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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ніхто не планує воювати проти України, - Лукашенко

Ніхто не планує воювати проти України, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі заявив, що Захід намагається розв'язати конфлікт із участю України, але воювати проти неї ніхто не планує.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка, про це він заявив сьогодні на зустрічі із політичним та державним діячем України Олександром Морозом.

"Я вже дивлюся, ваші політики починають відбрикуватися від загальної лінії Заходу. Розумієте, я точно знаю, що треба сьогодні тут Заходу: треба розв'язати конфлікт. Ви ж знаєте, вони вміють чужими руками. А ще краще повоювати чужими руками, чужими людьми: нехай гинуть українці, росіяни, білоруси – це далеко", - зазначив Лукашенко.

Він наголосив, що на Заході зараз постійно звучить тема про напад Росії на Україну.

"Послухайте, якби планували якусь війну проти України, зовсім по-іншому поводилися б засоби масової інформації. Тому що ЗМІ - це артпідготовка сучасної війни, - підкреслив він. - І як тільки вщухають на мить ці крики про війну в Україні, з Америки знову йде сигнал, і ця істерія починає підігріватися. Тобто ясно, кому потрібна ця війна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єрка Литви Шимоніте про можливість провокацій з боку Білорусі: Від Лукашенка можна очікувати будь-що

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) Мороз (450)


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Топ коментарі
+48
Старая усатая политическая проститутка продолжает играть .....
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14.02.2022 10:50
+29
Мразь ты подкацапская! Хрюсские свиньи стоят на бывшей белорусско-украинской границе. По зомбоящику идет постоянная антиукраинская пропаганда. Ты, шлюха хловская, недавно Киев за три дня собирался брать. А теперь войны не хочешь?! Будут дохнуть твои "красауцы" пачками. Украинцы не трусливые хатоскрайники, которых можно захватить резиновой дубинкой и макаровым.
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14.02.2022 10:57
+27
та ясна річ московити сама миролюбна нація вони навідь заради миру можуть півсвіту знищити і оком не зморгнуть
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14.02.2022 10:51
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"Я уже смотрю, ваши политики (ЗЕ-льоные) начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. "

скажите, что после заявления Пристайки этот корпляный гад неправ !!!!

ЗЕ-ляку на гыляку !!!
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14.02.2022 11:15 Відповісти
какая с него картопля.. ботва
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14.02.2022 11:33 Відповісти
кремлебот, че желчью то брызжешь?)...вали на лента сру!
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26.02.2022 14:51 Відповісти
Латвия, Литва и Эстония обратились к польскому председательству ОБСЕ с запросом о встрече с Беларусью и другими заинтересованными сторонами в рамках Венского документа.

Встреча состоится сегодня, 14 февраля, сообщает твиттер-аккаунт польского председательства.

9 февраля три балтийские страны в рамках Венского документа попросили Беларусь объяснить необычную военную деятельность. 11 февраля Беларусь ответила на запрос, но Латвия, Литва и Эстония посчитали его неудовлетворительным.

В запросе три страны просили Беларусь дать объяснения по поводу необычного и незапланированного размещения войск на учениях на территории Беларуси, количества войск, участвующих в учениях, использования военной техники и запланированного возвращения войск в места постоянной дислокации. В ответе Минска не содержалось детальной информации о масштабе учений, систем вооружений и количестве, войск, техники и вооружения, участвующих в учениях, а также о плане возвращения российских войск в место постоянной дислокации после учений, https://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/*********************************************************************************************************************.html сообщает Минобороны Литвы.
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14.02.2022 12:12 Відповісти
Старая усатая политическая проститутка продолжает играть .....
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14.02.2022 10:50 Відповісти
Заткнуло бы оно своё хлебало, падаль бульбофюрерная
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14.02.2022 12:18 Відповісти
та ясна річ московити сама миролюбна нація вони навідь заради миру можуть півсвіту знищити і оком не зморгнуть
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14.02.2022 10:51 Відповісти
заради "російського миру"
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14.02.2022 11:35 Відповісти


Всрались!

Типо - амеры провоцируют путена чтобы он напал на Украину.
Но!
путен всех их переиграл и не будет нападать на Украину!
путен - самый мудрый!
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14.02.2022 10:51 Відповісти
***** вообще получается агент Госдепа. Орков на границу нагнал по приказу Пентагона.
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14.02.2022 10:54 Відповісти
мало того

Он сорвал поставки газа в Европу чтобы отдать амерам рынок сжиженного газа...
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14.02.2022 11:16 Відповісти
Смішний дядько! Хто він такий, щоб у нього питати, буде Білорусь воювати проти України чи ні?
На Росії, ніколи не цікавила думка губернатора округу і ніхто не збирається питати його думки.
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14.02.2022 10:52 Відповісти
Шош ти фраєр здав назад? Обісрався шо ЗЕ нападе з НАТОЮ?
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14.02.2022 10:52 Відповісти
никто назад не сдал! это окозамылювання
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14.02.2022 10:53 Відповісти
А хто казав що як ***** нападьот, то і ми підтримаємо, бо Україна наша і ми її повернемо?
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14.02.2022 10:58 Відповісти
"Відомий" "політичний та державний діяч" О.Мороз.

Коли вже б-фюрер з Бубочкою зустрінеться? Бажано в москві, щоби 2 рази не вставати.
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14.02.2022 10:52 Відповісти
Цей дибіл забув що сам же говорив ?
Маразматик хренів...
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14.02.2022 10:52 Відповісти
у цього бульбафюрера сім пьятниц у понеділок

політична курва
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14.02.2022 11:16 Відповісти
Жить стоит ради того, чтобы встретить те дни когда Лука и Путин сдохнут
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14.02.2022 10:54 Відповісти
100 в гору, надо очень постараться, дожить до этого момента, а потом еще мечтать - поехать на могили этих двух ублюдков и поссать сверху!!!
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14.02.2022 11:03 Відповісти
если уссатая мразь выползла с заявами - значит точно что-то готовят)
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14.02.2022 10:54 Відповісти
пришла пора обох ****** запенить во все их дыры )
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14.02.2022 10:55 Відповісти
Колхозник понял, что плешивому лапти и начал переобуваться ..... как неожиданно.
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14.02.2022 10:55 Відповісти
Ніхто не планує воювати проти України в цілому світі, крім двох диктаторів- рашистського "капутіна" і білоруського "бульбенфюрера"
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14.02.2022 10:56 Відповісти
О, Мороз вискочив з нафталіну! Та ці крильця вже не задріпотять!
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14.02.2022 10:57 Відповісти
Мразь ты подкацапская! Хрюсские свиньи стоят на бывшей белорусско-украинской границе. По зомбоящику идет постоянная антиукраинская пропаганда. Ты, шлюха хловская, недавно Киев за три дня собирался брать. А теперь войны не хочешь?! Будут дохнуть твои "красауцы" пачками. Украинцы не трусливые хатоскрайники, которых можно захватить резиновой дубинкой и макаровым.
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14.02.2022 10:57 Відповісти
Москалі все перекручують, історію, прислів'я, взагалі то звучить так "моя хата з краю, першим ворога стрічаю". Не повторюйте їх опуси, теж саме стосується "рагулей", назва пішла від дружин нквників, що пішли у Львові до театру в намародериних нічних сорочках львів'янок.
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14.02.2022 13:15 Відповісти
Пізно, бульбатий, ми вже готові. ))
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14.02.2022 10:58 Відповісти
👍
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14.02.2022 11:26 Відповісти
Для Білорусі це буде точно кінець.
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14.02.2022 10:58 Відповісти
Не для Беларуси, а для кацапской свиноты, засевшей в Беларуси и их манкуртов.
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14.02.2022 11:00 Відповісти
Когда в противостояние наплыву лукашенковских беженцев в Польшу Запад слегка усилил на этом участке погрансилы и техсредства, то Лука заявил что готовится нападение на Беларусь несметными полчищами. Здесь же, когда вокруг Украины реально сосредоточены силы вторжения Бульбосос ничего не видит.
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14.02.2022 10:59 Відповісти
А ще ніхто не узурпував владу та не гвалтує й не вбиває громадян своєї країни...
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14.02.2022 11:00 Відповісти
А ты попробуй выбл...к повоевать
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14.02.2022 11:02 Відповісти
Сам не попробует....самоубийственная идея для его армии...
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14.02.2022 11:04 Відповісти
я навіть бачив портрет того нікта
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14.02.2022 11:03 Відповісти
Усі бачили, то *****!
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14.02.2022 11:27 Відповісти
Аж представил себе, как вокруг его рта, во время того как он это говорит, мухи летаю...
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14.02.2022 11:04 Відповісти
не очень хотят болотные хороняки воевать ха вяликую удмуртию. но если полезут то будут гореть вместе с их мардовскими братьяминавек.
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14.02.2022 11:06 Відповісти
Никто это КТО?
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14.02.2022 11:06 Відповісти
Тот, кто не имеет никакого отношения к кому либо; посторонний человек (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/886262 Толковый словарь Ушакова )
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14.02.2022 11:16 Відповісти
кто сконцентрировал войска у границы, тому и нужна война
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14.02.2022 11:07 Відповісти
100000 русских солдат к Украине Америка согнала? И что там делает Мороз?)
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14.02.2022 11:07 Відповісти
Кто вообще слушает и воспринимает, что блеет эта, вижившая и з ума, путинская подстилка? ПФФ ..
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14.02.2022 11:08 Відповісти
что-то не выходит у них идея что мы на них нападаем, видать разведка сша быстро это раскусывает и фиксирует, так что назвать вторжение защитой хрен получится
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14.02.2022 11:09 Відповісти
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14.02.2022 11:11 Відповісти
Вот такой он сруський язык: "Одень шапку на*уй, а то уши замерзнут".
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14.02.2022 11:38 Відповісти
Ти диви як воно заспівало, московський шнирь...

Перестати у них паливо купляти + ще пару стінгерів від Литви братньої і цей московський холуй ще не так заспіває!
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14.02.2022 11:13 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/2/e/2/e/2e2e72c24a28d6bd0630760cdd9973d4/original.jpg
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14.02.2022 11:13 Відповісти
Лукачёрт выпей уже свои таблетки и иди в палату для полковников...
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14.02.2022 11:15 Відповісти
А что это за хрен такой, Лукашенко? Помню было какое-то рахло колхозное в Беларуси дето, это он?
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14.02.2022 11:16 Відповісти
Мороз ещё не сдох? Досадно. А вскрики организма, с которым мороз типа разговаривает-вообще ни о чём.
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14.02.2022 11:21 Відповісти
Раз в этой помойке шум значит Лукашенко можно верить?!?
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14.02.2022 11:22 Відповісти
Съешь селедки!
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14.02.2022 11:30 Відповісти
Та нема в тій Білорусі особливого шуму.
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14.02.2022 13:24 Відповісти
Ось і Мурзаев тими ж словами обзиває Америку, що і цей напівциган.
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14.02.2022 11:22 Відповісти
Во, як заспівав бульбаш......

Після запровадження владою Білорусії заборони на залізничний транзит нафтопродуктів з Литви в Україну їх перевозитимуть через Польщу.

Як пише http://www.nefterynok.info/ Nefterynok , про це заявив президент компанії Orlen Даніель Обайтек, чий Мажейкяйський НПЗ у Литві постачав раніше паливо в Україну через Білорусь. Він зазначив, що компанія заздалегідь готувалася до такого сценарію і зайнялася диверсифікацією логістичних можливостей.
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14.02.2022 11:25 Відповісти
У тым няма ні кроплі беларускай крыві.
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14.02.2022 11:53 Відповісти
Ой, стара хвойда заспівала давню кацапську пісеньку "нас там нет". Якось непереконливо виходить.
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14.02.2022 11:27 Відповісти
О ! Узурпатор всё разъяснил. Это всё коварные американцы желают руками россиян и белорусов убивать украинцев....Когда жилплощадь освободится , переселят сюда американских негров для освоения ресурсов .....Правда,не ясно ,- а зачем это белорусам ? Дело мутное!
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14.02.2022 11:28 Відповісти
отака вона братерська любов, у стилі типових кацапських приказок - б'є, значить любить, ми тебе любимо, тому війська на кордоні, тому розставили тяжке озброєння ближче до столиці, тому погрожуємо, ледь не кожен день, а іноземці, вони тебе не ******* так як ми і тому озброюють, наче за тебе хвилюються...
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14.02.2022 11:30 Відповісти
Тут не брацкае каханне. Тут крэўная. Маці ўкраінка. Сваякі па мамінай лініі жывуць ва Украіне. Сэрца ў яго (мабыць) ірвецца ад думкі, што дарога ва Украіну для яго зачыніцца назаўжды.
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14.02.2022 11:57 Відповісти
зараз ці запроданці шукають привід як посваритися з Америкою. Того то і слуги здриснули за кордон, бо бояться бути крайніми через поразницькі настрої. В давнину Володька Ульянов міцно стояв на позиціях урапартіотизму, а як тільки отримав сармак від кайзера, зразу ж став за вихід з війни. Навіть встиг передати кайзеру 43 тонни золота, підготував інший транш у 90 тон, але не вигоріло. Це вже потім вони почали відкрито красти, а ж до 1927 року.
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14.02.2022 11:35 Відповісти
Украине нужно разместить ядерные ракеты НАТО вдоль белорусской и российской границы, и заявлять что Украина не с кем не собирается воевать
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14.02.2022 11:35 Відповісти
Цікаво, вім пам'ятає, що говорив вчора?
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14.02.2022 11:36 Відповісти
Разом з ****** до пекла.
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14.02.2022 11:36 Відповісти
Тугенький він
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14.02.2022 11:38 Відповісти
Кхм... а 150 тыщ дурагонов с танками и артой это Запад заставил россиюшку собрать у границ Украины?! Пуцин агент ЦРУ получается?
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14.02.2022 11:39 Відповісти
вот именно поэтому сегодня с ночи и летал вдоль границы с Беларусью и вдоль ОРДЛО с Крымом Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk.
https://www.flightradar24.com/2022-02-14/07:37/12x/FORTE12/2acf2d4d
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14.02.2022 11:43 Відповісти
чтоб ненароком кака падла из-за паребрика провокацию не устроила.
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14.02.2022 11:44 Відповісти
Да на хер нам ці висери якогось саши мароза і намесніка ху%ла?
Справочка: "мороз з https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1972 году член КПСС, прошёл путь от рядового члена партии до секретаря областного совета профсоюзов (в 1983-1989), заведующего аграрным отделом Киевского обкома Компартии Украины (с 1989)"
Якесь наше падло зустрілося з якимось іншим падлом - намесником білоруського округа - це новина?
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14.02.2022 11:59 Відповісти
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14.02.2022 12:09 Відповісти
навіщо взагалі друкувати думку другорядного чиновника одного з московських улусів. І чому саме його. З таким же успіхом можна посилатися на думку якогось губернатора Чукотки чи Ямалу.
Тільки увагу відтягують на всілякий непотріб!
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14.02.2022 13:07 Відповісти
Самое противное, что с нашей стороны до сих пор даже не была передана Беларуси нота, что концентрацию войск РФ, с которой Украина находится в состоянии войны, у наших границ на территории Беларуси, мы считаем актом агрессии.
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14.02.2022 14:38 Відповісти
именно поэтому 1200 танков в 15 км от границы харьковской области.
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14.02.2022 15:09 Відповісти
Хочу заметить с новыми технологиями даже 20 000 танков в день уничтожить не проблема. А также если столько же народу выстрелит с рпг...Переговоры использовать только для ротации...
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27.02.2022 18:19 Відповісти
 
 