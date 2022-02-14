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Пресс-конференция Зеленского и Шольца после переговоров. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц проводят встречу с представителями СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После проведения украино-германских переговоров Шольц и Зеленский проводят встречу с представителями средств массовой информации.

Смотрите также: Шольц прибыл в Киев. ВIДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+25
у кого нервы крепкие и желудок - послушате, что там зечмо блеет и перескажите потом, плиз. Бо я не могу это вынести))
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14.02.2022 16:05
+14
Оправдывал заявление Пристайко, а вообще смотреть и слушать особо нечего а вот тошнить после этого оратора точно будет
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14.02.2022 16:22
+11
не ты один)))))))
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14.02.2022 16:10
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зельцман, швидше читай, літак чекає
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14.02.2022 16:01 Ответить
у кого нервы крепкие и желудок - послушате, что там зечмо блеет и перескажите потом, плиз. Бо я не могу это вынести))
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14.02.2022 16:05 Ответить
не ты один)))))))
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14.02.2022 16:10 Ответить
Оправдывал заявление Пристайко, а вообще смотреть и слушать особо нечего а вот тошнить после этого оратора точно будет
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14.02.2022 16:22 Ответить
Это может говорить о том, что пристайко не просто так сморозил это все. И это действительно был пробный шар на прощупывание реакции общества.
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14.02.2022 16:26 Ответить
пристайку еше не уволили?
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14.02.2022 16:08 Ответить
ні, говорять що знов міністром буде)
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14.02.2022 16:11 Ответить
министром обороны?
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14.02.2022 16:12 Ответить
Министром по вопросам евроинтеграции и вступления в НАТО.
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14.02.2022 16:20 Ответить
За що його увольняти? Він виконував наказ.
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14.02.2022 18:10 Ответить
міністром закордоних справ
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14.02.2022 16:14 Ответить
Що може сказати корумпований риженький німчик ? якщо він розуміє, що все сказане може бути використано в суді США ? А може і не німчик ? після 45го.. все так заплуталось, багато раз, і кожен день.... мабудь бабуля нашіптала... а що може відповісти блазень... ??? крім сорому і огиди, українцям сподіватись не має на що....
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14.02.2022 16:15 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27985935.html І про економіку



Коли я чую про інвесторів, які тікають з України через тривожність США, у мене око сіпається!

Так, ми втрачаємо гроші. Але яким треба бути недалеким, щоб заявляти, що втрачаємо через США, а не через Росію??

Через російську агресію ми втрачаємо гроші не день і не два, а вже вісім років. І втратили вже сотні мільярдів за цей час.

І коли сьогодні Штати б'ють на сполох, вони дійсно приносять нам якісь збитки. Але ці збитки - ніщо порівняно із трильйонними збитками, яких ми зазнаємо у разі повномасштабного вторнення. Тому ціна, яку ми платимо за стримування Путіна, абсолютно адекватна і не варто жлобствувати та гадати "а от, якщо не нападе".

Бо що, як нападе? В 2014 було падіння https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23%D0%92%D0%92%D0%9F #ВВП 6,8%. В 2015 - 9,9%. В грошах це була втрата близько 300 млрд гривень. І це всього лише локальна війна без ракет та авіації у двох областях.

Залиште союзників у спокої, мамкині економісти. Не оцінюйте Штати. Ви об'єктивно не можете оцінити і десятої частини інформації, на основі якої вони приймають рішення. Дайте дорослим робити нашу спільну справу і не заважайте їм.

https://www.facebook.com/100000678634331/posts/5248195398546363/ Сергей Марченко
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14.02.2022 16:18 Ответить
заяви Пристайка і Кулеби не дезавуював. Навіть погодився з тим, що "можна погодитись з деякими лідерами, що вступ в НАТО, мовляв, передчасний".
А Шольц каже, що питання вступу України в НАТО, що "сьогодні на порядку денному не стоїть", але що це є вибором конкретної країни (України) і не ***** пристало диктувати подібні умови.
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14.02.2022 16:19 Ответить
По поводу НАТО Зеленский правильно ответил ,зрада отменяется.
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14.02.2022 16:22 Ответить
Шо, ссытся твоё ***** натушки?
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14.02.2022 16:30 Ответить
Думаю если "мое" уйло сюда попрется, то и нато обосцытся ,и ты вместе с ним .
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14.02.2022 22:57 Ответить
Мені одному здалося, що Зе вже наложив повні штани? Гидко слухати це постійне його бекання ні про що...
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14.02.2022 16:23 Ответить
Не дай Бог кому-то в своём уме слушать этот наркоманский бред.
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14.02.2022 16:23 Ответить
главное чтобы втихаря опять не подписали какую-то формулу
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14.02.2022 16:27 Ответить
Поверьте там уже с головой хватает того что ранее подписали/обещали...
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14.02.2022 16:51 Ответить
Зеленський запевнив канцлера Німеччини https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/olaf-sholc-v-ukrajini-cherez-zagrozu-vtorgnennya-rf-16-lyutogo-onlayn-novini-ukrajini-50215987.html Олафа Шольца , що Україна надасть законопроєкти про особливий статус Донбасу та місцеві вибори на сході України для дискусії.

Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
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14.02.2022 17:14 Ответить
73% як вам ваш переляканий лідер? просилось інше слово в кінці ...
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14.02.2022 16:49 Ответить
гундосе Зе-чмо, розберись зi своєю дристайкою .

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14.02.2022 17:52 Ответить
Про "північний потік" і про поставки німецької зброї - куце белькотіння. Про "першу леді" - язиком як на "кварталі" (*******). Про "західну Україну" і Львів - якось ... бридливо. Все стало на свої місця...
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14.02.2022 17:52 Ответить
Ну все... Вторжение похоже отменяется и война тоже. 😆👏
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14.02.2022 18:46 Ответить
Правильно він все робить, що читає як будто відбуває бувальщину.
Бо побачив, що якби він не говорив - то всім все *****.
То він думає , якого *** я буду тут шось видумувати, прочитав - та й пішли *****.
Все одно німота сцикуни ****** бояться навіть пістолета дати.
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14.02.2022 19:15 Ответить
Дещо послухав і зрозумів що наше нікчемне жи@енятко уникає підтвердити наш курс на НАТО. Таке враження що він готовий йти на поступки ***** і тільки рішуча підтримка США і союзників заважають йому здати Україну. Тому і таке роздратування в бік Америки. Якби не загроза вторгення, то треба було б направити цього лідера всіх часів і народів вслід за Овочем.
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14.02.2022 19:41 Ответить
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14.02.2022 20:18 Ответить
Для повернення миру потрібно Будапештський меморандум виконувати і рятувати нашу країну перш за все...Україна понад усе!
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15.02.2022 12:53 Ответить
Країні на даний момент потрібне повернення миру в форматі Будапешту! Тільки вчитайтеся в ті домовленості, агресор сам унеможливив виконання Мінських, коли почав роздавати російські паспорти на окупованих територіях Донбасу
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15.02.2022 13:04 Ответить
 
 