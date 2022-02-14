МОК отменил награждение фигуристов из-за допинг-скандала с российской спортсменкой Валиевой

Церемония награждения медалистов командного турнира в фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине не состоится из-за допинг-скандала с российской спортсменкой Камилой Валиевой.

Такое решение принял Международный олимпийский комитет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт МОК.

"В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командном зачете по фигурному катанию во время Олимпийских игр в Пекине, поскольку в нем будет участвовать спортсмен, с одной стороны, имеющий положительный результат допинг-пробы А, но чье нарушение антидопинговых правил с другой стороны еще не установлено", - говорится в сообщении.

В МОК отметили, что если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, то и в этом соревновании не будет "ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения".

В Международном олимпийском комитете также отметили, что по согласованию с соответствующими спортсменами и НОК организуют "достойную церемонию награждения, как только дело Валиевой будет завершено".

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Как известно, ставшая чемпионкой в ​​командном турнире 15-летняя российская спортсменка Камила Валиева попалась на употреблении запрещенных препаратов. В допинг-пробе Валиевой был обнаружен триметазидин.

Пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA) выступила с официальным заявлением о ситуации, подтвердив наличие положительной допинг-пробы у российской спортсменки. Теперь дело Валиевой будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Если вина Валиевой или тренерского штаба ОКР будет доказана, то их могут лишить "золота", которое они завоевали в командных соревнованиях. В настоящее время церемонию награждения поставили на паузу.

Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине-2022 россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили аббревиатурой сборной ОКР, то есть сборной олимпийского комитета России.