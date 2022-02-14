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Комітет Держдуми РФ підтримав два варіанти ухвали про "визнання "ЛДНР", - росЗМІ

Комітет Держдуми РФ підтримав два варіанти ухвали про

Комітет Держдуми РФ у справах СНД підтримав два варіанти ухвали про звернення до Путіна з вимогою "визнати ЛДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело.

Зазначається, що другий варіант постанови про звернення до президента щодо "визнання "ЛДНР" передбачає консультації із МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.

Також читайте: Держдума РФ готується розглянути визнання "Л/ДНР": названо дату

Автор: 

Держдума (734) росія (64958)


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Топ коментарі
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14.02.2022 12:19
+24
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14.02.2022 12:52
+23
А Украина при всём при этом откажется от НАТО! ЗЕбилы, вас же скоро вешать начнут!
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14.02.2022 12:19
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Правила форума Рада форумчан
Ок. Вот и посмотрим на сколько им "насрать на санкции".
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14.02.2022 12:18 Відповісти
пусть Рашка признает ОРЛДО (де юре) де факто она признала 8 лет тому назад почти... и нам так даже лучше 1. Причина Минск аннулируется априори тому как в 2015 году де юре не было того факта как сегодня + факт выдача массово более чем 500 тысяч паспортов РФ и прибавление на территории типа Украины но не контролируемой Украиной 500 тысяч или более того граждан РФ чего опять не было в 2015 году в момент Минска...
2. Отпадает витиеватость Рашки теперь все вопросы как и с Крымом это к Московии у Киева будут развязаны руки в части пенсий пособий и прочих обязательств к оккупированным гражданам к тому же не ясно какого государства Украины или России...... у нас по Конституции вообще то разрешение только ОДНО гражданство...
3. ОРЛДО замораживается и по сути написать новый аналог Минска уже не выйдет лучше ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ НЕЖЕЛИ ШАХ И МАТ как сегодня с вопросом ОРЛДО.... Россия хочет юридически оформить территорию.. ОРЛДО оттяпав такое нельзя исключат встроенным военным путем до админ границы Донецкую и Луганские области окончательно.... но не факт... если Россия утратила часть территорий 2014-2015 годах.. то чем она возьмёт сегодня ничем понты понты просто как я верю в вариант для безболезненного присобачивания и даже включения аннексии части ОРЛДО в состав России им все это и надо.. конфигурация для нас не очень хороша но... и для нас гордиев узел будет как то разрешён без крови.. далее последует уже адекватная политика и понимание Украины не зависимо от Президента кардинальных маяков по Крыму это в связи с блокадой Керченской протоки строить КАНАЛ .....ЧЕРНОЕ МОРЕ -АЗОВСКОЕ МОРЕ по нашей территории... иного просто не надо.... бешенство Путина вызвал вопрос Крымской платформы но говоря одно мы обязаны сделать с полуострова остров... вопрос всего остального это проблема Москвы откуда и как они будут брать воду для Крыма нас не печет канал морской просто перечеркнет эти все претензии навсегда и Крым вернется в состояние каким он был ВЕЧНОСТЬ ДО 1956 ГОДА.... в части водо обеспечения..
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14.02.2022 12:58 Відповісти
разумная доля мысли
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14.02.2022 13:26 Відповісти
Вже давно треба було припинити витрачати на цих ордлохів наші гроші!
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14.02.2022 13:31 Відповісти
+ 100 !

Ордла з возу - Україні легше !

дати їм статус окупованих територій і хай гуляють... пока
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14.02.2022 13:43 Відповісти
Донбасс - это УКРАИНА.
Все прочие мнения - СЕПАРАТИЗМ. статья УК, до 8 лет лишения свободы.
и еще подумайте вот о чем - после признания Россией Лугандона мы не будем иметь ни малейшей даже призрачной возможности вернуть ОРДЛО военным путем.
Это уже - до тех пор пока Россия не развалится. А будет это нескоро, при их бездонных ресурсах.
нужно быть трезвыми реалистами, а не патриотами-балаболами.
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14.02.2022 13:51 Відповісти
Верно, нужно быть трезвыми реалистами и понимать, что военным путем не удастся вернуть дыру в состав Украины ни сейчас, ни в ближайшее десяти-двадцатилетие. Да и нужно ли?

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14.02.2022 14:07 Відповісти
Все вірно, треба бути реалістами: СРСР була значно сильніша країна, а розвалилась без проблем. Тому я б не став вважати, що Росії щось заважає повторити шлях попередника.
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14.02.2022 14:42 Відповісти
Там есть один момент.Граница размежевания или фронт проходит по части Донецка и Луганска.. Если РФ собирается по разбойничьи присоединять ОРДЛО к себе, то им придется эты границу отодвигать путем боевых действий. Там у нас подготовленные укрепления, опытные бойцы ВСУ,там пристрелен кажды м2, любое наступление РФ там это большие потери и разгром. Ракетные обстрелы с территории РФ, как показал опыт боевых действий в Сирии неэффекативны. Применение авиации в ОРДЛО в сложившихмя условиях со стороны РФ невозможно. Граница РФ не может проходить по территории городов, значит они будут стараться отодвигать эту границу любой ценой.
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14.02.2022 15:01 Відповісти
а раздача паспортов в ОРДЛО это что? тоже по минску?
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14.02.2022 15:18 Відповісти
Почати напевне треба з визнання незалежності Ічкерії з емігрантським урядом.
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14.02.2022 13:01 Відповісти
Абсолютно з Вами згоден - Жирік хворий на голову клоун,єврей та аферист.Але він не став президентом в Рашці.
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14.02.2022 13:53 Відповісти
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14.02.2022 12:19 Відповісти
страна 404, что ж вы от них хотите?
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14.02.2022 12:27 Відповісти
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14.02.2022 12:52 Відповісти
Головне не зупинитись на досягнутому. Даєш 100%!
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14.02.2022 18:24 Відповісти
А Украина при всём при этом откажется от НАТО! ЗЕбилы, вас же скоро вешать начнут!
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14.02.2022 12:19 Відповісти
Наше МЗС вроде как уже отмазывается
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14.02.2022 12:30 Відповісти
Нехай не роблять з нас дурнів. Бо "пристайко" не міг це сказати від себе. Його заява зробила відповідний ефект.
Чума на блаЗЄнських!!!
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14.02.2022 12:37 Відповісти
Поживем увидим. Все может быть. Но паниковать раньше времени не стоит.
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14.02.2022 12:40 Відповісти
Вже бачимо. Адже "пристайка" не відкликано. Отже це офіційна позиція блаЗЄнського.
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14.02.2022 12:42 Відповісти
Теоретично - це можливо, щоб Пристайко, висловив свою думку. Нічого не зробиш, такі у нас дипломати. Але, якщо це дійсно, була "власна думка", посла, то Президент має звільнити його, а МЗС спростувати слова, інакше, очевидно, що позиція узгоджена з Банковою, що перевірити як відреагує суспільство.
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14.02.2022 12:45 Відповісти
Ви вважаєте, що це комсюцьке рило під назвою "пристайко" має якісь свої думки? А якщо й має, то наважиться висловити?
Не смішіть мене.
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14.02.2022 13:15 Відповісти
А я бы добавил, что позиция согласована и с Банковой и с Байденом!
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14.02.2022 14:11 Відповісти
Якщо що це було сказане пристайком - значить сказане ним відповідає внутрішній позиції ЗЕ... ! Інакше він був-би вже сьогодні в Києві в статусі відкликаного (не діючого) посла...

ЗЕ - це іржава консерва з подвійним дном !
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14.02.2022 13:23 Відповісти
Апосраный мардовский ссарь сам щас начнет впихивать нас в НАТО, патаму шо НАТА запретит освобождать захваченные тыритории.
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14.02.2022 17:25 Відповісти
Ще раз підтвердили свою участь у агресії проти України! Мінськ мертвий офіційно!
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14.02.2022 12:19 Відповісти
есть такая поговорка: "требуй максимум, получишь реальное"!
создав угрозу западу, сдулись до Украины
создав угрозу полномасштабной войны в Украине, сдулись до признания 2х огрызков!
и самое печальное, что все сейчас выдохнут и скажут: "аааааа, ну слава богу, забирайте эту куйню с потрохами"
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14.02.2022 12:19 Відповісти

именно. вы абсолютно правы..
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14.02.2022 13:52 Відповісти
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14.02.2022 12:19 Відповісти
думка мешканців русатанату пох...
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14.02.2022 12:22 Відповісти
Мне вот интересно: признание ЛДНР+паспортизация - это достаточные основания для понимания, что "минск" умер? Или и дальше Европа будет за него цепляться, как утопающий за соломинку?
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14.02.2022 12:22 Відповісти
Найкраще що вони можуть зробити у відповідь - прийняти Україну в НАТО.
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14.02.2022 12:24 Відповісти
Але НАЙБІЛЬШЕ, що вони зроблять.., це висловлять чергову та давно заяложену "серйозну занепокоєність"... Європейські цінності згнили! в країнах саме старої Європи!

Слід визнати, що багатство робить бездушними не лише їх власників, а й багаті країни.... (Для довідки - всі українські кровососи-олігархи вже змилися з території України в важкий для неї час...)

Найбагатші країни Європи: ні німеччина, ні Італія, ні Іспанія, ні Португалія, ні Італія, ні Австрія до сьогоднішнього дня не надали військової допомоги Україні...

Як і НЕ НАДАЛА бідна Угорщина... Але тут причина зовсім інша - Угорщина була в тісному союзі з гітлєром, коли робили кривавий наступ на Схід -"Drang nfch Osten"...
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14.02.2022 13:43 Відповісти
Что значит "не надали військової допомоги Україні"? Они должны или тебе просто так хотелось бы? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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14.02.2022 14:07 Відповісти
Українські патріоти називають себе Володимир, а путінські -
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14.02.2022 15:27 Відповісти
Попытка съезда с темы не зачётная. Вопросик не удобный? Ответить нечего? Тогда руководствуйяся простым правилом, которое должно стать твоим жизненным девизом: Сила дурака в молчании.
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14.02.2022 15:33 Відповісти
Твоїми "правиламии твоим жизненными девизами" цивілізовані люди не лише не користуються, а засуджують, як рабсько-ординські...
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14.02.2022 15:40 Відповісти
"Цивилизованные люди" не пишут всякий бред и трусливо не сливаются с темы.
Загнали под лавку - сиди молча и обтекай, а не зарывайся еще глубже своими нелепыми урапатриотическими отмазками.
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14.02.2022 15:51 Відповісти
Дійсно не буду більше дискутувати з тобою бо тим самим я б дозволив собі опуститися до рівня твого інтелекту і убогості ! Більш не буду, - бо мені з тобою геть не цікаво...
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14.02.2022 16:17 Відповісти
зачем тебе хоронить Минск? как много в Украине дебилов, раз так никто и не понял - Путин решил признать Лугандон, потому что понял что Украина готова выполнить Минск.
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14.02.2022 13:53 Відповісти
Адекватные люди прекрасно понимают при каких обстоятельствах и почему Украина ВЫНУЖДЕНА была подписать "минск". Минск был подписан на условиях и под диктовку россии.
Дебилы продолжают думать, что это документ "про мир и возвращения Донбасса Украине".
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14.02.2022 14:11 Відповісти
Вони жадають урвати хоть щось. Самі вони з Луганська і Донцька не підуть. Рано чи пізно ми, або наші діти, або наші онуки вивезуть їх до ростова у рефрежераторах.
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14.02.2022 12:22 Відповісти
Мінськ помер офіційно!
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14.02.2022 12:24 Відповісти
И это здорово.
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14.02.2022 12:29 Відповісти
и это значит - отказаться от Донбасса до тех пор пока не закончится Россия. А это будет нескоро - будем реалистами.
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14.02.2022 13:54 Відповісти
Да насрать. Не пугайте. Все равно мир не признает вашу очередную недореспублику. А нам наоборот даже лучше, колаборанты не смогут визжать про гражданскую войну или минские договоренности
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14.02.2022 12:25 Відповісти
я буду даже рад если кацапы признают эти огрызки. хер с ними. пусть вводят свои войска. от этого только плюсы
1. никаких пенсий и прочих выплат
2. никаких кпвв - глухая граница
3. никакого "минска" в любом его варианте
4. никаких затрат на восстановление региона и перевоспитание ваты
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14.02.2022 12:26 Відповісти
Наступним огризком буде Харків?
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14.02.2022 12:28 Відповісти
Первый кто крикнет "Путин введи войска" будут покалечен или уничтожен. Такого мракобесия как сейчас в Донецке Харьков не допустить. 1000%.
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14.02.2022 12:32 Відповісти
Наступным агрызкам пида рассии будет мехесрань мудянскае балота.
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14.02.2022 17:28 Відповісти
по хорошему надо было давно признать потерю территории и отгородить эту помойку от Украины
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14.02.2022 12:30 Відповісти
Но в таком случае ни в коем случае не отказываться от претензий к спизженному эрэфией Крыму. Он для нас очень важен стратегически и территориально.
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14.02.2022 12:32 Відповісти
а я разве где то писал про отказ? территории признаются оккупированными и наглухо блокируются до момента полного освобождения
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14.02.2022 12:37 Відповісти
Вы вообще про Крым не написали Поэтому я тут решил подушнить. Пойду форточку открою
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14.02.2022 12:39 Відповісти
с крымом все четко и понятно
надо чтобы точно так же было с лугандоном
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14.02.2022 12:45 Відповісти
то есть ты, подонок, готов отказаться от родной земли, потому что тебе так выгодно?
ну ты и тварь. сепар ты голимый. посадить бы тебя в одну камеру с Яныком.
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14.02.2022 13:57 Відповісти
а ты готов их содержать за свой счет? я не против
и еще - поаккуратнее с выражениями - огорчу вербально
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14.02.2022 13:59 Відповісти
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14.02.2022 12:34 Відповісти
Вся справа в яких кордонах московія признає " республіки"? По межі розмежування, чи полізе далі.
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14.02.2022 12:53 Відповісти
в тех в которых позволит ВСУ
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14.02.2022 12:54 Відповісти
а если ВСУ позволит - то вся Украина превратится в набор ...НР?
ну ты и дурак, "Стрелок".
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14.02.2022 13:56 Відповісти
Стрелок, а я не знал что ты падла сепар голимый.
ДОНБАСС - это УКРАИНА!
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14.02.2022 13:55 Відповісти
а я где то написал другое? крым тоже Украина. и что? он в оккупации и никому в голову не приходит признавать документы или кормить крымскую вату. точно также надо поступить и с лугандоном.
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14.02.2022 14:00 Відповісти
Для Украины сейчас это был бы самым лучшим вариантом ухода от дерма - минских соглашений. А мирное время расставит как должно быть. Самый главный враг Украины это олигархическая система с продажными политиками при власти. Нищая страна есть не лучшее место для развития народа и его культуры, а скорее деградация даже того , что было.
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14.02.2022 12:28 Відповісти
Відхід від Мінську означає зняття санкцій з Росії. Якщо одночасно не поміняти Мінськ на якусь Гаагу.
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14.02.2022 12:30 Відповісти
Санкции введены за захват Крыма, а не за ордло.
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14.02.2022 12:34 Відповісти
это смотря по чьей инициативе будет похерен минск
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14.02.2022 12:38 Відповісти
"Нищая страна..." - ну, якщо враховувати кількість авто на газонах, у власників яких немає грошей на гаражі чи парковки, то таки да - "нищая"
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14.02.2022 12:36 Відповісти
Нищий это не набедренная повязка, а уровень жизни по сравнению с развитыми и цивилизованными странами.
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14.02.2022 12:47 Відповісти
А що передбачає перший варіант? Тема якось напіввисвітлена, нє?
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14.02.2022 12:32 Відповісти
А как же "гражданская война"? Как же заявления кацапских хряков, что кацапия не вмешивается в дела Украины?
Отвратительно наблюдать за всем эти словоблудием. Сорвали с себя нашивки и мы уже не хрюсская армия. Достали нашивки из карманов и вот мы снова хрюская армия, которая приехала "защищать народы Донбасса" от украинцев.
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14.02.2022 12:32 Відповісти
Одно сборище говнопланктона решило признать другое, более ублюдошное, сборище говнопланктона...
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14.02.2022 12:34 Відповісти
ЛуГандонія
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14.02.2022 12:36 Відповісти
Ну может хоть сейчас до дебильных зеленых миротворцев дойдет что минская говорильня была изначально обречена на провал и рашка никогда не собиралась отдавать нам ордло
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14.02.2022 13:02 Відповісти
ну до тебя явно не дошло, что Путин решил признать Лугандон - а фактически аннексировать еще одну часть Украины - именно потому что Зеля согласился выполнять Минские?
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14.02.2022 13:58 Відповісти
пуйло изначально не собирался возвращать ордло вне зависимости от того исполняла бы их Украина или нет
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14.02.2022 14:03 Відповісти
донбасята, Welcome to Hell (руSSкий мир)
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14.02.2022 13:05 Відповісти
ДА И ХЕР С ЭТИМ БИОМУСОРОМ
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14.02.2022 13:06 Відповісти
биомусор - ты и твои мамаша с папашей, сепар ты голимый.
А Донбасс - это УКРАИНА,
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14.02.2022 13:59 Відповісти
Україна не бігала і не кричала "Путін прійді " а та лугандонська мерзота кричала і вбивала наших хлопців ,а пам"ятаєте "парад полонених " в Донецьку 24 серпня 2014 року і що вони робили з нашими хлопцями , хіба вони українціпісля того як вони зрадили свою державу.
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14.02.2022 18:14 Відповісти
это всего лишь попытка ***** сохранить лицо. никогда они не пойдут на такой политический и дипломатический самострел. повоняют-повоняют и отложат в ящик до следующего раза обращение ***** к ***** руками "независимой" партии из госдуры.
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14.02.2022 13:11 Відповісти
Нет никаких лднр, есть ОРДЛО, вот пускай и признают, что эти территории окупированы россией.
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14.02.2022 13:18 Відповісти
Признание москалями ОРДЛО-это как явка с повинной для вора
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14.02.2022 13:25 Відповісти
Согласен с мнением Стелка!!Долой нахер эти ЛНР\ДНР, с карты Украины!! Нахер нам эти территории с путинскими гражданами!!??.. Границу закрыть на замок и пусть эти *********** пророссиские шахтёры дохнут там, как мухи!! Никаких пенсий , никаких льгот мнимым шахтёрам и ни каких пересечений границы, никаких долбанныхихних студентов-шпионов, с той стороны!! Сделать глухую высоку.ю стену как при ГДР\ФРГ!! Соазу станет в Украине мир и покой ,. Инвестиции потекут рекой ,а экономира стабилизируется и будет ежегодно расти!!.. НУ и самое главное долой этотого офшорного дебила и клона ..зеленского и его трижды дебильных кухарок, баянистов, и дворников!!
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14.02.2022 13:36 Відповісти
значит ты такой же сепар как Янукоевич, Стрелок и Кива какой-нибудь.
ДОНБАСС - это УКРАИНА!!
Как и КРЫМ!!!
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14.02.2022 13:59 Відповісти
«Донбасс - это раковая опухоль, так отрежьте его, бросьте в рот империи, пусть подавится!» (О. Гончар. 1993г.)
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14.02.2022 14:09 Відповісти
Кого дибілоїди 73% навибирали? Московія не виконала жодного пункта "мінських", а ще і порушила його десятикратно. З Дебальцево вивели свої війска? Ні. Рубльова зана? Так. Підписані договори з підприємствами ОРДЛДО і Московією на торгівлю? Так. Видано понад 800 тисяч російських паспортів? Так. Призиваються до ворожої армії орки з ОРДЛО? Так. А були заяви, що московити в порушення пуктів підтягнули сотні танків, градів і гармат на передову? Ні. А були заяви в ООН від Гундоса по цим фактам? Ні. Була заява тільки про інсценіровку нападу на Кефіра.
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14.02.2022 14:13 Відповісти
Кто виноват и что делать ... недалекая история..
176 межконтинентальных баллистических ракет и пусковых шахт для них,от 1514 до 2156 боезарядов стратегического оружия,2800 до 4200 тактических ядерных боезарядов иот 30 до 43 тяжелых бомбардировщиков, оснащенных ядерным оружием.
Было в Украине в 1992 - 1993 году."Всего в украинском тактическом и стратегическом оружии было 67-85 тонн оружейного плутония и 80-102 тонны высокообогащенного урана.
Общей стоимостью 41,4-52,5 миллиардов. долларов!

весь бюджет Украины в 92-93 годах составлял 7-9 миллиардов долларов", -
Леонид Кучма вспомнил, как президент Франции Миттеран накануне подписания Будапештского меморандума по-отечески предостерег его:
"Сынок, не верь этому документу, тебя обманут".!!
Так и случилось через 28 лет .
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14.02.2022 14:24 Відповісти
Игперт 1 кг ядренава урану стоит 20 лямов, плутонию исчё больше..
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14.02.2022 17:31 Відповісти
Остался один Музей РА Украины.
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14.02.2022 14:26 Відповісти
РФ подписав минские соглашения перед всем миром признала,что есть только "отдельные районы Донецкой и Луганской обл. Украины" и ничего более. Никаких "ЛНР" и "ДНР" официально нигде по международным документам для РФ не существует. Даже так называемые "ДНР" и ЛНР" еще официально не провозглашали "независимость". И вдруг раз - Госдура хочет принять документ о признаниии РФ "независимости" так называемых "республик", которые кстати ее еще не "провозгласили". Действительно "Госдура" - никакой даже элементарной логики в ее действиях не просматривается.
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14.02.2022 14:43 Відповісти
 
 