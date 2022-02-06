Задержан мужчина, бросивший молоток в окно здания Верховной Рады, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские полка полиции особого назначения №2, несущие службу на прилегающей к зданию Верховной Рады территории, в воскресенье задержали мужчину, который повредил окно админздания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

"Предварительно правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил молоток и бросил его в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя", – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что для документирования на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

"Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В настоящее время с задержанным общаются следователи", – отмечают правоохранители.

