США предоставит макрофинансовую помощь Украине, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел очередной разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил за решение оказать Украине макрофинансовую помощь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы МИД Украины.
"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение предоставить Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - отметил Кулеба.
Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 14, 2022
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В США бюджет Ковід фонду якщо не помиляюсь був 3 трлд дол.
Не встигне і чорнило засохнуть як буде висіти на гіляці.
А орду ми можем і без нього бити, все одно з нього як з віслюка молока. Тільки заважає своїм пошуком компромісів і спробами заглянути пуйлу у вічі.
Чи не значить це те, що все ж таки Байден домовився з кремлівським пацюком про здачу України в обмін підтримки в протистоянні з Китаєм. Чи з інших причин.
Без адекватної ППО ЗСУ і народу буде дуже складно двухсотити агресора.
нападать на чеченских стариков с бердананками, атаковать маленькую Грузию с 1 буком или расстреливать вместе с правительственными войсками сирийских повстанцев - это всё, на что способна кацапская салдатня!