США предоставит макрофинансовую помощь Украине, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел очередной разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил за решение оказать Украине макрофинансовую помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы МИД Украины.

"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение предоставить Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - отметил Кулеба.

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