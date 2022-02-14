Світовий банк вивозить персонал з України, - Reuters

Світовий банк тимчасово вивозить персонал за межі України та призупиняє надсилати до цієї країни місії.

Про це, як повідомляє Reuters, йдеться у внутрішньому документі для співробітників Світового банку, інформує Цензор.НЕТ.

"Основним пріоритетом Групи Світового банку є забезпечення безпеки наших співробітників та їхніх сімей. Відповідно до нашої політики щодо евакуації, триває тимчасове переміщення персоналу та діють посилені заходи безпеки", – йдеться у документі.

При цьому Світовий банк заявляє, що уважно стежить за ситуацією та продовжує свою діяльність в Україні.

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