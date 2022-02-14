В ближайшие дни никакого наступления РФ не будет, - Стефанчук
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что никакого наступления на Украину со стороны Российской Федерации в ближайшие дни не будет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Безусловно, эта встреча проходила в режиме государственной тайны, поэтому её детали не назовут вам ни я, ни те коллеги, которые выйдут, но все, что происходило, даёт основания для сдержанного оптимизма - что никакого наступления в те дни, о которых говорят, не будет. Это является составляющий информационной атаки против Украины", - сказал Стефанчук журналистам после совещания у секретаря СНБО Алексея Данилова.
По словам спикера парламента, на совещании в подтверждение этого был приведены соответствующие факты, соответствующие контрдействия, которые осуществляются правительством нашими коллегами из силового и разведывательного блоков.
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А ще виникає непереборне бажання врізати череваню Русіку настільки дебелого пенделя у здоровезну сраку, щоб сейсмічна хвиля обрюзглими жировими складками його тостелезної туші дійшла до лощеної мордяки і обвислі щоки гучно ляснули одна об одну.
І треба ж такому трапитися, що настільки відразлива почвара тепер ще й "обличчя українського парламентаризму".
атопутеннападет
(Тем спровоцируют голодомор в некоторых бедных странах Африки и Азии. )
На этой неделе они точно не начнут боевые действия.