Никто не планирует воевать против Украины, - Лукашенко
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что Запад пытается решить конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, об этом он заявил сегодня на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.
"Я уже смотрю, ваши политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы - это далеко", - отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что на Западе сейчас постоянно звучит тема о нападении России на Украину.
"Послушайте, если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели себя средства массовой информации. Потому что СМИ - это артподготовка современной войны, - подчеркнул он. - И как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из Америки опять идет сигнал и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война".
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скажите, что после заявления Пристайки этот корпляный гад неправ !!!!
ЗЕ-ляку на гыляку !!!
Встреча состоится сегодня, 14 февраля, сообщает твиттер-аккаунт польского председательства.
9 февраля три балтийские страны в рамках Венского документа попросили Беларусь объяснить необычную военную деятельность. 11 февраля Беларусь ответила на запрос, но Латвия, Литва и Эстония посчитали его неудовлетворительным.
В запросе три страны просили Беларусь дать объяснения по поводу необычного и незапланированного размещения войск на учениях на территории Беларуси, количества войск, участвующих в учениях, использования военной техники и запланированного возвращения войск в места постоянной дислокации. В ответе Минска не содержалось детальной информации о масштабе учений, систем вооружений и количестве, войск, техники и вооружения, участвующих в учениях, а также о плане возвращения российских войск в место постоянной дислокации после учений, https://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/*********************************************************************************************************************.html сообщает Минобороны Литвы.
Всрались!
Типо - амеры провоцируют путена чтобы он напал на Украину.
Но!
путен всех их переиграл и не будет нападать на Украину!
путен - самый мудрый!
Он сорвал поставки газа в Европу чтобы отдать амерам рынок сжиженного газа...
На Росії, ніколи не цікавила думка губернатора округу і ніхто не збирається питати його думки.
Коли вже б-фюрер з Бубочкою зустрінеться? Бажано в москві, щоби 2 рази не вставати.
Маразматик хренів...
політична курва
Перестати у них паливо купляти + ще пару стінгерів від Литви братньої і цей московський холуй ще не так заспіває!
Після запровадження владою Білорусії заборони на залізничний транзит нафтопродуктів з Литви в Україну їх перевозитимуть через Польщу.
Як пише http://www.nefterynok.info/ Nefterynok , про це заявив президент компанії Orlen Даніель Обайтек, чий Мажейкяйський НПЗ у Литві постачав раніше паливо в Україну через Білорусь. Він зазначив, що компанія заздалегідь готувалася до такого сценарію і зайнялася диверсифікацією логістичних можливостей.
https://www.flightradar24.com/2022-02-14/07:37/12x/FORTE12/2acf2d4d
Справочка: "мороз з https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1972 году член КПСС, прошёл путь от рядового члена партии до секретаря областного совета профсоюзов (в 1983-1989), заведующего аграрным отделом Киевского обкома Компартии Украины (с 1989)"
Якесь наше падло зустрілося з якимось іншим падлом - намесником білоруського округа - це новина?
Тільки увагу відтягують на всілякий непотріб!