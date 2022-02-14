Німеччина перекидає військових до Литви через російську загрозу

Міноборони Німеччини цього тижня розмістить додатковий військовий контингент у Литві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Рішення ухвалено у відповідь на нещодавні агресивні військові дії Росії на кордонах України та погіршення ситуації з безпекою в країнах Балтії.

"Німеччина надає додаткові війська до бойової групи НАТО в Руклі. Нині бойова група під керівництвом Німеччини обслуговує близько 1200 військовослужбовців союзників", - йдеться в повідомленні.

Бойова група передових сил НАТО дислокується в Литві за ротацією з 2017 року. З самого початку створення в Литві Батальйонної бойової групи НАТО передбачалося, що до Рукли за потреби можна буде відправити підкріплення підрозділів бойової підтримки.

За п’ять років загалом близько 15 000 солдатів з 9 країн служили в бойовій групі фронтових сил НАТО в Литві. Солдатів і цивільний персонал до Литви направили Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Бельгія, Франція, Чехія, Хорватія, Люксембург та Ісландія.

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