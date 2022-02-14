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Шольц прибыл в Киев. ВIДЕО

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

Это первый визит немецкого политика в нашу страну после избрания на должность канцлера. Главная тема визита Шольца – урегулирование российско-украинского конфликта.

Кортеж канцлера Германии выехал из аэропорта Борисполь и направляется в Киев. В связи с визитом политика на некоторых улицах столицы будет ограничено движение.

Также читайте: Срочно ожидаем признаки деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для РФ, - Шольц

В Киеве Олаф Шольц встретится с Владимиром Зеленским, прежде чем отправиться в Москву: на 15 февраля у немецкого канцлера запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. 7 февраля Шольц посетил Вашингтон, где обсудил российскую угрозу с президентом США Джо Байденом. 8 февраля канцлер ФРГ принимал в Берлине президентов Польши и Франции.

Автор: 

визит (3081) Германия (6953) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+7
Можно на ноль его свозить, провести экскурсию. Только каску не выдавать.
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14.02.2022 13:12
+6
"я привёз вам мир!" (с) , но от вступления в нато нужно будет отказаться.
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14.02.2022 13:14
+5
вмовляти повинитися приїхало падло!
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14.02.2022 13:13
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Можно на ноль его свозить, провести экскурсию. Только каску не выдавать.
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14.02.2022 13:12 Ответить
Он с собой привез - одну из тех, что гансы обещали поставить в Украину 😁
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14.02.2022 14:20 Ответить
Шольц - денщик старикашки Мюлера?
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14.02.2022 13:13 Ответить
вмовляти повинитися приїхало падло!
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14.02.2022 13:13 Ответить
тобто вмовити нас повинитися перед пуйлом за нашу українскість і пристати на умови орди
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14.02.2022 13:15 Ответить
"я привёз вам мир!" (с) , но от вступления в нато нужно будет отказаться.
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14.02.2022 13:14 Ответить
А шо з того, він і так буде проти
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14.02.2022 15:30 Ответить
Зеля отыграет номер?
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14.02.2022 13:15 Ответить
Зеленський буде відповідати за здачу України, за статтями державної зради.
Якщо він це зробить то українці не ручаються за наслідки для його особисто і його шобли.
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14.02.2022 13:34 Ответить
будет, но заочно
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14.02.2022 13:54 Ответить
Шмуля, заїдьте по дорозі до вр та подивіться як нардепи захищають країну в умовах, наближених до бойових((
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14.02.2022 13:23 Ответить
Дайте ему бинты и зеленку и отправьте в Пески пускай мирнобез оружия урегулирует *конфликт*. А если убьют мы его на катафалке предоставленом Германией покатаем
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14.02.2022 13:24 Ответить
Все по плану. Если будут раздувать минский договрняк. Значит сдают Украину.

Єто и так понятно уже с клоуном
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14.02.2022 13:26 Ответить
Комсомолку меркель вовчик наградил медалькой, значит надо и этого фашиста наградитть
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14.02.2022 13:37 Ответить
Треба йому каску подарувати.
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14.02.2022 13:37 Ответить
Ну хоть не с пустіми руками летел!? хороших немецких памперсов прихватил для шмаркли, хоть!?
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14.02.2022 13:40 Ответить
Да ладно, Байден сказал что если что - Северного потока не будет.
Шольц подтвердил.
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14.02.2022 13:40 Ответить
А якщо порівняти німецьку допомогу з ізраїльською?
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14.02.2022 13:50 Ответить
А если с австрийской или венгерской?
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14.02.2022 13:55 Ответить
если что - Северного потока не будет.
Но не будет и украинской ГТС. Без газа сидеть не будут. И???
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14.02.2022 13:54 Ответить
Так отож - украинскую трогать нельзя.
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14.02.2022 14:55 Ответить
тряпку толкают отказаться от нато
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14.02.2022 14:26 Ответить
Ну и что этот фашист из германии Шольц нам предложит! опять 5 тысяч касок или ещё хуже ....Эта немецкая проститутка фрау-меркель дурила нас и мировое сообщество, своими лжесанкциями и озабоченностью!! второй ******- фашист штанмаер правдами и неправдами всучил нашим президентам -дурачкам свою формулу -Штанмайера, ,а третий фашист , что нам предложит??? федерализацию по-немецки...
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14.02.2022 15:35 Ответить
Вот на хрена в Украину приехал поц, цель которого "не дать Западу разрушить российскую экономику, как Россия уничтожает Украину."
https://twitter.com/*************/status/1496903345365307401?cxt=HHwWksC-uazqiMYpAAAA
Что он тут разнюхивать приехал, такой бундесинтересный?
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24.02.2022 21:58 Ответить
 
 