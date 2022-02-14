Никто не планирует воевать против Украины, - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что Запад пытается решить конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, об этом он заявил сегодня на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.

"Я уже смотрю, ваши политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы - это далеко", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что на Западе сейчас постоянно звучит тема о нападении России на Украину.

"Послушайте, если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели себя средства массовой информации. Потому что СМИ - это артподготовка современной войны, - подчеркнул он. - И как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из Америки опять идет сигнал и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война".

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