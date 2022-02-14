Германия перебрасывает военных в Литву из-за российской угрозы
Минобороны Германии на этой неделе разместит дополнительный военный контингент в Литве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.
Решение было принято в ответ на недавние агрессивные военные действия России на границах Украины и ухудшение ситуации с безопасностью в странах Балтии.
"Германия предоставляет дополнительные войска в боевую группу НАТО в Рукле. В настоящее время боевая группа под руководством Германии обслуживает около 1200 военнослужащих союзников", - говорится в сообщении.
Боевая группа передовых сил НАТО дислоцируется в Литве по ротации с 2017 года. С самого начала создания в Литве Батальонной боевой группы НАТО предполагалось, что в Руклу при необходимости можно будет отправить подкрепление подразделений боевой поддержки.
За пять лет около 15 000 солдат из 9 стран служили в боевой группе фронтовых сил НАТО в Литве. Солдат и гражданский персонал в Литву направили Германия, Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Франция, Чехия, Хорватия, Люксембург и Исландия.
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німці наступатимуть зі сходу
Есть у меня товарищ. Жил с мамой в нашем подъезде на 7-м этаже. Но давно уже уехал в центр города. Товарищ - мастер спорта по боксу (до сих пор участвует в соревнованиях). Звоню ему, объясняю ситуацию и прошу помочь.
Товарищ "помог" - поставил своей маме на 7-м этаже бронированную дверь и подключил к сигнализации ...
P.S.
Это не моя история. Это про Германию ...
На тлі російської загрози, Німеччина терміново має перекинути свої війська у Францію.
Франція ж рєзко перекинути в Німеччину.
Це як раз відповідатиме мірі їх участі в процесі.