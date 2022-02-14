США нададуть макрофінансову допомогу Україні, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів чергову розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та подякував за рішення надати Україні макрофінансову допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави МЗС України.

"Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії", - зазначив Кулеба.

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