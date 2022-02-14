Пресс-конференция Зеленского и Шольца после переговоров. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц проводят встречу с представителями СМИ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
После проведения украино-германских переговоров Шольц и Зеленский проводят встречу с представителями средств массовой информации.
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+25 Anton Grinblat #491066
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Коли я чую про інвесторів, які тікають з України через тривожність США, у мене око сіпається!
Так, ми втрачаємо гроші. Але яким треба бути недалеким, щоб заявляти, що втрачаємо через США, а не через Росію??
Через російську агресію ми втрачаємо гроші не день і не два, а вже вісім років. І втратили вже сотні мільярдів за цей час.
І коли сьогодні Штати б'ють на сполох, вони дійсно приносять нам якісь збитки. Але ці збитки - ніщо порівняно із трильйонними збитками, яких ми зазнаємо у разі повномасштабного вторнення. Тому ціна, яку ми платимо за стримування Путіна, абсолютно адекватна і не варто жлобствувати та гадати "а от, якщо не нападе".
Бо що, як нападе? В 2014 було падіння https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23%D0%92%D0%92%D0%9F #ВВП 6,8%. В 2015 - 9,9%. В грошах це була втрата близько 300 млрд гривень. І це всього лише локальна війна без ракет та авіації у двох областях.
Залиште союзників у спокої, мамкині економісти. Не оцінюйте Штати. Ви об'єктивно не можете оцінити і десятої частини інформації, на основі якої вони приймають рішення. Дайте дорослим робити нашу спільну справу і не заважайте їм.
https://www.facebook.com/100000678634331/posts/5248195398546363/ Сергей Марченко
А Шольц каже, що питання вступу України в НАТО, що "сьогодні на порядку денному не стоїть", але що це є вибором конкретної країни (України) і не ***** пристало диктувати подібні умови.
Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
Бо побачив, що якби він не говорив - то всім все *****.
То він думає , якого *** я буду тут шось видумувати, прочитав - та й пішли *****.
Все одно німота сцикуни ****** бояться навіть пістолета дати.