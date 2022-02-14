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Шольц прибув до Києва. ВIДЕО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на AFP.

Це перший візит німецького політика до нашої країни після обрання на посаду канцлера. Головна тема візиту Шольца - врегулювання російсько-українського конфлікту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Терміново очікуємо на ознаки деескалації з Москви. Подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для РФ, - Шольц

Наразі кортеж канцлера Німеччини виїхав з аеропорту Бориспіль і прямує до Києва. У зв'язку з візитом політика на деяких вулицях  столиці буде обмежено рух.

У Києві Олаф Шольц зустрінеться з Володимиром Зеленським перед тим, як вирушити до Москви: на 15 лютого у німецького канцлера запланована зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. 7 лютого Шольц побував у Вашингтоні, де обговорив російську загрозу з президентом США Джо Байденом. А 8 лютого канцлер ФРН приймав у Берліні президентів Польщі та Франції.

Автор: 

візит (1584) Німеччина (7351) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+7
Можно на ноль его свозить, провести экскурсию. Только каску не выдавать.
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14.02.2022 13:12
+6
"я привёз вам мир!" (с) , но от вступления в нато нужно будет отказаться.
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14.02.2022 13:14
+5
вмовляти повинитися приїхало падло!
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14.02.2022 13:13
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Можно на ноль его свозить, провести экскурсию. Только каску не выдавать.
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14.02.2022 13:12 Відповісти
Он с собой привез - одну из тех, что гансы обещали поставить в Украину 😁
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14.02.2022 14:20 Відповісти
Шольц - денщик старикашки Мюлера?
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14.02.2022 13:13 Відповісти
вмовляти повинитися приїхало падло!
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14.02.2022 13:13 Відповісти
тобто вмовити нас повинитися перед пуйлом за нашу українскість і пристати на умови орди
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14.02.2022 13:15 Відповісти
"я привёз вам мир!" (с) , но от вступления в нато нужно будет отказаться.
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14.02.2022 13:14 Відповісти
А шо з того, він і так буде проти
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14.02.2022 15:30 Відповісти
Зеля отыграет номер?
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14.02.2022 13:15 Відповісти
Зеленський буде відповідати за здачу України, за статтями державної зради.
Якщо він це зробить то українці не ручаються за наслідки для його особисто і його шобли.
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14.02.2022 13:34 Відповісти
будет, но заочно
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14.02.2022 13:54 Відповісти
Шмуля, заїдьте по дорозі до вр та подивіться як нардепи захищають країну в умовах, наближених до бойових((
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14.02.2022 13:23 Відповісти
Дайте ему бинты и зеленку и отправьте в Пески пускай мирнобез оружия урегулирует *конфликт*. А если убьют мы его на катафалке предоставленом Германией покатаем
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14.02.2022 13:24 Відповісти
Все по плану. Если будут раздувать минский договрняк. Значит сдают Украину.

Єто и так понятно уже с клоуном
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14.02.2022 13:26 Відповісти
Комсомолку меркель вовчик наградил медалькой, значит надо и этого фашиста наградитть
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14.02.2022 13:37 Відповісти
Треба йому каску подарувати.
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14.02.2022 13:37 Відповісти
Ну хоть не с пустіми руками летел!? хороших немецких памперсов прихватил для шмаркли, хоть!?
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14.02.2022 13:40 Відповісти
Да ладно, Байден сказал что если что - Северного потока не будет.
Шольц подтвердил.
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14.02.2022 13:40 Відповісти
А якщо порівняти німецьку допомогу з ізраїльською?
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14.02.2022 13:50 Відповісти
А если с австрийской или венгерской?
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14.02.2022 13:55 Відповісти
если что - Северного потока не будет.
Но не будет и украинской ГТС. Без газа сидеть не будут. И???
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14.02.2022 13:54 Відповісти
Так отож - украинскую трогать нельзя.
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14.02.2022 14:55 Відповісти
тряпку толкают отказаться от нато
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14.02.2022 14:26 Відповісти
Ну и что этот фашист из германии Шольц нам предложит! опять 5 тысяч касок или ещё хуже ....Эта немецкая проститутка фрау-меркель дурила нас и мировое сообщество, своими лжесанкциями и озабоченностью!! второй ******- фашист штанмаер правдами и неправдами всучил нашим президентам -дурачкам свою формулу -Штанмайера, ,а третий фашист , что нам предложит??? федерализацию по-немецки...
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14.02.2022 15:35 Відповісти
Вот на хрена в Украину приехал поц, цель которого "не дать Западу разрушить российскую экономику, как Россия уничтожает Украину."
https://twitter.com/*************/status/1496903345365307401?cxt=HHwWksC-uazqiMYpAAAA
Что он тут разнюхивать приехал, такой бундесинтересный?
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24.02.2022 21:58 Відповісти
 
 