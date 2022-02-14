32-річний чоловік обстріляв вікна Офісу Президента з рогатки, - МВС
32-річний киянин стріляв металевими кульками з рогатки по вікнах Офісу Президента.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.
"Сьогодні працівники поліції спільно зі співробітниками Управління Державної охорони затримали 32-річного киянина, який металевими кульками з рогатки стріляв по вікнах Офісу Президента. У результаті пошкоджено скло двох вікон адмінбудівлі", - йдеться в повідомленні.
Правопорушника доставили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку. На місці події правоохоронці проводять першого чергові слідчі дії.
Подія зареєстрована у Печерському управлінні поліції. За результатами перевірки діям чоловіка буде надана правова кваліфікація.
Топ коментарі
+48 Александр Сандеро
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+33 Anton Ivanovich
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ты чмо откуда вылез?
Плачу...😂
Ненависть к ЗЕ будет в украинцах расти вместе с калибром и средствами отстрела.
А после нынешнего обострения оружия на руках будет немеряно.
Пора закладывать окна памперсами...
- Почему? - радостно спросил второй сын знаменитого отца.
- Таковы суровые законы жизни. Или, короче выражаясь, жизнь диктует нам свои суровые законы.
(C)
Вроде рогатка это не гранатомет, но статья та же самая - покушение на жизнь потерпевшего прыныжня Украины
"- Дети, какую вы знаете самую большую рыбу?
Дети называют. Поднимает руку Дерьмак.
- Самая большая рыба - это скумбрия.
- Что за глупости!
- Никакие не глупости! Папа рассказывал дяде Васе, что он в Ялте ее
поймал, так целый месяц жарил."
1. Стрелять не метал.шариками, а обычными округлыми камешками
2. Одновременно с "обстрелом" офиса президента, второй человек обстреливает какой-нибудь райисполком в каком-нибудь Мухосранске.
3. Итоговый приговор одному и второму будет являться ярчайшей демонстрацией базового принципа любого демократического государства: "Перед законом - все равны"
(большой привет Трухину)
А зрадив кого і як?
Ну звісна річ ті депутати що полетіли за кордон та нехочуть повертатися то не зрадники. А ******* з рогаткою то небезпечний зрадник.
Хоча багато хто потиснув би йому руку.
Ну теперь еще лярдик на ремонт выделят.
Рогатка бойова чи мисливська?
Кульки 4.5 мм чи більші?
Дозвіл на рогатку?
Де придбав?
Слідчі вийдуть на АліЕкспрес.
"Розбійнику" впаяють замах на Президента.
Смешно.
Противный Шалунишка?
Вторжение??
Скумбрия по 8 оказалась отравленной?
Хотя..... Какой презик, такое и покушение......
И этого хватит, весь офис наверное засран от страха.