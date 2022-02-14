Зустріч Зеленського та Шольца розпочалася у Києві, - ОП
У Києві розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Після завершення зустрічі відбудуться українсько-німецькі переговори під головуванням Зеленського та Шольца.
Президент України та Федеральний канцлер Німеччини також проведуть зустріч з представниками засобів масової інформації.
Топ коментарі
+6 AbOriginal_UA
показати весь коментар14.02.2022 13:41
+2 Sadasd Sadasd
показати весь коментар14.02.2022 13:35
+1 Максим Максимович #492073
показати весь коментар14.02.2022 13:35
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Шольцу-респект.
И напомни им, что немцы торчат нам за 1941-1945 до гробовой доски !
А когда пойдёт оружие из Германии, РФ поймёт, что союзников в Европе у них уже не осталось !