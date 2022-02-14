Шольц прибыл в Киев. ВIДЕО

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

Это первый визит немецкого политика в нашу страну после избрания на должность канцлера. Главная тема визита Шольца – урегулирование российско-украинского конфликта.

Кортеж канцлера Германии выехал из аэропорта Борисполь и направляется в Киев. В связи с визитом политика на некоторых улицах столицы будет ограничено движение.

Также читайте: Срочно ожидаем признаки деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для РФ, - Шольц

В Киеве Олаф Шольц встретится с Владимиром Зеленским, прежде чем отправиться в Москву: на 15 февраля у немецкого канцлера запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. 7 февраля Шольц посетил Вашингтон, где обсудил российскую угрозу с президентом США Джо Байденом. 8 февраля канцлер ФРГ принимал в Берлине президентов Польши и Франции.