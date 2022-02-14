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Комитет Госдумы РФ поддержал два варианта определения о "признании ЛДНР", - росСМИ

Комитет Госдумы РФ поддержал два варианта определения о

Комитет Госдумы РФ по делам СНГ поддержал два варианта решения об обращении к Путину с требованием "признать ЛДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что второй вариант постановления об обращении к президенту по поводу "признания ЛДНР" предусматривает консультации с МИД РФ.

Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.

Также читайте: Россия может поставить оружие "ЛНР" и "ДНР" через несколько часов после решения Путина, - депутат-единоросс Водолацкий

Автор: 

Госдума (1260) россия (95388)


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Топ комментарии
+37
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14.02.2022 12:19
+24
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14.02.2022 12:52
+23
А Украина при всём при этом откажется от НАТО! ЗЕбилы, вас же скоро вешать начнут!
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14.02.2022 12:19
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Правила форума Совет форумчан
Ок. Вот и посмотрим на сколько им "насрать на санкции".
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14.02.2022 12:18 Ответить
пусть Рашка признает ОРЛДО (де юре) де факто она признала 8 лет тому назад почти... и нам так даже лучше 1. Причина Минск аннулируется априори тому как в 2015 году де юре не было того факта как сегодня + факт выдача массово более чем 500 тысяч паспортов РФ и прибавление на территории типа Украины но не контролируемой Украиной 500 тысяч или более того граждан РФ чего опять не было в 2015 году в момент Минска...
2. Отпадает витиеватость Рашки теперь все вопросы как и с Крымом это к Московии у Киева будут развязаны руки в части пенсий пособий и прочих обязательств к оккупированным гражданам к тому же не ясно какого государства Украины или России...... у нас по Конституции вообще то разрешение только ОДНО гражданство...
3. ОРЛДО замораживается и по сути написать новый аналог Минска уже не выйдет лучше ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ НЕЖЕЛИ ШАХ И МАТ как сегодня с вопросом ОРЛДО.... Россия хочет юридически оформить территорию.. ОРЛДО оттяпав такое нельзя исключат встроенным военным путем до админ границы Донецкую и Луганские области окончательно.... но не факт... если Россия утратила часть территорий 2014-2015 годах.. то чем она возьмёт сегодня ничем понты понты просто как я верю в вариант для безболезненного присобачивания и даже включения аннексии части ОРЛДО в состав России им все это и надо.. конфигурация для нас не очень хороша но... и для нас гордиев узел будет как то разрешён без крови.. далее последует уже адекватная политика и понимание Украины не зависимо от Президента кардинальных маяков по Крыму это в связи с блокадой Керченской протоки строить КАНАЛ .....ЧЕРНОЕ МОРЕ -АЗОВСКОЕ МОРЕ по нашей территории... иного просто не надо.... бешенство Путина вызвал вопрос Крымской платформы но говоря одно мы обязаны сделать с полуострова остров... вопрос всего остального это проблема Москвы откуда и как они будут брать воду для Крыма нас не печет канал морской просто перечеркнет эти все претензии навсегда и Крым вернется в состояние каким он был ВЕЧНОСТЬ ДО 1956 ГОДА.... в части водо обеспечения..
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14.02.2022 12:58 Ответить
разумная доля мысли
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14.02.2022 13:26 Ответить
Вже давно треба було припинити витрачати на цих ордлохів наші гроші!
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14.02.2022 13:31 Ответить
+ 100 !

Ордла з возу - Україні легше !

дати їм статус окупованих територій і хай гуляють... пока
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14.02.2022 13:43 Ответить
Донбасс - это УКРАИНА.
Все прочие мнения - СЕПАРАТИЗМ. статья УК, до 8 лет лишения свободы.
и еще подумайте вот о чем - после признания Россией Лугандона мы не будем иметь ни малейшей даже призрачной возможности вернуть ОРДЛО военным путем.
Это уже - до тех пор пока Россия не развалится. А будет это нескоро, при их бездонных ресурсах.
нужно быть трезвыми реалистами, а не патриотами-балаболами.
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14.02.2022 13:51 Ответить
Верно, нужно быть трезвыми реалистами и понимать, что военным путем не удастся вернуть дыру в состав Украины ни сейчас, ни в ближайшее десяти-двадцатилетие. Да и нужно ли?

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14.02.2022 14:07 Ответить
Все вірно, треба бути реалістами: СРСР була значно сильніша країна, а розвалилась без проблем. Тому я б не став вважати, що Росії щось заважає повторити шлях попередника.
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14.02.2022 14:42 Ответить
Там есть один момент.Граница размежевания или фронт проходит по части Донецка и Луганска.. Если РФ собирается по разбойничьи присоединять ОРДЛО к себе, то им придется эты границу отодвигать путем боевых действий. Там у нас подготовленные укрепления, опытные бойцы ВСУ,там пристрелен кажды м2, любое наступление РФ там это большие потери и разгром. Ракетные обстрелы с территории РФ, как показал опыт боевых действий в Сирии неэффекативны. Применение авиации в ОРДЛО в сложившихмя условиях со стороны РФ невозможно. Граница РФ не может проходить по территории городов, значит они будут стараться отодвигать эту границу любой ценой.
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14.02.2022 15:01 Ответить
а раздача паспортов в ОРДЛО это что? тоже по минску?
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14.02.2022 15:18 Ответить
Почати напевне треба з визнання незалежності Ічкерії з емігрантським урядом.
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14.02.2022 13:01 Ответить
Абсолютно з Вами згоден - Жирік хворий на голову клоун,єврей та аферист.Але він не став президентом в Рашці.
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14.02.2022 13:53 Ответить
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14.02.2022 12:19 Ответить
страна 404, что ж вы от них хотите?
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14.02.2022 12:27 Ответить
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14.02.2022 12:52 Ответить
Головне не зупинитись на досягнутому. Даєш 100%!
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14.02.2022 18:24 Ответить
А Украина при всём при этом откажется от НАТО! ЗЕбилы, вас же скоро вешать начнут!
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14.02.2022 12:19 Ответить
Наше МЗС вроде как уже отмазывается
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14.02.2022 12:30 Ответить
Нехай не роблять з нас дурнів. Бо "пристайко" не міг це сказати від себе. Його заява зробила відповідний ефект.
Чума на блаЗЄнських!!!
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14.02.2022 12:37 Ответить
Поживем увидим. Все может быть. Но паниковать раньше времени не стоит.
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14.02.2022 12:40 Ответить
Вже бачимо. Адже "пристайка" не відкликано. Отже це офіційна позиція блаЗЄнського.
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14.02.2022 12:42 Ответить
Теоретично - це можливо, щоб Пристайко, висловив свою думку. Нічого не зробиш, такі у нас дипломати. Але, якщо це дійсно, була "власна думка", посла, то Президент має звільнити його, а МЗС спростувати слова, інакше, очевидно, що позиція узгоджена з Банковою, що перевірити як відреагує суспільство.
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14.02.2022 12:45 Ответить
Ви вважаєте, що це комсюцьке рило під назвою "пристайко" має якісь свої думки? А якщо й має, то наважиться висловити?
Не смішіть мене.
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14.02.2022 13:15 Ответить
А я бы добавил, что позиция согласована и с Банковой и с Байденом!
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14.02.2022 14:11 Ответить
Якщо що це було сказане пристайком - значить сказане ним відповідає внутрішній позиції ЗЕ... ! Інакше він був-би вже сьогодні в Києві в статусі відкликаного (не діючого) посла...

ЗЕ - це іржава консерва з подвійним дном !
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14.02.2022 13:23 Ответить
Апосраный мардовский ссарь сам щас начнет впихивать нас в НАТО, патаму шо НАТА запретит освобождать захваченные тыритории.
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14.02.2022 17:25 Ответить
Ще раз підтвердили свою участь у агресії проти України! Мінськ мертвий офіційно!
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14.02.2022 12:19 Ответить
есть такая поговорка: "требуй максимум, получишь реальное"!
создав угрозу западу, сдулись до Украины
создав угрозу полномасштабной войны в Украине, сдулись до признания 2х огрызков!
и самое печальное, что все сейчас выдохнут и скажут: "аааааа, ну слава богу, забирайте эту куйню с потрохами"
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14.02.2022 12:19 Ответить

именно. вы абсолютно правы..
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14.02.2022 13:52 Ответить
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14.02.2022 12:19 Ответить
думка мешканців русатанату пох...
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14.02.2022 12:22 Ответить
Мне вот интересно: признание ЛДНР+паспортизация - это достаточные основания для понимания, что "минск" умер? Или и дальше Европа будет за него цепляться, как утопающий за соломинку?
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14.02.2022 12:22 Ответить
Найкраще що вони можуть зробити у відповідь - прийняти Україну в НАТО.
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14.02.2022 12:24 Ответить
Але НАЙБІЛЬШЕ, що вони зроблять.., це висловлять чергову та давно заяложену "серйозну занепокоєність"... Європейські цінності згнили! в країнах саме старої Європи!

Слід визнати, що багатство робить бездушними не лише їх власників, а й багаті країни.... (Для довідки - всі українські кровососи-олігархи вже змилися з території України в важкий для неї час...)

Найбагатші країни Європи: ні німеччина, ні Італія, ні Іспанія, ні Португалія, ні Італія, ні Австрія до сьогоднішнього дня не надали військової допомоги Україні...

Як і НЕ НАДАЛА бідна Угорщина... Але тут причина зовсім інша - Угорщина була в тісному союзі з гітлєром, коли робили кривавий наступ на Схід -"Drang nfch Osten"...
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14.02.2022 13:43 Ответить
Что значит "не надали військової допомоги Україні"? Они должны или тебе просто так хотелось бы? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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14.02.2022 14:07 Ответить
Українські патріоти називають себе Володимир, а путінські -
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14.02.2022 15:27 Ответить
Попытка съезда с темы не зачётная. Вопросик не удобный? Ответить нечего? Тогда руководствуйяся простым правилом, которое должно стать твоим жизненным девизом: Сила дурака в молчании.
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14.02.2022 15:33 Ответить
Твоїми "правиламии твоим жизненными девизами" цивілізовані люди не лише не користуються, а засуджують, як рабсько-ординські...
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14.02.2022 15:40 Ответить
"Цивилизованные люди" не пишут всякий бред и трусливо не сливаются с темы.
Загнали под лавку - сиди молча и обтекай, а не зарывайся еще глубже своими нелепыми урапатриотическими отмазками.
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14.02.2022 15:51 Ответить
Дійсно не буду більше дискутувати з тобою бо тим самим я б дозволив собі опуститися до рівня твого інтелекту і убогості ! Більш не буду, - бо мені з тобою геть не цікаво...
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14.02.2022 16:17 Ответить
зачем тебе хоронить Минск? как много в Украине дебилов, раз так никто и не понял - Путин решил признать Лугандон, потому что понял что Украина готова выполнить Минск.
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14.02.2022 13:53 Ответить
Адекватные люди прекрасно понимают при каких обстоятельствах и почему Украина ВЫНУЖДЕНА была подписать "минск". Минск был подписан на условиях и под диктовку россии.
Дебилы продолжают думать, что это документ "про мир и возвращения Донбасса Украине".
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14.02.2022 14:11 Ответить
Вони жадають урвати хоть щось. Самі вони з Луганська і Донцька не підуть. Рано чи пізно ми, або наші діти, або наші онуки вивезуть їх до ростова у рефрежераторах.
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14.02.2022 12:22 Ответить
Мінськ помер офіційно!
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14.02.2022 12:24 Ответить
И это здорово.
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14.02.2022 12:29 Ответить
и это значит - отказаться от Донбасса до тех пор пока не закончится Россия. А это будет нескоро - будем реалистами.
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14.02.2022 13:54 Ответить
Да насрать. Не пугайте. Все равно мир не признает вашу очередную недореспублику. А нам наоборот даже лучше, колаборанты не смогут визжать про гражданскую войну или минские договоренности
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14.02.2022 12:25 Ответить
я буду даже рад если кацапы признают эти огрызки. хер с ними. пусть вводят свои войска. от этого только плюсы
1. никаких пенсий и прочих выплат
2. никаких кпвв - глухая граница
3. никакого "минска" в любом его варианте
4. никаких затрат на восстановление региона и перевоспитание ваты
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14.02.2022 12:26 Ответить
Наступним огризком буде Харків?
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14.02.2022 12:28 Ответить
Первый кто крикнет "Путин введи войска" будут покалечен или уничтожен. Такого мракобесия как сейчас в Донецке Харьков не допустить. 1000%.
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14.02.2022 12:32 Ответить
Наступным агрызкам пида рассии будет мехесрань мудянскае балота.
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14.02.2022 17:28 Ответить
по хорошему надо было давно признать потерю территории и отгородить эту помойку от Украины
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14.02.2022 12:30 Ответить
Но в таком случае ни в коем случае не отказываться от претензий к спизженному эрэфией Крыму. Он для нас очень важен стратегически и территориально.
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14.02.2022 12:32 Ответить
а я разве где то писал про отказ? территории признаются оккупированными и наглухо блокируются до момента полного освобождения
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14.02.2022 12:37 Ответить
Вы вообще про Крым не написали Поэтому я тут решил подушнить. Пойду форточку открою
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14.02.2022 12:39 Ответить
с крымом все четко и понятно
надо чтобы точно так же было с лугандоном
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14.02.2022 12:45 Ответить
то есть ты, подонок, готов отказаться от родной земли, потому что тебе так выгодно?
ну ты и тварь. сепар ты голимый. посадить бы тебя в одну камеру с Яныком.
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14.02.2022 13:57 Ответить
а ты готов их содержать за свой счет? я не против
и еще - поаккуратнее с выражениями - огорчу вербально
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14.02.2022 13:59 Ответить
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14.02.2022 12:34 Ответить
Вся справа в яких кордонах московія признає " республіки"? По межі розмежування, чи полізе далі.
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14.02.2022 12:53 Ответить
в тех в которых позволит ВСУ
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14.02.2022 12:54 Ответить
а если ВСУ позволит - то вся Украина превратится в набор ...НР?
ну ты и дурак, "Стрелок".
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14.02.2022 13:56 Ответить
Стрелок, а я не знал что ты падла сепар голимый.
ДОНБАСС - это УКРАИНА!
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14.02.2022 13:55 Ответить
а я где то написал другое? крым тоже Украина. и что? он в оккупации и никому в голову не приходит признавать документы или кормить крымскую вату. точно также надо поступить и с лугандоном.
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14.02.2022 14:00 Ответить
Для Украины сейчас это был бы самым лучшим вариантом ухода от дерма - минских соглашений. А мирное время расставит как должно быть. Самый главный враг Украины это олигархическая система с продажными политиками при власти. Нищая страна есть не лучшее место для развития народа и его культуры, а скорее деградация даже того , что было.
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14.02.2022 12:28 Ответить
Відхід від Мінську означає зняття санкцій з Росії. Якщо одночасно не поміняти Мінськ на якусь Гаагу.
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14.02.2022 12:30 Ответить
Санкции введены за захват Крыма, а не за ордло.
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14.02.2022 12:34 Ответить
это смотря по чьей инициативе будет похерен минск
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14.02.2022 12:38 Ответить
"Нищая страна..." - ну, якщо враховувати кількість авто на газонах, у власників яких немає грошей на гаражі чи парковки, то таки да - "нищая"
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14.02.2022 12:36 Ответить
Нищий это не набедренная повязка, а уровень жизни по сравнению с развитыми и цивилизованными странами.
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14.02.2022 12:47 Ответить
А що передбачає перший варіант? Тема якось напіввисвітлена, нє?
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14.02.2022 12:32 Ответить
А как же "гражданская война"? Как же заявления кацапских хряков, что кацапия не вмешивается в дела Украины?
Отвратительно наблюдать за всем эти словоблудием. Сорвали с себя нашивки и мы уже не хрюсская армия. Достали нашивки из карманов и вот мы снова хрюская армия, которая приехала "защищать народы Донбасса" от украинцев.
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14.02.2022 12:32 Ответить
Одно сборище говнопланктона решило признать другое, более ублюдошное, сборище говнопланктона...
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14.02.2022 12:34 Ответить
ЛуГандонія
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14.02.2022 12:36 Ответить
Ну может хоть сейчас до дебильных зеленых миротворцев дойдет что минская говорильня была изначально обречена на провал и рашка никогда не собиралась отдавать нам ордло
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14.02.2022 13:02 Ответить
ну до тебя явно не дошло, что Путин решил признать Лугандон - а фактически аннексировать еще одну часть Украины - именно потому что Зеля согласился выполнять Минские?
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14.02.2022 13:58 Ответить
пуйло изначально не собирался возвращать ордло вне зависимости от того исполняла бы их Украина или нет
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14.02.2022 14:03 Ответить
донбасята, Welcome to Hell (руSSкий мир)
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14.02.2022 13:05 Ответить
ДА И ХЕР С ЭТИМ БИОМУСОРОМ
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14.02.2022 13:06 Ответить
биомусор - ты и твои мамаша с папашей, сепар ты голимый.
А Донбасс - это УКРАИНА,
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14.02.2022 13:59 Ответить
Україна не бігала і не кричала "Путін прійді " а та лугандонська мерзота кричала і вбивала наших хлопців ,а пам"ятаєте "парад полонених " в Донецьку 24 серпня 2014 року і що вони робили з нашими хлопцями , хіба вони українціпісля того як вони зрадили свою державу.
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14.02.2022 18:14 Ответить
это всего лишь попытка ***** сохранить лицо. никогда они не пойдут на такой политический и дипломатический самострел. повоняют-повоняют и отложат в ящик до следующего раза обращение ***** к ***** руками "независимой" партии из госдуры.
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14.02.2022 13:11 Ответить
Нет никаких лднр, есть ОРДЛО, вот пускай и признают, что эти территории окупированы россией.
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14.02.2022 13:18 Ответить
Признание москалями ОРДЛО-это как явка с повинной для вора
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14.02.2022 13:25 Ответить
Согласен с мнением Стелка!!Долой нахер эти ЛНР\ДНР, с карты Украины!! Нахер нам эти территории с путинскими гражданами!!??.. Границу закрыть на замок и пусть эти *********** пророссиские шахтёры дохнут там, как мухи!! Никаких пенсий , никаких льгот мнимым шахтёрам и ни каких пересечений границы, никаких долбанныхихних студентов-шпионов, с той стороны!! Сделать глухую высоку.ю стену как при ГДР\ФРГ!! Соазу станет в Украине мир и покой ,. Инвестиции потекут рекой ,а экономира стабилизируется и будет ежегодно расти!!.. НУ и самое главное долой этотого офшорного дебила и клона ..зеленского и его трижды дебильных кухарок, баянистов, и дворников!!
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14.02.2022 13:36 Ответить
значит ты такой же сепар как Янукоевич, Стрелок и Кива какой-нибудь.
ДОНБАСС - это УКРАИНА!!
Как и КРЫМ!!!
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14.02.2022 13:59 Ответить
«Донбасс - это раковая опухоль, так отрежьте его, бросьте в рот империи, пусть подавится!» (О. Гончар. 1993г.)
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14.02.2022 14:09 Ответить
Кого дибілоїди 73% навибирали? Московія не виконала жодного пункта "мінських", а ще і порушила його десятикратно. З Дебальцево вивели свої війска? Ні. Рубльова зана? Так. Підписані договори з підприємствами ОРДЛДО і Московією на торгівлю? Так. Видано понад 800 тисяч російських паспортів? Так. Призиваються до ворожої армії орки з ОРДЛО? Так. А були заяви, що московити в порушення пуктів підтягнули сотні танків, градів і гармат на передову? Ні. А були заяви в ООН від Гундоса по цим фактам? Ні. Була заява тільки про інсценіровку нападу на Кефіра.
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14.02.2022 14:13 Ответить
Кто виноват и что делать ... недалекая история..
176 межконтинентальных баллистических ракет и пусковых шахт для них,от 1514 до 2156 боезарядов стратегического оружия,2800 до 4200 тактических ядерных боезарядов иот 30 до 43 тяжелых бомбардировщиков, оснащенных ядерным оружием.
Было в Украине в 1992 - 1993 году."Всего в украинском тактическом и стратегическом оружии было 67-85 тонн оружейного плутония и 80-102 тонны высокообогащенного урана.
Общей стоимостью 41,4-52,5 миллиардов. долларов!

весь бюджет Украины в 92-93 годах составлял 7-9 миллиардов долларов", -
Леонид Кучма вспомнил, как президент Франции Миттеран накануне подписания Будапештского меморандума по-отечески предостерег его:
"Сынок, не верь этому документу, тебя обманут".!!
Так и случилось через 28 лет .
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14.02.2022 14:24 Ответить
Игперт 1 кг ядренава урану стоит 20 лямов, плутонию исчё больше..
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14.02.2022 17:31 Ответить
Остался один Музей РА Украины.
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14.02.2022 14:26 Ответить
РФ подписав минские соглашения перед всем миром признала,что есть только "отдельные районы Донецкой и Луганской обл. Украины" и ничего более. Никаких "ЛНР" и "ДНР" официально нигде по международным документам для РФ не существует. Даже так называемые "ДНР" и ЛНР" еще официально не провозглашали "независимость". И вдруг раз - Госдура хочет принять документ о признаниии РФ "независимости" так называемых "республик", которые кстати ее еще не "провозгласили". Действительно "Госдура" - никакой даже элементарной логики в ее действиях не просматривается.
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14.02.2022 14:43 Ответить
 
 