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Новости Олимпиада-2022
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МОК отменил награждение фигуристов из-за допинг-скандала с российской спортсменкой Валиевой

МОК отменил награждение фигуристов из-за допинг-скандала с российской спортсменкой Валиевой

Церемония награждения медалистов командного турнира в фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине не состоится из-за допинг-скандала с российской спортсменкой Камилой Валиевой.

Такое решение принял Международный олимпийский комитет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт МОК.

"В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командном зачете по фигурному катанию во время Олимпийских игр в Пекине, поскольку в нем будет участвовать спортсмен, с одной стороны, имеющий положительный результат допинг-пробы А, но чье нарушение антидопинговых правил с другой стороны еще не установлено", - говорится в сообщении.

В МОК отметили, что если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, то и в этом соревновании не будет "ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения".

В Международном олимпийском комитете также отметили, что по согласованию с соответствующими спортсменами и НОК организуют "достойную церемонию награждения, как только дело Валиевой будет завершено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский фигурист провалил тест на допинг на Олимпиаде-2022, - СМИ

Как известно, ставшая чемпионкой в ​​командном турнире 15-летняя российская спортсменка Камила Валиева попалась на употреблении запрещенных препаратов. В допинг-пробе Валиевой был обнаружен триметазидин.

Пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA) выступила с официальным заявлением о ситуации, подтвердив наличие положительной допинг-пробы у российской спортсменки. Теперь дело Валиевой будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Если вина Валиевой или тренерского штаба ОКР будет доказана, то их могут лишить "золота", которое они завоевали в командных соревнованиях. В настоящее время церемонию награждения поставили на паузу.

Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине-2022 россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили аббревиатурой сборной ОКР, то есть сборной олимпийского комитета России.

Автор: 

Олимпиада (1136) россия (95393) допинг-контроль (334)


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Топ комментарии
+32
Аферистам и мошенникам не место на Олимпиаде!
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14.02.2022 14:55
+11
Воно змалку на брехню вже заточене.
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14.02.2022 15:06
+10
Кацапська свиня завжди гімно знайде.
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14.02.2022 14:58
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Аферистам и мошенникам не место на Олимпиаде!
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14.02.2022 14:55 Ответить
Так, як і не місто спортсменам трансгендерам!
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14.02.2022 15:09 Ответить
Кацапська свиня завжди гімно знайде.
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14.02.2022 14:58 Ответить
Мала то красива і непогана фігуристка, але допінг це не справедливо до інших спортсменів.
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14.02.2022 14:58 Ответить
Воно змалку на брехню вже заточене.
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14.02.2022 15:06 Ответить
Та вона там нічого не вирішує, що їй дали і те п'є, просто на Росії така система.
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14.02.2022 15:11 Ответить
Стрельнула проба, которую она сдавала ещё аж в декабре. Там реально мутная история. Поэтому девочку не отстранили даже от соревнований. А то что она мегаталантлива так это все признают.
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14.02.2022 15:40 Ответить
Там запрещенный аналог мельдония. Который позволяет выдерживать большие нагрузки и быстрее восстанавливаться. Та хоть в ноябре. Допинг и есть допинг, это воровство результатов у чистых спортсменов. Вот и весь талант.Ее спасло пока, что ей 15 лет и там особые правила для защиты несовершеннолетних. Чисто процедурные моменты.
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14.02.2022 16:10 Ответить
Не. Там МОК наехал на ВАДу, типа схрена ли вы допустили спортсменку к играм, а теперь выёживаетесь с декабрьской пробой, которую обязаны изучить в течение 20 дней? ВАДа признаётся, что лоханулись. Поэтому всё спустили всё на тормозах пока.
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14.02.2022 16:32 Ответить
Там просто деньги крутятся немалые от рекламы, и такие мутняки МОКу серьёзно мешают зарабатывать
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14.02.2022 16:38 Ответить
Дівчині 15 років і її в такому віці вже шпигують хімією.
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14.02.2022 15:00 Ответить
Це як старі рецедивісти замість себе на кражі відправляють малолітніх. Сподіваються на співчуття суду та м"яке покарання для малолітніх.
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14.02.2022 16:24 Ответить
Кароче, походу "Олимпийские" игры уже можно смело свести к выступлению сборных адвокатов...
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14.02.2022 15:03 Ответить
ХЛО404
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14.02.2022 15:04 Ответить
Уверен, что эта мокшанская соска и не догадывалась, что тренер по заданию комитета спорта подмешивал ей в харчи допинг.
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14.02.2022 15:04 Ответить
Вы - сочувствующий?
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14.02.2022 15:07 Ответить
Нисколько, потому что кацапы - это свинособаки
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14.02.2022 15:16 Ответить
Ой та все там прекрасно всё знают. ТОже мне секрет.
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14.02.2022 15:36 Ответить
Олімпіськині мєльдоністи.
Мастєра спірта по фігурному шатанію.
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14.02.2022 15:06 Ответить
Половинчатое решение.МОК просто ждет бабла от рашки,чтобы потом отмазать зашквареную рашосвинью.
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14.02.2022 15:08 Ответить
Зараз на першому плані в світі агресія Росії проти України, а олімпійські ігри відійшли на другий план.
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14.02.2022 15:16 Ответить
за что Xí Jìnpíng очень "благодарен" рф вообще и х#йлу отдельно. поросята сами себе яму вырыли.
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14.02.2022 15:23 Ответить
та нехай їм в москві дадуть ті золоті побрякушки таке колись вже там робили)
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14.02.2022 15:21 Ответить
Нет. Золотые побрякушки им дадут в Пекине, но торжественной церемонии не будет. В раздевалку занесут медаль.
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14.02.2022 15:48 Ответить
Зачем вообще приглашать на Олимпиады этих мельдониевых свиней?
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14.02.2022 15:24 Ответить
Коли Московія приймає участь у олімпіаді, її слід називати Мочєпіада.
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14.02.2022 15:24 Ответить
сортивные соревнования в 21-м веке свелись к спорам и доказательствам неиспользования допинга, а не к спортивным достижениям. пора закрывать эту олимпийскую лавочку.
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14.02.2022 15:29 Ответить
У кацапов же фунционирует целый отряд под предводительством некоего узбека авторитета Тайванчика, который занимаетмя шантажом и подкупом на крупных соревнованиях. На то он и Тайванчик чтоб с китайцами договориться.
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14.02.2022 15:35 Ответить
Але вони хоча би ,,оскандалились,, але ми заганьбились на оліміаді на весь світ,інваліди виступили би краще а параолімпійці і виступлять та повернуться із нагородами.
Через корупцію і у спорті ось і маємо такі результати.
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14.02.2022 15:37 Ответить
Проиграли то проиграли. Главное не победа, а участие. И может оно и к лучшему. Меньше с кацапами на камеру лизаться будут.
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14.02.2022 15:58 Ответить
Дел не в проиграше а в том что есть в стране гораздо лучшие и перспективнее спортсмены но на них никто не обращает внимания так как у них нет ни мирового имени ни спонсоров ни папиков готовых отвалить круглые сумы для участия их протеже на олимпиаде.Это только у наших параолимпийцев никого нету вот поетому и выигрывают медали.
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14.02.2022 16:47 Ответить
На самом деле спорт оказался единственным действенным оружием против Путина. Чтобы реально наносить вред. WADA стал лучшим вложением ЦРУ и Ми-6.
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14.02.2022 15:50 Ответить
Ее допустили потому что допинг проба перед олимпиадой была отрицательной. А эта была сделана ещё в декабре 2021
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14.02.2022 16:02 Ответить
WADA полностью и дотошно проверяет только призеров, а тех, кто просто получил лицензию - выборочно.
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14.02.2022 16:33 Ответить
То есть чемпионат России, не интересует WADA на столько, что им даже не интересны допинг пробы спортсменки занявшей там второе место??? При том что призёры этого чемпионата вполне могут бороться за все три медали в женских соревнованиях???
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14.02.2022 22:12 Ответить
Соревнованиями внутри России занимается РУСАДА. А там у них скандал на скандале.
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14.02.2022 23:06 Ответить
В этом случае, действия WADA, стали столь откровенной подставою, что против Валиевой не решился выступить даже американский арбитр GAS (решение принималось по итогу совещания трёх арбитров. При том выносилось оно единогласно). Если допускать в спорте ТАКИЕ махинации, тут уже каждому станет очевидно на кого работает WADA.
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14.02.2022 22:22 Ответить
Мабуть розповідала, що наканунє імєла сєкс с партньором який вживає стімулятори?
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14.02.2022 15:41 Ответить
З ******? Він більше на хлопчиків заглядається...
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14.02.2022 16:26 Ответить
Та ***** вже й на хлопчиків не дуже... Він вже в землю більше поглядує... Але на останок падло хоче ще хоче в войнушку погратись...
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14.02.2022 16:32 Ответить
Тем не менее у мельдонистов уже 18 медалей. Уступают только Норвегии с 21 медалью.
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14.02.2022 15:42 Ответить
вся эта допинговая возня,это хрень. спортсмен может съесть совершенно безобидный фрукт или овощ,который вырастили с помощью химии и привет,поймали на допинге.
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14.02.2022 15:51 Ответить
Капец. Вот кацапы всех подосрали. Представьте, вы готовились, тренировались, выиграли соревнование (или как минимум в призах), но вместо торжественного награждения (а это капец какое радостное мероприятие для выигравших) получаешь хер только потому, что с тобой в заезде победил кацап, а говоря "кацап" мы подразумеваем "допинг" и наоборот.
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14.02.2022 15:56 Ответить
та шо нихєра ніпоняла? та й х@й на неї
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14.02.2022 16:25 Ответить
Вот и писяй после этого честно, собственной мочой.
Русафобы проклятые ....
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14.02.2022 20:30 Ответить
 
 