оккупации Рурского региона, аншлюза Австрии и всяких там Судет.
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14.02.2022 09:03 Ответить
Есть еще Китай. Есть упоротые трамписты в США. Есть взаимоотношения с ЕС.

Да дофига чего есть, кроме нас.
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13.02.2022 23:50 Ответить
Зато у нас есть будапештский меморандум
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14.02.2022 06:35 Ответить
Время ультиматума прошло.
Каковы результаты?
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13.02.2022 23:34 Ответить
какой ультиматум вы имеете ввиду?
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13.02.2022 23:43 Ответить
Ну тот, в котором Кулеба дал параше 48 часов для объяснения своих действий в Крыму и на Донбассе.
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13.02.2022 23:47 Ответить
Там ниже была статья. Кацапы как всегда отморозились и МИД инициировал обращение в ОБСЕ и (вроде бы) другие инстанции. Собственно, как и анонсировал.
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13.02.2022 23:55 Ответить
Хорошо. Продолжим после решений ОБСЕ.
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13.02.2022 23:58 Ответить
Продолжим что? Там кроме озабоченности ничего не будет
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14.02.2022 00:02 Ответить
Снова согласен.
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14.02.2022 00:04 Ответить
Разрешите поинтересоваться, дорогой товарищ, а ***** ваше вонючее ещё не вздернулось?
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14.02.2022 06:12 Ответить
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13.02.2022 23:33 Ответить
Якщо це дійсно так, то влада в Україні валяється на підлозі і її тільки треба комусь підняти. Питання, а чи є той хто це зробить на благо України?!
Військова Хунта !?! ... І ТІЛЬКИ НЕ ПОЛІТЕКАНИ !!!! ТАК, РОКІВ на 10-ть...
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13.02.2022 23:37 Ответить
І не треба буде "Майдану"
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13.02.2022 23:49 Ответить
я еще на предыдущем Майдане кричал что после Небесной сотни нужно ВСЮ сцену Майдана повесить прямо на сцене !!! Иначе толку не будет !!! Но меня обзывали провокатором и радикалом.. И кто оказался прав !? .. А сейчас спасет Нас и Украину только Военная Хунта с лидером - отбытым наглухо националистом патриотом для которого Украина - понад усе !!!
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13.02.2022 23:57 Ответить
Я тебе і зараз готовий назвать ДЛБЙБом - бо намаханий "ура-патріот" наламає дров не менше ніж "блазенята" Вміння співать патріотичні пісні і рвання на грудях "вишиванки" не замінять тверезого розуму і вміння вирішувать практичні питання
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14.02.2022 00:11 Ответить
Співати патріотичні пісні і вирішувати питання не виходить?
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14.02.2022 00:12 Ответить
я догадываюсь что у его шефа так вышло - мова..вира..армия.. мародерство..
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14.02.2022 00:37 Ответить
Панятна- ідіот детектед.
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14.02.2022 02:47 Ответить
А потім ображаються що із називають дурнями і курвами.
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14.02.2022 02:48 Ответить
"Собаче серце" пам"ятаєш? "Монахов" - це "Швондер" Тільки у "вишиванці"
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14.02.2022 01:39 Ответить
я сыт политиками, им бы к корыту, та и ситуацию политики уже не исправят.. Только Хунта !!!
Военная Хунта, никаких выборов, зачистка полная - территорий, сбу, мвд, судов гп, уничтожить олигархат на корню и т.д. - расстрелы на местах, комендантский час, возврат в госсобственность всего с последующей приватизацией как с Криворожсталь..имхо
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14.02.2022 00:26 Ответить
Ти в армії служив? Ну хоча-б строкову службу? Якщо так - то ти в ній нічого не зрозумів! І це вже невиліковне!
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14.02.2022 00:31 Ответить
... хорошо .. спрошу и я - где ты чучело было в 2014-15 годах !? Где !? .. я сам и отвечу - ты работалО тут дятлом клавиатуры !!! .. можешь не отвечать... мне ваша порода дятлов знакома..
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14.02.2022 00:36 Ответить
Де я був - не твоя справа Про це знає моя нога з вставленою металевою пластиною А тобі ще раз повторюю "суперпатріотизм" - не рівноцінна заміна розуму! (І перестань істерить як баба в період клімаксу - мене цим не "проймеш")
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14.02.2022 00:46 Ответить
ясно... в башке случайно пластины у тебя нет !? а то похоже что есть...
Мы страну вот вот потерять можем а оно опять мне пЕтьмана сулит в спасатели
ТОЛЬКО РАДИКАЛИЗМ и конкретный т.к. запущено все пздц как и спасет нас только - Патриотическая Украинская Военная Хунта !!! КРАПКА
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14.02.2022 00:53 Ответить
Ідіотизм і дурість , Монахов, невиліковна хвороба , подумай над цим ,
якщо є ще залишки совісті 😡
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14.02.2022 00:56 Ответить
Та у тебе й без пластини в голові вітер куряву ганяє! Саме завдяки таким "вальтонутим" Скоропадський при владі і не втримався А потім і Україна впала Бо "хотіли ВСЕ і ВІДРАЗУ" А він саме про це і попереджав тоді!
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14.02.2022 01:00 Ответить
Читай Историю - там все есть и такое уже было... Сколько Мы Украинцы были в шаге от победы - и тут как черт из табакерки появлялся пЭ или Зе - и борьба за Независимость начиналось с начала..
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14.02.2022 01:10 Ответить
дебил, ты монахов
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14.02.2022 01:26 Ответить
На Пороха не наіжджай , так як ні тобі , ні москальні це не допоможе 😡
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14.02.2022 01:28 Ответить
Я якраз Історію читав І набагато уважніше ніж ти Ти хочеш "незалежної України"? Але якої? Демократичної країни західного зразка де панує закон? Чи нової "Совдепії" де діє "р-революционная целесообразность"? Так ми в ній сімдесят років жили! Чим закінчилося? А ти хочеш "повторить" - тільки на цей раз вона буде не в будьоннівці і шкірянці а в "вишиванці"Адже в своєму первинному коментарі ти саме до цього і закликаєш!
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14.02.2022 01:28 Ответить
"Северная Корея 2". Или Кампучия во времена ПолПота...
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14.02.2022 07:33 Ответить
нет конечно , єти варианті больше подходят кацапам.. а нам больше подходит - Чили и Пеночет !!!
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14.02.2022 18:00 Ответить
Роман Донік@donikroman·4 ч

В ответ @kameniar_ua и @MrHimikus

Там якесь дивне розділення. Він про зброю зовсім ніколи не говорить. *** його знає чого. Просять Резніков, Залужний, МЗС. На рівні МО різних країн та військових аташе. Он з останнього пересувні ракетно зенітні комплекси просять в натівців для розміщення в Харківськй області.
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13.02.2022 23:41 Ответить
Чому "не говорить"? Він сказав ясно і зрозуміло: "Дякуємо, але ми вже досить маємо зброї для оборони (і самі впораємось)..."
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14.02.2022 06:18 Ответить
Ход конём)
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13.02.2022 23:41 Ответить
Зенелох здасть країну, но не звільнить Ермака и Демченка !! Ну повний скубрій !
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13.02.2022 23:42 Ответить
То його побратими ...
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14.02.2022 06:20 Ответить
Сыграю на рояли
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13.02.2022 23:43 Ответить
Все таки дивлячись на сам факт, драпають американці як з Афганістану так і з України. Думаю що за Тайвань тим більше не будуть воювати проти набагато сильнішого Китаю
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13.02.2022 23:50 Ответить
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13.02.2022 23:55 Ответить
Наука для других, нет ядерного оружия - ты никто, если есть, то делай что хочешь, остальные будут стоять молча в сторонке☹️
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14.02.2022 00:01 Ответить
Якщо є атомні реактори і є відпрацьовані ядерні блоки - значить є ядерна зброя!
Тільки от хто її застосовуватиме, якщо за вісім років війни не знайшлося того, хто ввів би військовий стан? Гнидам страшно було втрачати бізнес із країною-агресором, а ще більш страшно їм передавати владу військовим!
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14.02.2022 00:38 Ответить
Согласен на 100% ,ядерные реакторы это тоже оружие и после Чернобыля никто не будет с этим спорить, нужно просто чаще об этом намекать нашим "партнёрам" , весело будет всем, в сторонке отсидеться не выйдет, на шантаж пуйла нужно отвечать адекватно!
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14.02.2022 13:10 Ответить
думати-точно не твоє.Твоє строчити з методички
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14.02.2022 00:24 Ответить
на шашлики запроси
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13.02.2022 23:58 Ответить
голобородько и его кодла - не справился с должностью, оно доказало, что он шариков и позор Украины, и - должен добровольно передать управление Украиной - украинским военным..
по закону военного времени - конфисковать у воров олигархов имущество, которое они своровали у народа..
народ поддержит украинских военных, и не отступит перед врагом..
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14.02.2022 00:00 Ответить
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14.02.2022 00:08 Ответить
Це вроді як істерія...
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14.02.2022 00:29 Ответить
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14.02.2022 00:42 Ответить
Вован, а что, собственно, случилось? Ты в видосиках лапшал, что все пучком, - руссские не нападут, а зачем тебе Джо, мудень?
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14.02.2022 00:48 Ответить
Із Зеленським західні лідери набагато частіше і охочіше спілкуються , ніж з Петром Олексійовичем ... Як же це ,мабуть , нестерпно сизоносому батьку Нації ...
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14.02.2022 00:55 Ответить
Ты лично считал чучелло)) А вот тот шо ЗЕкловун намного чаще и больше сидит в отпуске чем Порошенко - это железный факт. Не подскажешь ЗЕбил сколько раз твой шут уже был в отпусках на не полных три года??
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14.02.2022 02:32 Ответить
На шашлики.
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14.02.2022 00:55 Ответить
Тільки останній кретин може запрошувати Президента США до краіни ,
де ось , ось може початися повномасштабна війна 😡
що він сьогодні нюхав....?
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14.02.2022 01:02 Ответить
По путлеровскому методу. Тот ховался за спинами женщин и детей, зеленый хочет спрятаться за спиной дедушки Джо
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14.02.2022 01:10 Ответить
Именно!
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14.02.2022 05:57 Ответить
ему нюхать не надо, - он по жизни такой "веселый"
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14.02.2022 01:27 Ответить
Бубочка прячется за спинами согласно доктрине "мы будем стоять за спинами", ну, Вы помните.
На этот раз они с Дерьмаком пытаются спрятаться за спиной старика.
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14.02.2022 05:57 Ответить
Та нє, він надіється, що той не приїде, і тоді можна буде помінять вектор)
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14.02.2022 06:30 Ответить
Вряд ли байден приедет по приглашению. Он путина боиться.
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14.02.2022 01:04 Ответить
боитЬся? Лаптеногое, ну почему вы такие безграмМотные, нашвабренные
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14.02.2022 06:15 Ответить
приглашает Байдена в сданный Харьков, на шашлыки по случаю победы рашки ?

мразь ЗЕ-льоная !!!!!
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14.02.2022 01:13 Ответить
Be gone russian pig
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14.02.2022 02:46 Ответить
Может, в таком случае лучше привязать Байдена к столбу на передовой возле окопов? Звучит примерно также!
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14.02.2022 03:58 Ответить
Запросив..то добре .А чи приїде той
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14.02.2022 04:39 Ответить
ты знаешь что такое трансатлантические перелеты в 80 летнем возрасте ?
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14.02.2022 07:04 Ответить
... и таки он приедет...байдыкуваты?!? Вот така байда, малята
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14.02.2022 05:02 Ответить
Не прикрывайся Дедом, Бубочка, ваша с Дерьмаком власть власть последние дни доживает.
Не поможет, зря стараетесь.
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14.02.2022 05:55 Ответить
все в духе 95 квартала.... ( или юмора каламойского)
Похоже, они все еще не осознают, что происходит....
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14.02.2022 07:01 Ответить
..????........это он решил ....Байденом прикрыться?? Не ну кривороденый клоун и все! А спереди голую Бритни Спирс слабо поставить, и со всем составом .....Чикагского симфонического оркестра....разумеется тоже в обнаженном виде. Нук....протест же?
Ну .....а ребе Селенски? А...ребе Селенски....будет стоять СЗАДИ ЗА ИХНИМИ СПИНАМИ!!!
Он же галавнокомандующий.....
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14.02.2022 07:17 Ответить
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14.02.2022 07:44 Ответить
Ердогана вже заразив ковідом. Thanks.
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14.02.2022 07:46 Ответить
Хоче здати його москалям. Вони з Бенэй образились на нього.
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14.02.2022 07:47 Ответить
Хорошо бы Байден приехал на месяц-два.
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14.02.2022 08:28 Ответить
меня терзает смутная мысль: а не пора ли нашему президенту как-то расслабиться, отдохнуть недельку-полторы на тёплом море, шашлычки с шаурмой...
такое чувство, что длительное ( более 3-4 дней) рабочее напряжение приводит к перегреву его головной кости и неадекватным инициативам
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14.02.2022 09:15 Ответить
На шашлыки??
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14.02.2022 09:38 Ответить
Щоразу, коли ця тупа зелена істота відкриває рота, чекай на неприємності. Сподіваюся, цього разу, обійдеться лише недолугими запрошеннями без "не нагнітайтє, у нас всьо нормально".
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14.02.2022 09:54 Ответить
Слили Украину суки
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14.02.2022 10:49 Ответить
Похоже на то что Сопля последний президент Украины
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14.02.2022 12:21 Ответить
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