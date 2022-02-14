"Путін сьогодні зустрінеться з Лавровим та Шойгу, - Пєсков"

Президент Росії Володимир Путін у понеділок проведе окремі зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та головою Міноборони Сергієм Шойгу.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Сьогодні зустрінеться з міністром закордонних справ Лавровим та з міністром оборони Шойгу. Ми покажемо зустрічі, вони будуть вам доступні", - сказав він журналістам.

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