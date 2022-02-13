Зеленський у найближчі години поговорить з Байденом ?"

Президент Володимир Зеленський у найближчі години буде говорити з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров у Facebook

"Шановні колеги, у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації з президентом США Джо Байденом".

Точного часу початку переговорів Никифоров не назвав.

Нагадаємо, що напередодні Байден і президент РФ Володимир Путін обговорили безпекову ситуацію навколо України, їхня розмова тривала близько години. Байден під час розмови дав чітко зрозуміти російському лідеру, що якщо РФ вторгнеться в Україну, то зазнає "швидких і серйозних втрат" завдяки діям США та союзників.