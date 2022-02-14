Путин сегодня встретится с Лавровым и Шойгу, - Песков
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет отдельные встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня встретится с министром иностранных дел Лавровым и министром обороны Шойгу. Мы покажем встречи, они будут вам доступны", - сказал он журналистам.
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Жирік мабуть їх осєменіл!
_А должен с кабзоном и мотодрылой!
От і гордон всю свою ораву вивіз з України. Одне діло в теплих студіях верещати що Порошенко і Турчинов не так воювали, а як тільки згущились хмари так одразу мокрі штани і за кордон зі всіма своїми лесями бацмами. Не повертайтесь назад, сміття москви.
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