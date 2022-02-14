Ніхто не планує воювати проти України, - Лукашенко
Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі заявив, що Захід намагається розв'язати конфлікт із участю України, але воювати проти неї ніхто не планує.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка, про це він заявив сьогодні на зустрічі із політичним та державним діячем України Олександром Морозом.
"Я вже дивлюся, ваші політики починають відбрикуватися від загальної лінії Заходу. Розумієте, я точно знаю, що треба сьогодні тут Заходу: треба розв'язати конфлікт. Ви ж знаєте, вони вміють чужими руками. А ще краще повоювати чужими руками, чужими людьми: нехай гинуть українці, росіяни, білоруси – це далеко", - зазначив Лукашенко.
Він наголосив, що на Заході зараз постійно звучить тема про напад Росії на Україну.
"Послухайте, якби планували якусь війну проти України, зовсім по-іншому поводилися б засоби масової інформації. Тому що ЗМІ - це артпідготовка сучасної війни, - підкреслив він. - І як тільки вщухають на мить ці крики про війну в Україні, з Америки знову йде сигнал, і ця істерія починає підігріватися. Тобто ясно, кому потрібна ця війна".
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скажите, что после заявления Пристайки этот корпляный гад неправ !!!!
ЗЕ-ляку на гыляку !!!
Встреча состоится сегодня, 14 февраля, сообщает твиттер-аккаунт польского председательства.
9 февраля три балтийские страны в рамках Венского документа попросили Беларусь объяснить необычную военную деятельность. 11 февраля Беларусь ответила на запрос, но Латвия, Литва и Эстония посчитали его неудовлетворительным.
В запросе три страны просили Беларусь дать объяснения по поводу необычного и незапланированного размещения войск на учениях на территории Беларуси, количества войск, участвующих в учениях, использования военной техники и запланированного возвращения войск в места постоянной дислокации. В ответе Минска не содержалось детальной информации о масштабе учений, систем вооружений и количестве, войск, техники и вооружения, участвующих в учениях, а также о плане возвращения российских войск в место постоянной дислокации после учений, https://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/*********************************************************************************************************************.html сообщает Минобороны Литвы.
Всрались!
Типо - амеры провоцируют путена чтобы он напал на Украину.
Но!
путен всех их переиграл и не будет нападать на Украину!
путен - самый мудрый!
Он сорвал поставки газа в Европу чтобы отдать амерам рынок сжиженного газа...
На Росії, ніколи не цікавила думка губернатора округу і ніхто не збирається питати його думки.
Коли вже б-фюрер з Бубочкою зустрінеться? Бажано в москві, щоби 2 рази не вставати.
Маразматик хренів...
політична курва
Перестати у них паливо купляти + ще пару стінгерів від Литви братньої і цей московський холуй ще не так заспіває!
Після запровадження владою Білорусії заборони на залізничний транзит нафтопродуктів з Литви в Україну їх перевозитимуть через Польщу.
Як пише http://www.nefterynok.info/ Nefterynok , про це заявив президент компанії Orlen Даніель Обайтек, чий Мажейкяйський НПЗ у Литві постачав раніше паливо в Україну через Білорусь. Він зазначив, що компанія заздалегідь готувалася до такого сценарію і зайнялася диверсифікацією логістичних можливостей.
https://www.flightradar24.com/2022-02-14/07:37/12x/FORTE12/2acf2d4d
Справочка: "мороз з https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1972 году член КПСС, прошёл путь от рядового члена партии до секретаря областного совета профсоюзов (в 1983-1989), заведующего аграрным отделом Киевского обкома Компартии Украины (с 1989)"
Якесь наше падло зустрілося з якимось іншим падлом - намесником білоруського округа - це новина?
Тільки увагу відтягують на всілякий непотріб!