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Пресконференція Зеленського та Шольца після перемовин. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц проводять зустріч із представниками ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після проведення українсько-німецьких переговорів Шольц та Зеленський проводять зустріч з представниками засобів масової інформації.

Також читайте: Зустріч Зеленського та Шольца розпочалася у Києві, - ОП

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+25
у кого нервы крепкие и желудок - послушате, что там зечмо блеет и перескажите потом, плиз. Бо я не могу это вынести))
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14.02.2022 16:05
+14
Оправдывал заявление Пристайко, а вообще смотреть и слушать особо нечего а вот тошнить после этого оратора точно будет
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14.02.2022 16:22
+11
не ты один)))))))
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14.02.2022 16:10
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зельцман, швидше читай, літак чекає
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14.02.2022 16:01 Відповісти
у кого нервы крепкие и желудок - послушате, что там зечмо блеет и перескажите потом, плиз. Бо я не могу это вынести))
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14.02.2022 16:05 Відповісти
не ты один)))))))
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14.02.2022 16:10 Відповісти
Оправдывал заявление Пристайко, а вообще смотреть и слушать особо нечего а вот тошнить после этого оратора точно будет
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14.02.2022 16:22 Відповісти
Это может говорить о том, что пристайко не просто так сморозил это все. И это действительно был пробный шар на прощупывание реакции общества.
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14.02.2022 16:26 Відповісти
пристайку еше не уволили?
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14.02.2022 16:08 Відповісти
ні, говорять що знов міністром буде)
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14.02.2022 16:11 Відповісти
министром обороны?
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14.02.2022 16:12 Відповісти
Министром по вопросам евроинтеграции и вступления в НАТО.
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14.02.2022 16:20 Відповісти
За що його увольняти? Він виконував наказ.
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14.02.2022 18:10 Відповісти
міністром закордоних справ
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14.02.2022 16:14 Відповісти
Що може сказати корумпований риженький німчик ? якщо він розуміє, що все сказане може бути використано в суді США ? А може і не німчик ? після 45го.. все так заплуталось, багато раз, і кожен день.... мабудь бабуля нашіптала... а що може відповісти блазень... ??? крім сорому і огиди, українцям сподіватись не має на що....
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14.02.2022 16:15 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27985935.html І про економіку



Коли я чую про інвесторів, які тікають з України через тривожність США, у мене око сіпається!

Так, ми втрачаємо гроші. Але яким треба бути недалеким, щоб заявляти, що втрачаємо через США, а не через Росію??

Через російську агресію ми втрачаємо гроші не день і не два, а вже вісім років. І втратили вже сотні мільярдів за цей час.

І коли сьогодні Штати б'ють на сполох, вони дійсно приносять нам якісь збитки. Але ці збитки - ніщо порівняно із трильйонними збитками, яких ми зазнаємо у разі повномасштабного вторнення. Тому ціна, яку ми платимо за стримування Путіна, абсолютно адекватна і не варто жлобствувати та гадати "а от, якщо не нападе".

Бо що, як нападе? В 2014 було падіння https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23%D0%92%D0%92%D0%9F #ВВП 6,8%. В 2015 - 9,9%. В грошах це була втрата близько 300 млрд гривень. І це всього лише локальна війна без ракет та авіації у двох областях.

Залиште союзників у спокої, мамкині економісти. Не оцінюйте Штати. Ви об'єктивно не можете оцінити і десятої частини інформації, на основі якої вони приймають рішення. Дайте дорослим робити нашу спільну справу і не заважайте їм.

https://www.facebook.com/100000678634331/posts/5248195398546363/ Сергей Марченко
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14.02.2022 16:18 Відповісти
заяви Пристайка і Кулеби не дезавуював. Навіть погодився з тим, що "можна погодитись з деякими лідерами, що вступ в НАТО, мовляв, передчасний".
А Шольц каже, що питання вступу України в НАТО, що "сьогодні на порядку денному не стоїть", але що це є вибором конкретної країни (України) і не ***** пристало диктувати подібні умови.
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14.02.2022 16:19 Відповісти
По поводу НАТО Зеленский правильно ответил ,зрада отменяется.
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14.02.2022 16:22 Відповісти
Шо, ссытся твоё ***** натушки?
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14.02.2022 16:30 Відповісти
Думаю если "мое" уйло сюда попрется, то и нато обосцытся ,и ты вместе с ним .
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14.02.2022 22:57 Відповісти
Мені одному здалося, що Зе вже наложив повні штани? Гидко слухати це постійне його бекання ні про що...
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14.02.2022 16:23 Відповісти
Не дай Бог кому-то в своём уме слушать этот наркоманский бред.
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14.02.2022 16:23 Відповісти
главное чтобы втихаря опять не подписали какую-то формулу
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14.02.2022 16:27 Відповісти
Поверьте там уже с головой хватает того что ранее подписали/обещали...
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14.02.2022 16:51 Відповісти
Зеленський запевнив канцлера Німеччини https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/olaf-sholc-v-ukrajini-cherez-zagrozu-vtorgnennya-rf-16-lyutogo-onlayn-novini-ukrajini-50215987.html Олафа Шольца , що Україна надасть законопроєкти про особливий статус Донбасу та місцеві вибори на сході України для дискусії.

Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
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14.02.2022 17:14 Відповісти
73% як вам ваш переляканий лідер? просилось інше слово в кінці ...
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14.02.2022 16:49 Відповісти
гундосе Зе-чмо, розберись зi своєю дристайкою .

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14.02.2022 17:52 Відповісти
Про "північний потік" і про поставки німецької зброї - куце белькотіння. Про "першу леді" - язиком як на "кварталі" (*******). Про "західну Україну" і Львів - якось ... бридливо. Все стало на свої місця...
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14.02.2022 17:52 Відповісти
Ну все... Вторжение похоже отменяется и война тоже. 😆👏
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14.02.2022 18:46 Відповісти
Правильно він все робить, що читає як будто відбуває бувальщину.
Бо побачив, що якби він не говорив - то всім все *****.
То він думає , якого *** я буду тут шось видумувати, прочитав - та й пішли *****.
Все одно німота сцикуни ****** бояться навіть пістолета дати.
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14.02.2022 19:15 Відповісти
Дещо послухав і зрозумів що наше нікчемне жи@енятко уникає підтвердити наш курс на НАТО. Таке враження що він готовий йти на поступки ***** і тільки рішуча підтримка США і союзників заважають йому здати Україну. Тому і таке роздратування в бік Америки. Якби не загроза вторгення, то треба було б направити цього лідера всіх часів і народів вслід за Овочем.
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14.02.2022 19:41 Відповісти
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14.02.2022 20:18 Відповісти
Для повернення миру потрібно Будапештський меморандум виконувати і рятувати нашу країну перш за все...Україна понад усе!
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15.02.2022 12:53 Відповісти
Країні на даний момент потрібне повернення миру в форматі Будапешту! Тільки вчитайтеся в ті домовленості, агресор сам унеможливив виконання Мінських, коли почав роздавати російські паспорти на окупованих територіях Донбасу
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15.02.2022 13:04 Відповісти
 
 