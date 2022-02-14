Шольц прибыл в Киев. ВIДЕО
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.
Это первый визит немецкого политика в нашу страну после избрания на должность канцлера. Главная тема визита Шольца – урегулирование российско-украинского конфликта.
Кортеж канцлера Германии выехал из аэропорта Борисполь и направляется в Киев. В связи с визитом политика на некоторых улицах столицы будет ограничено движение.
В Киеве Олаф Шольц встретится с Владимиром Зеленским, прежде чем отправиться в Москву: на 15 февраля у немецкого канцлера запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. 7 февраля Шольц посетил Вашингтон, где обсудил российскую угрозу с президентом США Джо Байденом. 8 февраля канцлер ФРГ принимал в Берлине президентов Польши и Франции.
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Якщо він це зробить то українці не ручаються за наслідки для його особисто і його шобли.
Єто и так понятно уже с клоуном
Шольц подтвердил.
Но не будет и украинской ГТС. Без газа сидеть не будут. И???
https://twitter.com/*************/status/1496903345365307401?cxt=HHwWksC-uazqiMYpAAAA
Что он тут разнюхивать приехал, такой бундесинтересный?