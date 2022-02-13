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Зеленський у найближчі години поговорить з Байденом

Зеленський у найближчі години поговорить з Байденом

Президент Володимир Зеленський у найближчі години буде говорити з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров у Facebook

"Шановні колеги, у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації з президентом США Джо Байденом".

Точного часу початку переговорів Никифоров не назвав.

Зеленський у найближчі години поговорить з Байденом 01

Нагадаємо, що напередодні Байден і президент РФ Володимир Путін обговорили безпекову ситуацію навколо України, їхня розмова тривала близько години. Байден під час розмови дав чітко зрозуміти російському лідеру, що якщо РФ вторгнеться в Україну, то зазнає "швидких і серйозних втрат" завдяки діям США та союзників.

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23691) перемовини (2854) Сергій Никифоров (159)


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Топ коментарі
+54
О ЧЁМ может поговорить президент США, обеспечивающий обороноспособность Украины, с членограем обеспечивающим свои и каломойского офшорные счета и вывезший ленку-скумбрию со своими выкидышами в Италию?
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13.02.2022 16:31
+39
так. буде знову бикувати "пачиму ви нагнєтаєтє у нас еканоміка падаєт ізза вас!!"
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13.02.2022 16:35
+39
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13.02.2022 16:38
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тут водки нет, лаптеногое.
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13.02.2022 16:55 Відповісти
Again!!! Go away Russian pig!!!
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13.02.2022 16:55 Відповісти
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13.02.2022 16:50 Відповісти
Страдания дегенерата-пуйловца. Картинки повесть у себя в псих.палате для успокоения, а лучше выбросись с 12 этажа с воплями "За Путлера".
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13.02.2022 16:58 Відповісти
Неправильная картинка,без экскаватора кацапские танки-не едут.
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13.02.2022 17:01 Відповісти
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13.02.2022 17:41 Відповісти
Судя по комментам, многие уже "поговорили" с Байданом. Все уже знают о чём речь, и некоторые даже цитируют, что он им сказал))
Воскресенье, пока что выходной считается- ещё можно, хоть и жена уже вовсю ворчит
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13.02.2022 16:57 Відповісти
Ты что сказать -то хотел?
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13.02.2022 18:53 Відповісти
Зеленський профукав усі шанси для перемоги над Кремлем / РЕВА

https://www.youtube.com/watch?v=8J5h9Rk2HJ8
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13.02.2022 16:58 Відповісти
Нашла эксперта.
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13.02.2022 17:01 Відповісти
Що не так сказано?
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13.02.2022 17:16 Відповісти
а то, что США ясно и четко сказали, что защищать Украину будут ТОЛЬКО сами украинцы, они максимум помогут дипломатией и оружием.
И на том спасибо.

За Будапештский меморандум - почитайте. Там сказано что в случае если Украина подвергнется агрессии, подписанты обязуются... НАЧАТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ.
вот как можно было эту бамажку подписать?
ну начали они консультации. и что?
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13.02.2022 17:45 Відповісти
Треба розуміти, що Зєлєнскому хтось розповів про ситуацію якось оминувши Єрмака? Очевидно, що розмову запросили у Зєлєнского. Запитання, чи захоче Байден про щось розмовляти з не адекватною особою? Адже достукатися до Зєлєнского Байден і його представники намагалися декілька місяців. Натомість від Зєлєнского вони чули лише образи у нагнітання ситуації. Що ж змінилося?
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13.02.2022 17:01 Відповісти
Якийсь герой з кусачками відрізав ланцюжка на якому Ермак зелю виводить на публіку.
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13.02.2022 17:05 Відповісти
Можливо Єрмак уже евакуювався з кацапським посольськими? 🤔 Останню добу не чути жодного його коментаря.
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13.02.2022 17:12 Відповісти
Рада вже повтікали на шашлики, хер збереш, послухає і дрисне кудись подалі на ліжах кататись, іскумбрію їсти з лєнусіком.
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13.02.2022 17:02 Відповісти
https://t.me/putch111 Путч
#Інсайд Розповідають, що Олена Зеленська з дітьми кілька днів тому терміново вилетіла в Італію. Forte dei Marmi - місто не узбережжі Лігурійського моря і там у Зеленських 15 кімнатна вілла, записана на офшорну компанію з острова Кіпр. У цьому місті, яке дуже ******* російські мільйонери, і буде закордонне сховище для Зеленських. Логічно шукати там і Вову, куди він дасть дьору, як тільки ситуація загостриться. Кажуть поки бухає, що видно за мішками під очима і чеку з харківського гольф-клубу на 11000 гривень
https://t.me/putch111/7743 Feb 12 at 20:01
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13.02.2022 19:20 Відповісти
Так він ще й "мавпа"? Це круто! Наркоман який ще й алкоголь вживає "згоряє" вдвічі швидше ніж "чисто наркоман" чи "чисто алкоголік" Це мені відомо від самих наркоманів Саме від них я й почув колись вислів "обезьяна"!
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13.02.2022 19:26 Відповісти
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13.02.2022 19:53 Відповісти
Не хочется в это верить, но все же кремлевская курва будет нападать. Иначе потеряет окно возможностей когда в Украине сметут его ставленников и агентов у руля страны.
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13.02.2022 17:03 Відповісти
Большинство публикаций с уклоном, как комментариев к ним против Зеленского, что как раз выгодно Путину вносить общественный раскол в этот тревожный час. Как бы нет угрозы войны, а есть жестокая предвыборная рубка или подготовка заколота. Мы спасаем Украину или Порошенка. Когда наступит мир можно вернуться к поляризации Зеленский - Порошенко.
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13.02.2022 17:04 Відповісти
А то путін нападе це вже було. Якраз при Порошенко. Але наразі ворог є і назовні у вигляді російських військ на кордонах, і всередині прямо у владних коридорах. Точніше прямо у кабінеті Президента.
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13.02.2022 17:09 Відповісти
73% сами виноваты, что за это зечмо голосовали.
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13.02.2022 17:15 Відповісти
Цікаво а що хтось чує що резидент заявляє скрізь що путін агресор та ворог України.У сциерона Байден нагнітає а його супер розвідка під назвою Єрмак нічого загрозливого не бачить.А ти часом поєтапна євакуація дипустанов світу та рекомендації не приїзджати Україну.
Що малорос може боротися за Україну?Він може тіки капітулювати.Тому і Байден звонить доньго коли хоче з неповагою як до резидента.
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13.02.2022 17:57 Відповісти
Какой в сраку "раскол"?

с КЕМ "раскол"? Со сраным русским шпионом (а если не шпион, то просто полный дебил)?

Россия - вот сегодня - уже выгружает с поездов Кантемировскую дивизию в 15 км от границы (50 км от Харькова), а этот ******** рассуждает о смартфонах, шаурмячных и вреде, который приносят "западные паникёры".

Если за рулем автомобиля макака, и автомобиль летит в кювет - то "раскола" бояться не надо.

Надо вышвыривать животное за шкирку и просить-умолять, чтоб за руль сел профессионал.
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13.02.2022 18:18 Відповісти
Зачетный троллинг. Молодчина. Только вот скажи при чем Порох при разговоре Байдена и зеледента? Где ты, рашотроллик, нашел в этой новости фамилию Порошенко и какое он может иметь влияние на конкретику этого разговора?
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13.02.2022 18:35 Відповісти
"Слуга" рассказал, как США проводят крупнейшую спецоперацию по демонизации России

ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ ОТ ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА"

И ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УКРАИНЫ В НАТО
ЕГОР ЧЕРНЕВ.

Россию пытаются демонизировать в мире и создать ей "устойчивый токсический образ", без войны нанести как можно большие потери российской экономике.

https://vesti-ua.net/novosti/politika/206364-sluga-rasskazal-kak-ssha-provodyat-krupneyshuyu-specoperaciyu-po-demonizacii-rossii.html

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13.02.2022 17:07 Відповісти
Вместе с тем Чернев признал, что соответствующая спецоперация несет на себе и риски. В первую очередь для Украины, для которой означает существенные экономические потери из-за оттока инвесторов и панических настроений.

"Но это война и она не бывает без потерь", - констатировал украинский нардеп.

Он подчеркнул, что эти потери намного меньше, чем те, которые Украина могла бы понести в случае широкомасштабного российского военного вторжения. К тому же, сами украинцы могут уменьшить их, прекратив панику.

"Не надо паниковать, даже если Путин попытается ускользнуть из американской ловушки и все же отдаст приказ о вторжении. Наша армия готова устроить россиянам адский прием, а санкционный ответ Запада быстро похоронит экономику РФ. И тогда Россию может ждать распад, а мы на долгие десятилетия получим покой для мирного строительства и развития.
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13.02.2022 18:32 Відповісти
Гребаний сором, ну що з ними не так((
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13.02.2022 20:15 Відповісти
мій старий друг дідусь Трохим. Коли вони приймали їх на роботу в слуги, єдиним кретеріем там було-аби не українець. от і прийшли порткови,********,венедіктови і як колись говорив класик" и поспорили хохли кому править на русі" Хохли не сперечаюься, а попереджують - на Подолі будуть колихатись тушки гопоти, саме тих хто питає.
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13.02.2022 20:32 Відповісти
Податківці почали облік громадян, що повністю та вчасно сплачують комуналку. Перевірятимуть цих багатіїв та сплату ними податків з доходів.
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13.02.2022 17:09 Відповісти
"Вова, не сци.. Ти увійдеш в історію як президент, що збудував всі дороги, набудував мостів, відправляв до космосу супутники... У мене є на це схемка..."
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13.02.2022 17:23 Відповісти
Головне щоб ти не вцявся
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13.02.2022 17:49 Відповісти
я то можу собі це дозволити.. мені за вашу пи... себто, дупу не відповідати, а йому -- так!
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15.02.2022 20:39 Відповісти
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13.02.2022 17:11 Відповісти
А Пєтрушка все себе головним в краіни счітає думає він без нього не обійдеться краіна. На виборах краіна показала хто є х
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13.02.2022 17:51 Відповісти
Ещё одно недоразвитое
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13.02.2022 18:14 Відповісти
"краіна" на виборах показала себе такою як ти - больноватой на всю голову куркою
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13.02.2022 18:14 Відповісти
))як скасував? що знов продовжуе в носі кодопатися
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13.02.2022 19:53 Відповісти
Які на цей раз гадості Байдену наговорить?
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13.02.2022 17:11 Відповісти
Не наговорить. Ротовий отвір в роботі.
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13.02.2022 19:55 Відповісти
С такими слугами нам врагов не надо.
Оно нам рассказывает, что Расею бедненькую демонизируют.
Расея и есть демоном планеты Земля, тюрьма народов.
Расея гнобит Украину уже несколько столетий, убивает украинцев, отбирает у нас язык. Она хуже демона
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13.02.2022 17:11 Відповісти
Итог разговора: -Байден подчеркнул свою непоколебимую позицию к Украине, и выразил глубокую озабоченность. Обещая ввести мнгновенные и болезненные санкции.
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13.02.2022 17:11 Відповісти
Попросить не нагнітати ситуацію...
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13.02.2022 17:13 Відповісти
А тем временем литовские стингеры уже два часа, как в Украине. Байден времени не теряет
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13.02.2022 17:15 Відповісти
Американцы, спасибо вам за все, что вы делаете для Украины.
А от слуг держитесь подальше, это слуги демона, но не Украины
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13.02.2022 17:16 Відповісти
Зэлик, выпрашивай авиационную поддержку.
обещай двойную компенсацию стоимости самолетов, в случае, если козлины их собьют.
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13.02.2022 17:17 Відповісти
А про людей ты подумало?
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13.02.2022 17:31 Відповісти
Бідний Байден... Доводиться балакати з тупими...
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13.02.2022 17:18 Відповісти
Если бы они были только тупыми, они против Украины и против Америки за Расею
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13.02.2022 17:22 Відповісти
Війна на порозі. Що Зеленський, чи Порошенко, та їх челядь - сядуть на літак і в свої маєтки і будуть боротися за Україні з екзилі. Янукович з Москви - Ростова, Порошенко з Мальдів, Зеленський з ... - де там у нього маєтки? Буде мир, буде політична боротьба, будуть вибори. Задаймо собі питання КОМУ ВИГІДНА така колія коментаріїв на просте повідомлення "
Зеленський у найближчі години поговорить з Байденом ?"
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13.02.2022 17:23 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUUd5mDSNMlD9lLkWUJTuNdcpZPP62DMuxpD3ms-6VYGO-4db4u2b8Hq4ZYNLzM9bcuDrDmIsTKz6X6Yv7uBBemSrVQantOpPcttCMjk_PspA5gFN3vWPv-rKPeAIqyDsw&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7248685658505001?__cft__[0]=AZUUd5mDSNMlD9lLkWUJTuNdcpZPP62DMuxpD3ms-6VYGO-4db4u2b8Hq4ZYNLzM9bcuDrDmIsTKz6X6Yv7uBBemSrVQantOpPcttCMjk_PspA5gFN3vWPv-rKPeAIqyDsw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·



Страх в Украине создает не Путин и не Байден. Страх создает молчание власти, противоречивые и странные заявления. Президент Зеленский обязан каждый вечер выходить в эфир, докладывать обстановку гражданам, успокаивать не дурацкими "шашлыками на майские праздники", а рассказом о конкретных мерах государства по подготовке к кризису. Каждый вечер.

Два с половиной года Зеленский обманывал народ Украины заявлениями, что он собирается закончить войну, что "война закончится до конца года", что он "посмотрит в глаза Путину".

Я писал изначально - это ложь, самообман, никаких признаков завершения войны не было, Путин не собирается освобождать Донбасс и Крым добровольно. И теперь ложь президента очевидна каждому. И вместо того, чтобы признать ошибки и возглавить сопротивление нации, Зеленский прячется от своих избирателей, прячется от реальности. Прячется от армии, которой сейчас необходимо дополнительное финансирование, топливо, транспорт, связь, тепловизиоры, беспилотники, снаряды.

А простые люди переживают и мучаются от неопределенности за свое будущее, за своих детей, потому что власть неспособна четко озвучить какие будут действия при различных сценариях, неспособна сказать, какие риски и что конкретно делать тем, кто не может воевать, у кого на руках близкие, имущество, бизнес. Где же видосики?

Трус. Просто трус.
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13.02.2022 17:28 Відповісти
То навіщо ж ЮБ у 19-му топив за це одоробло?
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13.02.2022 17:57 Відповісти
оце питання! До речі, щойно з бану вийшов за подібне...
Не все так просто на цьому сайті...
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13.02.2022 19:24 Відповісти
Директор шапіто зі спущеними штанами вліз у бронік - і пішов на війну...
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13.02.2022 17:28 Відповісти
все сейчас говорят. минские соглашения. но забыли про Будапешт. два из трех гарантов сейчас пытаются его выполнить. если они не обеспечат суверенитет Украины. что может произойти. подумайте. в Украине замкнутый цикл производства ракетного вооружения+ атомные электростанции-(Будапештский меморандум)=
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13.02.2022 17:33 Відповісти
Буде просити Байдена, щоб паніку не піднімав і не висилав більше військову допомогу.
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13.02.2022 17:36 Відповісти
Розмова...то нормально
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13.02.2022 17:42 Відповісти
Безхребетний байден і всі такі безпорадні нічого не можуть чи не хочуть зробити ***** бабло важливіше людських життів
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13.02.2022 17:54 Відповісти
Поговорить... "Дорогой дедушка Джо, забери меня отсюда..."
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13.02.2022 17:55 Відповісти
прямо вместе со зданием посольства начали жечь?
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13.02.2022 18:16 Відповісти
ссылку на Билд.
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13.02.2022 18:32 Відповісти
And?????
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13.02.2022 18:47 Відповісти
посилання на якусь кацапську помийку. зайти з України неможливо.
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13.02.2022 19:29 Відповісти
русский, я это читал еще вчера. Где почитать про сожжение документов?
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13.02.2022 19:41 Відповісти
Свинособака, мне повезло, я человеком родился, а не русским. Так где про сожжение документов?
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13.02.2022 20:19 Відповісти
Львів не так простужений рос. пропогандою...,
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13.02.2022 19:51 Відповісти
На загал Я за це , щоб посольство там і осталося..чому ні...))
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13.02.2022 19:56 Відповісти
Секретное оборудование?)... це що ? ручка- пістолет,ммммм чемодан з двійним дном
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13.02.2022 19:59 Відповісти
"Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації ",- главное чтобы Зеленский не дрогнул и не сделал то, для чего все это давление и затевалось. россияне все еще думают принудить Украину к капитуляции без боя и уверены что это получится.
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13.02.2022 18:18 Відповісти
Бедный Байден, ещё коронавирусом после разговора заболеет, я бы на его месте этого бедоносца посторонился
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13.02.2022 18:24 Відповісти
опять будет что то нечленораздельное мычать в трубку Байдену...
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13.02.2022 18:29 Відповісти
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13.02.2022 18:37 Відповісти
Виктор Онегин@batiscafcusto·4
Напомню,что человек который набил свой ОП российской агентурой,слил кучу спецопераций против РФ в пользу РФ,сейчас занимает пост Верховного главнокомандующего и он будет принимать ключевые решения по обороне.И да,он говорит,что все под контролем,а семью отправил за границу.
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13.02.2022 18:41 Відповісти
Не мішайте економіці..)'? ..
..
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13.02.2022 19:48 Відповісти
А я вот все переживаю, чтоб зе-срань не разокрала все то вооружение, которое нам присылают.. И не дай Бог что придет то время чтобы Нам им воспользоваться, а его ***** уже - НЕТ !!! "мыши сьели"
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13.02.2022 19:35 Відповісти
Вибравши Зеленського .., украінці перебувають весь час в стані ...» здась чи ні»
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13.02.2022 19:42 Відповісти
під загрозую Рашки , таке враження , що Байден більше переживае і робить для Украін , щоб протистояти агресору чим Зеленський.
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13.02.2022 19:39 Відповісти
Дивуе те, що багато і сьогодні жителів України не вірять , що Рашка може напасти , рахують, що це провокації Заходу...)))
....
це наскільки треба простудитися .. рос. Пропогандою..
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13.02.2022 19:45 Відповісти
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13.02.2022 19:43 Відповісти
Хотілося б почути наших військових (а не політиків), які володіють ситуацією.
Тільки не заангажованих і змушених говорити, як їм наказали політики.

Бо все це дуже і дуже (не хочу казати - не гарно пахне) підозріло.

У мене абсолютно суперечливі відчуття. І чим більше це все нагнітається (з чиїмось явним інтересом) - тим більше вони посилюються.

х**ло мало б бути абсолютним ідіотом (яким воно все-таки не є), щоб незважаючи на те, що всі напоготові, мотаються з ним зустрічатися або тріщать по телефону, напопереджали вже міьйон разів про "страшні" санкції, взяло і в лоб атакувало.

Тому вся кампанія (включно з неймовірно масованою інформ.атакою - тут теж) комусь потрібна для чогось іншого.
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13.02.2022 20:51 Відповісти
Я б на месте Байдена, место того чтоб послать - взял бы с ЗЕНЕЛОХА письменное обещание после кризиса уйти в отставку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.02.2022 22:56 Відповісти
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