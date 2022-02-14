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Новини Війна
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Найближчими днями жодного наступу РФ не буде, - Стефанчук

Найближчими днями жодного наступу РФ не буде, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що жодного наступу на Україну з боку Російської Федерації найближчими днями не буде.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, ця зустріч відбувалася в режимі державної таємниці, тому її деталі не назвуть вам ні я, ні колеги, які вийдуть, але все, що відбувалося, дає підстави для стриманого оптимізму - що жодного наступу в ті дні, про які говорять, не буде. Це є складовою інформаційної атаки проти України", - сказав Стефанчук журналістам після наради у секретаря РНБО Олексія Данілова.

За словами спікера парламенту, на нараді на підтвердження цього було наведено відповідні факти, відповідні контрдії, які здійснюють уряд, наші колеги з силового та розвідувального блоків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанчук про розгляд у Держдумі РФ "визнання "ЛДНР": Рада готує постанову щодо територіальної цілісності України

Автор: 

Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+34
"- Иначе, я всех сьем" Стефанчук
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14.02.2022 18:44
+31
Херасє..Я б і сам від такого втікав з жахом і кричав би від страху
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14.02.2022 18:48
+22
Вчера по BBC i CNN видел, как Граждане Украины обучаются обращению с оружием. 73-летняя бабуся, 5-6 - летний хлопчик, молодая дивчинка, весом чуть больше калаша в ее руках. Вот это вселяет уверенность в том, шo орды дикарей шансов не имеют. А бормотание вот этого откормленного хряка с подачи ветеринара Данилова - просто белый шум, не привлекающий внимания.
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14.02.2022 18:57
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Интересно там были представители ОПЗЖ если да то какая это тайна если Россия все будет знать
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14.02.2022 19:25 Відповісти
Оно что то видит своими заплывшими беньками ну да кроме бабла не спорю то святое
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14.02.2022 19:28 Відповісти
рідненький, а ти можеш мене назначити мільярдером, якщо в тебе така влада?
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14.02.2022 19:28 Відповісти
А яке у нього військове звання? Капитан очевидность?)
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14.02.2022 19:30 Відповісти
думаю, он знает больше чем говорит....скорее всего посыл от немца поехавшего в мацкву после шушукания с зечмом - типа, зеленский готов на выборы и особый статус ордло - должен очень понравиться писькову-лаврову-путину.... как и тявканье пристайка -... а это в свою очередь вселяет оптимизм этому "худышу" говорить-предсказывать...
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14.02.2022 19:31 Відповісти
От непонимания происходящего, есть такая мысль. Что если все это операция по дезинформации? Если зекоманда в сговоре с рф? Путенцы по своим каналам запускают дезу о нападении то сейчас, то позже, меняя даты. США прослушивает и озвучивает. Но еэрефия, так и не нападет. Зато зелень, потом скажет, что вот видите, эрефия не напала, а вот из за нагнетания США, наша экономика все, вот кто враг для нас. Ну это мысли вслух, ну реально у меня уже голова не выдерживает этот бред.
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14.02.2022 19:33 Відповісти
Его вообще не будет. Путин достаточно ссыклив, и может вытянуть билет в один конец. Обычный блеф, который, впрочем, покажет, какие крысы побегут, в т.ч наши западные друзья, и всякие там сексоты вылезут, вроде Пристайки и прочей сволочи.
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14.02.2022 19:36 Відповісти
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14.02.2022 19:38 Відповісти
тіжило бить русскагаварящім?
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14.02.2022 19:44 Відповісти
Виктор Федорович, собственной персоной! Извините не признал. Специально для вас сообщаю, бить рускоговорящих кремлеботов легко и приятно.
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14.02.2022 19:48 Відповісти
Так Моника Офшорный прямым текстом сказало, шо ***** нападет, если будут попытки прибрать Нелоха с президентского кресла. Ты бы хоть следил за извержениями Косоворотьки, русский. Кстати, а шо такое вот это ваше русское "путин"?
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14.02.2022 20:17 Відповісти
Все детали вашей встречи уже на столе в ФСБ.Там посмеялись и поблагодарили за сотрудничество.
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14.02.2022 19:42 Відповісти
Эту ряху на передовую надо. Кацапы испугаются, и точно никакого наступления не будет.
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14.02.2022 19:46 Відповісти
Надо бы этого Колывана отдать Ленке-ополчленке для опытов по кормежке исключительно скумбрией по 8 грн.
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14.02.2022 19:51 Відповісти
в принципе план куйла удался, зеля уже побежал готовить документы для сдачи к подписи, и при этом никто из бурятов не пострадал...
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14.02.2022 19:54 Відповісти
Коли у поле зору потрапляє Тещин Благодійник Русік Стефанчук, або чутно, як він рохкає, серед мене виникає ряд художніх асоціацій та колоритних епітетів: найвгодованіший пупс президії Верховної Ради, свиня, боров, кабан, жиртрест, бридке липузо, слоняча дупа, свинячий кендюх, розжиріле барило, сракатий товстун, розіжратий пацюк, натоптаний черевань, пузатий опецьок, огидне чувирло, мерзенне пуздро і т.д., і т.п.
А ще виникає непереборне бажання врізати череваню Русіку настільки дебелого пенделя у здоровезну сраку, щоб сейсмічна хвиля обрюзглими жировими складками його тостелезної туші дійшла до лощеної мордяки і обвислі щоки гучно ляснули одна об одну.
І треба ж такому трапитися, що настільки відразлива почвара тепер ще й "обличчя українського парламентаризму".
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14.02.2022 19:57 Відповісти
что по итогу - парашка потренировала свою армию развертываться, а зелох побежал на цирлах давать особый статус парашкинцам
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14.02.2022 20:07 Відповісти
а чого тоді ваші зелені шмарклі повтікали??
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14.02.2022 20:13 Відповісти
вся эта войнушка была с целью легализовать вновь приобретенные терртории
атопутеннападет
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14.02.2022 20:26 Відповісти
На что этот спикер годный?Вилку в жопу и на склад!
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14.02.2022 20:34 Відповісти
Что этот кубинский мешок с гавно Стефанчук, там звездит!!
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14.02.2022 20:36 Відповісти
Вам гонорари за прокат слуха народу,і 95кв, на теренах московії закривають очі, тому ви не бачити
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14.02.2022 20:47 Відповісти
Ситуацію залагодили на рівні Байден Путін Вовочка з 95 кварталу до цього не має ніякого відношення. Від нього нічого не залежало. Для чого цей пафос???? Під час останньої розмови Байден навів такі аргументи, після яких Путіну дешевше було відступити. Окрім серйозних санкцій включався серйозний військовий компонент. Літаки зі зброєю сюди не просто так літали. 6 флот США стояв на " Товсь" нависав над угрупуванням РФ в Чорному і Балтійському морях , повністю закрив небо України. плюс система ППО в Румунії. Путін на це явно не розраховував. Але до чого тут Зеленський зі своїм пафосом?????
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14.02.2022 21:12 Відповісти
так, поки що пукін виграє навіть не перетнувши кордон - іноземці тікають, посольства закривають або ще гірше - переносять, літаки не літають, мільярдери втекли зі своїми мільярдами.... Втрати гігантські! поки що своєю тривогою америкоси зробили більше шкоди ніж добра. таке враження, що америкоси підігрують москалям!
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14.02.2022 21:27 Відповісти
не америкосы , а байден со своей убогой администрацией .
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14.02.2022 21:34 Відповісти
Дивно це читати від людини під ніком американського прапора. Я б запропонував би фбр зацікавитись вами.
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14.02.2022 21:38 Відповісти
Но кіть такий хлописко повів шо войни на сьому тижньови не буде, мусай му вірити...)))
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14.02.2022 21:48 Відповісти
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14.02.2022 22:27 Відповісти
Они нападут ночью, перед посевными.
(Тем спровоцируют голодомор в некоторых бедных странах Африки и Азии. )
На этой неделе они точно не начнут боевые действия.
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14.02.2022 22:55 Відповісти
А если будет, то он их съест...
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15.02.2022 01:57 Відповісти
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