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Новини
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32-річний чоловік обстріляв вікна Офісу Президента з рогатки, - МВС

32-річний чоловік обстріляв вікна Офісу Президента з рогатки, - МВС

32-річний киянин стріляв металевими кульками з рогатки по вікнах Офісу Президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Сьогодні працівники поліції спільно зі співробітниками Управління Державної охорони затримали 32-річного киянина, який металевими кульками з рогатки стріляв по вікнах Офісу Президента. У результаті пошкоджено скло двох вікон адмінбудівлі", - йдеться в повідомленні.

Правопорушника доставили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку. На місці події правоохоронці проводять першого чергові слідчі дії.

Подія зареєстрована у Печерському управлінні поліції. За результатами перевірки діям чоловіка буде надана правова кваліфікація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано чоловіка, що жбурнув молоток у вікно будівлі Верховної Ради, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Київ (19424) МВС (3500) хуліганство (233) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+48
Ну то дайте йому гранатомет. Навіщо людина мучається?
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14.02.2022 16:50
+33
Нелоха уже відкачали від серцевого нападу з жаху?
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14.02.2022 16:51
+28
Окна принесут в студию Г+Г?
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14.02.2022 16:50
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влюбленный? кого он вызывал оттуда интересно?
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14.02.2022 16:49 Відповісти
шо убогое? в ночную подняли? совсем все плохо у вазелина оманского?
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14.02.2022 21:15 Відповісти
шо говно, смелой воды навернул и стал рембой?
ты чмо откуда вылез?
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14.02.2022 21:40 Відповісти
ты зациклен на гейклубах. больная тема?
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14.02.2022 21:57 Відповісти
Пунш?
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14.02.2022 16:49 Відповісти
тєрьорюга
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14.02.2022 16:49 Відповісти
Окна принесут в студию Г+Г?
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14.02.2022 16:50 Відповісти
Ну дверь же мусейчук лично на горбу тащила в студию, так что не исключено
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14.02.2022 16:53 Відповісти
Ну то дайте йому гранатомет. Навіщо людина мучається?
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14.02.2022 16:50 Відповісти
"Правопорушника доставили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку. правоохоронці проводять першого чергові слідчі дії."
Плачу...😂
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14.02.2022 16:50 Відповісти
Нелоха уже відкачали від серцевого нападу з жаху?
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14.02.2022 16:51 Відповісти
Пока что из рогатки...

Ненависть к ЗЕ будет в украинцах расти вместе с калибром и средствами отстрела.

А после нынешнего обострения оружия на руках будет немеряно.
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14.02.2022 16:51 Відповісти
Жаба всралась?
Пора закладывать окна памперсами...
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14.02.2022 16:51 Відповісти
- Кстати, о детстве, - сказал первый сын, - в детстве таких, как вы, я убивал на месте. Из рогатки.

- Почему? - радостно спросил второй сын знаменитого отца.

- Таковы суровые законы жизни. Или, короче выражаясь, жизнь диктует нам свои суровые законы.
(C)
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14.02.2022 16:52 Відповісти
Красава мужик, только присядет теперь
Вроде рогатка это не гранатомет, но статья та же самая - покушение на жизнь потерпевшего прыныжня Украины
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14.02.2022 16:52 Відповісти
Гляди и рошенку подкинут...
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14.02.2022 17:16 Відповісти
А це держава взагалi?
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14.02.2022 16:52 Відповісти
Взагалі, як на твою думку, "держава" - це коли вбивають лідера опозиції у 50-ти метрах від резиденції правителя.
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14.02.2022 18:48 Відповісти
он хотел у дерьмака спросить - "а скумбрия по 8 сегодня выйдет во двор?"
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14.02.2022 16:53 Відповісти
Для Ленки на безрыбьи, когда зеля ушел к Елдаку, теперь и любой кол - щука
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14.02.2022 16:54 Відповісти
если боян опапдейтит то будет где то так ))
"- Дети, какую вы знаете самую большую рыбу?
Дети называют. Поднимает руку Дерьмак.
- Самая большая рыба - это скумбрия.
- Что за глупости!
- Никакие не глупости! Папа рассказывал дяде Васе, что он в Ялте ее
поймал, так целый месяц жарил."
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14.02.2022 17:01 Відповісти
Шольц?)
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14.02.2022 16:59 Відповісти
Событие не подготовлено! Надо было:
1. Стрелять не метал.шариками, а обычными округлыми камешками
2. Одновременно с "обстрелом" офиса президента, второй человек обстреливает какой-нибудь райисполком в каком-нибудь Мухосранске.
3. Итоговый приговор одному и второму будет являться ярчайшей демонстрацией базового принципа любого демократического государства: "Перед законом - все равны"

(большой привет Трухину)
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14.02.2022 16:59 Відповісти
Это уже вторжение или нет??
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14.02.2022 17:01 Відповісти
переворот
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14.02.2022 17:21 Відповісти
Почти погром.
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14.02.2022 17:30 Відповісти
Він, мабуть, із п'яну, переплутав гранатомет із рогаткою.
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14.02.2022 17:02 Відповісти
фальшстарт...
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14.02.2022 17:02 Відповісти
Не повезло - влеплят 2 статьи - державна зрада и тероризм!
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14.02.2022 17:03 Відповісти
Террорист з рогаткою?
А зрадив кого і як?
Ну звісна річ ті депутати що полетіли за кордон та нехочуть повертатися то не зрадники. А ******* з рогаткою то небезпечний зрадник.
Хоча багато хто потиснув би йому руку.
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14.02.2022 18:29 Відповісти
Так судя с новостей которые в последнее время мелькают - за любую мелочь, которая тянет максимум на хулиганку - лепит СБУ - державна зрада и тероризм( просто недоумки из сбу других статтей не знают), а тем кому реально надо лепить - на чаптерах и за границу - когда война на носу!
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14.02.2022 19:28 Відповісти
шо робить шо робить коли дірочка свербить
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14.02.2022 17:05 Відповісти
..если патриот Украины, то уж лучше так высказать своё презрение к е-Бусинке зебилов, чем сжигать себя на радость врагу..
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14.02.2022 17:05 Відповісти
В результате повреждены стекла двух окон админздания", - говорится в сообщении.

Ну теперь еще лярдик на ремонт выделят.
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14.02.2022 17:07 Відповісти
Раз Монастирській не застрелив, то був не якійсь Гіркін і зазіхання на владу не було, а була звичайна ********* і ні про яке "прісядєт" не може бути, навіть, мови. А може взагалі, чоловік хворий - не переносить кротів і ніякого криміналу немає.
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14.02.2022 17:09 Відповісти
О мотиве я догадываюсь,но почему из рогатки?
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14.02.2022 17:10 Відповісти
А вы говорите чтоб выдавали оружие, зелохи от рогатки и камушков шугаються.
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14.02.2022 17:10 Відповісти
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14.02.2022 17:10 Відповісти
Это уже вторжение кацапни или нет?
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14.02.2022 17:12 Відповісти
А шоб так на рашке случилося . То пипец чуваку бы был. Террорист
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14.02.2022 17:13 Відповісти
слава богу, что не с говномета, а то как делигации принимать
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14.02.2022 17:13 Відповісти
Всенародная "Любовь" к Зе лживому мерзавцу во главе шблы воровитых ублюдков! ЗЛН ПНХ !
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14.02.2022 17:16 Відповісти
Зеля сегодня не успевает менять памперсы
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14.02.2022 17:24 Відповісти
Всєм постам поліції!!!! Срочно запрєтіть обучєніє так назіваємой ТрО обращєнію с гранатомьотамі тіпа РПГ-7, РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26 і СПГ!!!
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14.02.2022 17:34 Відповісти
Конфісковать всє джавєліни!!!!!!
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14.02.2022 17:36 Відповісти
Это что, металлические шарики, а внутри новичок?
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14.02.2022 17:39 Відповісти
Споймали таки))))))
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14.02.2022 17:47 Відповісти
Дадуть років 10, буде спроба захоплення держустанови, замах на президента тощо, а Ківа і Шуфрич так і будуть на свободі ходити
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14.02.2022 17:48 Відповісти
Зараз почнеться...
Рогатка бойова чи мисливська?
Кульки 4.5 мм чи більші?
Дозвіл на рогатку?
Де придбав?
Слідчі вийдуть на АліЕкспрес.
"Розбійнику" впаяють замах на Президента.
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14.02.2022 18:01 Відповісти
Ну хоть кто-то... Все ж остальные с настоящим оружием только в интернете могут трындеть.
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14.02.2022 18:02 Відповісти
Не попал в программу "******"
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14.02.2022 18:06 Відповісти
Цікаво, а як би він просто посцяв на двері ОПи, це як би було кваліфіковано нашими поліцаями та судами?
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14.02.2022 18:31 Відповісти
Какой **********, такое и покушение
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14.02.2022 18:44 Відповісти
Це, мабуть, випустили того чувака з анекдоту, що оженився, зняв з дружини труси, витяг з них резинку, зробив рогатку й пішов стріляти по вікнах.
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14.02.2022 18:53 Відповісти
Ахметов киллера нанял, сам слинял для алиби. Инфа 100 процентов
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14.02.2022 19:02 Відповісти
это же покушение на бубочку
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14.02.2022 19:13 Відповісти
Може це СБУ чи МВС проводило навчання по захисту адмінбудівель від москальського спецназу?
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14.02.2022 19:29 Відповісти
Який призедент, такий й теракт
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14.02.2022 19:34 Відповісти
Точно виден почерк ринаха. Госпереворот почти удался. Но "Найвеличнiший" снова на высоте.
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14.02.2022 20:08 Відповісти
Это просто массированная атака какая-то.
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14.02.2022 20:23 Відповісти
Как жаль что из рогатки, а не из десятка гранатометов.
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14.02.2022 21:34 Відповісти
В День Валентина.... из рогатки в окна офиса презика......
Смешно.
Противный Шалунишка?
Вторжение??
Скумбрия по 8 оказалась отравленной?

Хотя..... Какой презик, такое и покушение......
И этого хватит, весь офис наверное засран от страха.
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15.02.2022 00:35 Відповісти
 
 