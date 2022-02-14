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Путін сьогодні зустрінеться з Лавровим та Шойгу, - Пєсков

Путін сьогодні зустрінеться з Лавровим та Шойгу, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін у понеділок проведе окремі зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та головою Міноборони Сергієм Шойгу.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Сьогодні зустрінеться з міністром закордонних справ Лавровим та з міністром оборони Шойгу. Ми покажемо зустрічі, вони будуть вам доступні", - сказав він журналістам.

Читайте: Блінкен попередив Лаврова, що агресія по відношенню до України призведе до "рішучої відповіді з боку США та союзників"

Автор: 

Лавров Сергій (1576) путін володимир (23765) росія (64958) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+23
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14.02.2022 12:29
+17
"Путін сьогодні зустрінеться з Лавровим та Шойгу, - Пєсков"
_А должен с кабзоном и мотодрылой!
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14.02.2022 12:31
+12
Застрелитесь лучше придурки!!!
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14.02.2022 12:27
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Застрелитесь лучше придурки!!!
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14.02.2022 12:27 Відповісти
лучше бы он сегодня встретился с кобздоном
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14.02.2022 13:31 Відповісти
две половинки ******** жопы
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14.02.2022 13:39 Відповісти
Три дебила это сила!!!
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14.02.2022 12:27 Відповісти
...шамани з бубнами приїдуть - камлати на повню 16-го будуть
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14.02.2022 12:36 Відповісти
вурдалаки
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14.02.2022 12:54 Відповісти
У них просто день влюбленных
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14.02.2022 13:12 Відповісти
візьмит ківу!
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14.02.2022 13:18 Відповісти
Вот ето новость. А что голышом в сауне каждый день они не насмотрелись друг на друга?
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14.02.2022 12:27 Відповісти
Так на страеющие телеса часто смотреть тяжело, вот и решили галстуками прикрыть срам
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14.02.2022 12:30 Відповісти
Ракету бы в место встречи
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14.02.2022 12:28 Відповісти
Эта встреча еще до нового года состоялась. Бо ща муйло с шойгу - лежачие.
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14.02.2022 12:30 Відповісти
шо правда? скосила їх таки модна болячка?
Жирік мабуть їх осєменіл!
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14.02.2022 13:00 Відповісти
Такой слет мрази в одном месте пропадет... 1 хорошая ракета, и пол мира бы вздохнуло с облегчением..
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14.02.2022 12:28 Відповісти
"окремі зустрічі"
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14.02.2022 12:37 Відповісти
Гопота на сходняке...
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14.02.2022 12:29 Відповісти
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14.02.2022 12:29 Відповісти
лапатнікі...
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14.02.2022 12:31 Відповісти
Руссосвины, сэр. На доброе не способны.
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14.02.2022 12:31 Відповісти
От тому всі громадяни мають бути зараз пильними. Разом можливо вичистити всю забіглу нечість.
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14.02.2022 12:33 Відповісти
неспособны
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14.02.2022 16:52 Відповісти
Чем там пан Курвиметр занимается, окромя пиара баб Юльки? Ума не приложу, еще и на пана Водяного наезжает. ВРАГ У НЕГО ПОД НОСОМ ШАСТАЕТ.
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14.02.2022 12:33 Відповісти
Краще би москалями зайнявся.
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14.02.2022 12:34 Відповісти
Авжеж.
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14.02.2022 12:37 Відповісти
А куди ж потім втікати?
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14.02.2022 12:42 Відповісти
А хіба він за рашистів ?
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14.02.2022 12:45 Відповісти
Пока не подавал надежд. Но опыт прозябания в сибирско-амурских епенях(возле Хабаря) есть, охота на вертолетах, браконьерство (красная рыба). Да и вышкiл - тот.
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14.02.2022 12:48 Відповісти
Тю, чуть не забыл про опыт отоварки в закрытых для пересичных (Бiйцiв), военных магазинах.
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14.02.2022 12:56 Відповісти
Я, певно, вчитав це як про зелених.
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14.02.2022 13:05 Відповісти
Бункєрная бабушка віддасть наказ всєму лапатнаму пушечнаму мясу на мєталаломє вєрнуться по мєстам діслакаціі...
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14.02.2022 12:30 Відповісти
Встречаются, встречаются, а все никак не поженятся....
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14.02.2022 12:31 Відповісти
"Путін сьогодні зустрінеться з Лавровим та Шойгу, - Пєсков"
_А должен с кабзоном и мотодрылой!
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14.02.2022 12:31 Відповісти
Йосина просьба свята, один что бы не приходил.
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14.02.2022 13:10 Відповісти
Нагнітають, падлюки!
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14.02.2022 12:32 Відповісти
А с Хароном не, не хочет?
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14.02.2022 12:32 Відповісти
Герман Аксьом@eternalrailway·12 год

От і гордон всю свою ораву вивіз з України. Одне діло в теплих студіях верещати що Порошенко і Турчинов не так воювали, а як тільки згущились хмари так одразу мокрі штани і за кордон зі всіма своїми лесями бацмами. Не повертайтесь назад, сміття москви.
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14.02.2022 12:32 Відповісти
Баб Юлька залезла.
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14.02.2022 12:40 Відповісти
***** з бункеру вилізло
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14.02.2022 12:33 Відповісти


UNIAN.UA

Німеччина постачала Росії товари військового призначення в обхід санкцій - ЗМІ
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14.02.2022 12:34 Відповісти
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14.02.2022 12:36 Відповісти
ну,я не уверен,что их всего четыре,тех животных...
скорее поверю ,что все 146% населения раиськи
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14.02.2022 12:37 Відповісти
Пастухов 4 штуки, а остальное стадо баранов можно не считать..
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14.02.2022 12:39 Відповісти
гы... а шо,они так редко встречаются ,что это целое событие,и об этом надо в сми сообщать?
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14.02.2022 12:36 Відповісти


TELEGRAF.COM.UA

Росія з ганьбою вилетіла з Олімпіади, програвши у хокеї Швейцарії
Жіноча команда...
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14.02.2022 12:37 Відповісти
Зачем хло анонсирует этот междусобойчик? Много ходов в очко достигло таких масштабов, что никто серьезный уже не хочет встречаться с хлом?
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14.02.2022 12:38 Відповісти
Ну як ніхто - шольц абищаль...
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14.02.2022 12:56 Відповісти
вот если бы потом каждый из них в отдельности с кобзоном провёл встречу!!!! )))
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14.02.2022 12:42 Відповісти
Короче, утро в зоопарке - посмотрел на лошадь, почухал оленя .......
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14.02.2022 12:44 Відповісти
О дєлах своїх скорбних калякать будуть?
Скільки пафоса встрєча у ніх... ну нападайте вже, чи відповзайте
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14.02.2022 12:54 Відповісти
Нам покажуть все що діється в мокшандії тільки не реакцію ЗЕ на ,,контекст,, його дипломата в Англії.
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14.02.2022 12:55 Відповісти
Да хоть с Кобзоном и Задорновым... нам то что?
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14.02.2022 12:55 Відповісти
14 февраля, влюбленные усе вместе тройничек распишут. чтож еще б лошадь лаврика пригласили
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14.02.2022 12:57 Відповісти
Лаврик уже готовит убежище в Израиле, его дочь - израильская гражданка
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14.02.2022 13:00 Відповісти
см.телегу GeneralSVR(reserv)
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14.02.2022 14:08 Відповісти
будут обсуждать у кого сколько за границей денех, детей и маэтков йок.... какую валентинку им прислали их местные царьки и пока что олигархи
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14.02.2022 13:04 Відповісти
Демонстративно подтвердят признание аннексии ордло... Ну а дальше по сценарию.
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14.02.2022 13:12 Відповісти
ОКРЕМІ зустрічі - це цікаво!
Це щоб один не знав про що говоритиметься з іншим?
І чукчу і конячку використовуватиме втемну... Отже, кіно продовжується!
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14.02.2022 13:14 Відповісти
Лучше бы с Кобзоном.
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14.02.2022 13:17 Відповісти
очередная угроза вот они встретятся и решать как напасть делается специально громко гопота
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14.02.2022 13:22 Відповісти
Історична зустріч.Скоро так у тюрмі будете на прогулянці зустрічатись. Хоча не факт. Старі пердуни.
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14.02.2022 13:30 Відповісти
Путин давно не видел Лаврова и Шойгу.
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14.02.2022 13:37 Відповісти
3 ********
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14.02.2022 13:40 Відповісти
Це вже заздалегідь розіграна комедія. Ніби порадився- шо там в мире делаецца, как боеготовность, возможности. Приіде Шольц завтра, позвіздять, потім пресуха : ми посовещались и я решил, Германия убедила и гарантировала что никогда....ми отказиваемся от военного решения до 22 июня.
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14.02.2022 13:55 Відповісти
Лучше б ты с апостолом Петром поскорее встретился. И нам бы полегчало, да и у многих россиян, думаю, празник был бы. Беларусы тоже не передать как обрадуются - на улицы можно будет выйти спокойно, таракана погонять.
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14.02.2022 14:16 Відповісти
Нихуя себе! И шо?
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10.08.2022 09:56 Відповісти
 
 