Ніхто не планує воювати проти України, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі заявив, що Захід намагається розв'язати конфлікт із участю України, але воювати проти неї ніхто не планує.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка, про це він заявив сьогодні на зустрічі із політичним та державним діячем України Олександром Морозом.

"Я вже дивлюся, ваші політики починають відбрикуватися від загальної лінії Заходу. Розумієте, я точно знаю, що треба сьогодні тут Заходу: треба розв'язати конфлікт. Ви ж знаєте, вони вміють чужими руками. А ще краще повоювати чужими руками, чужими людьми: нехай гинуть українці, росіяни, білоруси – це далеко", - зазначив Лукашенко.

Він наголосив, що на Заході зараз постійно звучить тема про напад Росії на Україну.

"Послухайте, якби планували якусь війну проти України, зовсім по-іншому поводилися б засоби масової інформації. Тому що ЗМІ - це артпідготовка сучасної війни, - підкреслив він. - І як тільки вщухають на мить ці крики про війну в Україні, з Америки знову йде сигнал, і ця істерія починає підігріватися. Тобто ясно, кому потрібна ця війна".

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