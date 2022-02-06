Задержан мужчина, бросивший молоток в окно здания Верховной Рады, - Нацполиция. ФОТО
Полицейские полка полиции особого назначения №2, несущие службу на прилегающей к зданию Верховной Рады территории, в воскресенье задержали мужчину, который повредил окно админздания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.
"Предварительно правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил молоток и бросил его в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя", – говорится в сообщении.
В нем уточняется, что для документирования на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.
"Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В настоящее время с задержанным общаются следователи", – отмечают правоохранители.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Страшно подумать…
За "особливий статус" лугандонії в зРаді дружно так проголосували риги і бариги. Проти - "Батьківщина", Радикальна партія і "Самопоміч". Отака ху...ня виходить: риги і бариги - близнюки-браття. І вам, адептам брехласивого, від цього ніколи не відмитися.
кому?
ним і кинув... по їм ))))...
я блін як то поняття є "Граммар наці" вже
то мені блін не на "йо"-калок полювати.
деякі дебіли пишуть напр: мы вчера с сёстрой...