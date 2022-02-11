Держдума РФ готується розглянути визнання "Л/ДНР": названо дату

Рада Державної думи РФ у понеділок, 14 лютого, обговорить, чи треба розглядати на засіданні палати проєкт депутатів про звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання "Л/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляється у телеграмі спікера парламенту В'ячеслава Володіна.

Депутати планують вирішити, чи доведеться надсилати відповідний документ про статуси регіонів у МЗС для відкликання.

"Питання дуже серйозне і відповідальне. Йдеться про захист життів наших громадян та співвітчизників, які проживають на території "ДНР" та "ЛНР"", - написав Володін.

За його словами, 12 лютого виповниться 7 років із моменту підписання мінських угод.

За його словами, зараз у ситуації із "Л/ДНР" дві пропозиції.

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У рамках першого може бути запропоновано розглянути проєкт постанови про звернення до Путіна щодо необхідності визнання "Л/ДНР" негайно.

Інший варіант передбачає, що проєкт направлять у МЗС Росії та інші урядові структури для отримання відгуків, а потім розглянуть з урахуванням висловлених позицій.

"Це питання плануємо обговорити на засіданні Ради Думи у понеділок, 14 лютого", - сказав Володін.

Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.