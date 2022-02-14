Путін сьогодні зустрінеться з Лавровим та Шойгу, - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін у понеділок проведе окремі зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та головою Міноборони Сергієм Шойгу.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Сьогодні зустрінеться з міністром закордонних справ Лавровим та з міністром оборони Шойгу. Ми покажемо зустрічі, вони будуть вам доступні", - сказав він журналістам.
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Жирік мабуть їх осєменіл!
_А должен с кабзоном и мотодрылой!
От і гордон всю свою ораву вивіз з України. Одне діло в теплих студіях верещати що Порошенко і Турчинов не так воювали, а як тільки згущились хмари так одразу мокрі штани і за кордон зі всіма своїми лесями бацмами. Не повертайтесь назад, сміття москви.
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