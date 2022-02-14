В ближайшие дни никакого наступления РФ не будет, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что никакого наступления на Украину со стороны Российской Федерации в ближайшие дни не будет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Безусловно, эта встреча проходила в режиме государственной тайны, поэтому её детали не назовут вам ни я, ни те коллеги, которые выйдут, но все, что происходило, даёт основания для сдержанного оптимизма - что никакого наступления в те дни, о которых говорят, не будет. Это является составляющий информационной атаки против Украины", - сказал Стефанчук журналистам после совещания у секретаря СНБО Алексея Данилова.

По словам спикера парламента, на совещании в подтверждение этого был приведены соответствующие факты, соответствующие контрдействия, которые осуществляются правительством нашими коллегами из силового и разведывательного блоков.

Смотрите также: Расположение российских войск вокруг Украины. КАРТА CNN