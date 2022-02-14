Німеччина перекидає військових до Литви через російську загрозу
Міноборони Німеччини цього тижня розмістить додатковий військовий контингент у Литві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.
Рішення ухвалено у відповідь на нещодавні агресивні військові дії Росії на кордонах України та погіршення ситуації з безпекою в країнах Балтії.
"Німеччина надає додаткові війська до бойової групи НАТО в Руклі. Нині бойова група під керівництвом Німеччини обслуговує близько 1200 військовослужбовців союзників", - йдеться в повідомленні.
Бойова група передових сил НАТО дислокується в Литві за ротацією з 2017 року. З самого початку створення в Литві Батальйонної бойової групи НАТО передбачалося, що до Рукли за потреби можна буде відправити підкріплення підрозділів бойової підтримки.
За п’ять років загалом близько 15 000 солдатів з 9 країн служили в бойовій групі фронтових сил НАТО в Литві. Солдатів і цивільний персонал до Литви направили Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Бельгія, Франція, Чехія, Хорватія, Люксембург та Ісландія.
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німці наступатимуть зі сходу
Есть у меня товарищ. Жил с мамой в нашем подъезде на 7-м этаже. Но давно уже уехал в центр города. Товарищ - мастер спорта по боксу (до сих пор участвует в соревнованиях). Звоню ему, объясняю ситуацию и прошу помочь.
Товарищ "помог" - поставил своей маме на 7-м этаже бронированную дверь и подключил к сигнализации ...
P.S.
Это не моя история. Это про Германию ...
На тлі російської загрози, Німеччина терміново має перекинути свої війська у Францію.
Франція ж рєзко перекинути в Німеччину.
Це як раз відповідатиме мірі їх участі в процесі.