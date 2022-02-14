32-летний мужчина обстрелял окна Офиса Президента из рогатки, - МВД

32-летний киевлянин стрелял металлическими шариками из рогатки по окнам Офиса Президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"Сегодня работники полиции совместно с сотрудниками Управления Государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса Президента. В результате повреждены стекла двух окон админздания", - говорится в сообщении.

Правонарушителя доставили в районное управление полиции для установления мотивов поступка. На месте происшествия правоохранители проводят первые очередные следственные действия.

Событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. По результатам проверки действиям мужчины будет дана ​​правовая квалификация.

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