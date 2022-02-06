РУС
Задержан мужчина, бросивший молоток в окно здания Верховной Рады, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские полка полиции особого назначения №2, несущие службу на прилегающей к зданию Верховной Рады территории, в воскресенье задержали мужчину, который повредил окно админздания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

"Предварительно правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил молоток  и бросил его в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя", – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что для документирования на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

"Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В настоящее время с задержанным общаются следователи", – отмечают правоохранители.

Смотрите также: В Киеве мужчина устроил погром в приемной "слуги народа" Пашинной. ФОТОрепортаж

Задержан мужчина, бросивший молоток в окно здания Верховной Рады, - Нацполиция 01

ВР (29428) Киев (26146) Нацполиция (16782) хулиганство (357)
Топ комментарии
+23
А если бы там оказался гавнокомандующий?!
Страшно подумать…
06.02.2022 14:22 Ответить
+9
Гадя смотрит на тебя, как на г...
06.02.2022 14:30 Ответить
+9
Це було дистанційне голосування...
06.02.2022 14:43 Ответить
А если бы там оказался гавнокомандующий?!
Страшно подумать…
06.02.2022 14:22 Ответить
Комусь страшно, а комусь й приємно...
06.02.2022 14:40 Ответить
Дайте ему звание героя советского союза!
06.02.2022 15:55 Ответить
вЄрховний!!!
06.02.2022 14:48 Ответить
Дати йому Героя України, не все Надці давати.
06.02.2022 18:12 Ответить
Затримали і засудили
06.02.2022 14:27 Ответить
Тоді кинули гранату, щоб хоч якось змусити зРаду не голосувати в цілому за закон про "особливий статус" даунбасії, амністію для лугандонських вбивць та за іншу хренотєнь, яку через Парламент хотів протягти сивий "надьожа нації". А щоб Патріоти на Майдані перед зРадою не завадили йому ПРОДАТИ ху...лу Україну, затулився від них хлопчиками-строковиками з нацгвардії. Ви цього не знали? Проти "особливого статусу лугандону, на площі виступила "Свобода", а в Раді проти особливого статусу даунбасиї проголосувала партія "Батьківщина".
06.02.2022 14:49 Ответить
Школото , не бреши так нагло і відверто 😡
06.02.2022 15:01 Ответить
Я не брешу. Це ви, як і ваш кумир, сивий педро, постійно брешете. https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/08/160831_31aug_anniversary_sx https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/08/160831_31aug_anniversary_sx.
За "особливий статус" лугандонії в зРаді дружно так проголосували риги і бариги. Проти - "Батьківщина", Радикальна партія і "Самопоміч". Отака ху...ня виходить: риги і бариги - близнюки-браття. І вам, адептам брехласивого, від цього ніколи не відмитися.
06.02.2022 17:17 Ответить
наче проти змін до Конституції жбурнули гранату, які так і не були протягнуті
06.02.2022 16:47 Ответить
Начало есть.
06.02.2022 14:25 Ответить
Гадя Савченко?
06.02.2022 14:25 Ответить
Нє... Та на баржі з міномьота б пуляла...
06.02.2022 14:30 Ответить
Громадянин.
06.02.2022 14:30 Ответить
трансвеститы тоже громадяны, что за дискриминация?
06.02.2022 14:32 Ответить
Гадя смотрит на тебя, как на г...
06.02.2022 14:30 Ответить
Ви з баржі з міномета пуляєте? - Нє, тільки розказуємо. - Красіває...
06.02.2022 14:36 Ответить
Цей дядько думав, шо зелений поц на роботу ходить, а воно ж десь у феохфанії, як завжди , під крапельницею від наркоти.
06.02.2022 14:31 Ответить
Це було дистанційне голосування...
06.02.2022 14:43 Ответить
06.02.2022 22:21 Ответить
А вы представьте себе что-бы в это время проходила какая нибудь сессия верховной рады, туалет бы всех желающих не вместил и пришлось бы народным ходить по углам здания - запашок стоял бы тот еще!!!!! Мужика пойманого - понять , простить и отпустить, при возможности наградить!!!!!!!!!!
06.02.2022 14:44 Ответить
его бесила самоизоляция Вр
06.02.2022 14:50 Ответить
*** ківу і його подібних не затримують, а нормальну людину затримали! Ганьба!!!!
06.02.2022 14:50 Ответить
Ківа, - людина науківа. Затвор передєргіваєт сходу)
06.02.2022 15:01 Ответить
Ні, вже не наукова наша ківа)
06.02.2022 16:11 Ответить
06.02.2022 19:07 Ответить
,, а также полтора коррупционера
06.02.2022 14:58 Ответить
Вернуть молоток и с оркестром направить в окопы на Донбасс.
06.02.2022 14:59 Ответить
дебил ты
06.02.2022 15:05 Ответить
Мать, что не так?
06.02.2022 15:09 Ответить
хрень не пиши,да и почему сам не в окопе
06.02.2022 15:14 Ответить
Ну да, настоящие львовские патриоты будут с окнами воевать в Киеве, а мне на передовую. Много вас таких хитрож"пых.
06.02.2022 15:19 Ответить
даааа,хочешь верь хочеш не но у меня статус УБД,и мне до окопа повестка и доехать до части назначения.
06.02.2022 15:33 Ответить
может быть даже это скоро и произойдет
06.02.2022 15:34 Ответить
Верю. Из какой области?
06.02.2022 15:38 Ответить
Винницкой
06.02.2022 15:41 Ответить
Каждый делает в жизни тот или иной выбор. Сначала одни кидают в медведя молоток и убегают с криками рятуйте, а затем другие бросаются остановить этого медведя.
06.02.2022 15:53 Ответить
Даже в яника і то яйцями кидали,"поважали"🤓
06.02.2022 15:04 Ответить
а як він артистично падав )))) як колос на глиняних ніжках ))))
06.02.2022 15:17 Ответить
Це , мабуть , свободівець піарить Тягни@ срака 🤣🤣🤣
06.02.2022 15:07 Ответить
і кинув їм у вікно\\\\\\\\\\\\

кому?
06.02.2022 15:13 Ответить
ну їм )))) шо Ви таке питаєте.?))) хтось та там був?..
ним і кинув... по їм ))))...
06.02.2022 15:19 Ответить
а, "їм" в розумінні - множина, службовцям.
я блін як то поняття є "Граммар наці" вже
то мені блін не на "йо"-калок полювати.

деякі дебіли пишуть напр: мы вчера с сёстрой...
06.02.2022 15:34 Ответить
полицаи опять не с народом...выводы не сделаны полицаями и властью..
06.02.2022 15:16 Ответить
Зачем молоток? Зачем портить имущество? Да и депутаты, благодаря, зрабабильшости на 1001-х каникулах. Больше похоже на очередное покушение на Шефира
06.02.2022 15:20 Ответить
как быстро внесено в реестр, ну правильно это же не труханов, пьяный в сраку, устроивший страшное ДТП, предлагавший взятку неоднократно, вез незадекларированные деньги, имеет неподтвержденный доход... а тут за молоток и все быстро...во истину, за курицу посадят пожизненно, за состав награждают.. мужик конечно стрнаный, в нерабочий день, и молоток... нет что бы уж стать героем, в рабочий день и фугас так в кг 100 трот эквивалента, главное что бы все бл@ди собрасиь в одном месте)))
06.02.2022 15:29 Ответить
По -перше де ви бачите молоток? А по-друге---хлопець ішов після ремонтних робіт ,молоток мішав,то він просто його викинув Ну чого пристали?
06.02.2022 15:51 Ответить
Дурак, что тут скажешь. Теперь заплатит кучу денег. Чего добился?
06.02.2022 15:53 Ответить
пробный шар , так сказать ,,пристреливаются ,, окно СРОЧНО замуровать !!! пожалуй ВСЕ окна замуровать , от греха подальше (((
06.02.2022 16:34 Ответить
дайте ему орден.... парень этого достоин....
06.02.2022 16:40 Ответить
Во как))) И группа следственно-оперативная оперативно прибыла, чтобы хулиганку оформить. А когда криминальное правонарушение совершают люди в погонах (за что срок конкретный предусмотрен), которые без спецпропуска людей в метро не пускают - то бл..дь и через три часа и после 10ти вызовов никто не приедет.
06.02.2022 17:03 Ответить
Тема залишилась не розкритою -- так вікно броньоване, чи ні ? Нарід дуже цікавить...
06.02.2022 17:16 Ответить
Якщо броньоване,так і складу злочину нема!
06.02.2022 17:58 Ответить
шкода, шо якусь зелень не пришибло
06.02.2022 18:21 Ответить
Може якусь Арахімію в цьому вікні побачив?
06.02.2022 18:48 Ответить
 
 