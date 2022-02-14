США нададуть макрофінансову допомогу Україні, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів чергову розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та подякував за рішення надати Україні макрофінансову допомогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави МЗС України.
"Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії", - зазначив Кулеба.
Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 14, 2022
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В США бюджет Ковід фонду якщо не помиляюсь був 3 трлд дол.
Не встигне і чорнило засохнуть як буде висіти на гіляці.
А орду ми можем і без нього бити, все одно з нього як з віслюка молока. Тільки заважає своїм пошуком компромісів і спробами заглянути пуйлу у вічі.
Чи не значить це те, що все ж таки Байден домовився з кремлівським пацюком про здачу України в обмін підтримки в протистоянні з Китаєм. Чи з інших причин.
Без адекватної ППО ЗСУ і народу буде дуже складно двухсотити агресора.
нападать на чеченских стариков с бердананками, атаковать маленькую Грузию с 1 буком или расстреливать вместе с правительственными войсками сирийских повстанцев - это всё, на что способна кацапская салдатня!