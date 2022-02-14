Путин сегодня встретится с Лавровым и Шойгу, - Песков

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет отдельные встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня встретится с министром иностранных дел Лавровым и министром обороны Шойгу. Мы покажем встречи, они будут вам доступны", - сказал он журналистам.

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