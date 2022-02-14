Германия перебрасывает военных в Литву из-за российской угрозы

Минобороны Германии на этой неделе разместит дополнительный военный контингент в Литве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Решение было принято в ответ на недавние агрессивные военные действия России на границах Украины и ухудшение ситуации с безопасностью в странах Балтии.

"Германия предоставляет дополнительные войска в боевую группу НАТО в Рукле. В настоящее время боевая группа под руководством Германии обслуживает около 1200 военнослужащих союзников", - говорится в сообщении.

Боевая группа передовых сил НАТО дислоцируется в Литве по ротации с 2017 года. С самого начала создания в Литве Батальонной боевой группы НАТО предполагалось, что в Руклу при необходимости можно будет отправить подкрепление подразделений боевой поддержки.

За пять лет около 15 000 солдат из 9 стран служили в боевой группе фронтовых сил НАТО в Литве. Солдат и гражданский персонал в Литву направили Германия, Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Франция, Чехия, Хорватия, Люксембург и Исландия.

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