Комитет Госдумы РФ поддержал два варианта определения о "признании ЛДНР", - росСМИ

Комитет Госдумы РФ по делам СНГ поддержал два варианта решения об обращении к Путину с требованием "признать ЛДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что второй вариант постановления об обращении к президенту по поводу "признания ЛДНР" предусматривает консультации с МИД РФ.

Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.

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