Встреча Зеленского и Шольца началась в Киеве, - ОП

В Киеве началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

После завершения встречи состоятся украино-германские переговоры под председательством Зеленского и Шольца.

Президент Украины и Федеральный канцлер Германии также проведут встречу с представителями СМИ.

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