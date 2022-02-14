32-річний чоловік обстріляв вікна Офісу Президента з рогатки, - МВС

32-річний киянин стріляв металевими кульками з рогатки по вікнах Офісу Президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Сьогодні працівники поліції спільно зі співробітниками Управління Державної охорони затримали 32-річного киянина, який металевими кульками з рогатки стріляв по вікнах Офісу Президента. У результаті пошкоджено скло двох вікон адмінбудівлі", - йдеться в повідомленні.

Правопорушника доставили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку. На місці події правоохоронці проводять першого чергові слідчі дії.

Подія зареєстрована у Печерському управлінні поліції. За результатами перевірки діям чоловіка буде надана правова кваліфікація.

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