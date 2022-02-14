Комітет Держдуми РФ підтримав два варіанти ухвали про "визнання "ЛДНР", - росЗМІ
Комітет Держдуми РФ у справах СНД підтримав два варіанти ухвали про звернення до Путіна з вимогою "визнати ЛДНР".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело.
Зазначається, що другий варіант постанови про звернення до президента щодо "визнання "ЛДНР" передбачає консультації із МЗС РФ.
Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".
Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.
Топ коментарі
+37 Прощай немытая раССея
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+24 Рома Маестро
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+23 Rouhh Elohim
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2. Отпадает витиеватость Рашки теперь все вопросы как и с Крымом это к Московии у Киева будут развязаны руки в части пенсий пособий и прочих обязательств к оккупированным гражданам к тому же не ясно какого государства Украины или России...... у нас по Конституции вообще то разрешение только ОДНО гражданство...
3. ОРЛДО замораживается и по сути написать новый аналог Минска уже не выйдет лучше ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ НЕЖЕЛИ ШАХ И МАТ как сегодня с вопросом ОРЛДО.... Россия хочет юридически оформить территорию.. ОРЛДО оттяпав такое нельзя исключат встроенным военным путем до админ границы Донецкую и Луганские области окончательно.... но не факт... если Россия утратила часть территорий 2014-2015 годах.. то чем она возьмёт сегодня ничем понты понты просто как я верю в вариант для безболезненного присобачивания и даже включения аннексии части ОРЛДО в состав России им все это и надо.. конфигурация для нас не очень хороша но... и для нас гордиев узел будет как то разрешён без крови.. далее последует уже адекватная политика и понимание Украины не зависимо от Президента кардинальных маяков по Крыму это в связи с блокадой Керченской протоки строить КАНАЛ .....ЧЕРНОЕ МОРЕ -АЗОВСКОЕ МОРЕ по нашей территории... иного просто не надо.... бешенство Путина вызвал вопрос Крымской платформы но говоря одно мы обязаны сделать с полуострова остров... вопрос всего остального это проблема Москвы откуда и как они будут брать воду для Крыма нас не печет канал морской просто перечеркнет эти все претензии навсегда и Крым вернется в состояние каким он был ВЕЧНОСТЬ ДО 1956 ГОДА.... в части водо обеспечения..
Ордла з возу - Україні легше !
дати їм статус окупованих територій і хай гуляють... пока
Все прочие мнения - СЕПАРАТИЗМ. статья УК, до 8 лет лишения свободы.
и еще подумайте вот о чем - после признания Россией Лугандона мы не будем иметь ни малейшей даже призрачной возможности вернуть ОРДЛО военным путем.
Это уже - до тех пор пока Россия не развалится. А будет это нескоро, при их бездонных ресурсах.
нужно быть трезвыми реалистами, а не патриотами-балаболами.
Чума на блаЗЄнських!!!
Не смішіть мене.
ЗЕ - це іржава консерва з подвійним дном !
создав угрозу западу, сдулись до Украины
создав угрозу полномасштабной войны в Украине, сдулись до признания 2х огрызков!
и самое печальное, что все сейчас выдохнут и скажут: "аааааа, ну слава богу, забирайте эту куйню с потрохами"
именно. вы абсолютно правы..
Слід визнати, що багатство робить бездушними не лише їх власників, а й багаті країни.... (Для довідки - всі українські кровососи-олігархи вже змилися з території України в важкий для неї час...)
Найбагатші країни Європи: ні німеччина, ні Італія, ні Іспанія, ні Португалія, ні Італія, ні Австрія до сьогоднішнього дня не надали військової допомоги Україні...
Як і НЕ НАДАЛА бідна Угорщина... Але тут причина зовсім інша - Угорщина була в тісному союзі з гітлєром, коли робили кривавий наступ на Схід -"Drang nfch Osten"...
Загнали под лавку - сиди молча и обтекай, а не зарывайся еще глубже своими нелепыми урапатриотическими отмазками.
Дебилы продолжают думать, что это документ "про мир и возвращения Донбасса Украине".
1. никаких пенсий и прочих выплат
2. никаких кпвв - глухая граница
3. никакого "минска" в любом его варианте
4. никаких затрат на восстановление региона и перевоспитание ваты
надо чтобы точно так же было с лугандоном
ну ты и тварь. сепар ты голимый. посадить бы тебя в одну камеру с Яныком.
и еще - поаккуратнее с выражениями - огорчу вербально
ну ты и дурак, "Стрелок".
ДОНБАСС - это УКРАИНА!
Отвратительно наблюдать за всем эти словоблудием. Сорвали с себя нашивки и мы уже не хрюсская армия. Достали нашивки из карманов и вот мы снова хрюская армия, которая приехала "защищать народы Донбасса" от украинцев.
А Донбасс - это УКРАИНА,
ДОНБАСС - это УКРАИНА!!
Как и КРЫМ!!!
176 межконтинентальных баллистических ракет и пусковых шахт для них,от 1514 до 2156 боезарядов стратегического оружия,2800 до 4200 тактических ядерных боезарядов иот 30 до 43 тяжелых бомбардировщиков, оснащенных ядерным оружием.
Было в Украине в 1992 - 1993 году."Всего в украинском тактическом и стратегическом оружии было 67-85 тонн оружейного плутония и 80-102 тонны высокообогащенного урана.
Общей стоимостью 41,4-52,5 миллиардов. долларов!
весь бюджет Украины в 92-93 годах составлял 7-9 миллиардов долларов", -
Леонид Кучма вспомнил, как президент Франции Миттеран накануне подписания Будапештского меморандума по-отечески предостерег его:
"Сынок, не верь этому документу, тебя обманут".!!
Так и случилось через 28 лет .