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Новини Війна
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Німеччина перекидає військових до Литви через російську загрозу

Німеччина перекидає військових до Литви через російську загрозу

Міноборони Німеччини цього тижня розмістить додатковий військовий контингент у Литві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Рішення ухвалено у відповідь на нещодавні агресивні військові дії Росії на кордонах України та погіршення ситуації з безпекою в країнах Балтії.

"Німеччина надає додаткові війська до бойової групи НАТО в Руклі. Нині бойова група під керівництвом Німеччини обслуговує близько 1200 військовослужбовців союзників", - йдеться в повідомленні.

Бойова група передових сил НАТО дислокується в Литві за ротацією з 2017 року. З самого початку створення в Литві Батальйонної бойової групи НАТО передбачалося, що до Рукли за потреби можна буде відправити підкріплення підрозділів бойової підтримки.

За п’ять років загалом близько 15 000 солдатів з 9 країн служили в бойовій групі фронтових сил НАТО в Литві. Солдатів і цивільний персонал до Литви направили Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Бельгія, Франція, Чехія, Хорватія, Люксембург та Ісландія.

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Автор: 

Німеччина (7327) Литва (2381)


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Топ коментарі
+2
Показуха, не будут немцы против своих братушек кацапов воевать
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14.02.2022 14:26
+2
Надеюсь у немецких военных вместо оружия и бронетехники только бинты, зеленка и скорые для вывоза раненных чтобы не правацировать путена?
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14.02.2022 14:31
+1
в случае парашного вторжения, они резко отозвут этих своих переброшенных
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14.02.2022 14:30
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Показуха, не будут немцы против своих братушек кацапов воевать
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14.02.2022 14:26 Відповісти
Байден їде в Україну чи ні, чи може злякався.
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14.02.2022 14:26 Відповісти
зелена обізяна має виконати те, що письмово обіцяв, щоб до нього з'явилася довіра. Тоді і допомога збільшиться і Байден приїде.
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14.02.2022 17:39 Відповісти
брехня, якщо ні то там все домовлено. вони допоможуть захопити литву кацапам)))))
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14.02.2022 14:27 Відповісти
у литви кордон з росією лише в калініградській області...
німці наступатимуть зі сходу
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14.02.2022 14:34 Відповісти
суті не міняє. це союзники кацапів.
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14.02.2022 14:36 Відповісти
вони можуть повернути втрачене
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14.02.2022 14:43 Відповісти
в случае парашного вторжения, они резко отозвут этих своих переброшенных
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14.02.2022 14:30 Відповісти
Чёт сейчас представил себе улитку, в "бюргеровской" шляпке, с портфельчиком и такая сска, очень-очень торопится на собственных соплях...
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14.02.2022 14:30 Відповісти
Надеюсь у немецких военных вместо оружия и бронетехники только бинты, зеленка и скорые для вывоза раненных чтобы не правацировать путена?
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14.02.2022 14:31 Відповісти
Не сравнивайте ту машину и это недоразумение ,которое 10 лет с Чечней воевало
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14.02.2022 14:32 Відповісти
А толку ? Привезут свежее DVDпорно ? )
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14.02.2022 14:34 Відповісти
Ну не каски же?
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14.02.2022 14:52 Відповісти
тобто, ступінь загрози розуміють
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14.02.2022 14:36 Відповісти
Живу на 2-м этаже. В соседней квартире живёт ******** на всю голову алкаш. Здоровенный - 2 м. роста и весит килограмм 150. Сосед не даёт никакой жизни со своими такими же дружками, да ещё и угрожает квартиру мою пожечь.
Есть у меня товарищ. Жил с мамой в нашем подъезде на 7-м этаже. Но давно уже уехал в центр города. Товарищ - мастер спорта по боксу (до сих пор участвует в соревнованиях). Звоню ему, объясняю ситуацию и прошу помочь.
Товарищ "помог" - поставил своей маме на 7-м этаже бронированную дверь и подключил к сигнализации ...

P.S.
Это не моя история. Это про Германию ...
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14.02.2022 14:41 Відповісти
военных дипломатов без вооружения?
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14.02.2022 14:56 Відповісти
Из-за российской угрозы спрятали военных в безопасной Литве...
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14.02.2022 14:56 Відповісти
Нє, то не жостко.
На тлі російської загрози, Німеччина терміново має перекинути свої війська у Францію.
Франція ж рєзко перекинути в Німеччину.
Це як раз відповідатиме мірі їх участі в процесі.
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14.02.2022 15:43 Відповісти
Sto kasajetsia nemeckix soldat i ixnej texniki ona ocen vysokogo urovnia.Nemci da Litve oni pomogajet i soldatami i s nix zakuplena bolsinstvo texniki takze.Oni Litve prodali i tak dali vsio sto xoteli i lucuju texniku svojej kategoriji v mire kak Boxer ili SAU PZX2000
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14.02.2022 15:50 Відповісти
 
 