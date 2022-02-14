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Новости Война
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Всемирный банк вывозит персонал из Украины, - Reuters

Всемирный банк вывозит персонал из Украины, - Reuters

Всемирный банк временно вывозит персонал за пределы Украины и приостанавливает посылать в эту страну миссию.

Об этом, как сообщает Reuters, говорится во внутреннем документе для сотрудников Всемирного банка, передает Цензор.НЕТ.

"Основным приоритетом Группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. Согласно нашей политике по эвакуации, идет временное перемещение персонала и действуют усиленные меры безопасности", – говорится в документе.

При этом ВБ заявляет, что внимательно следит за ситуацией и продолжает свою деятельность в Украине.

Также читайте: Япония объявила об угрозе безопасности наивысшего уровня и эвакуирует почти всех сотрудников своего посольства в Украине

Автор: 

Всемирный Банк (447) эвакуация (2066)


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Топ комментарии
+8
А при Порохе такого небыло
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14.02.2022 17:27
+7
Пока что санкции только против Украины вводят. Где санкции против напападающей стороны?
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14.02.2022 17:28
+5
не сците ..говнокомандующий Зебло уже слился..войны не будет.
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14.02.2022 17:20
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не сците ..говнокомандующий Зебло уже слился..войны не будет.
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14.02.2022 17:20 Ответить
он ничего не решает - решает народ...
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14.02.2022 17:23 Ответить
я как то уже сомневаюсь ..73% это говно выбрали ..они и сопротивляться не будут.
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14.02.2022 17:28 Ответить
Членосмок, що ти там проплямкав? Витягуй прутня зі свого рота коли розмовляєш.
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14.02.2022 18:03 Ответить
толку от них никакого - шарятся по корпоративам и тусе таких же пенсов-экспатов телок мацать
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14.02.2022 17:25 Ответить
Пацюки завжди предчасно тікають з корабля, яки тоне -- вони мають
чуйку.
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14.02.2022 17:25 Ответить
А при Порохе такого небыло
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14.02.2022 17:27 Ответить
Пока что санкции только против Украины вводят. Где санкции против напападающей стороны?
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14.02.2022 17:28 Ответить
у нападающей стороны есть газ и все им продались
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14.02.2022 17:58 Ответить
"Головне, щоб їх порожніми вивозили" (с)
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14.02.2022 17:37 Ответить
дивно, нападу ще не було, а шкоду Україні так звані "партнери" завдали вже величезну! Літаки не літають, валюта падає, іноземці тікають.... Хороша така "допомога" від "партнерів"... Пукін вдячний!
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14.02.2022 17:49 Ответить
Вам из Америки, поди, виднее.
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14.02.2022 17:55 Ответить
Літаки повинні літати щоб їх ***** збило як боїнг, ага.
Оце будет допомога.
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14.02.2022 18:16 Ответить
***** не стало бы бомбить Киев полный иностранных граждан особенно высокоранговых дипломатов, а так раз все повыезжали плюс бидон сказал НАТО воевать ни при каких раскладах не будет...о чем еще могло мечтать *****? С небом полным самолетов та же тема
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14.02.2022 18:24 Ответить
Лошпет ты уже в первой шеренге в атаку идешь? 🤣 Сиди на швабре ровно
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14.02.2022 18:25 Ответить
Саме зараз літак Великої Британії перетинає кордон України з вантажем для смаження чокнутої русні... ага кинули, свинособака
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14.02.2022 18:32 Ответить
Якщо вже рік зелений поц не обирає очільника САП, та вже гальмує очільника НАБУ - то вірно роблять.
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14.02.2022 17:57 Ответить
Членосмок, ти знову булькаєш?
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14.02.2022 18:05 Ответить
о сколько срани
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14.02.2022 18:13 Ответить
Очередные паникеры-истерички
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14.02.2022 18:19 Ответить
Потім буде соромно. Власне, вже має бути.
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14.02.2022 18:45 Ответить
С таким президентом могут и СВИФТ отрубить
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14.02.2022 20:12 Ответить
 
 