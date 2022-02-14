Комитет Госдумы РФ поддержал два варианта определения о "признании ЛДНР", - росСМИ
Комитет Госдумы РФ по делам СНГ поддержал два варианта решения об обращении к Путину с требованием "признать ЛДНР".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что второй вариант постановления об обращении к президенту по поводу "признания ЛДНР" предусматривает консультации с МИД РФ.
Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.
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2. Отпадает витиеватость Рашки теперь все вопросы как и с Крымом это к Московии у Киева будут развязаны руки в части пенсий пособий и прочих обязательств к оккупированным гражданам к тому же не ясно какого государства Украины или России...... у нас по Конституции вообще то разрешение только ОДНО гражданство...
3. ОРЛДО замораживается и по сути написать новый аналог Минска уже не выйдет лучше ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ НЕЖЕЛИ ШАХ И МАТ как сегодня с вопросом ОРЛДО.... Россия хочет юридически оформить территорию.. ОРЛДО оттяпав такое нельзя исключат встроенным военным путем до админ границы Донецкую и Луганские области окончательно.... но не факт... если Россия утратила часть территорий 2014-2015 годах.. то чем она возьмёт сегодня ничем понты понты просто как я верю в вариант для безболезненного присобачивания и даже включения аннексии части ОРЛДО в состав России им все это и надо.. конфигурация для нас не очень хороша но... и для нас гордиев узел будет как то разрешён без крови.. далее последует уже адекватная политика и понимание Украины не зависимо от Президента кардинальных маяков по Крыму это в связи с блокадой Керченской протоки строить КАНАЛ .....ЧЕРНОЕ МОРЕ -АЗОВСКОЕ МОРЕ по нашей территории... иного просто не надо.... бешенство Путина вызвал вопрос Крымской платформы но говоря одно мы обязаны сделать с полуострова остров... вопрос всего остального это проблема Москвы откуда и как они будут брать воду для Крыма нас не печет канал морской просто перечеркнет эти все претензии навсегда и Крым вернется в состояние каким он был ВЕЧНОСТЬ ДО 1956 ГОДА.... в части водо обеспечения..
Ордла з возу - Україні легше !
дати їм статус окупованих територій і хай гуляють... пока
Все прочие мнения - СЕПАРАТИЗМ. статья УК, до 8 лет лишения свободы.
и еще подумайте вот о чем - после признания Россией Лугандона мы не будем иметь ни малейшей даже призрачной возможности вернуть ОРДЛО военным путем.
Это уже - до тех пор пока Россия не развалится. А будет это нескоро, при их бездонных ресурсах.
нужно быть трезвыми реалистами, а не патриотами-балаболами.
Чума на блаЗЄнських!!!
Не смішіть мене.
ЗЕ - це іржава консерва з подвійним дном !
создав угрозу западу, сдулись до Украины
создав угрозу полномасштабной войны в Украине, сдулись до признания 2х огрызков!
и самое печальное, что все сейчас выдохнут и скажут: "аааааа, ну слава богу, забирайте эту куйню с потрохами"
именно. вы абсолютно правы..
Слід визнати, що багатство робить бездушними не лише їх власників, а й багаті країни.... (Для довідки - всі українські кровососи-олігархи вже змилися з території України в важкий для неї час...)
Найбагатші країни Європи: ні німеччина, ні Італія, ні Іспанія, ні Португалія, ні Італія, ні Австрія до сьогоднішнього дня не надали військової допомоги Україні...
Як і НЕ НАДАЛА бідна Угорщина... Але тут причина зовсім інша - Угорщина була в тісному союзі з гітлєром, коли робили кривавий наступ на Схід -"Drang nfch Osten"...
Загнали под лавку - сиди молча и обтекай, а не зарывайся еще глубже своими нелепыми урапатриотическими отмазками.
Дебилы продолжают думать, что это документ "про мир и возвращения Донбасса Украине".
1. никаких пенсий и прочих выплат
2. никаких кпвв - глухая граница
3. никакого "минска" в любом его варианте
4. никаких затрат на восстановление региона и перевоспитание ваты
надо чтобы точно так же было с лугандоном
ну ты и тварь. сепар ты голимый. посадить бы тебя в одну камеру с Яныком.
и еще - поаккуратнее с выражениями - огорчу вербально
ну ты и дурак, "Стрелок".
ДОНБАСС - это УКРАИНА!
Отвратительно наблюдать за всем эти словоблудием. Сорвали с себя нашивки и мы уже не хрюсская армия. Достали нашивки из карманов и вот мы снова хрюская армия, которая приехала "защищать народы Донбасса" от украинцев.
А Донбасс - это УКРАИНА,
ДОНБАСС - это УКРАИНА!!
Как и КРЫМ!!!
176 межконтинентальных баллистических ракет и пусковых шахт для них,от 1514 до 2156 боезарядов стратегического оружия,2800 до 4200 тактических ядерных боезарядов иот 30 до 43 тяжелых бомбардировщиков, оснащенных ядерным оружием.
Было в Украине в 1992 - 1993 году."Всего в украинском тактическом и стратегическом оружии было 67-85 тонн оружейного плутония и 80-102 тонны высокообогащенного урана.
Общей стоимостью 41,4-52,5 миллиардов. долларов!
весь бюджет Украины в 92-93 годах составлял 7-9 миллиардов долларов", -
Леонид Кучма вспомнил, как президент Франции Миттеран накануне подписания Будапештского меморандума по-отечески предостерег его:
"Сынок, не верь этому документу, тебя обманут".!!
Так и случилось через 28 лет .