Пресконференція Зеленського та Шольца після перемовин. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц проводять зустріч із представниками ЗМІ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Після проведення українсько-німецьких переговорів Шольц та Зеленський проводять зустріч з представниками засобів масової інформації.
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+25 Anton Grinblat #491066
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+14 Екатерина Федчук
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+11 юрий первый
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Коли я чую про інвесторів, які тікають з України через тривожність США, у мене око сіпається!
Так, ми втрачаємо гроші. Але яким треба бути недалеким, щоб заявляти, що втрачаємо через США, а не через Росію??
Через російську агресію ми втрачаємо гроші не день і не два, а вже вісім років. І втратили вже сотні мільярдів за цей час.
І коли сьогодні Штати б'ють на сполох, вони дійсно приносять нам якісь збитки. Але ці збитки - ніщо порівняно із трильйонними збитками, яких ми зазнаємо у разі повномасштабного вторнення. Тому ціна, яку ми платимо за стримування Путіна, абсолютно адекватна і не варто жлобствувати та гадати "а от, якщо не нападе".
Бо що, як нападе? В 2014 було падіння https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23%D0%92%D0%92%D0%9F #ВВП 6,8%. В 2015 - 9,9%. В грошах це була втрата близько 300 млрд гривень. І це всього лише локальна війна без ракет та авіації у двох областях.
Залиште союзників у спокої, мамкині економісти. Не оцінюйте Штати. Ви об'єктивно не можете оцінити і десятої частини інформації, на основі якої вони приймають рішення. Дайте дорослим робити нашу спільну справу і не заважайте їм.
https://www.facebook.com/100000678634331/posts/5248195398546363/ Сергей Марченко
А Шольц каже, що питання вступу України в НАТО, що "сьогодні на порядку денному не стоїть", але що це є вибором конкретної країни (України) і не ***** пристало диктувати подібні умови.
Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
Бо побачив, що якби він не говорив - то всім все *****.
То він думає , якого *** я буду тут шось видумувати, прочитав - та й пішли *****.
Все одно німота сцикуни ****** бояться навіть пістолета дати.