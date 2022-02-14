Комітет Держдуми РФ підтримав два варіанти ухвали про "визнання "ЛДНР", - росЗМІ

Комітет Держдуми РФ у справах СНД підтримав два варіанти ухвали про звернення до Путіна з вимогою "визнати ЛДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело.

Зазначається, що другий варіант постанови про звернення до президента щодо "визнання "ЛДНР" передбачає консультації із МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.

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