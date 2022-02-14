Пресконференція Зеленського та Шольца після перемовин. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц проводять зустріч із представниками ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після проведення українсько-німецьких переговорів Шольц та Зеленський проводять зустріч з представниками засобів масової інформації.

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