Встреча Зеленского и Шольца началась в Киеве, - ОП
В Киеве началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
После завершения встречи состоятся украино-германские переговоры под председательством Зеленского и Шольца.
Президент Украины и Федеральный канцлер Германии также проведут встречу с представителями СМИ.
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+6 AbOriginal_UA
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+2 Sadasd Sadasd
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+1 Максим Максимович #492073
показать весь комментарий14.02.2022 13:35
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Шольцу-респект.
И напомни им, что немцы торчат нам за 1941-1945 до гробовой доски !
А когда пойдёт оружие из Германии, РФ поймёт, что союзников в Европе у них уже не осталось !