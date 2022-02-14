Всемирный банк вывозит персонал из Украины, - Reuters
Всемирный банк временно вывозит персонал за пределы Украины и приостанавливает посылать в эту страну миссию.
Об этом, как сообщает Reuters, говорится во внутреннем документе для сотрудников Всемирного банка, передает Цензор.НЕТ.
"Основным приоритетом Группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. Согласно нашей политике по эвакуации, идет временное перемещение персонала и действуют усиленные меры безопасности", – говорится в документе.
При этом ВБ заявляет, что внимательно следит за ситуацией и продолжает свою деятельность в Украине.
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