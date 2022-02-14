Найближчими днями жодного наступу РФ не буде, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що жодного наступу на Україну з боку Російської Федерації найближчими днями не буде.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, ця зустріч відбувалася в режимі державної таємниці, тому її деталі не назвуть вам ні я, ні колеги, які вийдуть, але все, що відбувалося, дає підстави для стриманого оптимізму - що жодного наступу в ті дні, про які говорять, не буде. Це є складовою інформаційної атаки проти України", - сказав Стефанчук журналістам після наради у секретаря РНБО Олексія Данілова.

За словами спікера парламенту, на нараді на підтвердження цього було наведено відповідні факти, відповідні контрдії, які здійснюють уряд, наші колеги з силового та розвідувального блоків.

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