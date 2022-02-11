Держдума РФ готується розглянути визнання "Л/ДНР": названо дату
Рада Державної думи РФ у понеділок, 14 лютого, обговорить, чи треба розглядати на засіданні палати проєкт депутатів про звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання "Л/ДНР".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляється у телеграмі спікера парламенту В'ячеслава Володіна.
Депутати планують вирішити, чи доведеться надсилати відповідний документ про статуси регіонів у МЗС для відкликання.
"Питання дуже серйозне і відповідальне. Йдеться про захист життів наших громадян та співвітчизників, які проживають на території "ДНР" та "ЛНР"", - написав Володін.
За його словами, 12 лютого виповниться 7 років із моменту підписання мінських угод.
За його словами, зараз у ситуації із "Л/ДНР" дві пропозиції.
У рамках першого може бути запропоновано розглянути проєкт постанови про звернення до Путіна щодо необхідності визнання "Л/ДНР" негайно.
Інший варіант передбачає, що проєкт направлять у МЗС Росії та інші урядові структури для отримання відгуків, а потім розглянуть з урахуванням висловлених позицій.
"Це питання плануємо обговорити на засіданні Ради Думи у понеділок, 14 лютого", - сказав Володін.
Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".
Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.
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https://www.kommersant.ru/doc/5207541?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается дать новые названия четырем судам Грозного, районы, в которых они располагаются, были переименованы в 2020 году решением гордумы.
Ленинский суд депутаты просят переименовать в Ахматовский (в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова), Октябрьский - в Байсангуровский (в честь боксера чеченского происхождения Заурбека Байсангурова), Старопромысловский - в Висаитовский (в честь Мавлида Висаитова, Героя Советского Союза и участника Великой Отечественной войны), Заводской - в Шейх-Мансуровский (в честь первого имама Чечни и лидера кавказского сопротивления Российской Империи).
Когда советские топонимы меняют на новые или восстанавливают досоветские в Украине, в Польше, в Чехии, вой российских парламентариев, пропагандистов и любителей совка стоит такой, что "собаки, воющие на европейских улицах от того что их насилуют" затихают. Когда это происходит в Чечне, российские парламентарии и пропагандисты сидят тихонечко в будках и не отсвечивают.
Чи Світ визна цю Луганьдонь? Ні про що.
Ну зовсім не паляться. Так "ихтамнет" чи таки "онитаместь"? І якщо останнє, то що роблять росіяни на території іншої держави та на яких підставах? Питання звісно риторичні. Бо це вже давно всім зрозуміло і про це кажуть з 2014 року. Але підсліпкувата рашка цього не бачила. Нарешті окуляри вдягла.