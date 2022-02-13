Зеленский в ближайшие часы поговорит с Байденом

Президент Владимир Зеленский в ближайшие часы будет говорить с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в Facebook.

"Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом".

Точного времени начала переговоров Никифоров не назвал.

Напомним, что накануне Байден и президент РФ Владимир Путин обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, их разговор длился около часа. Байден во время разговора дал четко понять российскому лидеру, что если РФ вторгнется в Украину, то будет иметь "быстрые и серьезные потери" благодаря действиям США и союзников.