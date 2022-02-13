Зеленський у найближчі години поговорить з Байденом
Президент Володимир Зеленський у найближчі години буде говорити з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров у Facebook
"Шановні колеги, у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації з президентом США Джо Байденом".
Точного часу початку переговорів Никифоров не назвав.
Нагадаємо, що напередодні Байден і президент РФ Володимир Путін обговорили безпекову ситуацію навколо України, їхня розмова тривала близько години. Байден під час розмови дав чітко зрозуміти російському лідеру, що якщо РФ вторгнеться в Україну, то зазнає "швидких і серйозних втрат" завдяки діям США та союзників.
Будь ласка, зачекайте...
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Воскресенье, пока что выходной считается- ещё можно, хоть и жена уже вовсю ворчит
https://www.youtube.com/watch?v=8J5h9Rk2HJ8
И на том спасибо.
За Будапештский меморандум - почитайте. Там сказано что в случае если Украина подвергнется агрессии, подписанты обязуются... НАЧАТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ.
вот как можно было эту бамажку подписать?
ну начали они консультации. и что?
#Інсайд Розповідають, що Олена Зеленська з дітьми кілька днів тому терміново вилетіла в Італію. Forte dei Marmi - місто не узбережжі Лігурійського моря і там у Зеленських 15 кімнатна вілла, записана на офшорну компанію з острова Кіпр. У цьому місті, яке дуже ******* російські мільйонери, і буде закордонне сховище для Зеленських. Логічно шукати там і Вову, куди він дасть дьору, як тільки ситуація загостриться. Кажуть поки бухає, що видно за мішками під очима і чеку з харківського гольф-клубу на 11000 гривень
https://t.me/putch111/7743 Feb 12 at 20:01
Що малорос може боротися за Україну?Він може тіки капітулювати.Тому і Байден звонить доньго коли хоче з неповагою як до резидента.
с КЕМ "раскол"? Со сраным русским шпионом (а если не шпион, то просто полный дебил)?
Россия - вот сегодня - уже выгружает с поездов Кантемировскую дивизию в 15 км от границы (50 км от Харькова), а этот ******** рассуждает о смартфонах, шаурмячных и вреде, который приносят "западные паникёры".
Если за рулем автомобиля макака, и автомобиль летит в кювет - то "раскола" бояться не надо.
Надо вышвыривать животное за шкирку и просить-умолять, чтоб за руль сел профессионал.
ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ ОТ ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА"
И ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УКРАИНЫ В НАТО
ЕГОР ЧЕРНЕВ.
Россию пытаются демонизировать в мире и создать ей "устойчивый токсический образ", без войны нанести как можно большие потери российской экономике.
https://vesti-ua.net/novosti/politika/206364-sluga-rasskazal-kak-ssha-provodyat-krupneyshuyu-specoperaciyu-po-demonizacii-rossii.html
"Но это война и она не бывает без потерь", - констатировал украинский нардеп.
Он подчеркнул, что эти потери намного меньше, чем те, которые Украина могла бы понести в случае широкомасштабного российского военного вторжения. К тому же, сами украинцы могут уменьшить их, прекратив панику.
"Не надо паниковать, даже если Путин попытается ускользнуть из американской ловушки и все же отдаст приказ о вторжении. Наша армия готова устроить россиянам адский прием, а санкционный ответ Запада быстро похоронит экономику РФ. И тогда Россию может ждать распад, а мы на долгие десятилетия получим покой для мирного строительства и развития.
Оно нам рассказывает, что Расею бедненькую демонизируют.
Расея и есть демоном планеты Земля, тюрьма народов.
Расея гнобит Украину уже несколько столетий, убивает украинцев, отбирает у нас язык. Она хуже демона
А от слуг держитесь подальше, это слуги демона, но не Украины
обещай двойную компенсацию стоимости самолетов, в случае, если козлины их собьют.
Зеленський у найближчі години поговорить з Байденом ?"
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7248685658505001?__cft__[0]=AZUUd5mDSNMlD9lLkWUJTuNdcpZPP62DMuxpD3ms-6VYGO-4db4u2b8Hq4ZYNLzM9bcuDrDmIsTKz6X6Yv7uBBemSrVQantOpPcttCMjk_PspA5gFN3vWPv-rKPeAIqyDsw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Страх в Украине создает не Путин и не Байден. Страх создает молчание власти, противоречивые и странные заявления. Президент Зеленский обязан каждый вечер выходить в эфир, докладывать обстановку гражданам, успокаивать не дурацкими "шашлыками на майские праздники", а рассказом о конкретных мерах государства по подготовке к кризису. Каждый вечер.
Два с половиной года Зеленский обманывал народ Украины заявлениями, что он собирается закончить войну, что "война закончится до конца года", что он "посмотрит в глаза Путину".
Я писал изначально - это ложь, самообман, никаких признаков завершения войны не было, Путин не собирается освобождать Донбасс и Крым добровольно. И теперь ложь президента очевидна каждому. И вместо того, чтобы признать ошибки и возглавить сопротивление нации, Зеленский прячется от своих избирателей, прячется от реальности. Прячется от армии, которой сейчас необходимо дополнительное финансирование, топливо, транспорт, связь, тепловизиоры, беспилотники, снаряды.
А простые люди переживают и мучаются от неопределенности за свое будущее, за своих детей, потому что власть неспособна четко озвучить какие будут действия при различных сценариях, неспособна сказать, какие риски и что конкретно делать тем, кто не может воевать, у кого на руках близкие, имущество, бизнес. Где же видосики?
Трус. Просто трус.
Не все так просто на цьому сайті...
Напомню,что человек который набил свой ОП российской агентурой,слил кучу спецопераций против РФ в пользу РФ,сейчас занимает пост Верховного главнокомандующего и он будет принимать ключевые решения по обороне.И да,он говорит,что все под контролем,а семью отправил за границу.
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це наскільки треба простудитися .. рос. Пропогандою..
Тільки не заангажованих і змушених говорити, як їм наказали політики.
Бо все це дуже і дуже (не хочу казати - не гарно пахне) підозріло.
У мене абсолютно суперечливі відчуття. І чим більше це все нагнітається (з чиїмось явним інтересом) - тим більше вони посилюються.
х**ло мало б бути абсолютним ідіотом (яким воно все-таки не є), щоб незважаючи на те, що всі напоготові, мотаються з ним зустрічатися або тріщать по телефону, напопереджали вже міьйон разів про "страшні" санкції, взяло і в лоб атакувало.
Тому вся кампанія (включно з неймовірно масованою інформ.атакою - тут теж) комусь потрібна для чогось іншого.