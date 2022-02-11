УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10209 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
8 661 31

Держдума РФ готується розглянути визнання "Л/ДНР": названо дату

Держдума РФ готується розглянути визнання

Рада Державної думи РФ у понеділок, 14 лютого, обговорить, чи треба розглядати на засіданні палати проєкт депутатів про звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання "Л/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляється у телеграмі спікера парламенту В'ячеслава Володіна.

Депутати планують вирішити, чи доведеться надсилати відповідний документ про статуси регіонів у МЗС для відкликання.

"Питання дуже серйозне і відповідальне. Йдеться про захист життів наших громадян та співвітчизників, які проживають на території "ДНР" та "ЛНР"", - написав Володін.

За його словами, 12 лютого виповниться 7 років із моменту підписання мінських угод.

За його словами, зараз у ситуації із "Л/ДНР" дві пропозиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ планує розглянути проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР" наступного тижня

У рамках першого може бути запропоновано розглянути проєкт постанови про звернення до Путіна щодо необхідності визнання "Л/ДНР" негайно.

Інший варіант передбачає, що проєкт направлять у МЗС Росії та інші урядові структури для отримання відгуків, а потім розглянуть з урахуванням висловлених позицій.

"Це питання плануємо обговорити на засіданні Ради Думи у понеділок, 14 лютого", - сказав Володін.

Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.

Держдума (733) росія (64871) Донбас (22354) Володін (80) ОРДЛО (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
давайте уже быстрее признавайте. может тогда наконец-то до цивилизации дойдет, что санкции пора не просто вводить, а загонять кувалдой и поглубже.
показати весь коментар
11.02.2022 09:42
+12
Так давайте визнаємо Чечню, Сибір і т.д., документально назвемо їх окупованими!
показати весь коментар
11.02.2022 09:37
+9
Як визнають, то хай беруть на себе їх утримування і пенсії. Бо вибачте, донбасяни звикли до високих шахтарсько-регресних пенсій, а податки Україні не плятять, економічно були просто дармоїдами на шиї українського народу вже років 20 як, разом із своїми ригами., які грабували всю країну. От хай тепер грабують Росію. І рагацьку ватну шалупонь треба туди викинути.
показати весь коментар
11.02.2022 09:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну й путін з ними.
показати весь коментар
11.02.2022 09:36 Відповісти
для того вони замінували Кримський міст і потрібного моменту його рвонуть, щоб звинуватити "укродрг"... - https://www.youtube.com/watch?v=nuPjHYR5MTM&ab_channel=%D0%9E%D0%9F%D0%9A%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B https://www.youtube.com/watch?v=nuPjHYR5MTM&ab_channel=%D0%9E%D0%9F%D0%9A%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B

показати весь коментар
11.02.2022 10:02 Відповісти
Так давайте визнаємо Чечню, Сибір і т.д., документально назвемо їх окупованими!
показати весь коментар
11.02.2022 09:37 Відповісти
і можна постачати туди зброю, для захисту незалежності.
показати весь коментар
11.02.2022 09:50 Відповісти
Абсолютно вірно. Ту ж Кубань визнати незалежною й звинуватити в русифікації й постачати туди зброю для опору окупації! Подивіться статистику, на початку 1900-х переважна більшість населення Кубані була україномовною!
показати весь коментар
11.02.2022 11:12 Відповісти
давайте уже быстрее признавайте. может тогда наконец-то до цивилизации дойдет, что санкции пора не просто вводить, а загонять кувалдой и поглубже.
показати весь коментар
11.02.2022 09:42 Відповісти
Давайте, вперде! Больше санкций животворящих! За один доллар от 100 рублей давать будут!
показати весь коментар
11.02.2022 09:44 Відповісти
Яка в них рада?! Там як ***** скаже так і проголосують. Немає у кацапів парламенту, в них є сцарь-*****!
показати весь коментар
11.02.2022 09:44 Відповісти
Як визнають, то хай беруть на себе їх утримування і пенсії. Бо вибачте, донбасяни звикли до високих шахтарсько-регресних пенсій, а податки Україні не плятять, економічно були просто дармоїдами на шиї українського народу вже років 20 як, разом із своїми ригами., які грабували всю країну. От хай тепер грабують Росію. І рагацьку ватну шалупонь треба туди викинути.
показати весь коментар
11.02.2022 09:48 Відповісти
Давно пора.
показати весь коментар
11.02.2022 09:56 Відповісти
Признают для того, что б с уверенным рылом и туда поставлять военную "помощь"
показати весь коментар
11.02.2022 09:48 Відповісти
тогда "прощайте минские". что есть не самый худший вариант
показати весь коментар
11.02.2022 09:51 Відповісти
Признание в ихнем понимании всё ордло включая контролируемые Украиной и Мариуполь
показати весь коментар
11.02.2022 09:58 Відповісти
в их понимании и Украины как государства и украинцев как нации не существует. так шо пошли они нахер со "своим пониманием"
показати весь коментар
11.02.2022 10:06 Відповісти
Нехай признають накінець, ті хто там лишились всі любітєлі руского міра.... Щей розказують родичам з нашої території як в них круто з комуналкою...

Може накінець заборгованість по світлу закриють, і офшорні компанії які зарєстровані типу в Києві але працюють на окупованій території перестануть їх спонсорувати...
показати весь коментар
11.02.2022 09:54 Відповісти
https://shapito.d3.ru/dekommunizatsiia-po-chechenski-2253809/ Декоммунизация по-чеченски

https://www.kommersant.ru/doc/5207541?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается дать новые названия четырем судам Грозного, районы, в которых они располагаются, были переименованы в 2020 году решением гордумы.

Ленинский суд депутаты просят переименовать в Ахматовский (в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова), Октябрьский - в Байсангуровский (в честь боксера чеченского происхождения Заурбека Байсангурова), Старопромысловский - в Висаитовский (в честь Мавлида Висаитова, Героя Советского Союза и участника Великой Отечественной войны), Заводской - в Шейх-Мансуровский (в честь первого имама Чечни и лидера кавказского сопротивления Российской Империи).

Когда советские топонимы меняют на новые или восстанавливают досоветские в Украине, в Польше, в Чехии, вой российских парламентариев, пропагандистов и любителей совка стоит такой, что "собаки, воющие на европейских улицах от того что их насилуют" затихают. Когда это происходит в Чечне, российские парламентарии и пропагандисты сидят тихонечко в будках и не отсвечивают.
показати весь коментар
11.02.2022 09:58 Відповісти
Це ж прекрасно. Нарешті перестануть гундосини про мінські договорняки, про "наших" громадян на окупованих територіях, про забезпечення пенсіями, про пільговий вступ до українських вишів .
показати весь коментар
11.02.2022 10:02 Відповісти
берите их на прокорм! удачи
показати весь коментар
11.02.2022 10:11 Відповісти
Для нас это было бы супер просто. Но не признают. Им это не выгодно. Хотя они часто делают то, что им не выгодно. Держим кулаки.
показати весь коментар
11.02.2022 10:25 Відповісти
Нарешті кінець мінська.
показати весь коментар
11.02.2022 10:35 Відповісти
І що це змінить? Там і так постачають озброєння, знаходяться іхтамнети, в керівниках терористів - московитські виродки.
Чи Світ визна цю Луганьдонь? Ні про що.
показати весь коментар
11.02.2022 10:38 Відповісти
мінськ накриється тоді,ясно як божий день
показати весь коментар
11.02.2022 11:13 Відповісти
Параша шантажує Україну ОРДЛОм, а як визнає то не буде чим шантажувати і мінські переговори стануть непотрібні. Протягнемо колючий дріт і не буде та чорна діра тягнути соки з України. Колись Західна Німеччина відгородилась від Східної, яку окупувала параша-СССР, а прийшов час і східні німці, наїлися комуністичного щастя і самі зруйнували ту стіну. Так і тут буде.
показати весь коментар
11.02.2022 10:40 Відповісти
ой зря )) теперь возвращать придется с Воронежем, Таганрогом и Брянском
показати весь коментар
11.02.2022 10:44 Відповісти
Вони там вже ...... (навіть не знаю якими словами назвати їхній психічний і психологічний стан)! Яку підставу знайдуть для визнання коли стверждують, що та територія являється українською і там іде "громадянська війна". З таким успіхом і Чечню можна визнати незалежною, що фактично вже так. І головне, в 2014 році і мови не було, что на території ОРДЛО їхні громадяни і співвітчизники, навпаки, запевняли, що "їхтамнєт" тільки одні донбаські шахтарі і трактористи.
показати весь коментар
11.02.2022 11:19 Відповісти
"Питання дуже серйозне і відповідальне. Йдеться про захист життів наших громадян та співвітчизників, які проживають на території "ДНР" та "ЛНР"", - написав Володін.
Ну зовсім не паляться. Так "ихтамнет" чи таки "онитаместь"? І якщо останнє, то що роблять росіяни на території іншої держави та на яких підставах? Питання звісно риторичні. Бо це вже давно всім зрозуміло і про це кажуть з 2014 року. Але підсліпкувата рашка цього не бачила. Нарешті окуляри вдягла.
показати весь коментар
11.02.2022 11:26 Відповісти
Пусть забирают эти лугандийские свинарники.Тогда на пенсиях и пособиях сэкономим и путь в НАТО станет более реалистичним.
показати весь коментар
11.02.2022 11:35 Відповісти
Это хорошо, так как это от отчаяния, так не удаётся впихнуть раковую опухоль
показати весь коментар
11.02.2022 11:40 Відповісти
Ну не знаю. Як на мене, то хай би визнали. Ми на це вплинути не можемо. І це для практично нічого не змінить. Крім повного порушення "мінських" і не дозволить їм вимагати від зелених змінити Конституцію і під'єднати їх в такому стані до України.
показати весь коментар
11.02.2022 13:46 Відповісти
сначала признают, протом присоединят как крым.
показати весь коментар
11.02.2022 17:09 Відповісти
 
 