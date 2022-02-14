Шольц прибув до Києва. ВIДЕО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на AFP.

Це перший візит німецького політика до нашої країни після обрання на посаду канцлера. Головна тема візиту Шольца - врегулювання російсько-українського конфлікту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Терміново очікуємо на ознаки деескалації з Москви. Подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для РФ, - Шольц

Наразі кортеж канцлера Німеччини виїхав з аеропорту Бориспіль і прямує до Києва. У зв'язку з візитом політика на деяких вулицях столиці буде обмежено рух.

У Києві Олаф Шольц зустрінеться з Володимиром Зеленським перед тим, як вирушити до Москви: на 15 лютого у німецького канцлера запланована зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. 7 лютого Шольц побував у Вашингтоні, де обговорив російську загрозу з президентом США Джо Байденом. А 8 лютого канцлер ФРН приймав у Берліні президентів Польщі та Франції.