Найближчими днями жодного наступу РФ не буде, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що жодного наступу на Україну з боку Російської Федерації найближчими днями не буде.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Безумовно, ця зустріч відбувалася в режимі державної таємниці, тому її деталі не назвуть вам ні я, ні колеги, які вийдуть, але все, що відбувалося, дає підстави для стриманого оптимізму - що жодного наступу в ті дні, про які говорять, не буде. Це є складовою інформаційної атаки проти України", - сказав Стефанчук журналістам після наради у секретаря РНБО Олексія Данілова.
За словами спікера парламенту, на нараді на підтвердження цього було наведено відповідні факти, відповідні контрдії, які здійснюють уряд, наші колеги з силового та розвідувального блоків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ще виникає непереборне бажання врізати череваню Русіку настільки дебелого пенделя у здоровезну сраку, щоб сейсмічна хвиля обрюзглими жировими складками його тостелезної туші дійшла до лощеної мордяки і обвислі щоки гучно ляснули одна об одну.
І треба ж такому трапитися, що настільки відразлива почвара тепер ще й "обличчя українського парламентаризму".
атопутеннападет
(Тем спровоцируют голодомор в некоторых бедных странах Африки и Азии. )
На этой неделе они точно не начнут боевые действия.