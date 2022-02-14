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Світовий банк вивозить персонал з України, - Reuters

Світовий банк вивозить персонал з України, - Reuters

Світовий банк тимчасово вивозить персонал за межі України та призупиняє надсилати до цієї країни місії.

Про це, як повідомляє Reuters, йдеться у внутрішньому документі для співробітників Світового банку, інформує Цензор.НЕТ.

"Основним пріоритетом Групи Світового банку є забезпечення безпеки наших співробітників та їхніх сімей. Відповідно до нашої політики щодо евакуації, триває тимчасове переміщення персоналу та діють посилені заходи безпеки", – йдеться у документі.

При цьому Світовий банк заявляє, що уважно стежить за ситуацією та продовжує свою діяльність в Україні.

Читайте: Зеленський закликав представників бізнесу та політиків, які виїхали з України, повернутись упродовж 24 годин

Автор: 

Світовий банк (812) евакуація (2305)


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Топ коментарі
+8
А при Порохе такого небыло
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14.02.2022 17:27
+7
Пока что санкции только против Украины вводят. Где санкции против напападающей стороны?
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14.02.2022 17:28
+5
не сците ..говнокомандующий Зебло уже слился..войны не будет.
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14.02.2022 17:20
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не сците ..говнокомандующий Зебло уже слился..войны не будет.
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14.02.2022 17:20 Відповісти
он ничего не решает - решает народ...
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14.02.2022 17:23 Відповісти
я как то уже сомневаюсь ..73% это говно выбрали ..они и сопротивляться не будут.
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14.02.2022 17:28 Відповісти
Членосмок, що ти там проплямкав? Витягуй прутня зі свого рота коли розмовляєш.
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14.02.2022 18:03 Відповісти
толку от них никакого - шарятся по корпоративам и тусе таких же пенсов-экспатов телок мацать
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14.02.2022 17:25 Відповісти
Пацюки завжди предчасно тікають з корабля, яки тоне -- вони мають
чуйку.
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14.02.2022 17:25 Відповісти
А при Порохе такого небыло
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14.02.2022 17:27 Відповісти
Пока что санкции только против Украины вводят. Где санкции против напападающей стороны?
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14.02.2022 17:28 Відповісти
у нападающей стороны есть газ и все им продались
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14.02.2022 17:58 Відповісти
"Головне, щоб їх порожніми вивозили" (с)
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14.02.2022 17:37 Відповісти
дивно, нападу ще не було, а шкоду Україні так звані "партнери" завдали вже величезну! Літаки не літають, валюта падає, іноземці тікають.... Хороша така "допомога" від "партнерів"... Пукін вдячний!
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14.02.2022 17:49 Відповісти
Вам из Америки, поди, виднее.
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14.02.2022 17:55 Відповісти
Літаки повинні літати щоб їх ***** збило як боїнг, ага.
Оце будет допомога.
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14.02.2022 18:16 Відповісти
***** не стало бы бомбить Киев полный иностранных граждан особенно высокоранговых дипломатов, а так раз все повыезжали плюс бидон сказал НАТО воевать ни при каких раскладах не будет...о чем еще могло мечтать *****? С небом полным самолетов та же тема
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14.02.2022 18:24 Відповісти
Лошпет ты уже в первой шеренге в атаку идешь? 🤣 Сиди на швабре ровно
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14.02.2022 18:25 Відповісти
Саме зараз літак Великої Британії перетинає кордон України з вантажем для смаження чокнутої русні... ага кинули, свинособака
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14.02.2022 18:32 Відповісти
Якщо вже рік зелений поц не обирає очільника САП, та вже гальмує очільника НАБУ - то вірно роблять.
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14.02.2022 17:57 Відповісти
Членосмок, ти знову булькаєш?
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14.02.2022 18:05 Відповісти
о сколько срани
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14.02.2022 18:13 Відповісти
Очередные паникеры-истерички
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14.02.2022 18:19 Відповісти
Потім буде соромно. Власне, вже має бути.
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14.02.2022 18:45 Відповісти
С таким президентом могут и СВИФТ отрубить
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14.02.2022 20:12 Відповісти
 
 