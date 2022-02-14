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Новости Война
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Германия перебрасывает военных в Литву из-за российской угрозы

Германия перебрасывает военных в Литву из-за российской угрозы

Минобороны Германии на этой неделе разместит дополнительный военный контингент в Литве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Решение было принято в ответ на недавние агрессивные военные действия России на границах Украины и ухудшение ситуации с безопасностью в странах Балтии.

"Германия предоставляет дополнительные войска в боевую группу НАТО в Рукле. В настоящее время боевая группа под руководством Германии обслуживает около 1200 военнослужащих союзников", - говорится в сообщении.

Боевая группа передовых сил НАТО дислоцируется в Литве по ротации с 2017 года. С самого начала создания в Литве Батальонной боевой группы НАТО предполагалось, что в Руклу при необходимости можно будет отправить подкрепление подразделений боевой поддержки.

За пять лет около 15 000 солдат из 9 стран служили в боевой группе фронтовых сил НАТО в Литве. Солдат и гражданский персонал в Литву направили Германия, Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Франция, Чехия, Хорватия, Люксембург и Исландия.

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Автор: 

Германия (6930) Литва (2446)


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Топ комментарии
+2
Показуха, не будут немцы против своих братушек кацапов воевать
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14.02.2022 14:26
+2
Надеюсь у немецких военных вместо оружия и бронетехники только бинты, зеленка и скорые для вывоза раненных чтобы не правацировать путена?
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14.02.2022 14:31
+1
в случае парашного вторжения, они резко отозвут этих своих переброшенных
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14.02.2022 14:30
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Показуха, не будут немцы против своих братушек кацапов воевать
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14.02.2022 14:26 Ответить
Байден їде в Україну чи ні, чи може злякався.
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14.02.2022 14:26 Ответить
зелена обізяна має виконати те, що письмово обіцяв, щоб до нього з'явилася довіра. Тоді і допомога збільшиться і Байден приїде.
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14.02.2022 17:39 Ответить
брехня, якщо ні то там все домовлено. вони допоможуть захопити литву кацапам)))))
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14.02.2022 14:27 Ответить
у литви кордон з росією лише в калініградській області...
німці наступатимуть зі сходу
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14.02.2022 14:34 Ответить
суті не міняє. це союзники кацапів.
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14.02.2022 14:36 Ответить
вони можуть повернути втрачене
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14.02.2022 14:43 Ответить
в случае парашного вторжения, они резко отозвут этих своих переброшенных
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14.02.2022 14:30 Ответить
Чёт сейчас представил себе улитку, в "бюргеровской" шляпке, с портфельчиком и такая сска, очень-очень торопится на собственных соплях...
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14.02.2022 14:30 Ответить
Надеюсь у немецких военных вместо оружия и бронетехники только бинты, зеленка и скорые для вывоза раненных чтобы не правацировать путена?
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14.02.2022 14:31 Ответить
Не сравнивайте ту машину и это недоразумение ,которое 10 лет с Чечней воевало
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14.02.2022 14:32 Ответить
А толку ? Привезут свежее DVDпорно ? )
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14.02.2022 14:34 Ответить
Ну не каски же?
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14.02.2022 14:52 Ответить
тобто, ступінь загрози розуміють
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14.02.2022 14:36 Ответить
Живу на 2-м этаже. В соседней квартире живёт ******** на всю голову алкаш. Здоровенный - 2 м. роста и весит килограмм 150. Сосед не даёт никакой жизни со своими такими же дружками, да ещё и угрожает квартиру мою пожечь.
Есть у меня товарищ. Жил с мамой в нашем подъезде на 7-м этаже. Но давно уже уехал в центр города. Товарищ - мастер спорта по боксу (до сих пор участвует в соревнованиях). Звоню ему, объясняю ситуацию и прошу помочь.
Товарищ "помог" - поставил своей маме на 7-м этаже бронированную дверь и подключил к сигнализации ...

P.S.
Это не моя история. Это про Германию ...
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14.02.2022 14:41 Ответить
военных дипломатов без вооружения?
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14.02.2022 14:56 Ответить
Из-за российской угрозы спрятали военных в безопасной Литве...
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14.02.2022 14:56 Ответить
Нє, то не жостко.
На тлі російської загрози, Німеччина терміново має перекинути свої війська у Францію.
Франція ж рєзко перекинути в Німеччину.
Це як раз відповідатиме мірі їх участі в процесі.
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14.02.2022 15:43 Ответить
Sto kasajetsia nemeckix soldat i ixnej texniki ona ocen vysokogo urovnia.Nemci da Litve oni pomogajet i soldatami i s nix zakuplena bolsinstvo texniki takze.Oni Litve prodali i tak dali vsio sto xoteli i lucuju texniku svojej kategoriji v mire kak Boxer ili SAU PZX2000
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14.02.2022 15:50 Ответить
 
 