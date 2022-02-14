Зустріч Зеленського та Шольца розпочалася у Києві, - ОП

У Києві розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Після завершення зустрічі відбудуться українсько-німецькі переговори під головуванням Зеленського та Шольца.

Президент України та Федеральний канцлер Німеччини також проведуть зустріч з представниками засобів масової інформації.

Також дивіться: Шольц прибув до Києва. ВIДЕО