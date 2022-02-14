Шольц прибув до Києва. ВIДЕО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на AFP.
Це перший візит німецького політика до нашої країни після обрання на посаду канцлера. Головна тема візиту Шольца - врегулювання російсько-українського конфлікту.
Наразі кортеж канцлера Німеччини виїхав з аеропорту Бориспіль і прямує до Києва. У зв'язку з візитом політика на деяких вулицях столиці буде обмежено рух.
У Києві Олаф Шольц зустрінеться з Володимиром Зеленським перед тим, як вирушити до Москви: на 15 лютого у німецького канцлера запланована зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. 7 лютого Шольц побував у Вашингтоні, де обговорив російську загрозу з президентом США Джо Байденом. А 8 лютого канцлер ФРН приймав у Берліні президентів Польщі та Франції.
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Якщо він це зробить то українці не ручаються за наслідки для його особисто і його шобли.
Єто и так понятно уже с клоуном
Шольц подтвердил.
Но не будет и украинской ГТС. Без газа сидеть не будут. И???
https://twitter.com/*************/status/1496903345365307401?cxt=HHwWksC-uazqiMYpAAAA
Что он тут разнюхивать приехал, такой бундесинтересный?