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Новости Агрессия России против Украины Война
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Никто не планирует воевать против Украины, - Лукашенко

Никто не планирует воевать против Украины, - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что Запад пытается решить конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, об этом он заявил сегодня на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.

"Я уже смотрю, ваши политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы - это далеко", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что на Западе сейчас постоянно звучит тема о нападении России на Украину.

"Послушайте, если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели себя средства массовой информации. Потому что СМИ - это артподготовка современной войны, - подчеркнул он. - И как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из Америки опять идет сигнал и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война".

Также читайте: Путин и Лукашенко скоординировали свои позиции по отношению к Украине

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) Мороз Александр (1280)


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Топ комментарии
+48
Старая усатая политическая проститутка продолжает играть .....
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14.02.2022 10:50
+29
Мразь ты подкацапская! Хрюсские свиньи стоят на бывшей белорусско-украинской границе. По зомбоящику идет постоянная антиукраинская пропаганда. Ты, шлюха хловская, недавно Киев за три дня собирался брать. А теперь войны не хочешь?! Будут дохнуть твои "красауцы" пачками. Украинцы не трусливые хатоскрайники, которых можно захватить резиновой дубинкой и макаровым.
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14.02.2022 10:57
+27
та ясна річ московити сама миролюбна нація вони навідь заради миру можуть півсвіту знищити і оком не зморгнуть
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14.02.2022 10:51
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"Я уже смотрю, ваши политики (ЗЕ-льоные) начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. "

скажите, что после заявления Пристайки этот корпляный гад неправ !!!!

ЗЕ-ляку на гыляку !!!
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14.02.2022 11:15 Ответить
какая с него картопля.. ботва
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14.02.2022 11:33 Ответить
кремлебот, че желчью то брызжешь?)...вали на лента сру!
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26.02.2022 14:51 Ответить
Латвия, Литва и Эстония обратились к польскому председательству ОБСЕ с запросом о встрече с Беларусью и другими заинтересованными сторонами в рамках Венского документа.

Встреча состоится сегодня, 14 февраля, сообщает твиттер-аккаунт польского председательства.

9 февраля три балтийские страны в рамках Венского документа попросили Беларусь объяснить необычную военную деятельность. 11 февраля Беларусь ответила на запрос, но Латвия, Литва и Эстония посчитали его неудовлетворительным.

В запросе три страны просили Беларусь дать объяснения по поводу необычного и незапланированного размещения войск на учениях на территории Беларуси, количества войск, участвующих в учениях, использования военной техники и запланированного возвращения войск в места постоянной дислокации. В ответе Минска не содержалось детальной информации о масштабе учений, систем вооружений и количестве, войск, техники и вооружения, участвующих в учениях, а также о плане возвращения российских войск в место постоянной дислокации после учений, https://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/*********************************************************************************************************************.html сообщает Минобороны Литвы.
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14.02.2022 12:12 Ответить
Старая усатая политическая проститутка продолжает играть .....
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14.02.2022 10:50 Ответить
Заткнуло бы оно своё хлебало, падаль бульбофюрерная
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14.02.2022 12:18 Ответить
та ясна річ московити сама миролюбна нація вони навідь заради миру можуть півсвіту знищити і оком не зморгнуть
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14.02.2022 10:51 Ответить
заради "російського миру"
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14.02.2022 11:35 Ответить


Всрались!

Типо - амеры провоцируют путена чтобы он напал на Украину.
Но!
путен всех их переиграл и не будет нападать на Украину!
путен - самый мудрый!
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14.02.2022 10:51 Ответить
***** вообще получается агент Госдепа. Орков на границу нагнал по приказу Пентагона.
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14.02.2022 10:54 Ответить
мало того

Он сорвал поставки газа в Европу чтобы отдать амерам рынок сжиженного газа...
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14.02.2022 11:16 Ответить
Смішний дядько! Хто він такий, щоб у нього питати, буде Білорусь воювати проти України чи ні?
На Росії, ніколи не цікавила думка губернатора округу і ніхто не збирається питати його думки.
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14.02.2022 10:52 Ответить
Шош ти фраєр здав назад? Обісрався шо ЗЕ нападе з НАТОЮ?
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14.02.2022 10:52 Ответить
никто назад не сдал! это окозамылювання
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14.02.2022 10:53 Ответить
А хто казав що як ***** нападьот, то і ми підтримаємо, бо Україна наша і ми її повернемо?
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14.02.2022 10:58 Ответить
"Відомий" "політичний та державний діяч" О.Мороз.

Коли вже б-фюрер з Бубочкою зустрінеться? Бажано в москві, щоби 2 рази не вставати.
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14.02.2022 10:52 Ответить
Цей дибіл забув що сам же говорив ?
Маразматик хренів...
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14.02.2022 10:52 Ответить
у цього бульбафюрера сім пьятниц у понеділок

політична курва
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14.02.2022 11:16 Ответить
Жить стоит ради того, чтобы встретить те дни когда Лука и Путин сдохнут
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14.02.2022 10:54 Ответить
100 в гору, надо очень постараться, дожить до этого момента, а потом еще мечтать - поехать на могили этих двух ублюдков и поссать сверху!!!
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14.02.2022 11:03 Ответить
если уссатая мразь выползла с заявами - значит точно что-то готовят)
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14.02.2022 10:54 Ответить
пришла пора обох ****** запенить во все их дыры )
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14.02.2022 10:55 Ответить
Колхозник понял, что плешивому лапти и начал переобуваться ..... как неожиданно.
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14.02.2022 10:55 Ответить
Ніхто не планує воювати проти України в цілому світі, крім двох диктаторів- рашистського "капутіна" і білоруського "бульбенфюрера"
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14.02.2022 10:56 Ответить
О, Мороз вискочив з нафталіну! Та ці крильця вже не задріпотять!
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14.02.2022 10:57 Ответить
Мразь ты подкацапская! Хрюсские свиньи стоят на бывшей белорусско-украинской границе. По зомбоящику идет постоянная антиукраинская пропаганда. Ты, шлюха хловская, недавно Киев за три дня собирался брать. А теперь войны не хочешь?! Будут дохнуть твои "красауцы" пачками. Украинцы не трусливые хатоскрайники, которых можно захватить резиновой дубинкой и макаровым.
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14.02.2022 10:57 Ответить
Москалі все перекручують, історію, прислів'я, взагалі то звучить так "моя хата з краю, першим ворога стрічаю". Не повторюйте їх опуси, теж саме стосується "рагулей", назва пішла від дружин нквників, що пішли у Львові до театру в намародериних нічних сорочках львів'янок.
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14.02.2022 13:15 Ответить
Пізно, бульбатий, ми вже готові. ))
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14.02.2022 10:58 Ответить
👍
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14.02.2022 11:26 Ответить
Для Білорусі це буде точно кінець.
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14.02.2022 10:58 Ответить
Не для Беларуси, а для кацапской свиноты, засевшей в Беларуси и их манкуртов.
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14.02.2022 11:00 Ответить
Когда в противостояние наплыву лукашенковских беженцев в Польшу Запад слегка усилил на этом участке погрансилы и техсредства, то Лука заявил что готовится нападение на Беларусь несметными полчищами. Здесь же, когда вокруг Украины реально сосредоточены силы вторжения Бульбосос ничего не видит.
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14.02.2022 10:59 Ответить
А ще ніхто не узурпував владу та не гвалтує й не вбиває громадян своєї країни...
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14.02.2022 11:00 Ответить
А ты попробуй выбл...к повоевать
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14.02.2022 11:02 Ответить
Сам не попробует....самоубийственная идея для его армии...
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14.02.2022 11:04 Ответить
я навіть бачив портрет того нікта
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14.02.2022 11:03 Ответить
Усі бачили, то *****!
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14.02.2022 11:27 Ответить
Аж представил себе, как вокруг его рта, во время того как он это говорит, мухи летаю...
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14.02.2022 11:04 Ответить
не очень хотят болотные хороняки воевать ха вяликую удмуртию. но если полезут то будут гореть вместе с их мардовскими братьяминавек.
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14.02.2022 11:06 Ответить
Никто это КТО?
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14.02.2022 11:06 Ответить
Тот, кто не имеет никакого отношения к кому либо; посторонний человек (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/886262 Толковый словарь Ушакова )
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14.02.2022 11:16 Ответить
кто сконцентрировал войска у границы, тому и нужна война
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14.02.2022 11:07 Ответить
100000 русских солдат к Украине Америка согнала? И что там делает Мороз?)
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14.02.2022 11:07 Ответить
Кто вообще слушает и воспринимает, что блеет эта, вижившая и з ума, путинская подстилка? ПФФ ..
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14.02.2022 11:08 Ответить
что-то не выходит у них идея что мы на них нападаем, видать разведка сша быстро это раскусывает и фиксирует, так что назвать вторжение защитой хрен получится
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14.02.2022 11:09 Ответить
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14.02.2022 11:11 Ответить
Вот такой он сруський язык: "Одень шапку на*уй, а то уши замерзнут".
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14.02.2022 11:38 Ответить
Ти диви як воно заспівало, московський шнирь...

Перестати у них паливо купляти + ще пару стінгерів від Литви братньої і цей московський холуй ще не так заспіває!
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14.02.2022 11:13 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/2/e/2/e/2e2e72c24a28d6bd0630760cdd9973d4/original.jpg
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14.02.2022 11:13 Ответить
Лукачёрт выпей уже свои таблетки и иди в палату для полковников...
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14.02.2022 11:15 Ответить
А что это за хрен такой, Лукашенко? Помню было какое-то рахло колхозное в Беларуси дето, это он?
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14.02.2022 11:16 Ответить
Мороз ещё не сдох? Досадно. А вскрики организма, с которым мороз типа разговаривает-вообще ни о чём.
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14.02.2022 11:21 Ответить
Раз в этой помойке шум значит Лукашенко можно верить?!?
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14.02.2022 11:22 Ответить
Съешь селедки!
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14.02.2022 11:30 Ответить
Та нема в тій Білорусі особливого шуму.
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14.02.2022 13:24 Ответить
Ось і Мурзаев тими ж словами обзиває Америку, що і цей напівциган.
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14.02.2022 11:22 Ответить
Во, як заспівав бульбаш......

Після запровадження владою Білорусії заборони на залізничний транзит нафтопродуктів з Литви в Україну їх перевозитимуть через Польщу.

Як пише http://www.nefterynok.info/ Nefterynok , про це заявив президент компанії Orlen Даніель Обайтек, чий Мажейкяйський НПЗ у Литві постачав раніше паливо в Україну через Білорусь. Він зазначив, що компанія заздалегідь готувалася до такого сценарію і зайнялася диверсифікацією логістичних можливостей.
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14.02.2022 11:25 Ответить
У тым няма ні кроплі беларускай крыві.
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14.02.2022 11:53 Ответить
Ой, стара хвойда заспівала давню кацапську пісеньку "нас там нет". Якось непереконливо виходить.
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14.02.2022 11:27 Ответить
О ! Узурпатор всё разъяснил. Это всё коварные американцы желают руками россиян и белорусов убивать украинцев....Когда жилплощадь освободится , переселят сюда американских негров для освоения ресурсов .....Правда,не ясно ,- а зачем это белорусам ? Дело мутное!
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14.02.2022 11:28 Ответить
отака вона братерська любов, у стилі типових кацапських приказок - б'є, значить любить, ми тебе любимо, тому війська на кордоні, тому розставили тяжке озброєння ближче до столиці, тому погрожуємо, ледь не кожен день, а іноземці, вони тебе не ******* так як ми і тому озброюють, наче за тебе хвилюються...
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14.02.2022 11:30 Ответить
Тут не брацкае каханне. Тут крэўная. Маці ўкраінка. Сваякі па мамінай лініі жывуць ва Украіне. Сэрца ў яго (мабыць) ірвецца ад думкі, што дарога ва Украіну для яго зачыніцца назаўжды.
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14.02.2022 11:57 Ответить
зараз ці запроданці шукають привід як посваритися з Америкою. Того то і слуги здриснули за кордон, бо бояться бути крайніми через поразницькі настрої. В давнину Володька Ульянов міцно стояв на позиціях урапартіотизму, а як тільки отримав сармак від кайзера, зразу ж став за вихід з війни. Навіть встиг передати кайзеру 43 тонни золота, підготував інший транш у 90 тон, але не вигоріло. Це вже потім вони почали відкрито красти, а ж до 1927 року.
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14.02.2022 11:35 Ответить
Украине нужно разместить ядерные ракеты НАТО вдоль белорусской и российской границы, и заявлять что Украина не с кем не собирается воевать
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14.02.2022 11:35 Ответить
Цікаво, вім пам'ятає, що говорив вчора?
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14.02.2022 11:36 Ответить
Разом з ****** до пекла.
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14.02.2022 11:36 Ответить
Тугенький він
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14.02.2022 11:38 Ответить
Кхм... а 150 тыщ дурагонов с танками и артой это Запад заставил россиюшку собрать у границ Украины?! Пуцин агент ЦРУ получается?
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14.02.2022 11:39 Ответить
вот именно поэтому сегодня с ночи и летал вдоль границы с Беларусью и вдоль ОРДЛО с Крымом Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk.
https://www.flightradar24.com/2022-02-14/07:37/12x/FORTE12/2acf2d4d
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14.02.2022 11:43 Ответить
чтоб ненароком кака падла из-за паребрика провокацию не устроила.
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14.02.2022 11:44 Ответить
Да на хер нам ці висери якогось саши мароза і намесніка ху%ла?
Справочка: "мороз з https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1972 году член КПСС, прошёл путь от рядового члена партии до секретаря областного совета профсоюзов (в 1983-1989), заведующего аграрным отделом Киевского обкома Компартии Украины (с 1989)"
Якесь наше падло зустрілося з якимось іншим падлом - намесником білоруського округа - це новина?
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14.02.2022 11:59 Ответить
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14.02.2022 12:09 Ответить
навіщо взагалі друкувати думку другорядного чиновника одного з московських улусів. І чому саме його. З таким же успіхом можна посилатися на думку якогось губернатора Чукотки чи Ямалу.
Тільки увагу відтягують на всілякий непотріб!
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14.02.2022 13:07 Ответить
Самое противное, что с нашей стороны до сих пор даже не была передана Беларуси нота, что концентрацию войск РФ, с которой Украина находится в состоянии войны, у наших границ на территории Беларуси, мы считаем актом агрессии.
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14.02.2022 14:38 Ответить
именно поэтому 1200 танков в 15 км от границы харьковской области.
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14.02.2022 15:09 Ответить
Хочу заметить с новыми технологиями даже 20 000 танков в день уничтожить не проблема. А также если столько же народу выстрелит с рпг...Переговоры использовать только для ротации...
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27.02.2022 18:19 Ответить
 
 