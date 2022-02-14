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Новости Агрессия России против Украины Война
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США предоставит макрофинансовую помощь Украине, - Кулеба

США предоставит макрофинансовую помощь Украине, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел очередной разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил за решение оказать Украине макрофинансовую помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы МИД Украины.

"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение предоставить Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - отметил Кулеба.

Читайте: Британия предоставляет Украине вооружение для обороны, чтобы РФ не обвинила Киев в нападении, - посол Симмонс

Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 14, 2022

Автор: 

МИД (6937) помощь (7770) США (26471) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Rino. це вам скабєєва по секрету сказала?
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14.02.2022 15:47
+2
А почему Кулеба молчит по - поводу интервью Пристайко? Ведь посол это его креатура. И если посол делает заявления противоречащие действующей Конституции, то должна быть дана оценка "боссом".
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14.02.2022 15:44
+2
да блин, кацапы никогда не воевали против регулярной армии!!!
нападать на чеченских стариков с бердананками, атаковать маленькую Грузию с 1 буком или расстреливать вместе с правительственными войсками сирийских повстанцев - это всё, на что способна кацапская салдатня!
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14.02.2022 16:00
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Якщо народу не займаться середкою, усе залишиться Путлеру.
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14.02.2022 15:42 Ответить
Rino. це вам скабєєва по секрету сказала?
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14.02.2022 15:47 Ответить
Ні не Скабєєва, це було на сайті Цензор.
В США бюджет Ковід фонду якщо не помиляюсь був 3 трлд дол.
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14.02.2022 16:42 Ответить
А почему Кулеба молчит по - поводу интервью Пристайко? Ведь посол это его креатура. И если посол делает заявления противоречащие действующей Конституции, то должна быть дана оценка "боссом".
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14.02.2022 15:44 Ответить
Це такі дрібниці в порвінянні з тим що нам готує шмаркля.
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14.02.2022 15:48 Ответить
зараз нам потрібні військові товари, а не гроші. Краще б США привезли на весь ярд ще ракет до стінгерів
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14.02.2022 15:45 Ответить
Вже не встигнуть. Зеля подпише капітуляцію раніше.
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14.02.2022 15:50 Ответить
Зе не цар, а ми не кріпаки, а козаки.
Не встигне і чорнило засохнуть як буде висіти на гіляці.
А орду ми можем і без нього бити, все одно з нього як з віслюка молока. Тільки заважає своїм пошуком компромісів і спробами заглянути пуйлу у вічі.
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14.02.2022 16:01 Ответить
Незважаючи на те, що найбільша проблема ЗСУ, це авіація і ППО, наші "дорогі" друззі не надають нам навіть ПЗРК, навіть застарілих. Я не кажу вже про літаки.
Чи не значить це те, що все ж таки Байден домовився з кремлівським пацюком про здачу України в обмін підтримки в протистоянні з Китаєм. Чи з інших причин.
Без адекватної ППО ЗСУ і народу буде дуже складно двухсотити агресора.
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14.02.2022 15:46 Ответить
да блин, кацапы никогда не воевали против регулярной армии!!!
нападать на чеченских стариков с бердананками, атаковать маленькую Грузию с 1 буком или расстреливать вместе с правительственными войсками сирийских повстанцев - это всё, на что способна кацапская салдатня!
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14.02.2022 16:00 Ответить
Чому всі так хочуть шари? Вона розбещує! Потім ніхто не працюватиме, як безхатьки.
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14.02.2022 15:46 Ответить
Муму?
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14.02.2022 15:48 Ответить
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14.02.2022 16:01 Ответить
Амерам-черговий респект...
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14.02.2022 16:05 Ответить
Может наконец доперли что Украине нужны деньги, а не озабоченности?
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14.02.2022 16:21 Ответить
Ей, Кулеба, в американцях і в їх зусиллях щодо врятування України уже ніхто не сумнівається, навіть бабці-комуністки. Ти краще ось що скажи, як там Пристайка? все іще працює? Так чи ні?
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14.02.2022 17:31 Ответить
 
 