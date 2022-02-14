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Зустріч Зеленського та Шольца розпочалася у Києві, - ОП

Зустріч Зеленського та Шольца розпочалася у Києві, - ОП

У Києві розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Після завершення зустрічі відбудуться українсько-німецькі переговори під головуванням Зеленського та Шольца.

Президент України та Федеральний канцлер Німеччини також проведуть зустріч з представниками засобів масової інформації.

Також дивіться: Шольц прибув до Києва. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+6
Требуй (а не проси), требуй оружие !
И напомни им, что немцы торчат нам за 1941-1945 до гробовой доски !
А когда пойдёт оружие из Германии, РФ поймёт, что союзников в Европе у них уже не осталось !
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14.02.2022 13:41
+2
клоун раком зустрічав фріца?
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14.02.2022 13:35
+1
Зеленському-рес... Тьфу....
Шольцу-респект.
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14.02.2022 13:35
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клоун раком зустрічав фріца?
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14.02.2022 13:35 Відповісти
Зеленському-рес... Тьфу....
Шольцу-респект.
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14.02.2022 13:35 Відповісти
А шо так ? Зеленский работает на 5+ , с зарубежньіми партнерами и союзниками . РЕСПЕКТ !!!🇺🇦
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14.02.2022 13:40 Відповісти
Шольц припёрся чтобы гнуть зюзю ради гешефта немецкого капитала, прикрываясь миром в Европе.
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14.02.2022 13:56 Відповісти
Требуй (а не проси), требуй оружие !
И напомни им, что немцы торчат нам за 1941-1945 до гробовой доски !
А когда пойдёт оружие из Германии, РФ поймёт, что союзников в Европе у них уже не осталось !
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14.02.2022 13:41 Відповісти
Интересно Зеленский на встрече будет в военной форме, ведь сейчас война и нужно показать что Украине нужны не санитарные носилки, а ПВО.
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14.02.2022 13:49 Відповісти
Конечно в военной форме! Будет... Вот только в форме... КАКОЙ страны!? Думаю, у него есть в загашнике, купленая на барахолке, парадка советского прапора... так... на всяк. случай...
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14.02.2022 13:55 Відповісти
И Черчель, и Рузвельд были в военной форме, особенно когда фоткали их с генералиссиму-му-мусом сралиным.
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14.02.2022 14:02 Відповісти
Черчель и Рузвельт и Зеленский?
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14.02.2022 14:06 Відповісти
Хоть бы георгиевскую ленточку вместе с Ермаком не нацепил
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14.02.2022 14:15 Відповісти
У которого есть крупные связи в среде социал-демократов, которые сейчас у руля.
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14.02.2022 14:04 Відповісти
Не побоялся в Киев прилететь
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14.02.2022 14:01 Відповісти
Зараз будуть піднімати тост за кремлядського фюрера і співати "Путін - зольдатен унд офіцфрен..."
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14.02.2022 14:07 Відповісти
Не, Шольц приехал не по-хорошему. Железный Бундес-Херр Олаф шифруется - не облачился в униформу (будёновка, кумачовая рубаха-косоворотка, валенки), без реквизита (гармонь-двурядка, гусли, балалайка), без документации (партитура "Калинки-малинки"), не марширует особым шагом (с элементами танцевальных Па из "Камаринской"). Видать, падла Олаф Герхардович задумал что-то неладное.
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14.02.2022 14:23 Відповісти
Все. Захворіє тепер Шольц на КОВІД
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14.02.2022 15:34 Відповісти
 
 