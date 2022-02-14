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США нададуть макрофінансову допомогу Україні, - Кулеба

США нададуть макрофінансову допомогу Україні, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів чергову розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та подякував за рішення надати Україні макрофінансову допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави МЗС України.

"Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії", - зазначив Кулеба.

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Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 14, 2022

МЗС (4110) допомога (8304) США (22590) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Rino. це вам скабєєва по секрету сказала?
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14.02.2022 15:47
+2
А почему Кулеба молчит по - поводу интервью Пристайко? Ведь посол это его креатура. И если посол делает заявления противоречащие действующей Конституции, то должна быть дана оценка "боссом".
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14.02.2022 15:44
+2
да блин, кацапы никогда не воевали против регулярной армии!!!
нападать на чеченских стариков с бердананками, атаковать маленькую Грузию с 1 буком или расстреливать вместе с правительственными войсками сирийских повстанцев - это всё, на что способна кацапская салдатня!
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14.02.2022 16:00
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Якщо народу не займаться середкою, усе залишиться Путлеру.
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14.02.2022 15:42 Відповісти
Rino. це вам скабєєва по секрету сказала?
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14.02.2022 15:47 Відповісти
Ні не Скабєєва, це було на сайті Цензор.
В США бюджет Ковід фонду якщо не помиляюсь був 3 трлд дол.
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14.02.2022 16:42 Відповісти
А почему Кулеба молчит по - поводу интервью Пристайко? Ведь посол это его креатура. И если посол делает заявления противоречащие действующей Конституции, то должна быть дана оценка "боссом".
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14.02.2022 15:44 Відповісти
Це такі дрібниці в порвінянні з тим що нам готує шмаркля.
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14.02.2022 15:48 Відповісти
зараз нам потрібні військові товари, а не гроші. Краще б США привезли на весь ярд ще ракет до стінгерів
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14.02.2022 15:45 Відповісти
Вже не встигнуть. Зеля подпише капітуляцію раніше.
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14.02.2022 15:50 Відповісти
Зе не цар, а ми не кріпаки, а козаки.
Не встигне і чорнило засохнуть як буде висіти на гіляці.
А орду ми можем і без нього бити, все одно з нього як з віслюка молока. Тільки заважає своїм пошуком компромісів і спробами заглянути пуйлу у вічі.
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14.02.2022 16:01 Відповісти
Незважаючи на те, що найбільша проблема ЗСУ, це авіація і ППО, наші "дорогі" друззі не надають нам навіть ПЗРК, навіть застарілих. Я не кажу вже про літаки.
Чи не значить це те, що все ж таки Байден домовився з кремлівським пацюком про здачу України в обмін підтримки в протистоянні з Китаєм. Чи з інших причин.
Без адекватної ППО ЗСУ і народу буде дуже складно двухсотити агресора.
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14.02.2022 15:46 Відповісти
да блин, кацапы никогда не воевали против регулярной армии!!!
нападать на чеченских стариков с бердананками, атаковать маленькую Грузию с 1 буком или расстреливать вместе с правительственными войсками сирийских повстанцев - это всё, на что способна кацапская салдатня!
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14.02.2022 16:00 Відповісти
Чому всі так хочуть шари? Вона розбещує! Потім ніхто не працюватиме, як безхатьки.
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14.02.2022 15:46 Відповісти
Муму?
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14.02.2022 15:48 Відповісти
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14.02.2022 16:01 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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14.02.2022 16:05 Відповісти
Может наконец доперли что Украине нужны деньги, а не озабоченности?
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14.02.2022 16:21 Відповісти
Ей, Кулеба, в американцях і в їх зусиллях щодо врятування України уже ніхто не сумнівається, навіть бабці-комуністки. Ти краще ось що скажи, як там Пристайка? все іще працює? Так чи ні?
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14.02.2022 17:31 Відповісти
 
 